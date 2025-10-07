NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Texas Tech
|5
|384
|2844
|568.8
|Southern Cal
|5
|331
|2825
|565.0
|Florida St.
|5
|376
|2804
|560.8
|Missouri
|5
|400
|2738
|547.6
|Indiana
|5
|357
|2691
|538.2
|Tennessee
|5
|383
|2682
|536.4
|Mississippi
|5
|376
|2653
|530.6
|Arkansas
|5
|334
|2573
|514.6
|Oregon
|5
|337
|2519
|503.8
|Old Dominion
|5
|318
|2492
|498.4
|Baylor
|6
|453
|2964
|494.0
|Navy
|5
|318
|2452
|490.4
|Virginia
|6
|462
|2935
|489.2
|Boise St.
|5
|365
|2395
|479.0
|Cincinnati
|5
|297
|2392
|478.4
|Georgia Tech
|5
|328
|2380
|476.0
|Uconn
|6
|417
|2820
|470.0
|Utah
|5
|385
|2346
|469.2
|Air Force
|5
|331
|2339
|467.8
|Vanderbilt
|6
|370
|2805
|467.5
|Duke
|6
|392
|2802
|467.0
|Texas A&M
|5
|353
|2334
|466.8
|Notre Dame
|5
|318
|2308
|461.6
|Texas State
|5
|351
|2283
|456.6
|East Carolina
|5
|390
|2280
|456.0
|Alabama
|5
|339
|2261
|452.2
|BYU
|5
|326
|2259
|451.8
|Ohio St.
|5
|303
|2257
|451.4
|Nebraska
|5
|345
|2247
|449.4
|Memphis
|6
|408
|2696
|449.3
|NC State
|6
|404
|2686
|447.7
|Washington
|5
|333
|2232
|446.4
|South Florida
|5
|337
|2230
|446.0
|Toledo
|5
|349
|2219
|443.8
|Georgia
|5
|363
|2193
|438.6
|Michigan
|5
|317
|2192
|438.4
|TCU
|5
|335
|2186
|437.2
|North Texas
|5
|344
|2185
|437.0
|FAU
|5
|401
|2175
|435.0
|Kansas
|6
|365
|2609
|434.8
|Rutgers
|5
|364
|2170
|434.0
|Syracuse
|6
|457
|2594
|432.3
|Arizona
|5
|350
|2150
|430.0
|W. Kentucky
|6
|416
|2577
|429.5
|Miami
|5
|337
|2140
|428.0
|Delaware
|5
|363
|2129
|425.8
|UCF
|5
|327
|2125
|425.0
|Arizona St.
|5
|365
|2122
|424.4
|Pittsburgh
|5
|338
|2115
|423.0
|UAB
|5
|325
|2110
|422.0
|Utah St.
|5
|321
|2103
|420.6
|Appalachian St.
|5
|366
|2097
|419.4
|Texas
|5
|340
|2096
|419.2
|San Jose St.
|5
|326
|2083
|416.6
|Oklahoma
|5
|352
|2076
|415.2
|SMU
|5
|328
|2060
|412.0
|UNLV
|5
|322
|2057
|411.4
|Ohio
|6
|401
|2453
|408.8
|Jacksonville St.
|5
|356
|2029
|405.8
|Louisville
|5
|342
|2020
|404.0
|Iowa St.
|6
|412
|2396
|399.3
|Purdue
|5
|345
|1996
|399.2
|Boston College
|5
|327
|1992
|398.4
|Wake Forest
|5
|332
|1991
|398.2
|Illinois
|6
|365
|2387
|397.8
|New Mexico
|5
|336
|1984
|396.8
|Mississippi St.
|6
|401
|2373
|395.5
|Tulane
|5
|352
|1972
|394.4
|Clemson
|5
|327
|1949
|389.8
|Penn St.
|5
|321
|1945
|389.0
|Southern Miss.
|5
|352
|1944
|388.8
|UTSA
|5
|341
|1928
|385.6
|James Madison
|5
|356
|1925
|385.0
|Northwestern
|5
|323
|1905
|381.0
|South Alabama
|6
|420
|2283
|380.5
|West Virginia
|6
|420
|2268
|378.0
|E. Michigan
|6
|403
|2265
|377.5
|Missouri St.
|5
|319
|1857
|371.4
|Kansas St.
|6
|377
|2218
|369.7
|Hawaii
|6
|443
|2213
|368.8
|Fresno St.
|6
|370
|2211
|368.5
|Tulsa
|6
|438
|2210
|368.3
|FIU
|5
|350
|1821
|364.2
|LSU
|5
|331
|1821
|364.2
|Army
|5
|377
|1816
|363.2
|Arkansas St.
|6
|431
|2172
|362.0
|Marshall
|5
|330
|1810
|362.0
|San Diego St.
|5
|326
|1806
|361.2
|Virginia Tech
|6
|404
|2147
|357.8
|Temple
|5
|324
|1786
|357.2
|Houston
|5
|331
|1785
|357.0
|Minnesota
|5
|321
|1783
|356.6
|Colorado
|6
|365
|2134
|355.7
|Kennesaw St.
|5
|326
|1778
|355.6
|Florida
|5
|331
|1770
|354.0
|Oregon St.
|6
|412
|2123
|353.8
|California
|6
|402
|2110
|351.7
|Buffalo
|6
|401
|2099
|349.8
|Maryland
|5
|338
|1748
|349.6
|Georgia Southern
|5
|320
|1737
|347.4
|Michigan St.
|5
|317
|1737
|347.4
|Wyoming
|5
|334
|1737
|347.4
|Colorado St.
|5
|337
|1732
|346.4
|UTEP
|5
|336
|1730
|346.0
|Miami (Ohio)
|5
|286
|1720
|344.0
|UCLA
|5
|312
|1720
|344.0
|Liberty
|5
|322
|1714
|342.8
|Auburn
|5
|324
|1711
|342.2
|Cent. Michigan
|6
|386
|2024
|337.3
|Louisiana-Lafayette
|5
|303
|1668
|333.6
|Charlotte
|5
|335
|1665
|333.0
|Kentucky
|5
|327
|1658
|331.6
|Stanford
|5
|317
|1648
|329.6
|Georgia St.
|5
|312
|1642
|328.4
|Louisiana-Monroe
|5
|287
|1638
|327.6
|Iowa
|5
|328
|1637
|327.4
|Troy
|5
|335
|1614
|322.8
|Bowling Green
|5
|315
|1613
|322.6
|Nevada
|5
|308
|1603
|320.6
|Akron
|6
|398
|1920
|320.0
|Oklahoma St.
|5
|345
|1579
|315.8
|Rice
|6
|392
|1877
|312.8
|Louisiana Tech
|5
|319
|1561
|312.2
|Middle Tennessee
|5
|321
|1559
|311.8
|New Mexico St.
|5
|309
|1553
|310.6
|Wisconsin
|5
|318
|1546
|309.2
|South Carolina
|5
|288
|1543
|308.6
|Washington St.
|5
|321
|1533
|306.6
|W. Michigan
|6
|400
|1767
|294.5
|Ball St.
|5
|289
|1445
|289.0
|Sam Houston St.
|5
|307
|1378
|275.6
|Coastal Carolina
|5
|333
|1360
|272.0
|North Carolina
|5
|275
|1324
|264.8
|Kent St.
|5
|299
|1297
|259.4
|N. Illinois
|5
|302
|1224
|244.8
|Umass
|5
|297
|1163
|232.6
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.