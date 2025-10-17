NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EDT
Monday, Nov. 3 Games
No. 2 South Carolina (0-0) vs. Grand Canyon (0-0), 7 p.m.
No. 3 UCLA (0-0) vs. San Diego St. (0-0) at Los Angeles, 10 p.m.
No. 4 Texas (0-0) vs. Incarnate Word (0-0), 8 p.m.
No. 6 Oklahoma (0-0) vs. Belmont (0-0), 5:30 p.m.
No. 7 Duke (0-0) vs. No. 16 Baylor (0-0) at Paris, Noon
No. 10 Maryland (0-0) vs. Loyola (Md.) (0-0), 7 p.m.
No. 11 North Carolina (0-0) vs. NC Central (0-0), 11 a.m.
No. 12 Mississippi (0-0) vs. Norfolk St. (0-0), Noon
No. 14 Iowa St. (0-0) vs. St. Thomas (MN) (0-0), Noon
No. 19 Vanderbilt (0-0) vs. California (0-0) at Paris, 2:30 p.m.
No. 21 Iowa (0-0) vs. Southern U. (0-0), 7:30 p.m.
No. 22 Oklahoma St. (0-0) vs. New Orleans (0-0), 7:30 p.m.
No. 24 Kentucky (0-0) vs. Morehead St. (0-0), 6:30 p.m.
Tuesday, Nov. 4 Games
No. 1 UConn (0-0) vs. No. 20 Louisville (0-0) at Ramstein, Germany, 5:30 p.m.
No. 5 LSU (0-0) vs. Houston Christian (0-0), 8 p.m.
No. 8 Tennessee (0-0) vs. No. 9 NC State (0-0) at Greensboro, N.C., 4 p.m.
No. 13 Michigan (0-0) vs. Canisius (0-0), 7 p.m.
No. 18 Southern Cal (0-0) vs. New Mexico St. (0-0), 10 p.m.
No. 23 Michigan St. (0-0) vs. Mercyhurst (0-0), 6:30 p.m.
No. 24 Richmond (0-0) vs. Mount St. Mary’s (0-0), 6 p.m.
Wednesday, Nov. 5 Games
No. 14 Iowa St. (0-0) vs. Southern U. (0-0), 7:30 p.m.
No. 15 Notre Dame (0-0) vs. Fairleigh Dickinson (0-0), 7 p.m.
No. 22 Oklahoma St. (0-0) vs. East Texas A&M (0-0), 7:30 p.m.
Thursday, Nov. 6 Games
No. 3 UCLA (0-0) vs. UC Santa Barbara (0-0), 2:30 p.m.
No. 5 LSU (0-0) vs. SE Louisiana (0-0), 8 p.m.
No. 10 Maryland (0-0) vs. UMBC (0-0), 6 p.m.
No. 11 North Carolina (0-0) vs. Elon (0-0), 7 p.m.
No. 17 TCU (0-0) vs. NC A&T (0-0), 5 p.m.
No. 22 Oklahoma St. (0-0) vs. Langston Lions, 7:30 p.m.
No. 24 Kentucky (0-0) vs. Monmouth (NJ) (0-0), 6:30 p.m.
Friday, Nov. 7 Games
No. 2 South Carolina (0-0) vs. Bowling Green (0-0), 7 p.m.
No. 4 Texas (0-0) vs. No. 24 Richmond (0-0), 8 p.m.
No. 8 Tennessee (0-0) vs. ETSU (0-0), 6:30 p.m.
No. 12 Mississippi (0-0) at Alabama A&M (0-0), 8 p.m.
Sunday, Nov. 9 Games
No. 1 UConn (0-0) vs. Florida St. (0-0), 4:30 p.m.
No. 5 LSU (0-0) at Georgia Southern (0-0), 2 p.m.
No. 7 Duke (0-0) vs. Holy Cross (0-0), 1 p.m.
No. 8 Tennessee (0-0) at UT Martin (0-0), 3 p.m.
No. 9 NC State (0-0) vs. No. 18 Southern Cal (0-0) at Charlotte, N.C., 3 p.m.
No. 10 Maryland (0-0) vs. Georgetown (0-0), 1 p.m.
No. 13 Michigan (0-0) vs. Harvard (0-0), Noon
No. 14 Iowa St. (0-0) vs. Sacred Heart (0-0), 2 p.m.
No. 15 Notre Dame (0-0) vs. Chicago St. (0-0), 3 p.m.
No. 16 Baylor (0-0) vs. Lindenwood (Mo.) (0-0), 3 p.m.
No. 17 TCU (0-0) vs. Sam Houston St. (0-0), 8 p.m.
No. 20 Louisville (0-0) vs. N. Kentucky (0-0), 2 p.m.
No. 21 Iowa (0-0) vs. Evansville (0-0), 3 p.m.
No. 22 Oklahoma St. (0-0) vs. Oral Roberts (0-0), 6 p.m.
No. 23 Michigan St. (0-0) vs. E. Michigan (0-0), 2 p.m.
No. 24 Kentucky (0-0) at Buffalo (0-0), 2 p.m.
