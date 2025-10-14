Live Radio
NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

October 14, 2025, 11:15 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Maryland 6 1 12 13 1 2 3 10 1.67
Alabama 6 6 6 11 1 1 2 9 1.50
UNLV 6 6 9 14 2 3 5 9 1.50
Southern Miss. 6 5 11 13 2 3 5 8 1.33
Miami 5 6 5 9 0 3 3 6 1.20
Indiana 6 4 9 10 1 2 3 7 1.17
Uconn 6 5 5 8 1 0 1 7 1.17
Louisiana Tech 6 2 11 13 3 4 7 6 1.00
Marshall 6 5 8 11 4 1 5 6 1.00
Michigan 6 7 8 11 2 3 5 6 1.00
North Texas 6 9 7 14 5 3 8 6 1.00
Notre Dame 6 6 11 12 3 3 6 6 1.00
South Carolina 6 8 8 12 3 3 6 6 1.00
South Florida 6 8 9 16 5 5 10 6 1.00
Temple 6 6 5 7 1 0 1 6 1.00
Texas 6 6 8 12 1 5 6 6 1.00
Tulane 6 7 6 11 4 1 5 6 1.00
Kansas St. 7 11 6 13 4 3 7 6 .86
Arizona 6 7 9 13 2 6 8 5 .83
Arizona St. 6 7 4 9 1 3 4 5 .83
Duke 6 6 8 12 5 2 7 5 .83
East Carolina 6 9 3 10 1 4 5 5 .83
Memphis 6 6 9 12 2 5 7 5 .83
Minnesota 6 6 6 10 1 4 5 5 .83
Mississippi St. 6 5 8 11 2 4 6 5 .83
SMU 6 5 10 14 3 6 9 5 .83
Texas Tech 6 9 8 12 2 5 7 5 .83
Washington 6 3 6 8 2 1 3 5 .83
BYU 6 4 8 10 3 3 6 4 .67
Bowling Green 6 8 4 11 1 6 7 4 .67
Cent. Michigan 6 6 7 9 4 1 5 4 .67
Houston 6 6 6 8 1 3 4 4 .67
Ohio St. 6 7 3 8 1 3 4 4 .67
San Diego St. 6 2 5 6 0 2 2 4 .67
Southern Cal 6 4 8 11 5 2 7 4 .67
Vanderbilt 6 7 4 10 2 4 6 4 .67
New Mexico St. 5 8 5 10 3 4 7 3 .60
Illinois 7 9 2 10 4 2 6 4 .57
Auburn 6 8 2 5 2 0 2 3 .50
Nebraska 6 7 3 9 1 5 6 3 .50
Oregon 6 3 6 6 0 3 3 3 .50
Penn St. 6 7 4 8 2 3 5 3 .50
Toledo 6 9 4 10 2 5 7 3 .50
UTSA 6 7 4 7 0 4 4 3 .50
Virginia 6 8 4 8 0 5 5 3 .50
Iowa St. 7 7 6 9 3 3 6 3 .43
Kansas 7 12 4 8 3 2 5 3 .43
Arkansas St. 6 11 4 9 3 4 7 2 .33
Boise St. 6 8 7 10 3 5 8 2 .33
Colorado St. 6 7 6 9 5 2 7 2 .33
LSU 6 4 8 10 3 5 8 2 .33
Navy 6 10 3 7 2 3 5 2 .33
Rice 7 8 3 6 2 2 4 2 .29
Louisville 5 6 6 9 3 5 8 1 .20
North Carolina 5 4 4 7 2 4 6 1 .20
Iowa 6 4 4 6 1 4 5 1 .17
Louisiana-Lafayette 6 5 4 8 1 6 7 1 .17
Miami (Ohio) 6 2 7 8 1 6 7 1 .17
Ohio 6 4 7 8 3 4 7 1 .17
Oklahoma St. 6 7 3 6 1 4 5 1 .17
Rutgers 6 2 2 4 0 3 3 1 .17
TCU 6 7 6 10 2 7 9 1 .17
Tennessee 6 10 4 10 4 5 9 1 .17
Texas A&M 6 6 2 6 0 5 5 1 .17
Utah 6 5 6 7 3 3 6 1 .17
Utah St. 6 4 6 7 4 2 6 1 .17
W. Kentucky 6 3 5 8 5 2 7 1 .17
Akron 7 4 4 7 2 4 6 1 .14
W. Michigan 7 12 5 11 6 4 10 1 .14
E. Michigan 7 3 3 4 0 4 4 0 .00
Georgia 6 3 4 6 3 3 6 0 .00
Georgia Southern 6 8 4 8 2 6 8 0 .00
Jacksonville St. 6 7 3 8 4 4 8 0 .00
Kent St. 6 6 4 6 3 3 6 0 .00
Liberty 6 5 5 9 5 4 9 0 .00
Missouri St. 6 12 3 8 2 6 8 0 .00
UCF 6 6 5 6 4 2 6 0 .00
UCLA 6 7 0 4 1 3 4 0 .00
Wake Forest 6 4 3 6 2 4 6 0 .00
Army 6 6 3 7 5 3 8 -1 -0.17
Buffalo 6 6 2 5 3 3 6 -1 -0.17
Cincinnati 6 6 0 3 3 1 4 -1 -0.17
Louisiana-Monroe 6 6 4 6 2 5 7 -1 -0.17
Middle Tennessee 6 5 3 5 2 4 6 -1 -0.17
Missouri 6 8 3 5 1 5 6 -1 -0.17
N. Illinois 6 6 4 5 1 5 6 -1 -0.17
Sam Houston St. 6 8 2 7 3 5 8 -1 -0.17
San Jose St. 6 5 6 10 7 4 11 -1 -0.17
South Alabama 6 10 2 8 5 4 9 -1 -0.17
Delaware 5 2 4 5 3 3 6 -1 -0.20
Colorado 7 6 3 6 2 6 8 -2 -0.29
Florida St. 6 3 8 8 5 5 10 -2 -0.33
Kennesaw St. 6 6 3 5 5 2 7 -2 -0.33
Pittsburgh 6 7 4 8 2 8 10 -2 -0.33
Umass 6 3 3 5 1 6 7 -2 -0.33
West Virginia 6 7 6 10 6 6 12 -2 -0.33
Wyoming 6 6 4 8 5 5 10 -2 -0.33
Kentucky 5 3 6 6 4 4 8 -2 -0.40
Fresno St. 7 6 9 11 5 9 14 -3 -0.43
Air Force 6 3 2 4 3 4 7 -3 -0.50
Appalachian St. 6 3 7 9 5 7 12 -3 -0.50
Ball St. 6 3 1 3 4 2 6 -3 -0.50
California 6 6 5 7 2 8 10 -3 -0.50
Florida 6 7 5 7 3 7 10 -3 -0.50
Georgia Tech 6 5 2 4 5 2 7 -3 -0.50
James Madison 6 2 4 5 4 4 8 -3 -0.50
Michigan St. 6 3 3 5 4 4 8 -3 -0.50
Old Dominion 6 10 5 12 9 6 15 -3 -0.50
Stanford 6 7 1 5 4 4 8 -3 -0.50
Virginia Tech 7 2 3 5 4 5 9 -4 -0.57
Baylor 6 2 5 6 6 4 10 -4 -0.67
Clemson 6 5 4 7 5 6 11 -4 -0.67
Georgia St. 6 4 2 3 2 5 7 -4 -0.67
Mississippi 6 3 3 4 3 5 8 -4 -0.67
Texas State 6 4 1 1 4 1 5 -4 -0.67
Troy 6 3 2 4 2 6 8 -4 -0.67
Tulsa 6 8 5 8 5 7 12 -4 -0.67
NC State 7 4 4 5 2 8 10 -5 -0.71
Arkansas 6 4 4 6 6 5 11 -5 -0.83
Boston College 6 2 4 6 6 5 11 -5 -0.83
Coastal Carolina 6 9 6 8 6 7 13 -5 -0.83
Northwestern 6 4 3 4 3 6 9 -5 -0.83
Syracuse 6 6 4 7 5 7 12 -5 -0.83
UAB 6 5 2 3 4 4 8 -5 -0.83
Washington St. 6 7 0 4 4 5 9 -5 -0.83
Wisconsin 6 2 4 4 1 8 9 -5 -0.83
Hawaii 7 3 5 7 5 8 13 -6 -0.86
FIU 5 5 4 6 5 6 11 -5 -1.00
Oregon St. 7 4 4 4 3 8 11 -7 -1.00
Charlotte 6 9 2 6 7 6 13 -7 -1.17
Oklahoma 6 4 1 2 3 6 9 -7 -1.17
UTEP 6 5 2 6 1 12 13 -7 -1.17
New Mexico 6 2 3 4 6 8 14 -10 -1.67
Purdue 6 3 1 2 3 9 12 -10 -1.67
FAU 6 8 0 2 2 11 13 -11 -1.83
Nevada 6 4 4 5 4 12 16 -11 -1.83

Sports
