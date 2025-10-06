Live Radio
New England 23, Buffalo 20

The Associated Press

October 6, 2025, 5:54 AM

New England 3 3 7 10 23
Buffalo 0 3 7 10 20

First Quarter

NE_FG Borregales 30, :56.

Second Quarter

Buf_FG Prater 31, 9:34.

NE_FG Borregales 19, :00.

Third Quarter

Buf_Samuel 6 pass from Allen (Prater kick), 9:21.

NE_Stevenson 4 run (Borregales kick), 6:34.

Fourth Quarter

NE_Stevenson 7 run (Borregales kick), 12:10.

Buf_Coleman 2 pass from Allen (Prater kick), 7:37.

Buf_FG Prater 45, 2:17.

NE_FG Borregales 52, :15.

A_70,802.

___

NE Buf
First downs 21 25
Total Net Yards 338 363
Rushes-yards 22-71 29-118
Passing 267 245
Punt Returns 1-0 0-0
Kickoff Returns 5-112 5-127
Interceptions Ret. 1-0 0-0
Comp-Att-Int 22-30-0 22-31-1
Sacked-Yards Lost 4-6 1-8
Punts 4-47.75 2-35.0
Fumbles-Lost 2-1 2-2
Penalties-Yards 8-93 11-90
Time of Possession 25:29 34:31

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_New England, Henderson 6-24, Gibson 6-21, Stevenson 7-14, Maye 3-12. Buffalo, Allen 9-53, Cook 15-49, Ty.Johnson 2-10, Shakir 1-5, R.Davis 2-1.

PASSING_New England, Maye 22-30-0-273. Buffalo, Allen 22-31-1-253.

RECEIVING_New England, Diggs 10-146, Boutte 3-43, Henry 2-46, Douglas 2-17, Stevenson 2-13, Henderson 2-3, Gibson 1-5. Buffalo, Kincaid 6-108, Shakir 6-45, Coleman 4-23, Palmer 2-36, Samuel 2-26, Knox 2-15.

MISSED FIELD GOALS_None.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

