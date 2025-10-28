NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|Maryland
|7
|2
|14
|16
|2
|3
|5
|11
|1.57
|Southern Miss.
|8
|7
|15
|19
|3
|4
|7
|12
|1.50
|UNLV
|7
|7
|10
|16
|2
|4
|6
|10
|1.43
|BYU
|8
|7
|12
|16
|3
|3
|6
|10
|1.25
|Temple
|8
|8
|6
|11
|1
|0
|1
|10
|1.25
|Marshall
|7
|7
|9
|14
|4
|2
|6
|8
|1.14
|Notre Dame
|7
|7
|13
|15
|3
|4
|7
|8
|1.14
|Alabama
|8
|7
|8
|14
|4
|1
|5
|9
|1.12
|Kansas St.
|8
|14
|8
|17
|5
|3
|8
|9
|1.12
|Michigan
|8
|9
|11
|15
|3
|3
|6
|9
|1.12
|Indiana
|8
|5
|11
|13
|1
|4
|5
|8
|1.00
|Auburn
|8
|10
|7
|11
|2
|2
|4
|7
|.88
|Memphis
|8
|9
|11
|15
|2
|6
|8
|7
|.88
|North Texas
|8
|12
|7
|17
|6
|4
|10
|7
|.88
|SMU
|8
|9
|12
|20
|5
|8
|13
|7
|.88
|Texas
|8
|8
|9
|14
|1
|6
|7
|7
|.88
|Uconn
|8
|5
|5
|8
|1
|0
|1
|7
|.88
|Virginia
|8
|12
|8
|13
|0
|6
|6
|7
|.88
|Louisiana Tech
|7
|3
|12
|14
|3
|5
|8
|6
|.86
|Arizona St.
|8
|12
|5
|10
|1
|3
|4
|6
|.75
|Cent. Michigan
|8
|6
|10
|12
|5
|1
|6
|6
|.75
|South Florida
|8
|8
|10
|17
|5
|6
|11
|6
|.75
|Arizona
|7
|7
|9
|13
|2
|6
|8
|5
|.71
|Duke
|7
|6
|8
|12
|5
|2
|7
|5
|.71
|East Carolina
|7
|10
|3
|10
|1
|4
|5
|5
|.71
|Miami
|7
|7
|7
|12
|0
|7
|7
|5
|.71
|Ohio St.
|7
|7
|4
|9
|1
|3
|4
|5
|.71
|Tulane
|7
|7
|6
|11
|4
|2
|6
|5
|.71
|Boise St.
|8
|11
|11
|16
|4
|7
|11
|5
|.62
|Iowa
|8
|4
|9
|11
|1
|5
|6
|5
|.62
|Mississippi St.
|8
|6
|11
|14
|4
|5
|9
|5
|.62
|Toledo
|8
|10
|7
|13
|2
|6
|8
|5
|.62
|Louisville
|7
|7
|12
|16
|6
|6
|12
|4
|.57
|Navy
|7
|12
|4
|10
|3
|3
|6
|4
|.57
|San Diego St.
|7
|3
|7
|8
|1
|3
|4
|4
|.57
|Cincinnati
|8
|9
|1
|7
|2
|1
|3
|4
|.50
|Houston
|8
|7
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|.50
|LSU
|8
|4
|10
|12
|3
|5
|8
|4
|.50
|Oregon
|8
|4
|9
|10
|2
|4
|6
|4
|.50
|South Carolina
|8
|10
|8
|14
|4
|6
|10
|4
|.50
|TCU
|8
|9
|9
|14
|3
|7
|10
|4
|.50
|Tennessee
|8
|13
|5
|14
|4
|6
|10
|4
|.50
|Texas Tech
|8
|12
|8
|14
|4
|6
|10
|4
|.50
|Vanderbilt
|8
|8
|4
|11
|2
|5
|7
|4
|.50
|Washington
|8
|5
|8
|10
|2
|4
|6
|4
|.50
|New Mexico St.
|7
|11
|9
|16
|5
|8
|13
|3
|.43
|Georgia Southern
|8
|10
|5
|11
|2
|6
|8
|3
|.38
|Miami (Ohio)
|8
|3
|9
|11
|2
|6
|8
|3
|.38
|Nebraska
|8
|7
|5
|11
|2
|6
|8
|3
|.38
|Akron
|9
|6
|9
|14
|4
|7
|11
|3
|.33
|Jacksonville St.
|7
|9
|3
|10
|4
|4
|8
|2
|.29
|Penn St.
|7
|9
|5
|9
|2
|5
|7
|2
|.29
|Southern Cal
|7
|4
|9
|12
|6
|4
|10
|2
|.29
|Bowling Green
|8
|11
|4
|11
|1
|8
|9
|2
|.25
|Illinois
|8
|9
|2
|10
|4
|4
|8
|2
|.25
|Minnesota
|8
|8
|6
|10
|1
|7
|8
|2
|.25
|Rice
|8
|10
|3
|6
|2
|2
|4
|2
|.25
|South Alabama
|8
|12
|4
|11
|5
|4
|9
|2
|.25
|Troy
|8
|6
|7
|11
|2
|7
|9
|2
|.25
|Missouri St.
|7
|13
|7
|12
|3
|8
|11
|1
|.14
|California
|8
|11
|6
|11
|2
|8
|10
|1
|.12
|Rutgers
|8
|7
|3
|8
|2
|5
|7
|1
|.12
|Utah St.
|8
|5
|6
|8
|4
|3
|7
|1
|.12
|Army
|7
|8
|4
|8
|5
|3
|8
|0
|.00
|E. Michigan
|9
|5
|5
|7
|1
|6
|7
|0
|.00
|Georgia
|7
|3
|4
|6
|3
|3
|6
|0
|.00
|Kansas
|8
|13
|4
|9
|5
|4
|9
|0
|.00
|Middle Tennessee
|7
|6
|4
|8
|3
|5
|8
|0
|.00
|Ohio
|8
|7
|7
|10
|3
|7
|10
|0
|.00
|Pittsburgh
|8
|8
|7
|12
|2
|10
|12
|0
|.00
|Sam Houston St.
|7
|9
|3
|9
|4
|5
|9
|0
|.00
|UTSA
|7
|9
|4
|7
|3
|4
|7
|0
|.00
|Utah
|8
|7
|7
|8
|4
|4
|8
|0
|.00
|W. Michigan
|8
|13
|5
|11
|7
|4
|11
|0
|.00
|Arkansas St.
|8
|11
|4
|9
|4
|6
|10
|-1
|-0.12
|Colorado St.
|8
|9
|7
|10
|6
|5
|11
|-1
|-0.12
|Kent St.
|8
|7
|4
|6
|3
|4
|7
|-1
|-0.12
|N. Illinois
|8
|7
|7
|9
|4
|6
|10
|-1
|-0.12
|Oklahoma St.
|8
|9
|3
|8
|4
|5
|9
|-1
|-0.12
|Texas A&M
|8
|8
|2
|6
|0
|7
|7
|-1
|-0.12
|Umass
|8
|4
|4
|7
|1
|7
|8
|-1
|-0.12
|West Virginia
|8
|12
|8
|12
|7
|6
|13
|-1
|-0.12
|Wyoming
|8
|7
|7
|11
|5
|7
|12
|-1
|-0.12
|Air Force
|7
|4
|4
|6
|3
|4
|7
|-1
|-0.14
|Florida St.
|7
|3
|9
|9
|5
|5
|10
|-1
|-0.14
|James Madison
|7
|3
|6
|8
|5
|4
|9
|-1
|-0.14
|Liberty
|7
|7
|5
|11
|6
|6
|12
|-1
|-0.14
|UCF
|7
|7
|5
|7
|4
|4
|8
|-1
|-0.14
|Iowa St.
|8
|8
|6
|8
|4
|6
|10
|-2
|-0.25
|Louisiana-Lafayette
|8
|7
|6
|11
|2
|11
|13
|-2
|-0.25
|Missouri
|8
|9
|5
|7
|2
|7
|9
|-2
|-0.25
|UCLA
|8
|8
|3
|8
|3
|7
|10
|-2
|-0.25
|W. Kentucky
|8
|4
|6
|9
|5
|6
|11
|-2
|-0.25
|FIU
|7
|6
|7
|9
|5
|6
|11
|-2
|-0.29
|Kennesaw St.
|7
|6
|3
|5
|5
|2
|7
|-2
|-0.29
|San Jose St.
|7
|5
|6
|10
|8
|4
|12
|-2
|-0.29
|Wake Forest
|7
|9
|4
|9
|5
|6
|11
|-2
|-0.29
|Ball St.
|8
|7
|4
|8
|6
|5
|11
|-3
|-0.38
|Colorado
|8
|7
|3
|6
|2
|7
|9
|-3
|-0.38
|Fresno St.
|8
|8
|10
|13
|5
|11
|16
|-3
|-0.38
|Georgia Tech
|8
|7
|2
|5
|6
|2
|8
|-3
|-0.38
|Michigan St.
|8
|5
|3
|6
|5
|4
|9
|-3
|-0.38
|Mississippi
|8
|5
|3
|5
|3
|5
|8
|-3
|-0.38
|Delaware
|7
|4
|5
|7
|6
|4
|10
|-3
|-0.43
|Florida
|7
|8
|6
|9
|3
|9
|12
|-3
|-0.43
|Appalachian St.
|8
|5
|9
|11
|6
|9
|15
|-4
|-0.50
|Buffalo
|8
|8
|3
|8
|4
|8
|12
|-4
|-0.50
|Northwestern
|8
|9
|5
|9
|4
|9
|13
|-4
|-0.50
|Old Dominion
|8
|14
|7
|15
|10
|9
|19
|-4
|-0.50
|Clemson
|7
|6
|5
|8
|6
|6
|12
|-4
|-0.57
|North Carolina
|7
|4
|5
|8
|6
|6
|12
|-4
|-0.57
|Boston College
|8
|4
|5
|9
|7
|7
|14
|-5
|-0.62
|NC State
|8
|4
|5
|6
|3
|8
|11
|-5
|-0.62
|Tulsa
|8
|12
|5
|8
|6
|7
|13
|-5
|-0.62
|Virginia Tech
|8
|2
|3
|5
|4
|6
|10
|-5
|-0.62
|Coastal Carolina
|7
|10
|6
|9
|6
|8
|14
|-5
|-0.71
|Hawaii
|8
|4
|5
|8
|5
|9
|14
|-6
|-0.75
|Oklahoma
|8
|4
|3
|4
|4
|6
|10
|-6
|-0.75
|Stanford
|8
|7
|1
|5
|4
|7
|11
|-6
|-0.75
|Kentucky
|7
|8
|6
|6
|6
|6
|12
|-6
|-0.86
|Texas State
|7
|4
|2
|2
|6
|2
|8
|-6
|-0.86
|UAB
|7
|5
|3
|4
|5
|5
|10
|-6
|-0.86
|Georgia St.
|8
|5
|2
|3
|4
|6
|10
|-7
|-0.88
|Syracuse
|8
|9
|5
|9
|6
|10
|16
|-7
|-0.88
|Arkansas
|8
|4
|5
|7
|7
|8
|15
|-8
|-1.00
|Charlotte
|8
|10
|3
|8
|9
|7
|16
|-8
|-1.00
|Louisiana-Monroe
|8
|6
|4
|6
|5
|9
|14
|-8
|-1.00
|Oregon St.
|8
|4
|5
|5
|4
|9
|13
|-8
|-1.00
|Washington St.
|8
|8
|1
|5
|4
|9
|13
|-8
|-1.00
|Wisconsin
|8
|6
|4
|4
|2
|10
|12
|-8
|-1.00
|Baylor
|8
|3
|5
|7
|9
|7
|16
|-9
|-1.12
|UTEP
|7
|6
|2
|7
|2
|13
|15
|-8
|-1.14
|New Mexico
|8
|3
|4
|5
|8
|8
|16
|-11
|-1.38
|Purdue
|8
|5
|2
|5
|6
|10
|16
|-11
|-1.38
|Nevada
|8
|6
|5
|8
|6
|15
|21
|-13
|-1.62
|FAU
|8
|11
|0
|3
|4
|13
|17
|-14
|-1.75
