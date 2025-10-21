NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|Maryland
|7
|2
|14
|16
|2
|3
|5
|11
|1.57
|UNLV
|7
|7
|10
|16
|2
|4
|6
|10
|1.43
|Alabama
|7
|6
|7
|12
|2
|1
|3
|9
|1.29
|Michigan
|7
|7
|11
|14
|2
|3
|5
|9
|1.29
|North Texas
|7
|12
|7
|17
|5
|3
|8
|9
|1.29
|Southern Miss.
|7
|6
|13
|16
|3
|4
|7
|9
|1.29
|Temple
|7
|7
|6
|10
|1
|0
|1
|9
|1.29
|Marshall
|7
|7
|9
|14
|4
|2
|6
|8
|1.14
|Notre Dame
|7
|7
|13
|15
|3
|4
|7
|8
|1.14
|Indiana
|7
|4
|9
|10
|1
|2
|3
|7
|1.00
|South Florida
|7
|8
|10
|17
|5
|5
|10
|7
|1.00
|Texas
|7
|6
|9
|13
|1
|5
|6
|7
|1.00
|Uconn
|7
|5
|5
|8
|1
|0
|1
|7
|1.00
|Louisiana Tech
|6
|2
|11
|13
|3
|4
|7
|6
|1.00
|Arizona St.
|7
|10
|5
|10
|1
|3
|4
|6
|.86
|BYU
|7
|5
|9
|12
|3
|3
|6
|6
|.86
|Cent. Michigan
|7
|6
|9
|11
|4
|1
|5
|6
|.86
|Kansas St.
|7
|11
|6
|13
|4
|3
|7
|6
|.86
|Memphis
|7
|7
|10
|14
|2
|6
|8
|6
|.86
|Arizona
|7
|7
|9
|13
|2
|6
|8
|5
|.71
|East Carolina
|7
|10
|3
|10
|1
|4
|5
|5
|.71
|Minnesota
|7
|7
|6
|10
|1
|4
|5
|5
|.71
|Mississippi St.
|7
|5
|10
|13
|3
|5
|8
|5
|.71
|Ohio St.
|7
|7
|4
|9
|1
|3
|4
|5
|.71
|SMU
|7
|6
|10
|15
|3
|7
|10
|5
|.71
|Tulane
|7
|7
|6
|11
|4
|2
|6
|5
|.71
|Virginia
|7
|9
|6
|10
|0
|5
|5
|5
|.71
|Louisville
|6
|6
|10
|13
|4
|5
|9
|4
|.67
|New Mexico St.
|6
|9
|7
|13
|5
|4
|9
|4
|.67
|San Diego St.
|6
|2
|5
|6
|0
|2
|2
|4
|.67
|Auburn
|7
|8
|4
|7
|2
|1
|3
|4
|.57
|Duke
|7
|6
|8
|12
|6
|2
|8
|4
|.57
|Houston
|7
|6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|.57
|Illinois
|7
|9
|2
|10
|4
|2
|6
|4
|.57
|South Carolina
|7
|8
|8
|12
|3
|5
|8
|4
|.57
|TCU
|7
|8
|9
|14
|3
|7
|10
|4
|.57
|Texas Tech
|7
|9
|8
|12
|2
|6
|8
|4
|.57
|Toledo
|7
|9
|5
|11
|2
|5
|7
|4
|.57
|Vanderbilt
|7
|7
|4
|10
|2
|4
|6
|4
|.57
|Miami
|6
|7
|5
|10
|0
|7
|7
|3
|.50
|Iowa St.
|7
|7
|6
|9
|3
|3
|6
|3
|.43
|Kansas
|7
|12
|4
|8
|3
|2
|5
|3
|.43
|Nebraska
|7
|7
|3
|9
|1
|5
|6
|3
|.43
|Oregon
|7
|4
|8
|9
|2
|4
|6
|3
|.43
|Navy
|6
|10
|3
|7
|2
|3
|5
|2
|.33
|Bowling Green
|7
|9
|4
|11
|1
|8
|9
|2
|.29
|Colorado St.
|7
|8
|7
|10
|6
|2
|8
|2
|.29
|Iowa
|7
|4
|6
|8
|1
|5
|6
|2
|.29
|Jacksonville St.
|7
|9
|3
|10
|4
|4
|8
|2
|.29
|LSU
|7
|4
|8
|10
|3
|5
|8
|2
|.29
|Miami (Ohio)
|7
|2
|9
|10
|2
|6
|8
|2
|.29
|Penn St.
|7
|9
|5
|9
|2
|5
|7
|2
|.29
|Rice
|7
|8
|3
|6
|2
|2
|4
|2
|.29
|Southern Cal
|7
|4
|9
|12
|6
|4
|10
|2
|.29
|Utah St.
|7
|5
|6
|8
|4
|2
|6
|2
|.29
|Washington
|7
|4
|6
|8
|2
|4
|6
|2
|.29
|Arkansas St.
|7
|11
|4
|9
|3
|5
|8
|1
|.14
|Boise St.
|7
|8
|8
|11
|4
|6
|10
|1
|.14
|Cincinnati
|7
|7
|1
|5
|3
|1
|4
|1
|.14
|Georgia Southern
|7
|9
|4
|9
|2
|6
|8
|1
|.14
|Ohio
|7
|6
|7
|9
|3
|5
|8
|1
|.14
|Rutgers
|7
|5
|3
|7
|1
|5
|6
|1
|.14
|Tennessee
|7
|12
|4
|11
|4
|6
|10
|1
|.14
|Texas A&M
|7
|6
|2
|6
|0
|5
|5
|1
|.14
|W. Michigan
|7
|12
|5
|11
|6
|4
|10
|1
|.14
|Akron
|8
|5
|5
|9
|2
|6
|8
|1
|.12
|Army
|7
|8
|4
|8
|5
|3
|8
|0
|.00
|California
|7
|10
|5
|10
|2
|8
|10
|0
|.00
|Georgia
|7
|3
|4
|6
|3
|3
|6
|0
|.00
|Louisiana-Lafayette
|7
|6
|5
|10
|2
|8
|10
|0
|.00
|Middle Tennessee
|6
|5
|3
|6
|2
|4
|6
|0
|.00
|Missouri St.
|6
|12
|3
|8
|2
|6
|8
|0
|.00
|Pittsburgh
|7
|7
|7
|11
|2
|9
|11
|0
|.00
|Sam Houston St.
|7
|9
|3
|9
|4
|5
|9
|0
|.00
|South Alabama
|7
|11
|3
|9
|5
|4
|9
|0
|.00
|Troy
|7
|6
|4
|8
|2
|6
|8
|0
|.00
|UTSA
|7
|9
|4
|7
|3
|4
|7
|0
|.00
|Wake Forest
|6
|4
|3
|6
|2
|4
|6
|0
|.00
|E. Michigan
|8
|5
|3
|5
|0
|6
|6
|-1
|-0.12
|Air Force
|7
|4
|4
|6
|3
|4
|7
|-1
|-0.14
|Florida St.
|7
|3
|9
|9
|5
|5
|10
|-1
|-0.14
|James Madison
|7
|3
|6
|8
|5
|4
|9
|-1
|-0.14
|Kent St.
|7
|6
|4
|6
|3
|4
|7
|-1
|-0.14
|Liberty
|7
|7
|5
|11
|6
|6
|12
|-1
|-0.14
|N. Illinois
|7
|6
|5
|6
|2
|5
|7
|-1
|-0.14
|Oklahoma St.
|7
|7
|3
|6
|2
|5
|7
|-1
|-0.14
|UCF
|7
|7
|5
|7
|4
|4
|8
|-1
|-0.14
|UCLA
|7
|8
|1
|6
|2
|5
|7
|-1
|-0.14
|Umass
|7
|3
|4
|6
|1
|6
|7
|-1
|-0.14
|Utah
|7
|6
|6
|7
|4
|4
|8
|-1
|-0.14
|West Virginia
|7
|9
|8
|12
|7
|6
|13
|-1
|-0.14
|Buffalo
|7
|6
|2
|5
|3
|4
|7
|-2
|-0.29
|Colorado
|7
|6
|3
|6
|2
|6
|8
|-2
|-0.29
|Georgia Tech
|7
|6
|2
|5
|5
|2
|7
|-2
|-0.29
|Missouri
|7
|9
|4
|6
|1
|7
|8
|-2
|-0.29
|San Jose St.
|7
|5
|6
|10
|8
|4
|12
|-2
|-0.29
|W. Kentucky
|7
|4
|5
|8
|5
|5
|10
|-2
|-0.29
|FIU
|6
|5
|7
|9
|5
|6
|11
|-2
|-0.33
|Kennesaw St.
|6
|6
|3
|5
|5
|2
|7
|-2
|-0.33
|North Carolina
|6
|4
|4
|7
|5
|4
|9
|-2
|-0.33
|Appalachian St.
|7
|5
|8
|10
|6
|7
|13
|-3
|-0.43
|Ball St.
|7
|4
|3
|5
|5
|3
|8
|-3
|-0.43
|Florida
|7
|8
|6
|9
|3
|9
|12
|-3
|-0.43
|Fresno St.
|7
|6
|9
|11
|5
|9
|14
|-3
|-0.43
|Michigan St.
|7
|4
|3
|5
|4
|4
|8
|-3
|-0.43
|Delaware
|6
|3
|4
|5
|5
|3
|8
|-3
|-0.50
|Kentucky
|6
|7
|6
|6
|4
|5
|9
|-3
|-0.50
|Clemson
|7
|6
|5
|8
|6
|6
|12
|-4
|-0.57
|Mississippi
|7
|4
|3
|4
|3
|5
|8
|-4
|-0.57
|Northwestern
|7
|7
|4
|7
|4
|7
|11
|-4
|-0.57
|Stanford
|7
|7
|1
|5
|4
|5
|9
|-4
|-0.57
|Tulsa
|7
|11
|5
|8
|5
|7
|12
|-4
|-0.57
|Virginia Tech
|7
|2
|3
|5
|4
|5
|9
|-4
|-0.57
|Wyoming
|7
|6
|4
|8
|5
|7
|12
|-4
|-0.57
|Arkansas
|7
|4
|4
|6
|6
|5
|11
|-5
|-0.71
|Boston College
|7
|2
|4
|6
|6
|5
|11
|-5
|-0.71
|Coastal Carolina
|7
|10
|6
|9
|6
|8
|14
|-5
|-0.71
|Georgia St.
|7
|5
|2
|3
|3
|5
|8
|-5
|-0.71
|Louisiana-Monroe
|7
|6
|4
|6
|4
|7
|11
|-5
|-0.71
|NC State
|7
|4
|4
|5
|2
|8
|10
|-5
|-0.71
|Oklahoma
|7
|4
|3
|4
|3
|6
|9
|-5
|-0.71
|Old Dominion
|7
|12
|5
|13
|10
|8
|18
|-5
|-0.71
|Hawaii
|8
|4
|5
|8
|5
|9
|14
|-6
|-0.75
|Texas State
|7
|4
|2
|2
|6
|2
|8
|-6
|-0.86
|UAB
|7
|5
|3
|4
|5
|5
|10
|-6
|-0.86
|Baylor
|7
|3
|5
|7
|7
|7
|14
|-7
|-1.00
|Syracuse
|7
|6
|5
|8
|5
|10
|15
|-7
|-1.00
|Washington St.
|7
|7
|0
|4
|4
|7
|11
|-7
|-1.00
|Wisconsin
|7
|2
|4
|4
|2
|9
|11
|-7
|-1.00
|Oregon St.
|8
|4
|5
|5
|4
|9
|13
|-8
|-1.00
|UTEP
|7
|6
|2
|7
|2
|13
|15
|-8
|-1.14
|Nevada
|7
|6
|4
|7
|4
|12
|16
|-9
|-1.29
|Charlotte
|7
|9
|2
|6
|9
|7
|16
|-10
|-1.43
|Purdue
|7
|4
|2
|4
|5
|10
|15
|-11
|-1.57
|FAU
|7
|10
|0
|2
|2
|12
|14
|-12
|-1.71
|New Mexico
|7
|3
|3
|4
|8
|8
|16
|-12
|-1.71
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.