Open de Espana presented by Madrid Par Scores

Sunday
At Club de Campo Villa de Madrid
Madrid
Purse: $3.3 million
Yardage: 7,154; Par: 71
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Marco Penge, England (835), $477,498
|66-67-64-72—269
|-15
|Daniel Brown, England (555), $308,969
|69-66-67-67—269
|-15
|Joel Girrbach, Switzerland (312), $176,955
|69-65-67-69—270
|-14
|Tom McKibbin, Northern Ireland (250), $140,441
|71-65-67-69—272
|-12
|Ugo Coussaud, France (166), $92,972
|65-73-66-69—273
|-11
|Joakim Lagergren, Sweden (166), $92,972
|71-64-72-66—273
|-11
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (166), $92,972
|68-70-67-68—273
|-11
|Jayden Trey Schaper, South Africa (166), $92,972
|69-69-68-67—273
|-11
|Angel Ayora Fanegas, Spain (89), $49,796
|67-69-69-69—274
|-10
|Alex Fitzpatrick, England (89), $49,796
|71-67-68-68—274
|-10
|Calum Hill, Scotland (89), $49,796
|73-69-66-66—274
|-10
|Alexander Levy, France (89), $49,796
|67-68-69-70—274
|-10
|Thorbjorn Olesen, Denmark (89), $49,796
|68-68-68-70—274
|-10
|Jon Rahm, Spain (89), $49,796
|72-66-71-65—274
|-10
|David Puig, Spain (0), $49,796
|69-69-67-69—274
|-10
|Todd Clements, England (64), $35,812
|70-71-68-66—275
|-9
|Grant Forrest, Scotland (64), $35,812
|67-71-66-71—275
|-9
|Julien Guerrier, France (64), $35,812
|68-67-71-69—275
|-9
|Joost Luiten, Netherlands (64), $35,812
|71-66-71-67—275
|-9
|Patrick Reed, United States (64), $35,812
|68-67-67-73—275
|-9
|Bernd Wiesberger, Austria (64), $35,812
|66-69-69-71—275
|-9
|Jeff Winther, Denmark (57), $31,740
|70-64-71-71—276
|-8
|Daniel Hillier, New Zealand (53), $29,633
|70-66-69-72—277
|-7
|Thriston Lawrence, South Africa (53), $29,633
|70-69-67-71—277
|-7
|John Parry, England (53), $29,633
|74-67-66-70—277
|-7
|Benjamin Schmidt, England (53), $29,633
|68-71-72-66—277
|-7
|Frederic Lacroix, France (48), $26,684
|66-72-71-69—278
|-6
|Oliver Lindell, Finland (48), $26,684
|74-67-72-65—278
|-6
|Darius Van Driel, Netherlands (48), $26,684
|69-71-68-70—278
|-6
|Dan Bradbury, England (42), $23,313
|67-69-73-70—279
|-5
|Aaron Cockerill, Canada (42), $23,313
|67-67-74-71—279
|-5
|Jens Dantorp, Sweden (42), $23,313
|72-68-71-68—279
|-5
|Simon Forsstrom, Sweden (42), $23,313
|68-72-71-68—279
|-5
|Kristoffer Reitan, Norway (42), $23,313
|71-67-72-69—279
|-5
|Thomas Detry, Belgium (38), $19,732
|73-67-72-68—280
|-4
|Nacho Elvira, Spain (38), $19,732
|68-71-71-70—280
|-4
|Ewen Ferguson, Scotland (38), $19,732
|70-69-69-72—280
|-4
|Luis Masaveu, Spain (0), $19,732
|70-68-71-71—280
|-4
|Sergio Garcia, Spain (33), $17,134
|71-70-69-71—281
|-3
|Jacques Kruyswijk, South Africa (33), $17,134
|71-70-71-69—281
|-3
|Marcel Schneider, Germany (33), $17,134
|74-66-72-69—281
|-3
|Tom Vaillant, France (33), $17,134
|68-70-70-73—281
|-3
|Andrew Wilson, England (33), $17,134
|70-66-77-68—281
|-3
|Yannik Paul, Germany (29), $14,887
|75-67-68-72—282
|-2
|Brandon Robinson-Thompson, England (29), $14,887
|70-69-73-70—282
|-2
|Marcel Siem, Germany (29), $14,887
|71-69-71-71—282
|-2
|Sam Bairstow, England (24), $11,797
|65-74-70-74—283
|-1
|Dylan Frittelli, South Africa (24), $11,797
|72-70-70-71—283
|-1
|Matthew Jordan, England (24), $11,797
|69-70-74-70—283
|-1
|Francesco Laporta, Italy (24), $11,797
|68-70-73-72—283
|-1
|Mikael Lindberg, Sweden (24), $11,797
|68-70-73-72—283
|-1
|Jacob Skov Olesen, Denmark (24), $11,797
|72-70-71-70—283
|-1
|Richie Ramsay, Scotland (24), $11,797
|73-69-70-71—283
|-1
|Shubhankar Sharma, India (24), $11,797
|73-69-73-68—283
|-1
|Rafa Cabrera Bello, Spain (16), $8,707
|69-69-74-72—284
|E
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain (16), $8,707
|72-70-75-67—284
|E
|Sean Crocker, United States (16), $8,707
|71-69-73-71—284
|E
|Ryggs Johnston, United States (16), $8,707
|70-69-75-70—284
|E
|Nathan Kimsey, England (16), $8,707
|73-69-73-69—284
|E
|Joaquin Niemann, Chile (16), $8,707
|73-69-73-69—284
|E
|Josele Ballester, Spain (0), $8,707
|70-70-73-71—284
|E
|Alejandro Del Rey, Spain (14), $7,303
|70-72-72-71—285
|+1
|Ricardo Gouveia, Portugal (14), $7,303
|68-73-70-74—285
|+1
|Jordan L. Smith, England (14), $7,303
|74-66-74-71—285
|+1
|Ross Fisher, England (12), $6,320
|72-69-71-74—286
|+2
|David Micheluzzi, Australia (12), $6,320
|70-68-74-74—286
|+2
|Dale Whitnell, England (12), $6,320
|75-67-74-70—286
|+2
|Brandon Wu, United States (12), $6,320
|72-70-71-73—286
|+2
|Callum Tarren, England (11), $5,618
|71-69-74-73—287
|+3
|Fabrizio Zanotti, Paraguay (10), $5,337
|71-70-76-71—288
|+4
|Joe Dean, England (10), $4,213
|68-71-72-78—289
|+5
|Darren Fichardt, South Africa (9), $4,210
|74-66-75-77—292
|+8
|Jason Scrivener, Australia (9), $4,207
|73-69-75-76—293
|+9
