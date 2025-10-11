Live Radio
Open de Espana presented by Madrid Par Scores

The Associated Press

October 11, 2025, 11:57 AM

Saturday

At Club de Campo Villa de Madrid

Madrid

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,154; Par: 71

Third Round

Marco Penge, England 66-67-64—197 -16
Joel Girrbach, Switzerland 69-65-67—201 -12
Daniel Brown, England 69-66-67—202 -11
Patrick Reed, United States 68-67-67—202 -11
Tom McKibbin, Northern Ireland 71-65-67—203 -10
Ugo Coussaud, France 65-73-66—204 -9
Grant Forrest, Scotland 67-71-66—204 -9
Alexander Levy, France 67-68-69—204 -9
Thorbjorn Olesen, Denmark 68-68-68—204 -9
Bernd Wiesberger, Austria 66-69-69—204 -9
Angel Ayora Fanegas, Spain 67-69-69—205 -8
Daniel Hillier, New Zealand 70-66-69—205 -8
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-70-67—205 -8
David Puig, Spain 69-69-67—205 -8
Jeff Winther, Denmark 70-64-71—205 -8
Alex Fitzpatrick, England 71-67-68—206 -7
Julien Guerrier, France 68-67-71—206 -7
Thriston Lawrence, South Africa 70-69-67—206 -7
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-69-68—206 -7
Joakim Lagergren, Sweden 71-64-72—207 -6
John Parry, England 74-67-66—207 -6
Aaron Cockerill, Canada 67-67-74—208 -5
Ewen Ferguson, Scotland 70-69-69—208 -5
Calum Hill, Scotland 73-69-66—208 -5
Joost Luiten, Netherlands 71-66-71—208 -5
Tom Vaillant, France 68-70-70—208 -5
Darius Van Driel, Netherlands 69-71-68—208 -5
Sam Bairstow, England 65-74-70—209 -4
Dan Bradbury, England 67-69-73—209 -4
Todd Clements, England 70-71-68—209 -4
Frederic Lacroix, France 66-72-71—209 -4
Luis Masaveu, Spain 70-68-71—209 -4
Jon Rahm, Spain 72-66-71—209 -4
Nacho Elvira, Spain 68-71-71—210 -3
Sergio Garcia, Spain 71-70-69—210 -3
Yannik Paul, Germany 75-67-68—210 -3
Kristoffer Reitan, Norway 71-67-72—210 -3
Jens Dantorp, Sweden 72-68-71—211 -2
Joe Dean, England 68-71-72—211 -2
Simon Forsstrom, Sweden 68-72-71—211 -2
Ricardo Gouveia, Portugal 68-73-70—211 -2
Francesco Laporta, Italy 68-70-73—211 -2
Mikael Lindberg, Sweden 68-70-73—211 -2
Benjamin Schmidt, England 68-71-72—211 -2
Marcel Siem, Germany 71-69-71—211 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-69-74—212 -1
Thomas Detry, Belgium 73-67-72—212 -1
Ross Fisher, England 72-69-71—212 -1
Dylan Frittelli, South Africa 72-70-70—212 -1
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-70-71—212 -1
David Micheluzzi, Australia 70-68-74—212 -1
Richie Ramsay, Scotland 73-69-70—212 -1
Brandon Robinson-Thompson, England 70-69-73—212 -1
Marcel Schneider, Germany 74-66-72—212 -1
Josele Ballester, Spain 70-70-73—213 E
Sean Crocker, United States 71-69-73—213 E
Matthew Jordan, England 69-70-74—213 E
Oliver Lindell, Finland 74-67-72—213 E
Jacob Skov Olesen, Denmark 72-70-71—213 E
Andrew Wilson, England 70-66-77—213 E
Brandon Wu, United States 72-70-71—213 E
Alejandro Del Rey, Spain 70-72-72—214 +1
Ryggs Johnston, United States 70-69-75—214 +1
Jordan L. Smith, England 74-66-74—214 +1
Callum Tarren, England 71-69-74—214 +1
Darren Fichardt, South Africa 74-66-75—215 +2
Nathan Kimsey, England 73-69-73—215 +2
Joaquin Niemann, Chile 73-69-73—215 +2
Shubhankar Sharma, India 73-69-73—215 +2
Dale Whitnell, England 75-67-74—216 +3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 72-70-75—217 +4
Jason Scrivener, Australia 73-69-75—217 +4
Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-70-76—217 +4

