NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

October 28, 2025, 11:13 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Southern Cal 7 470 3710 530.0
Florida St. 7 517 3663 523.3
Tennessee 8 584 4081 510.1
Texas Tech 8 586 3995 499.4
North Texas 8 579 3966 495.8
Indiana 8 557 3956 494.5
Arkansas 8 520 3927 490.9
Texas State 7 509 3415 487.9
South Florida 8 581 3896 487.0
Mississippi 8 593 3874 484.2
Oregon 8 525 3871 483.9
Navy 7 441 3339 477.0
Utah 8 589 3815 476.9
Missouri 8 618 3787 473.4
Georgia Tech 8 519 3780 472.5
Air Force 7 478 3305 472.1
Uconn 8 549 3724 465.5
Duke 7 468 3243 463.3
Notre Dame 7 459 3235 462.1
Old Dominion 8 515 3686 460.8
Texas A&M 8 549 3674 459.2
Baylor 8 600 3669 458.6
Boise St. 8 583 3658 457.2
East Carolina 7 554 3188 455.4
UNLV 7 452 3130 447.1
UCF 7 492 3116 445.1
Memphis 8 547 3513 439.1
Washington 8 514 3509 438.6
Cincinnati 8 476 3501 437.6
Toledo 8 560 3499 437.4
Virginia 8 588 3495 436.9
Ohio 8 550 3478 434.8
Vanderbilt 8 481 3469 433.6
BYU 8 536 3467 433.4
James Madison 7 516 3026 432.3
Ohio St. 7 437 3020 431.4
San Jose St. 7 487 3000 428.6
Georgia 7 512 2999 428.4
FAU 8 635 3419 427.4
Rutgers 8 585 3408 426.0
TCU 8 545 3404 425.5
Pittsburgh 8 558 3380 422.5
NC State 8 523 3364 420.5
Delaware 7 514 2938 419.7
Iowa St. 8 551 3337 417.1
Jacksonville St. 7 510 2916 416.6
Arizona 7 486 2914 416.3
UAB 7 462 2909 415.6
Appalachian St. 8 588 3316 414.5
Utah St. 8 505 3305 413.1
Louisville 7 469 2891 413.0
Miami 7 470 2878 411.1
Michigan 8 508 3287 410.9
Mississippi St. 8 566 3286 410.8
Alabama 8 541 3284 410.5
W. Kentucky 8 552 3258 407.2
Tulane 7 472 2832 404.6
Arizona St. 8 593 3215 401.9
Nebraska 8 519 3209 401.1
Clemson 7 475 2805 400.7
Hawaii 8 592 3194 399.2
FIU 7 493 2792 398.9
Syracuse 8 586 3187 398.4
Southern Miss. 8 548 3180 397.5
Kansas 8 519 3175 396.9
Wake Forest 7 458 2760 394.3
Temple 8 522 3117 389.6
Marshall 7 487 2720 388.6
SMU 8 520 3104 388.0
Purdue 8 534 3102 387.8
UTSA 7 457 2694 384.9
Kennesaw St. 7 447 2676 382.3
Houston 8 548 3050 381.2
South Alabama 8 548 3044 380.5
Tulsa 8 596 3044 380.5
Arkansas St. 8 593 3021 377.6
Illinois 8 499 3019 377.4
Oklahoma 8 548 3012 376.5
Texas 8 536 3005 375.6
Virginia Tech 8 535 2990 373.8
Missouri St. 7 461 2614 373.4
New Mexico 8 518 2970 371.2
Boston College 8 547 2968 371.0
Oregon St. 8 557 2949 368.6
Kansas St. 8 501 2937 367.1
E. Michigan 9 586 3301 366.8
Miami (Ohio) 8 492 2932 366.5
Buffalo 8 556 2931 366.4
Wyoming 8 524 2931 366.4
San Diego St. 7 453 2547 363.9
Fresno St. 8 515 2907 363.4
Florida 7 460 2541 363.0
Kentucky 7 486 2529 361.3
Army 7 520 2528 361.1
Georgia Southern 8 532 2888 361.0
Georgia St. 8 538 2883 360.4
Northwestern 8 526 2882 360.2
LSU 8 509 2844 355.5
Penn St. 7 446 2485 355.0
West Virginia 8 570 2820 352.5
Maryland 7 480 2464 352.0
Cent. Michigan 8 503 2810 351.2
Liberty 7 465 2410 344.3
UCLA 8 502 2753 344.1
Troy 8 524 2731 341.4
California 8 540 2729 341.1
Auburn 8 532 2725 340.6
Louisiana-Lafayette 8 500 2684 335.5
Colorado 8 497 2669 333.6
Michigan St. 8 511 2662 332.8
Middle Tennessee 7 461 2316 330.9
Louisiana Tech 7 476 2315 330.7
UTEP 7 448 2308 329.7
Rice 8 539 2637 329.6
Colorado St. 8 514 2632 329.0
Akron 9 610 2937 326.3
Charlotte 8 529 2599 324.9
Louisiana-Monroe 8 485 2591 323.9
New Mexico St. 7 443 2236 319.4
W. Michigan 8 541 2544 318.0
Iowa 8 494 2543 317.9
Bowling Green 8 507 2528 316.0
Washington St. 8 507 2525 315.6
Minnesota 8 492 2517 314.6
Coastal Carolina 7 466 2138 305.4
Stanford 8 511 2428 303.5
South Carolina 8 497 2417 302.1
Oklahoma St. 8 526 2363 295.4
Nevada 8 481 2362 295.2
Sam Houston St. 7 435 2062 294.6
North Carolina 7 414 1958 279.7
N. Illinois 8 491 2209 276.1
Ball St. 8 470 2182 272.8
Kent St. 8 462 2145 268.1
Wisconsin 8 471 2095 261.9
Umass 8 514 2032 254.0

Sports
