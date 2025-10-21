Live Radio
NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

October 21, 2025, 11:14 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Southern Cal 7 470 3710 530.0
Florida St. 7 517 3663 523.3
Texas Tech 7 517 3625 517.9
Arkansas 7 475 3596 513.7
Tennessee 7 525 3577 511.0
Oregon 7 461 3536 505.1
Indiana 7 481 3481 497.3
Mississippi 7 506 3443 491.9
Texas State 7 509 3415 487.9
Missouri 7 540 3411 487.3
Baylor 7 542 3403 486.1
Boise St. 7 508 3350 478.6
South Florida 7 499 3332 476.0
Navy 6 372 2836 472.7
Air Force 7 478 3305 472.1
Uconn 7 475 3275 467.9
Texas A&M 7 488 3248 464.0
Duke 7 468 3243 463.3
Georgia Tech 7 451 3237 462.4
Virginia 7 519 3236 462.3
Notre Dame 7 459 3235 462.1
Utah 7 513 3228 461.1
Old Dominion 7 435 3227 461.0
North Texas 7 501 3212 458.9
Vanderbilt 7 436 3204 457.7
Toledo 7 494 3200 457.1
East Carolina 7 554 3188 455.4
UNLV 7 452 3130 447.1
Cincinnati 7 405 3125 446.4
UCF 7 492 3116 445.1
Memphis 7 468 3063 437.6
TCU 7 473 3061 437.3
Washington 7 447 3060 437.1
BYU 7 472 3057 436.7
James Madison 7 516 3026 432.3
Ohio St. 7 437 3020 431.4
Delaware 6 435 2585 430.8
San Jose St. 7 487 3000 428.6
Utah St. 7 457 2999 428.4
Georgia 7 511 2994 427.7
Ohio 7 476 2991 427.3
FAU 7 553 2965 423.6
Alabama 7 475 2959 422.7
Appalachian St. 7 516 2942 420.3
Kansas 7 442 2928 418.3
Michigan 7 442 2925 417.9
NC State 7 463 2919 417.0
W. Kentucky 7 480 2918 416.9
Jacksonville St. 7 510 2916 416.6
Arizona 7 486 2914 416.3
Nebraska 7 458 2913 416.1
UAB 7 462 2909 415.6
Miami 6 396 2474 412.3
Wake Forest 6 386 2459 409.8
Rutgers 7 510 2865 409.3
SMU 7 453 2858 408.3
Pittsburgh 7 476 2851 407.3
Mississippi St. 7 480 2841 405.9
Iowa St. 7 482 2837 405.3
Tulane 7 472 2832 404.6
Syracuse 7 523 2806 400.9
Clemson 7 475 2805 400.7
Hawaii 8 592 3194 399.2
Arizona St. 7 526 2789 398.4
Louisville 6 410 2387 397.8
Purdue 7 483 2757 393.9
Southern Miss. 7 487 2735 390.7
Marshall 7 487 2720 388.6
UTSA 7 457 2694 384.9
Illinois 7 436 2682 383.1
Fresno St. 7 450 2680 382.9
Temple 7 453 2670 381.4
Houston 7 478 2666 380.9
FIU 6 420 2274 379.0
Oklahoma 7 488 2653 379.0
Boston College 7 465 2608 372.6
Tulsa 7 521 2608 372.6
San Diego St. 6 387 2215 369.2
Oregon St. 8 557 2949 368.6
Texas 7 457 2577 368.1
South Alabama 7 479 2576 368.0
Buffalo 7 486 2574 367.7
Missouri St. 6 385 2205 367.5
LSU 7 443 2566 366.6
E. Michigan 8 531 2930 366.2
New Mexico 7 454 2563 366.1
Kansas St. 7 448 2561 365.9
Wyoming 7 465 2559 365.6
Georgia Southern 7 466 2552 364.6
UCLA 7 449 2552 364.6
Northwestern 7 467 2551 364.4
Florida 7 460 2541 363.0
Kennesaw St. 6 389 2178 363.0
Arkansas St. 7 508 2539 362.7
Colorado 7 429 2529 361.3
Army 7 520 2528 361.1
Miami (Ohio) 7 430 2524 360.6
Virginia Tech 7 459 2514 359.1
Penn St. 7 446 2485 355.0
West Virginia 7 497 2478 354.0
Maryland 7 479 2464 352.0
Georgia St. 7 468 2443 349.0
Liberty 7 465 2410 344.3
California 7 473 2404 343.4
Kentucky 6 413 2053 342.2
Troy 7 461 2386 340.9
Minnesota 7 439 2384 340.6
Michigan St. 7 439 2357 336.7
Auburn 7 462 2345 335.0
Colorado St. 7 453 2327 332.4
Cent. Michigan 7 437 2308 329.7
Louisiana-Lafayette 7 435 2308 329.7
UTEP 7 448 2308 329.7
Akron 8 537 2612 326.5
Stanford 7 458 2284 326.3
Louisiana-Monroe 7 419 2279 325.6
New Mexico St. 6 384 1946 324.3
Iowa 7 438 2269 324.1
Middle Tennessee 6 389 1932 322.0
W. Michigan 7 473 2228 318.3
Washington St. 7 441 2204 314.9
Charlotte 7 466 2200 314.3
Oklahoma St. 7 463 2181 311.6
Louisiana Tech 6 394 1866 311.0
Bowling Green 7 429 2149 307.0
Rice 7 461 2146 306.6
Coastal Carolina 7 466 2138 305.4
Nevada 7 428 2114 302.0
South Carolina 7 427 2084 297.7
Sam Houston St. 7 435 2062 294.6
Ball St. 7 404 1907 272.4
Wisconsin 7 421 1899 271.3
North Carolina 6 339 1606 267.7
Kent St. 7 411 1851 264.4
N. Illinois 7 423 1817 259.6
Umass 7 437 1740 248.6

