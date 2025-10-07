NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|Alabama
|5
|6
|5
|10
|0
|1
|1
|9
|1.80
|Louisiana Tech
|5
|2
|11
|13
|3
|2
|5
|8
|1.60
|North Texas
|5
|7
|6
|11
|3
|0
|3
|8
|1.60
|UNLV
|5
|5
|9
|13
|2
|3
|5
|8
|1.60
|Maryland
|5
|1
|9
|10
|1
|2
|3
|7
|1.40
|Temple
|5
|6
|5
|7
|0
|0
|0
|7
|1.40
|Tulane
|5
|7
|6
|11
|3
|1
|4
|7
|1.40
|Indiana
|5
|4
|7
|8
|1
|1
|2
|6
|1.20
|Miami
|5
|6
|5
|9
|0
|3
|3
|6
|1.20
|Michigan
|5
|5
|7
|9
|2
|1
|3
|6
|1.20
|Nebraska
|5
|7
|3
|9
|1
|2
|3
|6
|1.20
|Southern Miss.
|5
|3
|8
|10
|1
|3
|4
|6
|1.20
|Illinois
|6
|9
|2
|10
|2
|1
|3
|7
|1.17
|Uconn
|6
|5
|5
|8
|1
|0
|1
|7
|1.17
|Arizona St.
|5
|7
|4
|9
|1
|3
|4
|5
|1.00
|BYU
|5
|3
|7
|9
|3
|1
|4
|5
|1.00
|Notre Dame
|5
|6
|8
|9
|2
|2
|4
|5
|1.00
|South Carolina
|5
|7
|6
|9
|2
|2
|4
|5
|1.00
|Texas Tech
|5
|8
|8
|11
|2
|4
|6
|5
|1.00
|Washington
|5
|2
|5
|7
|1
|1
|2
|5
|1.00
|Duke
|6
|6
|8
|12
|5
|2
|7
|5
|.83
|Memphis
|6
|6
|9
|12
|2
|5
|7
|5
|.83
|Mississippi St.
|6
|5
|8
|11
|2
|4
|6
|5
|.83
|Arizona
|5
|7
|7
|11
|2
|5
|7
|4
|.80
|Auburn
|5
|8
|2
|5
|1
|0
|1
|4
|.80
|East Carolina
|5
|8
|3
|9
|1
|4
|5
|4
|.80
|Oregon
|5
|3
|5
|5
|0
|1
|1
|4
|.80
|Penn St.
|5
|6
|4
|7
|1
|2
|3
|4
|.80
|South Florida
|5
|6
|6
|11
|3
|4
|7
|4
|.80
|Southern Cal
|5
|3
|6
|9
|4
|1
|5
|4
|.80
|TCU
|5
|7
|6
|10
|1
|5
|6
|4
|.80
|Toledo
|5
|9
|3
|9
|1
|4
|5
|4
|.80
|Cent. Michigan
|6
|6
|7
|9
|4
|1
|5
|4
|.67
|Iowa St.
|6
|5
|6
|9
|3
|2
|5
|4
|.67
|Rice
|6
|5
|3
|6
|1
|1
|2
|4
|.67
|Bowling Green
|5
|7
|3
|9
|1
|5
|6
|3
|.60
|Houston
|5
|6
|5
|7
|1
|3
|4
|3
|.60
|LSU
|5
|2
|7
|8
|2
|3
|5
|3
|.60
|New Mexico St.
|5
|8
|5
|10
|3
|4
|7
|3
|.60
|SMU
|5
|4
|9
|12
|3
|6
|9
|3
|.60
|Texas
|5
|6
|5
|9
|1
|5
|6
|3
|.60
|Kansas
|6
|10
|3
|7
|2
|2
|4
|3
|.50
|Kansas St.
|6
|9
|4
|10
|4
|3
|7
|3
|.50
|Vanderbilt
|6
|7
|4
|10
|2
|5
|7
|3
|.50
|Virginia
|6
|8
|4
|8
|0
|5
|5
|3
|.50
|Georgia Southern
|5
|7
|4
|7
|2
|3
|5
|2
|.40
|Minnesota
|5
|5
|3
|6
|1
|3
|4
|2
|.40
|Oklahoma St.
|5
|5
|3
|6
|1
|3
|4
|2
|.40
|Old Dominion
|5
|9
|5
|12
|6
|4
|10
|2
|.40
|San Diego St.
|5
|2
|3
|4
|0
|2
|2
|2
|.40
|Utah St.
|5
|3
|5
|6
|3
|1
|4
|2
|.40
|Arkansas St.
|6
|11
|4
|9
|3
|4
|7
|2
|.33
|Louisville
|5
|6
|6
|9
|3
|5
|8
|1
|.20
|Marshall
|5
|2
|6
|6
|4
|1
|5
|1
|.20
|Miami (Ohio)
|5
|2
|6
|7
|1
|5
|6
|1
|.20
|Middle Tennessee
|5
|5
|3
|6
|1
|4
|5
|1
|.20
|Navy
|5
|8
|3
|6
|2
|3
|5
|1
|.20
|North Carolina
|5
|4
|4
|7
|2
|4
|6
|1
|.20
|Ohio St.
|5
|5
|2
|5
|1
|3
|4
|1
|.20
|Rutgers
|5
|1
|2
|3
|0
|2
|2
|1
|.20
|UCF
|5
|6
|5
|6
|3
|2
|5
|1
|.20
|UTSA
|5
|5
|3
|5
|0
|4
|4
|1
|.20
|Utah
|5
|5
|6
|7
|3
|3
|6
|1
|.20
|Akron
|6
|4
|3
|6
|2
|3
|5
|1
|.17
|Fresno St.
|6
|6
|9
|11
|4
|6
|10
|1
|.17
|Ohio
|6
|4
|7
|8
|3
|4
|7
|1
|.17
|W. Kentucky
|6
|3
|5
|8
|5
|2
|7
|1
|.17
|W. Michigan
|6
|9
|5
|9
|5
|3
|8
|1
|.17
|E. Michigan
|6
|3
|2
|3
|0
|3
|3
|0
|.00
|Jacksonville St.
|5
|5
|3
|7
|3
|4
|7
|0
|.00
|Louisiana-Monroe
|5
|4
|4
|5
|2
|3
|5
|0
|.00
|Missouri
|5
|6
|3
|4
|1
|3
|4
|0
|.00
|Texas A&M
|5
|4
|2
|4
|0
|4
|4
|0
|.00
|Umass
|5
|2
|3
|5
|1
|4
|5
|0
|.00
|Buffalo
|6
|6
|2
|5
|3
|3
|6
|-1
|-0.17
|South Alabama
|6
|10
|2
|8
|5
|4
|9
|-1
|-0.17
|West Virginia
|6
|7
|6
|10
|5
|6
|11
|-1
|-0.17
|Army
|5
|5
|3
|6
|4
|3
|7
|-1
|-0.20
|Boise St.
|5
|7
|5
|7
|3
|5
|8
|-1
|-0.20
|Delaware
|5
|2
|4
|5
|3
|3
|6
|-1
|-0.20
|Georgia
|5
|2
|4
|5
|3
|3
|6
|-1
|-0.20
|Iowa
|5
|3
|2
|3
|1
|3
|4
|-1
|-0.20
|James Madison
|5
|1
|3
|4
|2
|3
|5
|-1
|-0.20
|Louisiana-Lafayette
|5
|3
|3
|5
|1
|5
|6
|-1
|-0.20
|Missouri St.
|5
|8
|3
|7
|2
|6
|8
|-1
|-0.20
|N. Illinois
|5
|6
|3
|4
|1
|4
|5
|-1
|-0.20
|Pittsburgh
|5
|4
|4
|7
|2
|6
|8
|-1
|-0.20
|Sam Houston St.
|5
|6
|2
|6
|2
|5
|7
|-1
|-0.20
|Stanford
|5
|5
|1
|5
|3
|3
|6
|-1
|-0.20
|UCLA
|5
|5
|0
|3
|1
|3
|4
|-1
|-0.20
|Wyoming
|5
|4
|3
|6
|4
|3
|7
|-1
|-0.20
|Air Force
|5
|3
|2
|4
|2
|4
|6
|-2
|-0.40
|Arkansas
|5
|3
|4
|6
|3
|5
|8
|-2
|-0.40
|Cincinnati
|5
|3
|0
|2
|3
|1
|4
|-2
|-0.40
|Colorado St.
|5
|5
|3
|5
|5
|2
|7
|-2
|-0.40
|Florida
|5
|5
|4
|6
|1
|7
|8
|-2
|-0.40
|Kent St.
|5
|4
|2
|4
|3
|3
|6
|-2
|-0.40
|Kentucky
|5
|3
|6
|6
|4
|4
|8
|-2
|-0.40
|Liberty
|5
|5
|3
|7
|5
|4
|9
|-2
|-0.40
|Michigan St.
|5
|3
|3
|5
|3
|4
|7
|-2
|-0.40
|San Jose St.
|5
|4
|4
|7
|6
|3
|9
|-2
|-0.40
|Tennessee
|5
|7
|4
|7
|4
|5
|9
|-2
|-0.40
|Wake Forest
|5
|3
|2
|4
|2
|4
|6
|-2
|-0.40
|California
|6
|6
|5
|7
|2
|8
|10
|-3
|-0.50
|Colorado
|6
|6
|2
|5
|2
|6
|8
|-3
|-0.50
|Virginia Tech
|6
|2
|3
|5
|4
|4
|8
|-3
|-0.50
|Ball St.
|5
|2
|0
|1
|2
|2
|4
|-3
|-0.60
|Clemson
|5
|4
|3
|5
|4
|4
|8
|-3
|-0.60
|Florida St.
|5
|2
|6
|6
|4
|5
|9
|-3
|-0.60
|Georgia St.
|5
|2
|2
|3
|2
|4
|6
|-3
|-0.60
|Mississippi
|5
|2
|3
|4
|2
|5
|7
|-3
|-0.60
|Baylor
|6
|2
|5
|6
|6
|4
|10
|-4
|-0.67
|NC State
|6
|2
|3
|3
|2
|5
|7
|-4
|-0.67
|Tulsa
|6
|8
|5
|8
|5
|7
|12
|-4
|-0.67
|Appalachian St.
|5
|3
|6
|8
|5
|7
|12
|-4
|-0.80
|Georgia Tech
|5
|5
|1
|3
|5
|2
|7
|-4
|-0.80
|Kennesaw St.
|5
|5
|1
|3
|5
|2
|7
|-4
|-0.80
|Oklahoma
|5
|4
|1
|2
|3
|3
|6
|-4
|-0.80
|Texas State
|5
|4
|1
|1
|4
|1
|5
|-4
|-0.80
|Troy
|5
|3
|2
|4
|2
|6
|8
|-4
|-0.80
|Wisconsin
|5
|1
|3
|3
|1
|6
|7
|-4
|-0.80
|Oregon St.
|6
|3
|4
|4
|2
|7
|9
|-5
|-0.83
|Syracuse
|6
|6
|4
|7
|5
|7
|12
|-5
|-0.83
|FIU
|5
|5
|4
|6
|5
|6
|11
|-5
|-1.00
|UTEP
|5
|5
|2
|6
|1
|10
|11
|-5
|-1.00
|Hawaii
|6
|2
|4
|5
|5
|7
|12
|-7
|-1.17
|Boston College
|5
|1
|2
|3
|5
|4
|9
|-6
|-1.20
|Coastal Carolina
|5
|6
|4
|6
|5
|7
|12
|-6
|-1.20
|Northwestern
|5
|3
|2
|2
|2
|6
|8
|-6
|-1.20
|UAB
|5
|5
|1
|2
|4
|4
|8
|-6
|-1.20
|Washington St.
|5
|4
|0
|3
|4
|5
|9
|-6
|-1.20
|Charlotte
|5
|7
|2
|5
|6
|6
|12
|-7
|-1.40
|New Mexico
|5
|2
|3
|4
|5
|6
|11
|-7
|-1.40
|Purdue
|5
|3
|0
|1
|2
|6
|8
|-7
|-1.40
|Nevada
|5
|2
|4
|5
|4
|10
|14
|-9
|-1.80
|FAU
|5
|8
|0
|2
|2
|10
|12
|-10
|-2.00
