Open de Espana presented by Madrid Scores

The Associated Press

October 10, 2025, 1:56 PM

Friday

At Club de Campo Villa de Madrid

Madrid

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,154; Par: 71

Second Round

Marco Penge, England 66-67—133
Aaron Cockerill, Canada 67-67—134
Joel Girrbach, Switzerland 69-65—134
Jeff Winther, Denmark 70-64—134
Daniel Brown, England 69-66—135
Julien Guerrier, France 68-67—135
Joakim Lagergren, Sweden 71-64—135
Alexander Levy, France 67-68—135
Patrick Reed, United States 68-67—135
Bernd Wiesberger, Austria 66-69—135
Angel Ayora Fanegas, Spain 67-69—136
Dan Bradbury, England 67-69—136
Daniel Hillier, New Zealand 70-66—136
Tom McKibbin, Northern Ireland 71-65—136
Thorbjorn Olesen, Denmark 68-68—136
Andrew Wilson, England 70-66—136
Joost Luiten, Netherlands 71-66—137
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-69—138
Ugo Coussaud, France 65-73—138
Alex Fitzpatrick, England 71-67—138
Grant Forrest, Scotland 67-71—138
Frederic Lacroix, France 66-72—138
Francesco Laporta, Italy 68-70—138
Mikael Lindberg, Sweden 68-70—138
Luis Masaveu, Spain 70-68—138
David Micheluzzi, Australia 70-68—138
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-70—138
David Puig, Spain 69-69—138
Jon Rahm, Spain 72-66—138
Kristoffer Reitan, Norway 71-67—138
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-69—138
Tom Vaillant, France 68-70—138
Sam Bairstow, England 65-74—139
Joe Dean, England 68-71—139
Nacho Elvira, Spain 68-71—139
Ewen Ferguson, Scotland 70-69—139
Ryggs Johnston, United States 70-69—139
Matthew Jordan, England 69-70—139
Thriston Lawrence, South Africa 70-69—139
Brandon Robinson-Thompson, England 70-69—139
Benjamin Schmidt, England 68-71—139
Josele Ballester, Spain 70-70—140
Sean Crocker, United States 71-69—140
Jens Dantorp, Sweden 72-68—140
Thomas Detry, Belgium 73-67—140
Darren Fichardt, South Africa 74-66—140
Simon Forsstrom, Sweden 68-72—140
Marcel Schneider, Germany 74-66—140
Marcel Siem, Germany 71-69—140
Jordan L. Smith, England 74-66—140
Callum Tarren, England 71-69—140
Darius Van Driel, Netherlands 69-71—140
Todd Clements, England 70-71—141
Ross Fisher, England 72-69—141
Sergio Garcia, Spain 71-70—141
Ricardo Gouveia, Portugal 68-73—141
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-70—141
Oliver Lindell, Finland 74-67—141
John Parry, England 74-67—141
Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-70—141
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 72-70—142
Alejandro Del Rey, Spain 70-72—142
Dylan Frittelli, South Africa 72-70—142
Calum Hill, Scotland 73-69—142
Nathan Kimsey, England 73-69—142
Joaquin Niemann, Chile 73-69—142
Jacob Skov Olesen, Denmark 72-70—142
Yannik Paul, Germany 75-67—142
Richie Ramsay, Scotland 73-69—142
Jason Scrivener, Australia 73-69—142
Shubhankar Sharma, India 73-69—142
Dale Whitnell, England 75-67—142
Brandon Wu, United States 72-70—142
Jorge Campillo, Spain 72-71—143
Martin Couvra, France 69-74—143
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-75—143
Benjamin Hebert, France 73-70—143
Marcus Kinhult, Sweden 78-65—143
Shane Lowry, Ireland 75-68—143
Clement Sordet, France 74-69—143
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-72—144
Wenyi Ding, China 70-74—144
Jordan Gumberg, United States 72-72—144
Romain Langasque, France 72-72—144
Hao-Tong Li, China 71-73—144
Guido Migliozzi, Italy 72-72—144
Andrea Pavan, Italy 69-75—144
Sebastian Soderberg, Sweden 71-73—144
Martin Trainer, France 74-70—144
Danny Willett, England 72-72—144
Robin Williams, South Africa 75-69—144
Ashun Wu, China 73-71—144
Thomas Aiken, South Africa 75-70—145
Gavin Green, Malaysia 73-72—145
Angel Hidalgo, Spain 70-75—145
Rikuya Hoshino, Japan 73-72—145
Maximilian Kieffer, Germany 73-72—145
Niklas Lemke, Sweden 74-71—145
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 74-71—145
Dylan Naidoo, South Africa 71-74—145
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 73-72—145
Brandon Stone, South Africa 76-69—145
Matthew Baldwin, England 74-72—146
Hamish Brown, Denmark 76-70—146
Scott Jamieson, Scotland 73-73—146
Jeong-Weon Ko, France 74-72—146
Zander Lombard, South Africa 69-77—146
Jack Senior, England 70-76—146
Callum Shinkwin, England 74-72—146
Richard Sterne, South Africa 72-74—146
Andy Sullivan, England 73-73—146
Alexander Knappe, Germany 74-73—147
David Ravetto, France 77-70—147
Juan Salama Monsalve, Spain 72-75—147
Freddy Schott, Germany 71-76—147
Matthias Schwab, Austria 72-75—147
Connor Syme, Scotland 75-72—147
Jannik De Bruyn, Germany 74-74—148
Manuel Elvira, Spain 77-71—148
Pablo Larrazabal, Spain 72-76—148
Santiago Tarrio, Spain 75-73—148
Laurie Canter, England 76-73—149
Kazuma Kobori, New Zealand 73-76—149
Joel Moscatel, Spain 73-76—149
Richard Mansell, England 74-76—150
Alvaro Morales, Spain 75-75—150
Johannes Veerman, United States 76-74—150
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 77-73—150
Ignacio Mateo Fraga, Spain 77-74—151
Sebastian Desoisa, Great Britain 76-76—152
Casey Jarvis, South Africa 74-78—152
Conor Purcell, Ireland 81-WD

