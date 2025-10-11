Open de Espana presented by Madrid Par Scores

Saturday
At Club de Campo Villa de Madrid
Madrid
Purse: $3.3 million
Yardage: 7,154; Par: 71
Third Round
|Marco Penge, England
|66-67-64—197
|-16
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-65-67—201
|-12
|Daniel Brown, England
|69-66-67—202
|-11
|Patrick Reed, United States
|68-67-67—202
|-11
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|71-65-67—203
|-10
|Ugo Coussaud, France
|65-73-66—204
|-9
|Grant Forrest, Scotland
|67-71-66—204
|-9
|Alexander Levy, France
|67-68-69—204
|-9
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|68-68-68—204
|-9
|Bernd Wiesberger, Austria
|66-69-69—204
|-9
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|67-69-69—205
|-8
|Daniel Hillier, New Zealand
|70-66-69—205
|-8
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-70-67—205
|-8
|David Puig, Spain
|69-69-67—205
|-8
|Jeff Winther, Denmark
|70-64-71—205
|-8
|Alex Fitzpatrick, England
|71-67-68—206
|-7
|Julien Guerrier, France
|68-67-71—206
|-7
|Thriston Lawrence, South Africa
|70-69-67—206
|-7
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-69-68—206
|-7
|Joakim Lagergren, Sweden
|71-64-72—207
|-6
|John Parry, England
|74-67-66—207
|-6
|Aaron Cockerill, Canada
|67-67-74—208
|-5
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-69-69—208
|-5
|Calum Hill, Scotland
|73-69-66—208
|-5
|Joost Luiten, Netherlands
|71-66-71—208
|-5
|Tom Vaillant, France
|68-70-70—208
|-5
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-71-68—208
|-5
|Sam Bairstow, England
|65-74-70—209
|-4
|Dan Bradbury, England
|67-69-73—209
|-4
|Todd Clements, England
|70-71-68—209
|-4
|Frederic Lacroix, France
|66-72-71—209
|-4
|Luis Masaveu, Spain
|70-68-71—209
|-4
|Jon Rahm, Spain
|72-66-71—209
|-4
|Nacho Elvira, Spain
|68-71-71—210
|-3
|Sergio Garcia, Spain
|71-70-69—210
|-3
|Yannik Paul, Germany
|75-67-68—210
|-3
|Kristoffer Reitan, Norway
|71-67-72—210
|-3
|Jens Dantorp, Sweden
|72-68-71—211
|-2
|Joe Dean, England
|68-71-72—211
|-2
|Simon Forsstrom, Sweden
|68-72-71—211
|-2
|Ricardo Gouveia, Portugal
|68-73-70—211
|-2
|Francesco Laporta, Italy
|68-70-73—211
|-2
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-70-73—211
|-2
|Benjamin Schmidt, England
|68-71-72—211
|-2
|Marcel Siem, Germany
|71-69-71—211
|-2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-69-74—212
|-1
|Thomas Detry, Belgium
|73-67-72—212
|-1
|Ross Fisher, England
|72-69-71—212
|-1
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-70-70—212
|-1
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|71-70-71—212
|-1
|David Micheluzzi, Australia
|70-68-74—212
|-1
|Richie Ramsay, Scotland
|73-69-70—212
|-1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-69-73—212
|-1
|Marcel Schneider, Germany
|74-66-72—212
|-1
|Josele Ballester, Spain
|70-70-73—213
|E
|Sean Crocker, United States
|71-69-73—213
|E
|Matthew Jordan, England
|69-70-74—213
|E
|Oliver Lindell, Finland
|74-67-72—213
|E
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|72-70-71—213
|E
|Andrew Wilson, England
|70-66-77—213
|E
|Brandon Wu, United States
|72-70-71—213
|E
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-72-72—214
|+1
|Ryggs Johnston, United States
|70-69-75—214
|+1
|Jordan L. Smith, England
|74-66-74—214
|+1
|Callum Tarren, England
|71-69-74—214
|+1
|Darren Fichardt, South Africa
|74-66-75—215
|+2
|Nathan Kimsey, England
|73-69-73—215
|+2
|Joaquin Niemann, Chile
|73-69-73—215
|+2
|Shubhankar Sharma, India
|73-69-73—215
|+2
|Dale Whitnell, England
|75-67-74—216
|+3
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|72-70-75—217
|+4
|Jason Scrivener, Australia
|73-69-75—217
|+4
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|71-70-76—217
|+4
