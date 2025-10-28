NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Southern Cal
|7
|470
|3710
|530.0
|Florida St.
|7
|517
|3663
|523.3
|Tennessee
|8
|584
|4081
|510.1
|Texas Tech
|8
|586
|3995
|499.4
|North Texas
|8
|579
|3966
|495.8
|Indiana
|8
|557
|3956
|494.5
|Arkansas
|8
|520
|3927
|490.9
|Texas State
|7
|509
|3415
|487.9
|South Florida
|8
|581
|3896
|487.0
|Mississippi
|8
|593
|3874
|484.2
|Oregon
|8
|525
|3871
|483.9
|Navy
|7
|441
|3339
|477.0
|Utah
|8
|589
|3815
|476.9
|Missouri
|8
|618
|3787
|473.4
|Georgia Tech
|8
|519
|3780
|472.5
|Air Force
|7
|478
|3305
|472.1
|Uconn
|8
|549
|3724
|465.5
|Duke
|7
|468
|3243
|463.3
|Notre Dame
|7
|459
|3235
|462.1
|Old Dominion
|8
|515
|3686
|460.8
|Texas A&M
|8
|549
|3674
|459.2
|Baylor
|8
|600
|3669
|458.6
|Boise St.
|8
|583
|3658
|457.2
|East Carolina
|7
|554
|3188
|455.4
|UNLV
|7
|452
|3130
|447.1
|UCF
|7
|492
|3116
|445.1
|Memphis
|8
|547
|3513
|439.1
|Washington
|8
|514
|3509
|438.6
|Cincinnati
|8
|476
|3501
|437.6
|Toledo
|8
|560
|3499
|437.4
|Virginia
|8
|588
|3495
|436.9
|Ohio
|8
|550
|3478
|434.8
|Vanderbilt
|8
|481
|3469
|433.6
|BYU
|8
|536
|3467
|433.4
|James Madison
|7
|516
|3026
|432.3
|Ohio St.
|7
|437
|3020
|431.4
|San Jose St.
|7
|487
|3000
|428.6
|Georgia
|7
|512
|2999
|428.4
|FAU
|8
|635
|3419
|427.4
|Rutgers
|8
|585
|3408
|426.0
|TCU
|8
|545
|3404
|425.5
|Pittsburgh
|8
|558
|3380
|422.5
|NC State
|8
|523
|3364
|420.5
|Delaware
|7
|514
|2938
|419.7
|Iowa St.
|8
|551
|3337
|417.1
|Jacksonville St.
|7
|510
|2916
|416.6
|Arizona
|7
|486
|2914
|416.3
|UAB
|7
|462
|2909
|415.6
|Appalachian St.
|8
|588
|3316
|414.5
|Utah St.
|8
|505
|3305
|413.1
|Louisville
|7
|469
|2891
|413.0
|Miami
|7
|470
|2878
|411.1
|Michigan
|8
|508
|3287
|410.9
|Mississippi St.
|8
|566
|3286
|410.8
|Alabama
|8
|541
|3284
|410.5
|W. Kentucky
|8
|552
|3258
|407.2
|Tulane
|7
|472
|2832
|404.6
|Arizona St.
|8
|593
|3215
|401.9
|Nebraska
|8
|519
|3209
|401.1
|Clemson
|7
|475
|2805
|400.7
|Hawaii
|8
|592
|3194
|399.2
|FIU
|7
|493
|2792
|398.9
|Syracuse
|8
|586
|3187
|398.4
|Southern Miss.
|8
|548
|3180
|397.5
|Kansas
|8
|519
|3175
|396.9
|Wake Forest
|7
|458
|2760
|394.3
|Temple
|8
|522
|3117
|389.6
|Marshall
|7
|487
|2720
|388.6
|SMU
|8
|520
|3104
|388.0
|Purdue
|8
|534
|3102
|387.8
|UTSA
|7
|457
|2694
|384.9
|Kennesaw St.
|7
|447
|2676
|382.3
|Houston
|8
|548
|3050
|381.2
|South Alabama
|8
|548
|3044
|380.5
|Tulsa
|8
|596
|3044
|380.5
|Arkansas St.
|8
|593
|3021
|377.6
|Illinois
|8
|499
|3019
|377.4
|Oklahoma
|8
|548
|3012
|376.5
|Texas
|8
|536
|3005
|375.6
|Virginia Tech
|8
|535
|2990
|373.8
|Missouri St.
|7
|461
|2614
|373.4
|New Mexico
|8
|518
|2970
|371.2
|Boston College
|8
|547
|2968
|371.0
|Oregon St.
|8
|557
|2949
|368.6
|Kansas St.
|8
|501
|2937
|367.1
|E. Michigan
|9
|586
|3301
|366.8
|Miami (Ohio)
|8
|492
|2932
|366.5
|Buffalo
|8
|556
|2931
|366.4
|Wyoming
|8
|524
|2931
|366.4
|San Diego St.
|7
|453
|2547
|363.9
|Fresno St.
|8
|515
|2907
|363.4
|Florida
|7
|460
|2541
|363.0
|Kentucky
|7
|486
|2529
|361.3
|Army
|7
|520
|2528
|361.1
|Georgia Southern
|8
|532
|2888
|361.0
|Georgia St.
|8
|538
|2883
|360.4
|Northwestern
|8
|526
|2882
|360.2
|LSU
|8
|509
|2844
|355.5
|Penn St.
|7
|446
|2485
|355.0
|West Virginia
|8
|570
|2820
|352.5
|Maryland
|7
|480
|2464
|352.0
|Cent. Michigan
|8
|503
|2810
|351.2
|Liberty
|7
|465
|2410
|344.3
|UCLA
|8
|502
|2753
|344.1
|Troy
|8
|524
|2731
|341.4
|California
|8
|540
|2729
|341.1
|Auburn
|8
|532
|2725
|340.6
|Louisiana-Lafayette
|8
|500
|2684
|335.5
|Colorado
|8
|497
|2669
|333.6
|Michigan St.
|8
|511
|2662
|332.8
|Middle Tennessee
|7
|461
|2316
|330.9
|Louisiana Tech
|7
|476
|2315
|330.7
|UTEP
|7
|448
|2308
|329.7
|Rice
|8
|539
|2637
|329.6
|Colorado St.
|8
|514
|2632
|329.0
|Akron
|9
|610
|2937
|326.3
|Charlotte
|8
|529
|2599
|324.9
|Louisiana-Monroe
|8
|485
|2591
|323.9
|New Mexico St.
|7
|443
|2236
|319.4
|W. Michigan
|8
|541
|2544
|318.0
|Iowa
|8
|494
|2543
|317.9
|Bowling Green
|8
|507
|2528
|316.0
|Washington St.
|8
|507
|2525
|315.6
|Minnesota
|8
|492
|2517
|314.6
|Coastal Carolina
|7
|466
|2138
|305.4
|Stanford
|8
|511
|2428
|303.5
|South Carolina
|8
|497
|2417
|302.1
|Oklahoma St.
|8
|526
|2363
|295.4
|Nevada
|8
|481
|2362
|295.2
|Sam Houston St.
|7
|435
|2062
|294.6
|North Carolina
|7
|414
|1958
|279.7
|N. Illinois
|8
|491
|2209
|276.1
|Ball St.
|8
|470
|2182
|272.8
|Kent St.
|8
|462
|2145
|268.1
|Wisconsin
|8
|471
|2095
|261.9
|Umass
|8
|514
|2032
|254.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.