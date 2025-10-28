Live Radio
NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

October 28, 2025, 11:13 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Maryland 7 2 14 16 2 3 5 11 1.57
Southern Miss. 8 7 15 19 3 4 7 12 1.50
UNLV 7 7 10 16 2 4 6 10 1.43
BYU 8 7 12 16 3 3 6 10 1.25
Temple 8 8 6 11 1 0 1 10 1.25
Marshall 7 7 9 14 4 2 6 8 1.14
Notre Dame 7 7 13 15 3 4 7 8 1.14
Alabama 8 7 8 14 4 1 5 9 1.12
Kansas St. 8 14 8 17 5 3 8 9 1.12
Michigan 8 9 11 15 3 3 6 9 1.12
Indiana 8 5 11 13 1 4 5 8 1.00
Auburn 8 10 7 11 2 2 4 7 .88
Memphis 8 9 11 15 2 6 8 7 .88
North Texas 8 12 7 17 6 4 10 7 .88
SMU 8 9 12 20 5 8 13 7 .88
Texas 8 8 9 14 1 6 7 7 .88
Uconn 8 5 5 8 1 0 1 7 .88
Virginia 8 12 8 13 0 6 6 7 .88
Louisiana Tech 7 3 12 14 3 5 8 6 .86
Arizona St. 8 12 5 10 1 3 4 6 .75
Cent. Michigan 8 6 10 12 5 1 6 6 .75
South Florida 8 8 10 17 5 6 11 6 .75
Arizona 7 7 9 13 2 6 8 5 .71
Duke 7 6 8 12 5 2 7 5 .71
East Carolina 7 10 3 10 1 4 5 5 .71
Miami 7 7 7 12 0 7 7 5 .71
Ohio St. 7 7 4 9 1 3 4 5 .71
Tulane 7 7 6 11 4 2 6 5 .71
Boise St. 8 11 11 16 4 7 11 5 .62
Iowa 8 4 9 11 1 5 6 5 .62
Mississippi St. 8 6 11 14 4 5 9 5 .62
Toledo 8 10 7 13 2 6 8 5 .62
Louisville 7 7 12 16 6 6 12 4 .57
Navy 7 12 4 10 3 3 6 4 .57
San Diego St. 7 3 7 8 1 3 4 4 .57
Cincinnati 8 9 1 7 2 1 3 4 .50
Houston 8 7 6 8 1 3 4 4 .50
LSU 8 4 10 12 3 5 8 4 .50
Oregon 8 4 9 10 2 4 6 4 .50
South Carolina 8 10 8 14 4 6 10 4 .50
TCU 8 9 9 14 3 7 10 4 .50
Tennessee 8 13 5 14 4 6 10 4 .50
Texas Tech 8 12 8 14 4 6 10 4 .50
Vanderbilt 8 8 4 11 2 5 7 4 .50
Washington 8 5 8 10 2 4 6 4 .50
New Mexico St. 7 11 9 16 5 8 13 3 .43
Georgia Southern 8 10 5 11 2 6 8 3 .38
Miami (Ohio) 8 3 9 11 2 6 8 3 .38
Nebraska 8 7 5 11 2 6 8 3 .38
Akron 9 6 9 14 4 7 11 3 .33
Jacksonville St. 7 9 3 10 4 4 8 2 .29
Penn St. 7 9 5 9 2 5 7 2 .29
Southern Cal 7 4 9 12 6 4 10 2 .29
Bowling Green 8 11 4 11 1 8 9 2 .25
Illinois 8 9 2 10 4 4 8 2 .25
Minnesota 8 8 6 10 1 7 8 2 .25
Rice 8 10 3 6 2 2 4 2 .25
South Alabama 8 12 4 11 5 4 9 2 .25
Troy 8 6 7 11 2 7 9 2 .25
Missouri St. 7 13 7 12 3 8 11 1 .14
California 8 11 6 11 2 8 10 1 .12
Rutgers 8 7 3 8 2 5 7 1 .12
Utah St. 8 5 6 8 4 3 7 1 .12
Army 7 8 4 8 5 3 8 0 .00
E. Michigan 9 5 5 7 1 6 7 0 .00
Georgia 7 3 4 6 3 3 6 0 .00
Kansas 8 13 4 9 5 4 9 0 .00
Middle Tennessee 7 6 4 8 3 5 8 0 .00
Ohio 8 7 7 10 3 7 10 0 .00
Pittsburgh 8 8 7 12 2 10 12 0 .00
Sam Houston St. 7 9 3 9 4 5 9 0 .00
UTSA 7 9 4 7 3 4 7 0 .00
Utah 8 7 7 8 4 4 8 0 .00
W. Michigan 8 13 5 11 7 4 11 0 .00
Arkansas St. 8 11 4 9 4 6 10 -1 -0.12
Colorado St. 8 9 7 10 6 5 11 -1 -0.12
Kent St. 8 7 4 6 3 4 7 -1 -0.12
N. Illinois 8 7 7 9 4 6 10 -1 -0.12
Oklahoma St. 8 9 3 8 4 5 9 -1 -0.12
Texas A&M 8 8 2 6 0 7 7 -1 -0.12
Umass 8 4 4 7 1 7 8 -1 -0.12
West Virginia 8 12 8 12 7 6 13 -1 -0.12
Wyoming 8 7 7 11 5 7 12 -1 -0.12
Air Force 7 4 4 6 3 4 7 -1 -0.14
Florida St. 7 3 9 9 5 5 10 -1 -0.14
James Madison 7 3 6 8 5 4 9 -1 -0.14
Liberty 7 7 5 11 6 6 12 -1 -0.14
UCF 7 7 5 7 4 4 8 -1 -0.14
Iowa St. 8 8 6 8 4 6 10 -2 -0.25
Louisiana-Lafayette 8 7 6 11 2 11 13 -2 -0.25
Missouri 8 9 5 7 2 7 9 -2 -0.25
UCLA 8 8 3 8 3 7 10 -2 -0.25
W. Kentucky 8 4 6 9 5 6 11 -2 -0.25
FIU 7 6 7 9 5 6 11 -2 -0.29
Kennesaw St. 7 6 3 5 5 2 7 -2 -0.29
San Jose St. 7 5 6 10 8 4 12 -2 -0.29
Wake Forest 7 9 4 9 5 6 11 -2 -0.29
Ball St. 8 7 4 8 6 5 11 -3 -0.38
Colorado 8 7 3 6 2 7 9 -3 -0.38
Fresno St. 8 8 10 13 5 11 16 -3 -0.38
Georgia Tech 8 7 2 5 6 2 8 -3 -0.38
Michigan St. 8 5 3 6 5 4 9 -3 -0.38
Mississippi 8 5 3 5 3 5 8 -3 -0.38
Delaware 7 4 5 7 6 4 10 -3 -0.43
Florida 7 8 6 9 3 9 12 -3 -0.43
Appalachian St. 8 5 9 11 6 9 15 -4 -0.50
Buffalo 8 8 3 8 4 8 12 -4 -0.50
Northwestern 8 9 5 9 4 9 13 -4 -0.50
Old Dominion 8 14 7 15 10 9 19 -4 -0.50
Clemson 7 6 5 8 6 6 12 -4 -0.57
North Carolina 7 4 5 8 6 6 12 -4 -0.57
Boston College 8 4 5 9 7 7 14 -5 -0.62
NC State 8 4 5 6 3 8 11 -5 -0.62
Tulsa 8 12 5 8 6 7 13 -5 -0.62
Virginia Tech 8 2 3 5 4 6 10 -5 -0.62
Coastal Carolina 7 10 6 9 6 8 14 -5 -0.71
Hawaii 8 4 5 8 5 9 14 -6 -0.75
Oklahoma 8 4 3 4 4 6 10 -6 -0.75
Stanford 8 7 1 5 4 7 11 -6 -0.75
Kentucky 7 8 6 6 6 6 12 -6 -0.86
Texas State 7 4 2 2 6 2 8 -6 -0.86
UAB 7 5 3 4 5 5 10 -6 -0.86
Georgia St. 8 5 2 3 4 6 10 -7 -0.88
Syracuse 8 9 5 9 6 10 16 -7 -0.88
Arkansas 8 4 5 7 7 8 15 -8 -1.00
Charlotte 8 10 3 8 9 7 16 -8 -1.00
Louisiana-Monroe 8 6 4 6 5 9 14 -8 -1.00
Oregon St. 8 4 5 5 4 9 13 -8 -1.00
Washington St. 8 8 1 5 4 9 13 -8 -1.00
Wisconsin 8 6 4 4 2 10 12 -8 -1.00
Baylor 8 3 5 7 9 7 16 -9 -1.12
UTEP 7 6 2 7 2 13 15 -8 -1.14
New Mexico 8 3 4 5 8 8 16 -11 -1.38
Purdue 8 5 2 5 6 10 16 -11 -1.38
Nevada 8 6 5 8 6 15 21 -13 -1.62
FAU 8 11 0 3 4 13 17 -14 -1.75

Sports
