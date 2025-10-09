Open de Espana presented by Madrid Par Scores

Thursday
At Club de Campo Villa de Madrid
Madrid
Purse: $3.3 million
Yardage: 7,154; Par: 71
First Round
|Sam Bairstow, England
|33-32—65
|-6
|Ugo Coussaud, France
|32-33—65
|-6
|Frederic Lacroix, France
|33-33—66
|-5
|Marco Penge, England
|34-32—66
|-5
|Bernd Wiesberger, Austria
|33-33—66
|-5
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|31-36—67
|-4
|Dan Bradbury, England
|33-34—67
|-4
|Aaron Cockerill, Canada
|34-33—67
|-4
|Grant Forrest, Scotland
|34-33—67
|-4
|Alexander Levy, France
|32-35—67
|-4
|Joe Dean, England
|34-34—68
|-3
|Nacho Elvira, Spain
|33-35—68
|-3
|Simon Forsstrom, Sweden
|34-34—68
|-3
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|33-35—68
|-3
|Ricardo Gouveia, Portugal
|34-34—68
|-3
|Julien Guerrier, France
|35-33—68
|-3
|Francesco Laporta, Italy
|34-34—68
|-3
|Mikael Lindberg, Sweden
|34-34—68
|-3
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|34-34—68
|-3
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|36-32—68
|-3
|Patrick Reed, United States
|35-33—68
|-3
|Benjamin Schmidt, England
|37-31—68
|-3
|Tom Vaillant, France
|35-33—68
|-3
|Daniel Brown, England
|34-35—69
|-2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-34—69
|-2
|Martin Couvra, France
|35-34—69
|-2
|Joel Girrbach, Switzerland
|36-33—69
|-2
|Matthew Jordan, England
|35-34—69
|-2
|Zander Lombard, South Africa
|34-35—69
|-2
|Andrea Pavan, Italy
|36-33—69
|-2
|David Puig, Spain
|36-33—69
|-2
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|35-34—69
|-2
|Darius Van Driel, Netherlands
|34-35—69
|-2
|Josele Ballester, Spain
|36-34—70
|-1
|Todd Clements, England
|38-32—70
|-1
|Alejandro Del Rey, Spain
|35-35—70
|-1
|Wenyi Ding, China
|36-34—70
|-1
|Ewen Ferguson, Scotland
|37-33—70
|-1
|Angel Hidalgo, Spain
|35-35—70
|-1
|Daniel Hillier, New Zealand
|34-36—70
|-1
|Ryggs Johnston, United States
|35-35—70
|-1
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-34—70
|-1
|Luis Masaveu, Spain
|37-33—70
|-1
|David Micheluzzi, Australia
|37-33—70
|-1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|33-37—70
|-1
|Jack Senior, England
|36-34—70
|-1
|Andrew Wilson, England
|34-36—70
|-1
|Jeff Winther, Denmark
|34-36—70
|-1
|Sean Crocker, United States
|34-37—71
|E
|Alex Fitzpatrick, England
|34-37—71
|E
|Sergio Garcia, Spain
|37-34—71
|E
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|38-33—71
|E
|Joakim Lagergren, Sweden
|37-34—71
|E
|Hao-Tong Li, China
|37-34—71
|E
|Joost Luiten, Netherlands
|36-35—71
|E
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|37-34—71
|E
|Dylan Naidoo, South Africa
|36-35—71
|E
|Kristoffer Reitan, Norway
|39-32—71
|E
|Freddy Schott, Germany
|35-36—71
|E
|Marcel Siem, Germany
|34-37—71
|E
|Sebastian Soderberg, Sweden
|36-35—71
|E
|Callum Tarren, England
|35-36—71
|E
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|36-35—71
|E
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|37-35—72
|+1
|Jorge Campillo, Spain
|37-35—72
|+1
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|36-36—72
|+1
|Jens Dantorp, Sweden
|34-38—72
|+1
|Ross Fisher, England
|37-35—72
|+1
|Dylan Frittelli, South Africa
|37-35—72
|+1
|Jordan Gumberg, United States
|37-35—72
|+1
|Romain Langasque, France
|38-34—72
|+1
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-37—72
|+1
|Guido Migliozzi, Italy
|37-35—72
|+1
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|36-36—72
|+1
|Jon Rahm, Spain
|39-33—72
|+1
|Juan Salama Monsalve, Spain
|36-36—72
|+1
|Matthias Schwab, Austria
|37-35—72
|+1
|Richard Sterne, South Africa
|37-35—72
|+1
|Danny Willett, England
|38-34—72
|+1
|Brandon Wu, United States
|35-37—72
|+1
|Thomas Detry, Belgium
|38-35—73
|+2
|Gavin Green, Malaysia
|35-38—73
|+2
|Benjamin Hebert, France
|39-34—73
|+2
|Calum Hill, Scotland
|36-37—73
|+2
|Rikuya Hoshino, Japan
|36-37—73
|+2
|Scott Jamieson, Scotland
|37-36—73
|+2
|Maximilian Kieffer, Germany
|36-37—73
|+2
|Nathan Kimsey, England
|36-37—73
|+2
|Kazuma Kobori, New Zealand
|40-33—73
|+2
|Joel Moscatel, Spain
|36-37—73
|+2
|Joaquin Niemann, Chile
|35-38—73
|+2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|40-33—73
|+2
|Richie Ramsay, Scotland
|36-37—73
|+2
|Jason Scrivener, Australia
|36-37—73
|+2
|Shubhankar Sharma, India
|37-36—73
|+2
|Andy Sullivan, England
|36-37—73
|+2
|Ashun Wu, China
|36-37—73
|+2
|Matthew Baldwin, England
|39-35—74
|+3
|Jannik De Bruyn, Germany
|37-37—74
|+3
|Darren Fichardt, South Africa
|37-37—74
|+3
|Casey Jarvis, South Africa
|38-36—74
|+3
|Alexander Knappe, Germany
|36-38—74
|+3
|Jeong-Weon Ko, France
|38-36—74
|+3
|Niklas Lemke, Sweden
|39-35—74
|+3
|Oliver Lindell, Finland
|36-38—74
|+3
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-39—74
|+3
|Richard Mansell, England
|38-36—74
|+3
|John Parry, England
|39-35—74
|+3
|Marcel Schneider, Germany
|40-34—74
|+3
|Callum Shinkwin, England
|35-39—74
|+3
|Jordan L. Smith, England
|38-36—74
|+3
|Clement Sordet, France
|36-38—74
|+3
|Martin Trainer, France
|37-37—74
|+3
|Thomas Aiken, South Africa
|35-40—75
|+4
|Shane Lowry, Ireland
|37-38—75
|+4
|Alvaro Morales, Spain
|36-39—75
|+4
|Yannik Paul, Germany
|38-37—75
|+4
|Connor Syme, Scotland
|39-36—75
|+4
|Santiago Tarrio, Spain
|38-37—75
|+4
|Dale Whitnell, England
|36-39—75
|+4
|Robin Williams, South Africa
|38-37—75
|+4
|Hamish Brown, Denmark
|38-38—76
|+5
|Laurie Canter, England
|38-38—76
|+5
|Sebastian Desoisa, Great Britain
|39-37—76
|+5
|Brandon Stone, South Africa
|38-38—76
|+5
|Johannes Veerman, United States
|37-39—76
|+5
|Manuel Elvira, Spain
|39-38—77
|+6
|Ignacio Mateo Fraga, Spain
|38-39—77
|+6
|David Ravetto, France
|41-36—77
|+6
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|38-39—77
|+6
|Marcus Kinhult, Sweden
|38-40—78
|+7
|Conor Purcell, Ireland
|40-41—81
|+10
