Open de Espana presented by Madrid Par Scores

The Associated Press

October 12, 2025, 12:44 PM

Sunday

At Club de Campo Villa de Madrid

Madrid

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,154; Par: 71

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Marco Penge, England (835), $477,498 66-67-64-72—269 -15
Daniel Brown, England (555), $308,969 69-66-67-67—269 -15
Joel Girrbach, Switzerland (312), $176,955 69-65-67-69—270 -14
Tom McKibbin, Northern Ireland (250), $140,441 71-65-67-69—272 -12
Ugo Coussaud, France (166), $92,972 65-73-66-69—273 -11
Joakim Lagergren, Sweden (166), $92,972 71-64-72-66—273 -11
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (166), $92,972 68-70-67-68—273 -11
Jayden Trey Schaper, South Africa (166), $92,972 69-69-68-67—273 -11
Angel Ayora Fanegas, Spain (89), $49,796 67-69-69-69—274 -10
Alex Fitzpatrick, England (89), $49,796 71-67-68-68—274 -10
Calum Hill, Scotland (89), $49,796 73-69-66-66—274 -10
Alexander Levy, France (89), $49,796 67-68-69-70—274 -10
Thorbjorn Olesen, Denmark (89), $49,796 68-68-68-70—274 -10
Jon Rahm, Spain (89), $49,796 72-66-71-65—274 -10
David Puig, Spain (0), $49,796 69-69-67-69—274 -10
Todd Clements, England (64), $35,812 70-71-68-66—275 -9
Grant Forrest, Scotland (64), $35,812 67-71-66-71—275 -9
Julien Guerrier, France (64), $35,812 68-67-71-69—275 -9
Joost Luiten, Netherlands (64), $35,812 71-66-71-67—275 -9
Patrick Reed, United States (64), $35,812 68-67-67-73—275 -9
Bernd Wiesberger, Austria (64), $35,812 66-69-69-71—275 -9
Jeff Winther, Denmark (57), $31,740 70-64-71-71—276 -8
Daniel Hillier, New Zealand (53), $29,633 70-66-69-72—277 -7
Thriston Lawrence, South Africa (53), $29,633 70-69-67-71—277 -7
John Parry, England (53), $29,633 74-67-66-70—277 -7
Benjamin Schmidt, England (53), $29,633 68-71-72-66—277 -7
Frederic Lacroix, France (48), $26,684 66-72-71-69—278 -6
Oliver Lindell, Finland (48), $26,684 74-67-72-65—278 -6
Darius Van Driel, Netherlands (48), $26,684 69-71-68-70—278 -6
Dan Bradbury, England (42), $23,313 67-69-73-70—279 -5
Aaron Cockerill, Canada (42), $23,313 67-67-74-71—279 -5
Jens Dantorp, Sweden (42), $23,313 72-68-71-68—279 -5
Simon Forsstrom, Sweden (42), $23,313 68-72-71-68—279 -5
Kristoffer Reitan, Norway (42), $23,313 71-67-72-69—279 -5
Thomas Detry, Belgium (38), $19,732 73-67-72-68—280 -4
Nacho Elvira, Spain (38), $19,732 68-71-71-70—280 -4
Ewen Ferguson, Scotland (38), $19,732 70-69-69-72—280 -4
Luis Masaveu, Spain (0), $19,732 70-68-71-71—280 -4
Sergio Garcia, Spain (33), $17,134 71-70-69-71—281 -3
Jacques Kruyswijk, South Africa (33), $17,134 71-70-71-69—281 -3
Marcel Schneider, Germany (33), $17,134 74-66-72-69—281 -3
Tom Vaillant, France (33), $17,134 68-70-70-73—281 -3
Andrew Wilson, England (33), $17,134 70-66-77-68—281 -3
Yannik Paul, Germany (29), $14,887 75-67-68-72—282 -2
Brandon Robinson-Thompson, England (29), $14,887 70-69-73-70—282 -2
Marcel Siem, Germany (29), $14,887 71-69-71-71—282 -2
Sam Bairstow, England (24), $11,797 65-74-70-74—283 -1
Dylan Frittelli, South Africa (24), $11,797 72-70-70-71—283 -1
Matthew Jordan, England (24), $11,797 69-70-74-70—283 -1
Francesco Laporta, Italy (24), $11,797 68-70-73-72—283 -1
Mikael Lindberg, Sweden (24), $11,797 68-70-73-72—283 -1
Jacob Skov Olesen, Denmark (24), $11,797 72-70-71-70—283 -1
Richie Ramsay, Scotland (24), $11,797 73-69-70-71—283 -1
Shubhankar Sharma, India (24), $11,797 73-69-73-68—283 -1
Rafa Cabrera Bello, Spain (16), $8,707 69-69-74-72—284 E
Ivan Cantero Gutierrez, Spain (16), $8,707 72-70-75-67—284 E
Sean Crocker, United States (16), $8,707 71-69-73-71—284 E
Ryggs Johnston, United States (16), $8,707 70-69-75-70—284 E
Nathan Kimsey, England (16), $8,707 73-69-73-69—284 E
Joaquin Niemann, Chile (16), $8,707 73-69-73-69—284 E
Josele Ballester, Spain (0), $8,707 70-70-73-71—284 E
Alejandro Del Rey, Spain (14), $7,303 70-72-72-71—285 +1
Ricardo Gouveia, Portugal (14), $7,303 68-73-70-74—285 +1
Jordan L. Smith, England (14), $7,303 74-66-74-71—285 +1
Ross Fisher, England (12), $6,320 72-69-71-74—286 +2
David Micheluzzi, Australia (12), $6,320 70-68-74-74—286 +2
Dale Whitnell, England (12), $6,320 75-67-74-70—286 +2
Brandon Wu, United States (12), $6,320 72-70-71-73—286 +2
Callum Tarren, England (11), $5,618 71-69-74-73—287 +3
Fabrizio Zanotti, Paraguay (10), $5,337 71-70-76-71—288 +4
Joe Dean, England (10), $4,213 68-71-72-78—289 +5
Darren Fichardt, South Africa (9), $4,210 74-66-75-77—292 +8
Jason Scrivener, Australia (9), $4,207 73-69-75-76—293 +9

