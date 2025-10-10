Open de Espana presented by Madrid Scores

Friday
At Club de Campo Villa de Madrid
Madrid
Purse: $3.3 million
Yardage: 7,154; Par: 71
Second Round
|Marco Penge, England
|66-67—133
|Aaron Cockerill, Canada
|67-67—134
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-65—134
|Jeff Winther, Denmark
|70-64—134
|Daniel Brown, England
|69-66—135
|Julien Guerrier, France
|68-67—135
|Joakim Lagergren, Sweden
|71-64—135
|Alexander Levy, France
|67-68—135
|Patrick Reed, United States
|68-67—135
|Bernd Wiesberger, Austria
|66-69—135
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|67-69—136
|Dan Bradbury, England
|67-69—136
|Daniel Hillier, New Zealand
|70-66—136
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|71-65—136
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|68-68—136
|Andrew Wilson, England
|70-66—136
|Joost Luiten, Netherlands
|71-66—137
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-69—138
|Ugo Coussaud, France
|65-73—138
|Alex Fitzpatrick, England
|71-67—138
|Grant Forrest, Scotland
|67-71—138
|Frederic Lacroix, France
|66-72—138
|Francesco Laporta, Italy
|68-70—138
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-70—138
|Luis Masaveu, Spain
|70-68—138
|David Micheluzzi, Australia
|70-68—138
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-70—138
|David Puig, Spain
|69-69—138
|Jon Rahm, Spain
|72-66—138
|Kristoffer Reitan, Norway
|71-67—138
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-69—138
|Tom Vaillant, France
|68-70—138
|Sam Bairstow, England
|65-74—139
|Joe Dean, England
|68-71—139
|Nacho Elvira, Spain
|68-71—139
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-69—139
|Ryggs Johnston, United States
|70-69—139
|Matthew Jordan, England
|69-70—139
|Thriston Lawrence, South Africa
|70-69—139
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-69—139
|Benjamin Schmidt, England
|68-71—139
|Josele Ballester, Spain
|70-70—140
|Sean Crocker, United States
|71-69—140
|Jens Dantorp, Sweden
|72-68—140
|Thomas Detry, Belgium
|73-67—140
|Darren Fichardt, South Africa
|74-66—140
|Simon Forsstrom, Sweden
|68-72—140
|Marcel Schneider, Germany
|74-66—140
|Marcel Siem, Germany
|71-69—140
|Jordan L. Smith, England
|74-66—140
|Callum Tarren, England
|71-69—140
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-71—140
|Todd Clements, England
|70-71—141
|Ross Fisher, England
|72-69—141
|Sergio Garcia, Spain
|71-70—141
|Ricardo Gouveia, Portugal
|68-73—141
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|71-70—141
|Oliver Lindell, Finland
|74-67—141
|John Parry, England
|74-67—141
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|71-70—141
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|72-70—142
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-72—142
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-70—142
|Calum Hill, Scotland
|73-69—142
|Nathan Kimsey, England
|73-69—142
|Joaquin Niemann, Chile
|73-69—142
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|72-70—142
|Yannik Paul, Germany
|75-67—142
|Richie Ramsay, Scotland
|73-69—142
|Jason Scrivener, Australia
|73-69—142
|Shubhankar Sharma, India
|73-69—142
|Dale Whitnell, England
|75-67—142
|Brandon Wu, United States
|72-70—142
|Jorge Campillo, Spain
|72-71—143
|Martin Couvra, France
|69-74—143
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|68-75—143
|Benjamin Hebert, France
|73-70—143
|Marcus Kinhult, Sweden
|78-65—143
|Shane Lowry, Ireland
|75-68—143
|Clement Sordet, France
|74-69—143
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|72-72—144
|Wenyi Ding, China
|70-74—144
|Jordan Gumberg, United States
|72-72—144
|Romain Langasque, France
|72-72—144
|Hao-Tong Li, China
|71-73—144
|Guido Migliozzi, Italy
|72-72—144
|Andrea Pavan, Italy
|69-75—144
|Sebastian Soderberg, Sweden
|71-73—144
|Martin Trainer, France
|74-70—144
|Danny Willett, England
|72-72—144
|Robin Williams, South Africa
|75-69—144
|Ashun Wu, China
|73-71—144
|Thomas Aiken, South Africa
|75-70—145
|Gavin Green, Malaysia
|73-72—145
|Angel Hidalgo, Spain
|70-75—145
|Rikuya Hoshino, Japan
|73-72—145
|Maximilian Kieffer, Germany
|73-72—145
|Niklas Lemke, Sweden
|74-71—145
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|74-71—145
|Dylan Naidoo, South Africa
|71-74—145
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|73-72—145
|Brandon Stone, South Africa
|76-69—145
|Matthew Baldwin, England
|74-72—146
|Hamish Brown, Denmark
|76-70—146
|Scott Jamieson, Scotland
|73-73—146
|Jeong-Weon Ko, France
|74-72—146
|Zander Lombard, South Africa
|69-77—146
|Jack Senior, England
|70-76—146
|Callum Shinkwin, England
|74-72—146
|Richard Sterne, South Africa
|72-74—146
|Andy Sullivan, England
|73-73—146
|Alexander Knappe, Germany
|74-73—147
|David Ravetto, France
|77-70—147
|Juan Salama Monsalve, Spain
|72-75—147
|Freddy Schott, Germany
|71-76—147
|Matthias Schwab, Austria
|72-75—147
|Connor Syme, Scotland
|75-72—147
|Jannik De Bruyn, Germany
|74-74—148
|Manuel Elvira, Spain
|77-71—148
|Pablo Larrazabal, Spain
|72-76—148
|Santiago Tarrio, Spain
|75-73—148
|Laurie Canter, England
|76-73—149
|Kazuma Kobori, New Zealand
|73-76—149
|Joel Moscatel, Spain
|73-76—149
|Richard Mansell, England
|74-76—150
|Alvaro Morales, Spain
|75-75—150
|Johannes Veerman, United States
|76-74—150
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|77-73—150
|Ignacio Mateo Fraga, Spain
|77-74—151
|Sebastian Desoisa, Great Britain
|76-76—152
|Casey Jarvis, South Africa
|74-78—152
|Conor Purcell, Ireland
|81-WD
