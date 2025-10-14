NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Texas Tech
|6
|452
|3349
|558.2
|Southern Cal
|6
|399
|3314
|552.3
|Florida St.
|6
|439
|3219
|536.5
|Tennessee
|6
|448
|3167
|527.8
|Mississippi
|6
|446
|3092
|515.3
|Arkansas
|6
|410
|3069
|511.5
|Missouri
|6
|456
|3068
|511.3
|Indiana
|6
|425
|3017
|502.8
|Baylor
|6
|453
|2964
|494.0
|Air Force
|6
|414
|2942
|490.3
|Virginia
|6
|462
|2935
|489.2
|Old Dominion
|6
|384
|2931
|488.5
|Georgia Tech
|6
|394
|2861
|476.8
|Texas State
|6
|426
|2857
|476.2
|Navy
|6
|372
|2836
|472.7
|Uconn
|6
|417
|2820
|470.0
|Washington
|6
|392
|2811
|468.5
|South Florida
|6
|423
|2810
|468.3
|Vanderbilt
|6
|369
|2805
|467.5
|Duke
|6
|392
|2802
|467.0
|Notre Dame
|6
|389
|2793
|465.5
|Boise St.
|6
|451
|2792
|465.3
|Oregon
|6
|401
|2786
|464.3
|Utah
|6
|440
|2758
|459.7
|Texas A&M
|6
|421
|2751
|458.5
|Memphis
|6
|408
|2701
|450.2
|Nebraska
|6
|404
|2700
|450.0
|Cincinnati
|6
|345
|2698
|449.7
|BYU
|6
|406
|2689
|448.2
|Rutgers
|6
|441
|2663
|443.8
|UNLV
|6
|382
|2654
|442.3
|FAU
|6
|465
|2653
|442.2
|Toledo
|6
|422
|2648
|441.3
|TCU
|6
|404
|2634
|439.0
|East Carolina
|6
|463
|2620
|436.7
|North Texas
|6
|422
|2608
|434.7
|Syracuse
|6
|457
|2594
|432.3
|Pittsburgh
|6
|409
|2591
|431.8
|Alabama
|6
|414
|2586
|431.0
|W. Kentucky
|6
|416
|2577
|429.5
|Miami
|5
|337
|2140
|428.0
|Delaware
|5
|363
|2129
|425.8
|UCF
|6
|417
|2538
|423.0
|Utah St.
|6
|387
|2538
|423.0
|Arizona
|6
|429
|2533
|422.2
|Appalachian St.
|6
|440
|2532
|422.0
|Ohio St.
|6
|367
|2529
|421.5
|Jacksonville St.
|6
|436
|2528
|421.3
|Kansas
|7
|442
|2928
|418.3
|Michigan
|6
|374
|2508
|418.0
|NC State
|7
|463
|2919
|417.0
|Georgia
|6
|431
|2484
|414.0
|San Jose St.
|6
|409
|2466
|411.0
|Wake Forest
|6
|386
|2459
|409.8
|Clemson
|6
|403
|2453
|408.8
|Ohio
|6
|401
|2453
|408.8
|Purdue
|6
|427
|2452
|408.7
|UAB
|6
|394
|2439
|406.5
|Iowa St.
|7
|482
|2837
|405.3
|Tulane
|6
|414
|2430
|405.0
|SMU
|6
|382
|2429
|404.8
|Louisville
|5
|342
|2020
|404.0
|James Madison
|6
|437
|2402
|400.3
|Texas
|6
|402
|2398
|399.7
|Arizona St.
|6
|443
|2381
|396.8
|Mississippi St.
|6
|400
|2373
|395.5
|Southern Miss.
|6
|428
|2365
|394.2
|UTSA
|6
|400
|2365
|394.2
|Hawaii
|7
|526
|2759
|394.1
|Oklahoma
|6
|421
|2334
|389.0
|Temple
|6
|400
|2304
|384.0
|Illinois
|7
|436
|2682
|383.1
|Fresno St.
|7
|450
|2680
|382.9
|South Alabama
|6
|420
|2283
|380.5
|Houston
|6
|410
|2270
|378.3
|West Virginia
|6
|420
|2268
|378.0
|Marshall
|6
|406
|2254
|375.7
|LSU
|6
|394
|2241
|373.5
|Penn St.
|6
|372
|2219
|369.8
|New Mexico
|6
|390
|2215
|369.2
|San Diego St.
|6
|387
|2215
|369.2
|Boston College
|6
|388
|2213
|368.8
|Tulsa
|6
|438
|2210
|368.3
|Missouri St.
|6
|385
|2205
|367.5
|E. Michigan
|7
|473
|2561
|365.9
|Kansas St.
|7
|448
|2561
|365.9
|Northwestern
|6
|391
|2187
|364.5
|FIU
|5
|350
|1821
|364.2
|Kennesaw St.
|6
|389
|2178
|363.0
|Arkansas St.
|6
|431
|2172
|362.0
|Army
|6
|447
|2170
|361.7
|Colorado
|7
|429
|2529
|361.3
|Virginia Tech
|7
|459
|2514
|359.1
|Wyoming
|6
|399
|2150
|358.3
|UCLA
|6
|379
|2138
|356.3
|Georgia Southern
|6
|397
|2132
|355.3
|Maryland
|6
|405
|2127
|354.5
|Liberty
|6
|405
|2117
|352.8
|California
|6
|402
|2110
|351.7
|Buffalo
|6
|401
|2099
|349.8
|Florida
|6
|392
|2089
|348.2
|Oregon St.
|7
|492
|2432
|347.4
|Troy
|6
|408
|2072
|345.3
|Miami (Ohio)
|6
|353
|2070
|345.0
|Colorado St.
|6
|390
|2066
|344.3
|Minnesota
|6
|384
|2045
|340.8
|Cent. Michigan
|6
|386
|2024
|337.3
|Stanford
|6
|391
|2001
|333.5
|Georgia St.
|6
|396
|1999
|333.2
|Michigan St.
|6
|377
|1990
|331.7
|Kentucky
|5
|327
|1658
|331.6
|Auburn
|6
|391
|1988
|331.3
|Iowa
|6
|389
|1956
|326.0
|Louisiana-Lafayette
|6
|360
|1956
|326.0
|Louisiana-Monroe
|6
|349
|1953
|325.5
|Middle Tennessee
|6
|389
|1932
|322.0
|W. Michigan
|7
|473
|2228
|318.3
|UTEP
|6
|388
|1897
|316.2
|Akron
|7
|462
|2193
|313.3
|Washington St.
|6
|379
|1878
|313.0
|New Mexico St.
|5
|309
|1558
|311.6
|Louisiana Tech
|6
|394
|1866
|311.0
|South Carolina
|6
|360
|1860
|310.0
|Nevada
|6
|371
|1857
|309.5
|Charlotte
|6
|390
|1843
|307.2
|Rice
|7
|461
|2146
|306.6
|Bowling Green
|6
|368
|1839
|306.5
|Oklahoma St.
|6
|396
|1804
|300.7
|Wisconsin
|6
|375
|1755
|292.5
|Coastal Carolina
|6
|403
|1728
|288.0
|Sam Houston St.
|6
|359
|1664
|277.3
|Kent St.
|6
|361
|1627
|271.2
|North Carolina
|5
|275
|1324
|264.8
|Ball St.
|6
|339
|1533
|255.5
|N. Illinois
|6
|367
|1524
|254.0
|Umass
|6
|379
|1434
|239.0
