NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

October 21, 2025, 11:13 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Maryland 7 2 14 16 2 3 5 11 1.57
UNLV 7 7 10 16 2 4 6 10 1.43
Alabama 7 6 7 12 2 1 3 9 1.29
Michigan 7 7 11 14 2 3 5 9 1.29
North Texas 7 12 7 17 5 3 8 9 1.29
Southern Miss. 7 6 13 16 3 4 7 9 1.29
Temple 7 7 6 10 1 0 1 9 1.29
Marshall 7 7 9 14 4 2 6 8 1.14
Notre Dame 7 7 13 15 3 4 7 8 1.14
Indiana 7 4 9 10 1 2 3 7 1.00
South Florida 7 8 10 17 5 5 10 7 1.00
Texas 7 6 9 13 1 5 6 7 1.00
Uconn 7 5 5 8 1 0 1 7 1.00
Louisiana Tech 6 2 11 13 3 4 7 6 1.00
Arizona St. 7 10 5 10 1 3 4 6 .86
BYU 7 5 9 12 3 3 6 6 .86
Cent. Michigan 7 6 9 11 4 1 5 6 .86
Kansas St. 7 11 6 13 4 3 7 6 .86
Memphis 7 7 10 14 2 6 8 6 .86
Arizona 7 7 9 13 2 6 8 5 .71
East Carolina 7 10 3 10 1 4 5 5 .71
Minnesota 7 7 6 10 1 4 5 5 .71
Mississippi St. 7 5 10 13 3 5 8 5 .71
Ohio St. 7 7 4 9 1 3 4 5 .71
SMU 7 6 10 15 3 7 10 5 .71
Tulane 7 7 6 11 4 2 6 5 .71
Virginia 7 9 6 10 0 5 5 5 .71
Louisville 6 6 10 13 4 5 9 4 .67
New Mexico St. 6 9 7 13 5 4 9 4 .67
San Diego St. 6 2 5 6 0 2 2 4 .67
Auburn 7 8 4 7 2 1 3 4 .57
Duke 7 6 8 12 6 2 8 4 .57
Houston 7 6 6 8 1 3 4 4 .57
Illinois 7 9 2 10 4 2 6 4 .57
South Carolina 7 8 8 12 3 5 8 4 .57
TCU 7 8 9 14 3 7 10 4 .57
Texas Tech 7 9 8 12 2 6 8 4 .57
Toledo 7 9 5 11 2 5 7 4 .57
Vanderbilt 7 7 4 10 2 4 6 4 .57
Miami 6 7 5 10 0 7 7 3 .50
Iowa St. 7 7 6 9 3 3 6 3 .43
Kansas 7 12 4 8 3 2 5 3 .43
Nebraska 7 7 3 9 1 5 6 3 .43
Oregon 7 4 8 9 2 4 6 3 .43
Navy 6 10 3 7 2 3 5 2 .33
Bowling Green 7 9 4 11 1 8 9 2 .29
Colorado St. 7 8 7 10 6 2 8 2 .29
Iowa 7 4 6 8 1 5 6 2 .29
Jacksonville St. 7 9 3 10 4 4 8 2 .29
LSU 7 4 8 10 3 5 8 2 .29
Miami (Ohio) 7 2 9 10 2 6 8 2 .29
Penn St. 7 9 5 9 2 5 7 2 .29
Rice 7 8 3 6 2 2 4 2 .29
Southern Cal 7 4 9 12 6 4 10 2 .29
Utah St. 7 5 6 8 4 2 6 2 .29
Washington 7 4 6 8 2 4 6 2 .29
Arkansas St. 7 11 4 9 3 5 8 1 .14
Boise St. 7 8 8 11 4 6 10 1 .14
Cincinnati 7 7 1 5 3 1 4 1 .14
Georgia Southern 7 9 4 9 2 6 8 1 .14
Ohio 7 6 7 9 3 5 8 1 .14
Rutgers 7 5 3 7 1 5 6 1 .14
Tennessee 7 12 4 11 4 6 10 1 .14
Texas A&M 7 6 2 6 0 5 5 1 .14
W. Michigan 7 12 5 11 6 4 10 1 .14
Akron 8 5 5 9 2 6 8 1 .12
Army 7 8 4 8 5 3 8 0 .00
California 7 10 5 10 2 8 10 0 .00
Georgia 7 3 4 6 3 3 6 0 .00
Louisiana-Lafayette 7 6 5 10 2 8 10 0 .00
Middle Tennessee 6 5 3 6 2 4 6 0 .00
Missouri St. 6 12 3 8 2 6 8 0 .00
Pittsburgh 7 7 7 11 2 9 11 0 .00
Sam Houston St. 7 9 3 9 4 5 9 0 .00
South Alabama 7 11 3 9 5 4 9 0 .00
Troy 7 6 4 8 2 6 8 0 .00
UTSA 7 9 4 7 3 4 7 0 .00
Wake Forest 6 4 3 6 2 4 6 0 .00
E. Michigan 8 5 3 5 0 6 6 -1 -0.12
Air Force 7 4 4 6 3 4 7 -1 -0.14
Florida St. 7 3 9 9 5 5 10 -1 -0.14
James Madison 7 3 6 8 5 4 9 -1 -0.14
Kent St. 7 6 4 6 3 4 7 -1 -0.14
Liberty 7 7 5 11 6 6 12 -1 -0.14
N. Illinois 7 6 5 6 2 5 7 -1 -0.14
Oklahoma St. 7 7 3 6 2 5 7 -1 -0.14
UCF 7 7 5 7 4 4 8 -1 -0.14
UCLA 7 8 1 6 2 5 7 -1 -0.14
Umass 7 3 4 6 1 6 7 -1 -0.14
Utah 7 6 6 7 4 4 8 -1 -0.14
West Virginia 7 9 8 12 7 6 13 -1 -0.14
Buffalo 7 6 2 5 3 4 7 -2 -0.29
Colorado 7 6 3 6 2 6 8 -2 -0.29
Georgia Tech 7 6 2 5 5 2 7 -2 -0.29
Missouri 7 9 4 6 1 7 8 -2 -0.29
San Jose St. 7 5 6 10 8 4 12 -2 -0.29
W. Kentucky 7 4 5 8 5 5 10 -2 -0.29
FIU 6 5 7 9 5 6 11 -2 -0.33
Kennesaw St. 6 6 3 5 5 2 7 -2 -0.33
North Carolina 6 4 4 7 5 4 9 -2 -0.33
Appalachian St. 7 5 8 10 6 7 13 -3 -0.43
Ball St. 7 4 3 5 5 3 8 -3 -0.43
Florida 7 8 6 9 3 9 12 -3 -0.43
Fresno St. 7 6 9 11 5 9 14 -3 -0.43
Michigan St. 7 4 3 5 4 4 8 -3 -0.43
Delaware 6 3 4 5 5 3 8 -3 -0.50
Kentucky 6 7 6 6 4 5 9 -3 -0.50
Clemson 7 6 5 8 6 6 12 -4 -0.57
Mississippi 7 4 3 4 3 5 8 -4 -0.57
Northwestern 7 7 4 7 4 7 11 -4 -0.57
Stanford 7 7 1 5 4 5 9 -4 -0.57
Tulsa 7 11 5 8 5 7 12 -4 -0.57
Virginia Tech 7 2 3 5 4 5 9 -4 -0.57
Wyoming 7 6 4 8 5 7 12 -4 -0.57
Arkansas 7 4 4 6 6 5 11 -5 -0.71
Boston College 7 2 4 6 6 5 11 -5 -0.71
Coastal Carolina 7 10 6 9 6 8 14 -5 -0.71
Georgia St. 7 5 2 3 3 5 8 -5 -0.71
Louisiana-Monroe 7 6 4 6 4 7 11 -5 -0.71
NC State 7 4 4 5 2 8 10 -5 -0.71
Oklahoma 7 4 3 4 3 6 9 -5 -0.71
Old Dominion 7 12 5 13 10 8 18 -5 -0.71
Hawaii 8 4 5 8 5 9 14 -6 -0.75
Texas State 7 4 2 2 6 2 8 -6 -0.86
UAB 7 5 3 4 5 5 10 -6 -0.86
Baylor 7 3 5 7 7 7 14 -7 -1.00
Syracuse 7 6 5 8 5 10 15 -7 -1.00
Washington St. 7 7 0 4 4 7 11 -7 -1.00
Wisconsin 7 2 4 4 2 9 11 -7 -1.00
Oregon St. 8 4 5 5 4 9 13 -8 -1.00
UTEP 7 6 2 7 2 13 15 -8 -1.14
Nevada 7 6 4 7 4 12 16 -9 -1.29
Charlotte 7 9 2 6 9 7 16 -10 -1.43
Purdue 7 4 2 4 5 10 15 -11 -1.57
FAU 7 10 0 2 2 12 14 -12 -1.71
New Mexico 7 3 3 4 8 8 16 -12 -1.71

