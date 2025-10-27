NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EDT
Monday, Nov. 3
No. 2 Houston (0-0) vs. Lehigh (0-0), 8 p.m.
No. 3 Florida (0-0) vs. No. 13 Arizona (0-0) at Las Vegas, 7 p.m.
No. 4 UConn (0-0) vs. New Haven (0-0), 7 p.m.
No. 5 St. John’s (0-0) vs. Quinnipiac (0-0), 6:30 p.m.
No. 7 Michigan (0-0) vs. Oakland (0-0), 8:30 p.m.
No. 8 BYU (0-0) vs. Villanova (0-0) at Las Vegas, 9:30 p.m.
No. 11 Louisville (0-0) vs. SC State (0-0), 9 p.m.
No. 12 UCLA (0-0) vs. E. Washington (0-0), 10:30 p.m.
No. 14 Arkansas (0-0) vs. Southern U. (0-0), 7 p.m.
No. 15 Alabama (0-0) vs. North Dakota (0-0), 8 p.m.
No. 16 Iowa St. (0-0) vs. Fairleigh Dickinson (0-0), 8 p.m.
No. 17 Illinois (0-0) vs. Jackson St. (0-0), 8:30 p.m.
No. 18 Tennessee (0-0) vs. Mercer (0-0), 7 p.m.
No. 19 Kansas (0-0) vs. Green Bay (0-0), 8 p.m.
No. 20 Auburn (0-0) vs. Bethune-Cookman (0-0), 8 p.m.
No. 21 Gonzaga (0-0) vs. Texas Southern (0-0), 9 p.m.
No. 22 Michigan St. (0-0) vs. Colgate (0-0), 7 p.m.
No. 24 Wisconsin (0-0) vs. Campbell (0-0), 8 p.m.
No. 25 North Carolina (0-0) vs. Cent. Arkansas (0-0), 7 p.m.
Tuesday, Nov. 4
No. 1 Purdue (0-0) vs. Evansville (0-0), 6:30 p.m.
No. 6 Duke (0-0) vs. Texas (0-0) at Charlotte, N.C., 8:45 p.m.
No. 9 Kentucky (0-0) vs. Nicholls (0-0), 7 p.m.
No. 10 Texas Tech (0-0) vs. Lindenwood (Mo.) (0-0), 8 p.m.
Wednesday, Nov. 5
No. 23 Creighton (0-0) vs. South Dakota (0-0), 8 p.m.
Thursday, Nov. 6
No. 3 Florida (0-0) vs. North Florida (0-0), 8 p.m.
No. 11 Louisville (0-0) vs. Jackson St. (0-0), 7 p.m.
No. 16 Iowa St. (0-0) vs. Grambling St. (0-0), 8 p.m.
No. 20 Auburn (0-0) vs. Merrimack (0-0), 8 p.m.
Friday, Nov. 7
No. 1 Purdue (0-0) vs. Oakland (0-0), 7 p.m.
No. 4 UConn (0-0) vs. Mass.-Lowell (0-0), 7:30 p.m.
No. 9 Kentucky (0-0) vs. Valparaiso (0-0), 7 p.m.
No. 10 Texas Tech (0-0) vs. Sam Houston St. (0-0), 8 p.m.
No. 12 UCLA (0-0) vs. Pepperdine (0-0), 10:30 p.m.
No. 13 Arizona (0-0) vs. Utah Tech (0-0), 9 p.m.
No. 17 Illinois (0-0) vs. Florida Gulf Coast (0-0), 8:30 p.m.
No. 19 Kansas (0-0) at No. 25 North Carolina (0-0), 7 p.m.
No. 24 Wisconsin (0-0) vs. N. Illinois (0-0), 8:30 p.m.
Saturday, Nov. 8
No. 2 Houston (0-0) vs. Towson (0-0), 3 p.m.
No. 5 St. John’s (0-0) vs. No. 15 Alabama (0-0), Noon
No. 6 Duke (0-0) vs. W. Carolina (0-0), 1:30 p.m.
No. 8 BYU (0-0) vs. Holy Cross (0-0), 9 p.m.
No. 14 Arkansas (0-0) at No. 22 Michigan St. (0-0), 7 p.m.
No. 18 Tennessee (0-0) vs. N. Kentucky (0-0), 3 p.m.
No. 21 Gonzaga (0-0) vs. Oklahoma (0-0) at Spokane, Wash., 10:30 p.m.
