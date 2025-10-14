Live Radio
NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

October 14, 2025, 11:14 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Texas Tech 6 452 3349 558.2
Southern Cal 6 399 3314 552.3
Florida St. 6 439 3219 536.5
Tennessee 6 448 3167 527.8
Mississippi 6 446 3092 515.3
Arkansas 6 410 3069 511.5
Missouri 6 456 3068 511.3
Indiana 6 425 3017 502.8
Baylor 6 453 2964 494.0
Air Force 6 414 2942 490.3
Virginia 6 462 2935 489.2
Old Dominion 6 384 2931 488.5
Georgia Tech 6 394 2861 476.8
Texas State 6 426 2857 476.2
Navy 6 372 2836 472.7
Uconn 6 417 2820 470.0
Washington 6 392 2811 468.5
South Florida 6 423 2810 468.3
Vanderbilt 6 369 2805 467.5
Duke 6 392 2802 467.0
Notre Dame 6 389 2793 465.5
Boise St. 6 451 2792 465.3
Oregon 6 401 2786 464.3
Utah 6 440 2758 459.7
Texas A&M 6 421 2751 458.5
Memphis 6 408 2701 450.2
Nebraska 6 404 2700 450.0
Cincinnati 6 345 2698 449.7
BYU 6 406 2689 448.2
Rutgers 6 441 2663 443.8
UNLV 6 382 2654 442.3
FAU 6 465 2653 442.2
Toledo 6 422 2648 441.3
TCU 6 404 2634 439.0
East Carolina 6 463 2620 436.7
North Texas 6 422 2608 434.7
Syracuse 6 457 2594 432.3
Pittsburgh 6 409 2591 431.8
Alabama 6 414 2586 431.0
W. Kentucky 6 416 2577 429.5
Miami 5 337 2140 428.0
Delaware 5 363 2129 425.8
UCF 6 417 2538 423.0
Utah St. 6 387 2538 423.0
Arizona 6 429 2533 422.2
Appalachian St. 6 440 2532 422.0
Ohio St. 6 367 2529 421.5
Jacksonville St. 6 436 2528 421.3
Kansas 7 442 2928 418.3
Michigan 6 374 2508 418.0
NC State 7 463 2919 417.0
Georgia 6 431 2484 414.0
San Jose St. 6 409 2466 411.0
Wake Forest 6 386 2459 409.8
Clemson 6 403 2453 408.8
Ohio 6 401 2453 408.8
Purdue 6 427 2452 408.7
UAB 6 394 2439 406.5
Iowa St. 7 482 2837 405.3
Tulane 6 414 2430 405.0
SMU 6 382 2429 404.8
Louisville 5 342 2020 404.0
James Madison 6 437 2402 400.3
Texas 6 402 2398 399.7
Arizona St. 6 443 2381 396.8
Mississippi St. 6 400 2373 395.5
Southern Miss. 6 428 2365 394.2
UTSA 6 400 2365 394.2
Hawaii 7 526 2759 394.1
Oklahoma 6 421 2334 389.0
Temple 6 400 2304 384.0
Illinois 7 436 2682 383.1
Fresno St. 7 450 2680 382.9
South Alabama 6 420 2283 380.5
Houston 6 410 2270 378.3
West Virginia 6 420 2268 378.0
Marshall 6 406 2254 375.7
LSU 6 394 2241 373.5
Penn St. 6 372 2219 369.8
New Mexico 6 390 2215 369.2
San Diego St. 6 387 2215 369.2
Boston College 6 388 2213 368.8
Tulsa 6 438 2210 368.3
Missouri St. 6 385 2205 367.5
E. Michigan 7 473 2561 365.9
Kansas St. 7 448 2561 365.9
Northwestern 6 391 2187 364.5
FIU 5 350 1821 364.2
Kennesaw St. 6 389 2178 363.0
Arkansas St. 6 431 2172 362.0
Army 6 447 2170 361.7
Colorado 7 429 2529 361.3
Virginia Tech 7 459 2514 359.1
Wyoming 6 399 2150 358.3
UCLA 6 379 2138 356.3
Georgia Southern 6 397 2132 355.3
Maryland 6 405 2127 354.5
Liberty 6 405 2117 352.8
California 6 402 2110 351.7
Buffalo 6 401 2099 349.8
Florida 6 392 2089 348.2
Oregon St. 7 492 2432 347.4
Troy 6 408 2072 345.3
Miami (Ohio) 6 353 2070 345.0
Colorado St. 6 390 2066 344.3
Minnesota 6 384 2045 340.8
Cent. Michigan 6 386 2024 337.3
Stanford 6 391 2001 333.5
Georgia St. 6 396 1999 333.2
Michigan St. 6 377 1990 331.7
Kentucky 5 327 1658 331.6
Auburn 6 391 1988 331.3
Iowa 6 389 1956 326.0
Louisiana-Lafayette 6 360 1956 326.0
Louisiana-Monroe 6 349 1953 325.5
Middle Tennessee 6 389 1932 322.0
W. Michigan 7 473 2228 318.3
UTEP 6 388 1897 316.2
Akron 7 462 2193 313.3
Washington St. 6 379 1878 313.0
New Mexico St. 5 309 1558 311.6
Louisiana Tech 6 394 1866 311.0
South Carolina 6 360 1860 310.0
Nevada 6 371 1857 309.5
Charlotte 6 390 1843 307.2
Rice 7 461 2146 306.6
Bowling Green 6 368 1839 306.5
Oklahoma St. 6 396 1804 300.7
Wisconsin 6 375 1755 292.5
Coastal Carolina 6 403 1728 288.0
Sam Houston St. 6 359 1664 277.3
Kent St. 6 361 1627 271.2
North Carolina 5 275 1324 264.8
Ball St. 6 339 1533 255.5
N. Illinois 6 367 1524 254.0
Umass 6 379 1434 239.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

