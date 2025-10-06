New England 23, Buffalo 20

|New England
|3
|3
|7
|10
|—
|23
|Buffalo
|0
|3
|7
|10
|—
|20
First Quarter
NE_FG Borregales 30, :56.
Second Quarter
Buf_FG Prater 31, 9:34.
NE_FG Borregales 19, :00.
Third Quarter
Buf_Samuel 6 pass from Allen (Prater kick), 9:21.
NE_Stevenson 4 run (Borregales kick), 6:34.
Fourth Quarter
NE_Stevenson 7 run (Borregales kick), 12:10.
Buf_Coleman 2 pass from Allen (Prater kick), 7:37.
Buf_FG Prater 45, 2:17.
NE_FG Borregales 52, :15.
A_70,802.
___
|NE
|Buf
|First downs
|21
|25
|Total Net Yards
|338
|363
|Rushes-yards
|22-71
|29-118
|Passing
|267
|245
|Punt Returns
|1-0
|0-0
|Kickoff Returns
|5-112
|5-127
|Interceptions Ret.
|1-0
|0-0
|Comp-Att-Int
|22-30-0
|22-31-1
|Sacked-Yards Lost
|4-6
|1-8
|Punts
|4-47.75
|2-35.0
|Fumbles-Lost
|2-1
|2-2
|Penalties-Yards
|8-93
|11-90
|Time of Possession
|25:29
|34:31
___
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING_New England, Henderson 6-24, Gibson 6-21, Stevenson 7-14, Maye 3-12. Buffalo, Allen 9-53, Cook 15-49, Ty.Johnson 2-10, Shakir 1-5, R.Davis 2-1.
PASSING_New England, Maye 22-30-0-273. Buffalo, Allen 22-31-1-253.
RECEIVING_New England, Diggs 10-146, Boutte 3-43, Henry 2-46, Douglas 2-17, Stevenson 2-13, Henderson 2-3, Gibson 1-5. Buffalo, Kincaid 6-108, Shakir 6-45, Coleman 4-23, Palmer 2-36, Samuel 2-26, Knox 2-15.
MISSED FIELD GOALS_None.
