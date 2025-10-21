NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Southern Cal
|7
|470
|3710
|530.0
|Florida St.
|7
|517
|3663
|523.3
|Texas Tech
|7
|517
|3625
|517.9
|Arkansas
|7
|475
|3596
|513.7
|Tennessee
|7
|525
|3577
|511.0
|Oregon
|7
|461
|3536
|505.1
|Indiana
|7
|481
|3481
|497.3
|Mississippi
|7
|506
|3443
|491.9
|Texas State
|7
|509
|3415
|487.9
|Missouri
|7
|540
|3411
|487.3
|Baylor
|7
|542
|3403
|486.1
|Boise St.
|7
|508
|3350
|478.6
|South Florida
|7
|499
|3332
|476.0
|Navy
|6
|372
|2836
|472.7
|Air Force
|7
|478
|3305
|472.1
|Uconn
|7
|475
|3275
|467.9
|Texas A&M
|7
|488
|3248
|464.0
|Duke
|7
|468
|3243
|463.3
|Georgia Tech
|7
|451
|3237
|462.4
|Virginia
|7
|519
|3236
|462.3
|Notre Dame
|7
|459
|3235
|462.1
|Utah
|7
|513
|3228
|461.1
|Old Dominion
|7
|435
|3227
|461.0
|North Texas
|7
|501
|3212
|458.9
|Vanderbilt
|7
|436
|3204
|457.7
|Toledo
|7
|494
|3200
|457.1
|East Carolina
|7
|554
|3188
|455.4
|UNLV
|7
|452
|3130
|447.1
|Cincinnati
|7
|405
|3125
|446.4
|UCF
|7
|492
|3116
|445.1
|Memphis
|7
|468
|3063
|437.6
|TCU
|7
|473
|3061
|437.3
|Washington
|7
|447
|3060
|437.1
|BYU
|7
|472
|3057
|436.7
|James Madison
|7
|516
|3026
|432.3
|Ohio St.
|7
|437
|3020
|431.4
|Delaware
|6
|435
|2585
|430.8
|San Jose St.
|7
|487
|3000
|428.6
|Utah St.
|7
|457
|2999
|428.4
|Georgia
|7
|511
|2994
|427.7
|Ohio
|7
|476
|2991
|427.3
|FAU
|7
|553
|2965
|423.6
|Alabama
|7
|475
|2959
|422.7
|Appalachian St.
|7
|516
|2942
|420.3
|Kansas
|7
|442
|2928
|418.3
|Michigan
|7
|442
|2925
|417.9
|NC State
|7
|463
|2919
|417.0
|W. Kentucky
|7
|480
|2918
|416.9
|Jacksonville St.
|7
|510
|2916
|416.6
|Arizona
|7
|486
|2914
|416.3
|Nebraska
|7
|458
|2913
|416.1
|UAB
|7
|462
|2909
|415.6
|Miami
|6
|396
|2474
|412.3
|Wake Forest
|6
|386
|2459
|409.8
|Rutgers
|7
|510
|2865
|409.3
|SMU
|7
|453
|2858
|408.3
|Pittsburgh
|7
|476
|2851
|407.3
|Mississippi St.
|7
|480
|2841
|405.9
|Iowa St.
|7
|482
|2837
|405.3
|Tulane
|7
|472
|2832
|404.6
|Syracuse
|7
|523
|2806
|400.9
|Clemson
|7
|475
|2805
|400.7
|Hawaii
|8
|592
|3194
|399.2
|Arizona St.
|7
|526
|2789
|398.4
|Louisville
|6
|410
|2387
|397.8
|Purdue
|7
|483
|2757
|393.9
|Southern Miss.
|7
|487
|2735
|390.7
|Marshall
|7
|487
|2720
|388.6
|UTSA
|7
|457
|2694
|384.9
|Illinois
|7
|436
|2682
|383.1
|Fresno St.
|7
|450
|2680
|382.9
|Temple
|7
|453
|2670
|381.4
|Houston
|7
|478
|2666
|380.9
|FIU
|6
|420
|2274
|379.0
|Oklahoma
|7
|488
|2653
|379.0
|Boston College
|7
|465
|2608
|372.6
|Tulsa
|7
|521
|2608
|372.6
|San Diego St.
|6
|387
|2215
|369.2
|Oregon St.
|8
|557
|2949
|368.6
|Texas
|7
|457
|2577
|368.1
|South Alabama
|7
|479
|2576
|368.0
|Buffalo
|7
|486
|2574
|367.7
|Missouri St.
|6
|385
|2205
|367.5
|LSU
|7
|443
|2566
|366.6
|E. Michigan
|8
|531
|2930
|366.2
|New Mexico
|7
|454
|2563
|366.1
|Kansas St.
|7
|448
|2561
|365.9
|Wyoming
|7
|465
|2559
|365.6
|Georgia Southern
|7
|466
|2552
|364.6
|UCLA
|7
|449
|2552
|364.6
|Northwestern
|7
|467
|2551
|364.4
|Florida
|7
|460
|2541
|363.0
|Kennesaw St.
|6
|389
|2178
|363.0
|Arkansas St.
|7
|508
|2539
|362.7
|Colorado
|7
|429
|2529
|361.3
|Army
|7
|520
|2528
|361.1
|Miami (Ohio)
|7
|430
|2524
|360.6
|Virginia Tech
|7
|459
|2514
|359.1
|Penn St.
|7
|446
|2485
|355.0
|West Virginia
|7
|497
|2478
|354.0
|Maryland
|7
|479
|2464
|352.0
|Georgia St.
|7
|468
|2443
|349.0
|Liberty
|7
|465
|2410
|344.3
|California
|7
|473
|2404
|343.4
|Kentucky
|6
|413
|2053
|342.2
|Troy
|7
|461
|2386
|340.9
|Minnesota
|7
|439
|2384
|340.6
|Michigan St.
|7
|439
|2357
|336.7
|Auburn
|7
|462
|2345
|335.0
|Colorado St.
|7
|453
|2327
|332.4
|Cent. Michigan
|7
|437
|2308
|329.7
|Louisiana-Lafayette
|7
|435
|2308
|329.7
|UTEP
|7
|448
|2308
|329.7
|Akron
|8
|537
|2612
|326.5
|Stanford
|7
|458
|2284
|326.3
|Louisiana-Monroe
|7
|419
|2279
|325.6
|New Mexico St.
|6
|384
|1946
|324.3
|Iowa
|7
|438
|2269
|324.1
|Middle Tennessee
|6
|389
|1932
|322.0
|W. Michigan
|7
|473
|2228
|318.3
|Washington St.
|7
|441
|2204
|314.9
|Charlotte
|7
|466
|2200
|314.3
|Oklahoma St.
|7
|463
|2181
|311.6
|Louisiana Tech
|6
|394
|1866
|311.0
|Bowling Green
|7
|429
|2149
|307.0
|Rice
|7
|461
|2146
|306.6
|Coastal Carolina
|7
|466
|2138
|305.4
|Nevada
|7
|428
|2114
|302.0
|South Carolina
|7
|427
|2084
|297.7
|Sam Houston St.
|7
|435
|2062
|294.6
|Ball St.
|7
|404
|1907
|272.4
|Wisconsin
|7
|421
|1899
|271.3
|North Carolina
|6
|339
|1606
|267.7
|Kent St.
|7
|411
|1851
|264.4
|N. Illinois
|7
|423
|1817
|259.6
|Umass
|7
|437
|1740
|248.6
