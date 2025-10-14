NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|Maryland
|6
|1
|12
|13
|1
|2
|3
|10
|1.67
|Alabama
|6
|6
|6
|11
|1
|1
|2
|9
|1.50
|UNLV
|6
|6
|9
|14
|2
|3
|5
|9
|1.50
|Southern Miss.
|6
|5
|11
|13
|2
|3
|5
|8
|1.33
|Miami
|5
|6
|5
|9
|0
|3
|3
|6
|1.20
|Indiana
|6
|4
|9
|10
|1
|2
|3
|7
|1.17
|Uconn
|6
|5
|5
|8
|1
|0
|1
|7
|1.17
|Louisiana Tech
|6
|2
|11
|13
|3
|4
|7
|6
|1.00
|Marshall
|6
|5
|8
|11
|4
|1
|5
|6
|1.00
|Michigan
|6
|7
|8
|11
|2
|3
|5
|6
|1.00
|North Texas
|6
|9
|7
|14
|5
|3
|8
|6
|1.00
|Notre Dame
|6
|6
|11
|12
|3
|3
|6
|6
|1.00
|South Carolina
|6
|8
|8
|12
|3
|3
|6
|6
|1.00
|South Florida
|6
|8
|9
|16
|5
|5
|10
|6
|1.00
|Temple
|6
|6
|5
|7
|1
|0
|1
|6
|1.00
|Texas
|6
|6
|8
|12
|1
|5
|6
|6
|1.00
|Tulane
|6
|7
|6
|11
|4
|1
|5
|6
|1.00
|Kansas St.
|7
|11
|6
|13
|4
|3
|7
|6
|.86
|Arizona
|6
|7
|9
|13
|2
|6
|8
|5
|.83
|Arizona St.
|6
|7
|4
|9
|1
|3
|4
|5
|.83
|Duke
|6
|6
|8
|12
|5
|2
|7
|5
|.83
|East Carolina
|6
|9
|3
|10
|1
|4
|5
|5
|.83
|Memphis
|6
|6
|9
|12
|2
|5
|7
|5
|.83
|Minnesota
|6
|6
|6
|10
|1
|4
|5
|5
|.83
|Mississippi St.
|6
|5
|8
|11
|2
|4
|6
|5
|.83
|SMU
|6
|5
|10
|14
|3
|6
|9
|5
|.83
|Texas Tech
|6
|9
|8
|12
|2
|5
|7
|5
|.83
|Washington
|6
|3
|6
|8
|2
|1
|3
|5
|.83
|BYU
|6
|4
|8
|10
|3
|3
|6
|4
|.67
|Bowling Green
|6
|8
|4
|11
|1
|6
|7
|4
|.67
|Cent. Michigan
|6
|6
|7
|9
|4
|1
|5
|4
|.67
|Houston
|6
|6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|.67
|Ohio St.
|6
|7
|3
|8
|1
|3
|4
|4
|.67
|San Diego St.
|6
|2
|5
|6
|0
|2
|2
|4
|.67
|Southern Cal
|6
|4
|8
|11
|5
|2
|7
|4
|.67
|Vanderbilt
|6
|7
|4
|10
|2
|4
|6
|4
|.67
|New Mexico St.
|5
|8
|5
|10
|3
|4
|7
|3
|.60
|Illinois
|7
|9
|2
|10
|4
|2
|6
|4
|.57
|Auburn
|6
|8
|2
|5
|2
|0
|2
|3
|.50
|Nebraska
|6
|7
|3
|9
|1
|5
|6
|3
|.50
|Oregon
|6
|3
|6
|6
|0
|3
|3
|3
|.50
|Penn St.
|6
|7
|4
|8
|2
|3
|5
|3
|.50
|Toledo
|6
|9
|4
|10
|2
|5
|7
|3
|.50
|UTSA
|6
|7
|4
|7
|0
|4
|4
|3
|.50
|Virginia
|6
|8
|4
|8
|0
|5
|5
|3
|.50
|Iowa St.
|7
|7
|6
|9
|3
|3
|6
|3
|.43
|Kansas
|7
|12
|4
|8
|3
|2
|5
|3
|.43
|Arkansas St.
|6
|11
|4
|9
|3
|4
|7
|2
|.33
|Boise St.
|6
|8
|7
|10
|3
|5
|8
|2
|.33
|Colorado St.
|6
|7
|6
|9
|5
|2
|7
|2
|.33
|LSU
|6
|4
|8
|10
|3
|5
|8
|2
|.33
|Navy
|6
|10
|3
|7
|2
|3
|5
|2
|.33
|Rice
|7
|8
|3
|6
|2
|2
|4
|2
|.29
|Louisville
|5
|6
|6
|9
|3
|5
|8
|1
|.20
|North Carolina
|5
|4
|4
|7
|2
|4
|6
|1
|.20
|Iowa
|6
|4
|4
|6
|1
|4
|5
|1
|.17
|Louisiana-Lafayette
|6
|5
|4
|8
|1
|6
|7
|1
|.17
|Miami (Ohio)
|6
|2
|7
|8
|1
|6
|7
|1
|.17
|Ohio
|6
|4
|7
|8
|3
|4
|7
|1
|.17
|Oklahoma St.
|6
|7
|3
|6
|1
|4
|5
|1
|.17
|Rutgers
|6
|2
|2
|4
|0
|3
|3
|1
|.17
|TCU
|6
|7
|6
|10
|2
|7
|9
|1
|.17
|Tennessee
|6
|10
|4
|10
|4
|5
|9
|1
|.17
|Texas A&M
|6
|6
|2
|6
|0
|5
|5
|1
|.17
|Utah
|6
|5
|6
|7
|3
|3
|6
|1
|.17
|Utah St.
|6
|4
|6
|7
|4
|2
|6
|1
|.17
|W. Kentucky
|6
|3
|5
|8
|5
|2
|7
|1
|.17
|Akron
|7
|4
|4
|7
|2
|4
|6
|1
|.14
|W. Michigan
|7
|12
|5
|11
|6
|4
|10
|1
|.14
|E. Michigan
|7
|3
|3
|4
|0
|4
|4
|0
|.00
|Georgia
|6
|3
|4
|6
|3
|3
|6
|0
|.00
|Georgia Southern
|6
|8
|4
|8
|2
|6
|8
|0
|.00
|Jacksonville St.
|6
|7
|3
|8
|4
|4
|8
|0
|.00
|Kent St.
|6
|6
|4
|6
|3
|3
|6
|0
|.00
|Liberty
|6
|5
|5
|9
|5
|4
|9
|0
|.00
|Missouri St.
|6
|12
|3
|8
|2
|6
|8
|0
|.00
|UCF
|6
|6
|5
|6
|4
|2
|6
|0
|.00
|UCLA
|6
|7
|0
|4
|1
|3
|4
|0
|.00
|Wake Forest
|6
|4
|3
|6
|2
|4
|6
|0
|.00
|Army
|6
|6
|3
|7
|5
|3
|8
|-1
|-0.17
|Buffalo
|6
|6
|2
|5
|3
|3
|6
|-1
|-0.17
|Cincinnati
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|4
|-1
|-0.17
|Louisiana-Monroe
|6
|6
|4
|6
|2
|5
|7
|-1
|-0.17
|Middle Tennessee
|6
|5
|3
|5
|2
|4
|6
|-1
|-0.17
|Missouri
|6
|8
|3
|5
|1
|5
|6
|-1
|-0.17
|N. Illinois
|6
|6
|4
|5
|1
|5
|6
|-1
|-0.17
|Sam Houston St.
|6
|8
|2
|7
|3
|5
|8
|-1
|-0.17
|San Jose St.
|6
|5
|6
|10
|7
|4
|11
|-1
|-0.17
|South Alabama
|6
|10
|2
|8
|5
|4
|9
|-1
|-0.17
|Delaware
|5
|2
|4
|5
|3
|3
|6
|-1
|-0.20
|Colorado
|7
|6
|3
|6
|2
|6
|8
|-2
|-0.29
|Florida St.
|6
|3
|8
|8
|5
|5
|10
|-2
|-0.33
|Kennesaw St.
|6
|6
|3
|5
|5
|2
|7
|-2
|-0.33
|Pittsburgh
|6
|7
|4
|8
|2
|8
|10
|-2
|-0.33
|Umass
|6
|3
|3
|5
|1
|6
|7
|-2
|-0.33
|West Virginia
|6
|7
|6
|10
|6
|6
|12
|-2
|-0.33
|Wyoming
|6
|6
|4
|8
|5
|5
|10
|-2
|-0.33
|Kentucky
|5
|3
|6
|6
|4
|4
|8
|-2
|-0.40
|Fresno St.
|7
|6
|9
|11
|5
|9
|14
|-3
|-0.43
|Air Force
|6
|3
|2
|4
|3
|4
|7
|-3
|-0.50
|Appalachian St.
|6
|3
|7
|9
|5
|7
|12
|-3
|-0.50
|Ball St.
|6
|3
|1
|3
|4
|2
|6
|-3
|-0.50
|California
|6
|6
|5
|7
|2
|8
|10
|-3
|-0.50
|Florida
|6
|7
|5
|7
|3
|7
|10
|-3
|-0.50
|Georgia Tech
|6
|5
|2
|4
|5
|2
|7
|-3
|-0.50
|James Madison
|6
|2
|4
|5
|4
|4
|8
|-3
|-0.50
|Michigan St.
|6
|3
|3
|5
|4
|4
|8
|-3
|-0.50
|Old Dominion
|6
|10
|5
|12
|9
|6
|15
|-3
|-0.50
|Stanford
|6
|7
|1
|5
|4
|4
|8
|-3
|-0.50
|Virginia Tech
|7
|2
|3
|5
|4
|5
|9
|-4
|-0.57
|Baylor
|6
|2
|5
|6
|6
|4
|10
|-4
|-0.67
|Clemson
|6
|5
|4
|7
|5
|6
|11
|-4
|-0.67
|Georgia St.
|6
|4
|2
|3
|2
|5
|7
|-4
|-0.67
|Mississippi
|6
|3
|3
|4
|3
|5
|8
|-4
|-0.67
|Texas State
|6
|4
|1
|1
|4
|1
|5
|-4
|-0.67
|Troy
|6
|3
|2
|4
|2
|6
|8
|-4
|-0.67
|Tulsa
|6
|8
|5
|8
|5
|7
|12
|-4
|-0.67
|NC State
|7
|4
|4
|5
|2
|8
|10
|-5
|-0.71
|Arkansas
|6
|4
|4
|6
|6
|5
|11
|-5
|-0.83
|Boston College
|6
|2
|4
|6
|6
|5
|11
|-5
|-0.83
|Coastal Carolina
|6
|9
|6
|8
|6
|7
|13
|-5
|-0.83
|Northwestern
|6
|4
|3
|4
|3
|6
|9
|-5
|-0.83
|Syracuse
|6
|6
|4
|7
|5
|7
|12
|-5
|-0.83
|UAB
|6
|5
|2
|3
|4
|4
|8
|-5
|-0.83
|Washington St.
|6
|7
|0
|4
|4
|5
|9
|-5
|-0.83
|Wisconsin
|6
|2
|4
|4
|1
|8
|9
|-5
|-0.83
|Hawaii
|7
|3
|5
|7
|5
|8
|13
|-6
|-0.86
|FIU
|5
|5
|4
|6
|5
|6
|11
|-5
|-1.00
|Oregon St.
|7
|4
|4
|4
|3
|8
|11
|-7
|-1.00
|Charlotte
|6
|9
|2
|6
|7
|6
|13
|-7
|-1.17
|Oklahoma
|6
|4
|1
|2
|3
|6
|9
|-7
|-1.17
|UTEP
|6
|5
|2
|6
|1
|12
|13
|-7
|-1.17
|New Mexico
|6
|2
|3
|4
|6
|8
|14
|-10
|-1.67
|Purdue
|6
|3
|1
|2
|3
|9
|12
|-10
|-1.67
|FAU
|6
|8
|0
|2
|2
|11
|13
|-11
|-1.83
|Nevada
|6
|4
|4
|5
|4
|12
|16
|-11
|-1.83
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.