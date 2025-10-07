Live Radio
NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

October 7, 2025, 1:50 PM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Alabama 5 6 5 10 0 1 1 9 1.80
Louisiana Tech 5 2 11 13 3 2 5 8 1.60
North Texas 5 7 6 11 3 0 3 8 1.60
UNLV 5 5 9 13 2 3 5 8 1.60
Maryland 5 1 9 10 1 2 3 7 1.40
Temple 5 6 5 7 0 0 0 7 1.40
Tulane 5 7 6 11 3 1 4 7 1.40
Indiana 5 4 7 8 1 1 2 6 1.20
Miami 5 6 5 9 0 3 3 6 1.20
Michigan 5 5 7 9 2 1 3 6 1.20
Nebraska 5 7 3 9 1 2 3 6 1.20
Southern Miss. 5 3 8 10 1 3 4 6 1.20
Illinois 6 9 2 10 2 1 3 7 1.17
Uconn 6 5 5 8 1 0 1 7 1.17
Arizona St. 5 7 4 9 1 3 4 5 1.00
BYU 5 3 7 9 3 1 4 5 1.00
Notre Dame 5 6 8 9 2 2 4 5 1.00
South Carolina 5 7 6 9 2 2 4 5 1.00
Texas Tech 5 8 8 11 2 4 6 5 1.00
Washington 5 2 5 7 1 1 2 5 1.00
Duke 6 6 8 12 5 2 7 5 .83
Memphis 6 6 9 12 2 5 7 5 .83
Mississippi St. 6 5 8 11 2 4 6 5 .83
Arizona 5 7 7 11 2 5 7 4 .80
Auburn 5 8 2 5 1 0 1 4 .80
East Carolina 5 8 3 9 1 4 5 4 .80
Oregon 5 3 5 5 0 1 1 4 .80
Penn St. 5 6 4 7 1 2 3 4 .80
South Florida 5 6 6 11 3 4 7 4 .80
Southern Cal 5 3 6 9 4 1 5 4 .80
TCU 5 7 6 10 1 5 6 4 .80
Toledo 5 9 3 9 1 4 5 4 .80
Cent. Michigan 6 6 7 9 4 1 5 4 .67
Iowa St. 6 5 6 9 3 2 5 4 .67
Rice 6 5 3 6 1 1 2 4 .67
Bowling Green 5 7 3 9 1 5 6 3 .60
Houston 5 6 5 7 1 3 4 3 .60
LSU 5 2 7 8 2 3 5 3 .60
New Mexico St. 5 8 5 10 3 4 7 3 .60
SMU 5 4 9 12 3 6 9 3 .60
Texas 5 6 5 9 1 5 6 3 .60
Kansas 6 10 3 7 2 2 4 3 .50
Kansas St. 6 9 4 10 4 3 7 3 .50
Vanderbilt 6 7 4 10 2 5 7 3 .50
Virginia 6 8 4 8 0 5 5 3 .50
Georgia Southern 5 7 4 7 2 3 5 2 .40
Minnesota 5 5 3 6 1 3 4 2 .40
Oklahoma St. 5 5 3 6 1 3 4 2 .40
Old Dominion 5 9 5 12 6 4 10 2 .40
San Diego St. 5 2 3 4 0 2 2 2 .40
Utah St. 5 3 5 6 3 1 4 2 .40
Arkansas St. 6 11 4 9 3 4 7 2 .33
Louisville 5 6 6 9 3 5 8 1 .20
Marshall 5 2 6 6 4 1 5 1 .20
Miami (Ohio) 5 2 6 7 1 5 6 1 .20
Middle Tennessee 5 5 3 6 1 4 5 1 .20
Navy 5 8 3 6 2 3 5 1 .20
North Carolina 5 4 4 7 2 4 6 1 .20
Ohio St. 5 5 2 5 1 3 4 1 .20
Rutgers 5 1 2 3 0 2 2 1 .20
UCF 5 6 5 6 3 2 5 1 .20
UTSA 5 5 3 5 0 4 4 1 .20
Utah 5 5 6 7 3 3 6 1 .20
Akron 6 4 3 6 2 3 5 1 .17
Fresno St. 6 6 9 11 4 6 10 1 .17
Ohio 6 4 7 8 3 4 7 1 .17
W. Kentucky 6 3 5 8 5 2 7 1 .17
W. Michigan 6 9 5 9 5 3 8 1 .17
E. Michigan 6 3 2 3 0 3 3 0 .00
Jacksonville St. 5 5 3 7 3 4 7 0 .00
Louisiana-Monroe 5 4 4 5 2 3 5 0 .00
Missouri 5 6 3 4 1 3 4 0 .00
Texas A&M 5 4 2 4 0 4 4 0 .00
Umass 5 2 3 5 1 4 5 0 .00
Buffalo 6 6 2 5 3 3 6 -1 -0.17
South Alabama 6 10 2 8 5 4 9 -1 -0.17
West Virginia 6 7 6 10 5 6 11 -1 -0.17
Army 5 5 3 6 4 3 7 -1 -0.20
Boise St. 5 7 5 7 3 5 8 -1 -0.20
Delaware 5 2 4 5 3 3 6 -1 -0.20
Georgia 5 2 4 5 3 3 6 -1 -0.20
Iowa 5 3 2 3 1 3 4 -1 -0.20
James Madison 5 1 3 4 2 3 5 -1 -0.20
Louisiana-Lafayette 5 3 3 5 1 5 6 -1 -0.20
Missouri St. 5 8 3 7 2 6 8 -1 -0.20
N. Illinois 5 6 3 4 1 4 5 -1 -0.20
Pittsburgh 5 4 4 7 2 6 8 -1 -0.20
Sam Houston St. 5 6 2 6 2 5 7 -1 -0.20
Stanford 5 5 1 5 3 3 6 -1 -0.20
UCLA 5 5 0 3 1 3 4 -1 -0.20
Wyoming 5 4 3 6 4 3 7 -1 -0.20
Air Force 5 3 2 4 2 4 6 -2 -0.40
Arkansas 5 3 4 6 3 5 8 -2 -0.40
Cincinnati 5 3 0 2 3 1 4 -2 -0.40
Colorado St. 5 5 3 5 5 2 7 -2 -0.40
Florida 5 5 4 6 1 7 8 -2 -0.40
Kent St. 5 4 2 4 3 3 6 -2 -0.40
Kentucky 5 3 6 6 4 4 8 -2 -0.40
Liberty 5 5 3 7 5 4 9 -2 -0.40
Michigan St. 5 3 3 5 3 4 7 -2 -0.40
San Jose St. 5 4 4 7 6 3 9 -2 -0.40
Tennessee 5 7 4 7 4 5 9 -2 -0.40
Wake Forest 5 3 2 4 2 4 6 -2 -0.40
California 6 6 5 7 2 8 10 -3 -0.50
Colorado 6 6 2 5 2 6 8 -3 -0.50
Virginia Tech 6 2 3 5 4 4 8 -3 -0.50
Ball St. 5 2 0 1 2 2 4 -3 -0.60
Clemson 5 4 3 5 4 4 8 -3 -0.60
Florida St. 5 2 6 6 4 5 9 -3 -0.60
Georgia St. 5 2 2 3 2 4 6 -3 -0.60
Mississippi 5 2 3 4 2 5 7 -3 -0.60
Baylor 6 2 5 6 6 4 10 -4 -0.67
NC State 6 2 3 3 2 5 7 -4 -0.67
Tulsa 6 8 5 8 5 7 12 -4 -0.67
Appalachian St. 5 3 6 8 5 7 12 -4 -0.80
Georgia Tech 5 5 1 3 5 2 7 -4 -0.80
Kennesaw St. 5 5 1 3 5 2 7 -4 -0.80
Oklahoma 5 4 1 2 3 3 6 -4 -0.80
Texas State 5 4 1 1 4 1 5 -4 -0.80
Troy 5 3 2 4 2 6 8 -4 -0.80
Wisconsin 5 1 3 3 1 6 7 -4 -0.80
Oregon St. 6 3 4 4 2 7 9 -5 -0.83
Syracuse 6 6 4 7 5 7 12 -5 -0.83
FIU 5 5 4 6 5 6 11 -5 -1.00
UTEP 5 5 2 6 1 10 11 -5 -1.00
Hawaii 6 2 4 5 5 7 12 -7 -1.17
Boston College 5 1 2 3 5 4 9 -6 -1.20
Coastal Carolina 5 6 4 6 5 7 12 -6 -1.20
Northwestern 5 3 2 2 2 6 8 -6 -1.20
UAB 5 5 1 2 4 4 8 -6 -1.20
Washington St. 5 4 0 3 4 5 9 -6 -1.20
Charlotte 5 7 2 5 6 6 12 -7 -1.40
New Mexico 5 2 3 4 5 6 11 -7 -1.40
Purdue 5 3 0 1 2 6 8 -7 -1.40
Nevada 5 2 4 5 4 10 14 -9 -1.80
FAU 5 8 0 2 2 10 12 -10 -2.00

