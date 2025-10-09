Live Radio
Home » Sports » Open de Espana presented…

Open de Espana presented by Madrid Par Scores

The Associated Press

October 9, 2025, 2:14 PM

Thursday

At Club de Campo Villa de Madrid

Madrid

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,154; Par: 71

First Round

Sam Bairstow, England 33-32—65 -6
Ugo Coussaud, France 32-33—65 -6
Frederic Lacroix, France 33-33—66 -5
Marco Penge, England 34-32—66 -5
Bernd Wiesberger, Austria 33-33—66 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain 31-36—67 -4
Dan Bradbury, England 33-34—67 -4
Aaron Cockerill, Canada 34-33—67 -4
Grant Forrest, Scotland 34-33—67 -4
Alexander Levy, France 32-35—67 -4
Joe Dean, England 34-34—68 -3
Nacho Elvira, Spain 33-35—68 -3
Simon Forsstrom, Sweden 34-34—68 -3
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 33-35—68 -3
Ricardo Gouveia, Portugal 34-34—68 -3
Julien Guerrier, France 35-33—68 -3
Francesco Laporta, Italy 34-34—68 -3
Mikael Lindberg, Sweden 34-34—68 -3
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 34-34—68 -3
Thorbjorn Olesen, Denmark 36-32—68 -3
Patrick Reed, United States 35-33—68 -3
Benjamin Schmidt, England 37-31—68 -3
Tom Vaillant, France 35-33—68 -3
Daniel Brown, England 34-35—69 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-34—69 -2
Martin Couvra, France 35-34—69 -2
Joel Girrbach, Switzerland 36-33—69 -2
Matthew Jordan, England 35-34—69 -2
Zander Lombard, South Africa 34-35—69 -2
Andrea Pavan, Italy 36-33—69 -2
David Puig, Spain 36-33—69 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-34—69 -2
Darius Van Driel, Netherlands 34-35—69 -2
Josele Ballester, Spain 36-34—70 -1
Todd Clements, England 38-32—70 -1
Alejandro Del Rey, Spain 35-35—70 -1
Wenyi Ding, China 36-34—70 -1
Ewen Ferguson, Scotland 37-33—70 -1
Angel Hidalgo, Spain 35-35—70 -1
Daniel Hillier, New Zealand 34-36—70 -1
Ryggs Johnston, United States 35-35—70 -1
Thriston Lawrence, South Africa 36-34—70 -1
Luis Masaveu, Spain 37-33—70 -1
David Micheluzzi, Australia 37-33—70 -1
Brandon Robinson-Thompson, England 33-37—70 -1
Jack Senior, England 36-34—70 -1
Andrew Wilson, England 34-36—70 -1
Jeff Winther, Denmark 34-36—70 -1
Sean Crocker, United States 34-37—71 E
Alex Fitzpatrick, England 34-37—71 E
Sergio Garcia, Spain 37-34—71 E
Jacques Kruyswijk, South Africa 38-33—71 E
Joakim Lagergren, Sweden 37-34—71 E
Hao-Tong Li, China 37-34—71 E
Joost Luiten, Netherlands 36-35—71 E
Tom McKibbin, Northern Ireland 37-34—71 E
Dylan Naidoo, South Africa 36-35—71 E
Kristoffer Reitan, Norway 39-32—71 E
Freddy Schott, Germany 35-36—71 E
Marcel Siem, Germany 34-37—71 E
Sebastian Soderberg, Sweden 36-35—71 E
Callum Tarren, England 35-36—71 E
Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-35—71 E
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 37-35—72 +1
Jorge Campillo, Spain 37-35—72 +1
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-36—72 +1
Jens Dantorp, Sweden 34-38—72 +1
Ross Fisher, England 37-35—72 +1
Dylan Frittelli, South Africa 37-35—72 +1
Jordan Gumberg, United States 37-35—72 +1
Romain Langasque, France 38-34—72 +1
Pablo Larrazabal, Spain 35-37—72 +1
Guido Migliozzi, Italy 37-35—72 +1
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-36—72 +1
Jon Rahm, Spain 39-33—72 +1
Juan Salama Monsalve, Spain 36-36—72 +1
Matthias Schwab, Austria 37-35—72 +1
Richard Sterne, South Africa 37-35—72 +1
Danny Willett, England 38-34—72 +1
Brandon Wu, United States 35-37—72 +1
Thomas Detry, Belgium 38-35—73 +2
Gavin Green, Malaysia 35-38—73 +2
Benjamin Hebert, France 39-34—73 +2
Calum Hill, Scotland 36-37—73 +2
Rikuya Hoshino, Japan 36-37—73 +2
Scott Jamieson, Scotland 37-36—73 +2
Maximilian Kieffer, Germany 36-37—73 +2
Nathan Kimsey, England 36-37—73 +2
Kazuma Kobori, New Zealand 40-33—73 +2
Joel Moscatel, Spain 36-37—73 +2
Joaquin Niemann, Chile 35-38—73 +2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 40-33—73 +2
Richie Ramsay, Scotland 36-37—73 +2
Jason Scrivener, Australia 36-37—73 +2
Shubhankar Sharma, India 37-36—73 +2
Andy Sullivan, England 36-37—73 +2
Ashun Wu, China 36-37—73 +2
Matthew Baldwin, England 39-35—74 +3
Jannik De Bruyn, Germany 37-37—74 +3
Darren Fichardt, South Africa 37-37—74 +3
Casey Jarvis, South Africa 38-36—74 +3
Alexander Knappe, Germany 36-38—74 +3
Jeong-Weon Ko, France 38-36—74 +3
Niklas Lemke, Sweden 39-35—74 +3
Oliver Lindell, Finland 36-38—74 +3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-39—74 +3
Richard Mansell, England 38-36—74 +3
John Parry, England 39-35—74 +3
Marcel Schneider, Germany 40-34—74 +3
Callum Shinkwin, England 35-39—74 +3
Jordan L. Smith, England 38-36—74 +3
Clement Sordet, France 36-38—74 +3
Martin Trainer, France 37-37—74 +3
Thomas Aiken, South Africa 35-40—75 +4
Shane Lowry, Ireland 37-38—75 +4
Alvaro Morales, Spain 36-39—75 +4
Yannik Paul, Germany 38-37—75 +4
Connor Syme, Scotland 39-36—75 +4
Santiago Tarrio, Spain 38-37—75 +4
Dale Whitnell, England 36-39—75 +4
Robin Williams, South Africa 38-37—75 +4
Hamish Brown, Denmark 38-38—76 +5
Laurie Canter, England 38-38—76 +5
Sebastian Desoisa, Great Britain 39-37—76 +5
Brandon Stone, South Africa 38-38—76 +5
Johannes Veerman, United States 37-39—76 +5
Manuel Elvira, Spain 39-38—77 +6
Ignacio Mateo Fraga, Spain 38-39—77 +6
David Ravetto, France 41-36—77 +6
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 38-39—77 +6
Marcus Kinhult, Sweden 38-40—78 +7
Conor Purcell, Ireland 40-41—81 +10

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up