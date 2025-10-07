Live Radio
NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

October 7, 2025, 11:12 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Texas Tech 5 384 2844 568.8
Southern Cal 5 331 2825 565.0
Florida St. 5 376 2804 560.8
Missouri 5 400 2738 547.6
Indiana 5 357 2691 538.2
Tennessee 5 383 2682 536.4
Mississippi 5 376 2653 530.6
Arkansas 5 334 2573 514.6
Oregon 5 337 2519 503.8
Old Dominion 5 318 2492 498.4
Baylor 6 453 2964 494.0
Navy 5 318 2452 490.4
Virginia 6 462 2935 489.2
Boise St. 5 365 2395 479.0
Cincinnati 5 297 2392 478.4
Georgia Tech 5 328 2380 476.0
Uconn 6 417 2820 470.0
Utah 5 385 2346 469.2
Air Force 5 331 2339 467.8
Vanderbilt 6 370 2805 467.5
Duke 6 392 2802 467.0
Texas A&M 5 353 2334 466.8
Notre Dame 5 318 2308 461.6
Texas State 5 351 2283 456.6
East Carolina 5 390 2280 456.0
Alabama 5 339 2261 452.2
BYU 5 326 2259 451.8
Ohio St. 5 303 2257 451.4
Nebraska 5 345 2247 449.4
Memphis 6 408 2696 449.3
NC State 6 404 2686 447.7
Washington 5 333 2232 446.4
South Florida 5 337 2230 446.0
Toledo 5 349 2219 443.8
Georgia 5 363 2193 438.6
Michigan 5 317 2192 438.4
TCU 5 335 2186 437.2
North Texas 5 344 2185 437.0
FAU 5 401 2175 435.0
Kansas 6 365 2609 434.8
Rutgers 5 364 2170 434.0
Syracuse 6 457 2594 432.3
Arizona 5 350 2150 430.0
W. Kentucky 6 416 2577 429.5
Miami 5 337 2140 428.0
Delaware 5 363 2129 425.8
UCF 5 327 2125 425.0
Arizona St. 5 365 2122 424.4
Pittsburgh 5 338 2115 423.0
UAB 5 325 2110 422.0
Utah St. 5 321 2103 420.6
Appalachian St. 5 366 2097 419.4
Texas 5 340 2096 419.2
San Jose St. 5 326 2083 416.6
Oklahoma 5 352 2076 415.2
SMU 5 328 2060 412.0
UNLV 5 322 2057 411.4
Ohio 6 401 2453 408.8
Jacksonville St. 5 356 2029 405.8
Louisville 5 342 2020 404.0
Iowa St. 6 412 2396 399.3
Purdue 5 345 1996 399.2
Boston College 5 327 1992 398.4
Wake Forest 5 332 1991 398.2
Illinois 6 365 2387 397.8
New Mexico 5 336 1984 396.8
Mississippi St. 6 401 2373 395.5
Tulane 5 352 1972 394.4
Clemson 5 327 1949 389.8
Penn St. 5 321 1945 389.0
Southern Miss. 5 352 1944 388.8
UTSA 5 341 1928 385.6
James Madison 5 356 1925 385.0
Northwestern 5 323 1905 381.0
South Alabama 6 420 2283 380.5
West Virginia 6 420 2268 378.0
E. Michigan 6 403 2265 377.5
Missouri St. 5 319 1857 371.4
Kansas St. 6 377 2218 369.7
Hawaii 6 443 2213 368.8
Fresno St. 6 370 2211 368.5
Tulsa 6 438 2210 368.3
FIU 5 350 1821 364.2
LSU 5 331 1821 364.2
Army 5 377 1816 363.2
Arkansas St. 6 431 2172 362.0
Marshall 5 330 1810 362.0
San Diego St. 5 326 1806 361.2
Virginia Tech 6 404 2147 357.8
Temple 5 324 1786 357.2
Houston 5 331 1785 357.0
Minnesota 5 321 1783 356.6
Colorado 6 365 2134 355.7
Kennesaw St. 5 326 1778 355.6
Florida 5 331 1770 354.0
Oregon St. 6 412 2123 353.8
California 6 402 2110 351.7
Buffalo 6 401 2099 349.8
Maryland 5 338 1748 349.6
Georgia Southern 5 320 1737 347.4
Michigan St. 5 317 1737 347.4
Wyoming 5 334 1737 347.4
Colorado St. 5 337 1732 346.4
UTEP 5 336 1730 346.0
Miami (Ohio) 5 286 1720 344.0
UCLA 5 312 1720 344.0
Liberty 5 322 1714 342.8
Auburn 5 324 1711 342.2
Cent. Michigan 6 386 2024 337.3
Louisiana-Lafayette 5 303 1668 333.6
Charlotte 5 335 1665 333.0
Kentucky 5 327 1658 331.6
Stanford 5 317 1648 329.6
Georgia St. 5 312 1642 328.4
Louisiana-Monroe 5 287 1638 327.6
Iowa 5 328 1637 327.4
Troy 5 335 1614 322.8
Bowling Green 5 315 1613 322.6
Nevada 5 308 1603 320.6
Akron 6 398 1920 320.0
Oklahoma St. 5 345 1579 315.8
Rice 6 392 1877 312.8
Louisiana Tech 5 319 1561 312.2
Middle Tennessee 5 321 1559 311.8
New Mexico St. 5 309 1553 310.6
Wisconsin 5 318 1546 309.2
South Carolina 5 288 1543 308.6
Washington St. 5 321 1533 306.6
W. Michigan 6 400 1767 294.5
Ball St. 5 289 1445 289.0
Sam Houston St. 5 307 1378 275.6
Coastal Carolina 5 333 1360 272.0
North Carolina 5 275 1324 264.8
Kent St. 5 299 1297 259.4
N. Illinois 5 302 1224 244.8
Umass 5 297 1163 232.6

Sports
