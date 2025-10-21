Live Radio
NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

October 21, 2025, 11:13 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Oklahoma 7 405 1491 213.0
Ohio St. 7 398 1518 216.9
Toledo 7 414 1580 225.7
James Madison 7 384 1659 237.0
Missouri 7 398 1701 243.0
Oregon 7 423 1719 245.6
Indiana 7 389 1741 248.7
Iowa 7 416 1746 249.4
San Diego St. 6 388 1558 259.7
Louisville 6 358 1644 274.0
Texas Tech 7 470 1935 276.4
Texas 7 456 1954 279.1
Nebraska 7 413 1955 279.3
W. Michigan 7 431 1979 282.7
Miami 6 380 1749 291.5
UCF 7 442 2045 292.1
Arizona 7 460 2050 292.9
BYU 7 447 2051 293.0
Minnesota 7 414 2063 294.7
Pittsburgh 7 484 2094 299.1
Penn St. 7 459 2126 303.7
Northwestern 7 397 2137 305.3
Utah 7 442 2143 306.1
Michigan 7 455 2155 307.9
Alabama 7 404 2169 309.9
LSU 7 457 2181 311.6
Fresno St. 7 417 2183 311.9
Georgia 7 441 2194 313.4
Vanderbilt 7 418 2205 315.0
Auburn 7 472 2212 316.0
Houston 7 462 2220 317.1
Wake Forest 6 456 1934 322.3
Hawaii 8 484 2589 323.6
California 7 430 2266 323.7
Florida St. 7 457 2281 325.9
Arizona St. 7 452 2293 327.6
Texas A&M 7 438 2294 327.7
Miami (Ohio) 7 465 2297 328.1
Washington 7 452 2328 332.6
Memphis 7 451 2346 335.1
South Carolina 7 462 2356 336.6
Clemson 7 472 2363 337.6
Florida 7 442 2363 337.6
Buffalo 7 497 2371 338.7
East Carolina 7 468 2377 339.6
Washington St. 7 432 2391 341.6
Wisconsin 7 402 2393 341.9
Iowa St. 7 439 2417 345.3
Wyoming 7 476 2437 348.1
Army 7 438 2441 348.7
Temple 7 434 2451 350.1
Boise St. 7 431 2459 351.3
Maryland 7 502 2459 351.3
Mississippi St. 7 465 2459 351.3
N. Illinois 7 475 2476 353.7
Virginia 7 452 2477 353.9
Louisiana Tech 6 418 2131 355.2
North Texas 7 493 2490 355.7
Rice 7 441 2501 357.3
UTEP 7 502 2503 357.6
Liberty 7 459 2505 357.9
Notre Dame 7 468 2505 357.9
Appalachian St. 7 478 2519 359.9
North Carolina 6 413 2160 360.0
Navy 6 381 2166 361.0
Mississippi 7 465 2536 362.3
Troy 7 457 2542 363.1
Bowling Green 7 426 2545 363.6
UCLA 7 447 2554 364.9
Kentucky 6 403 2190 365.0
Southern Cal 7 446 2555 365.0
South Alabama 7 464 2579 368.4
Georgia Tech 7 481 2591 370.1
Illinois 7 464 2599 371.3
Cent. Michigan 7 448 2601 371.6
New Mexico 7 466 2609 372.7
Virginia Tech 7 429 2612 373.1
Purdue 7 445 2614 373.4
Nevada 7 457 2621 374.4
Duke 7 454 2631 375.9
Old Dominion 7 505 2640 377.1
South Florida 7 524 2648 378.3
Louisiana-Monroe 7 462 2650 378.6
Middle Tennessee 6 380 2278 379.7
Uconn 7 506 2662 380.3
New Mexico St. 6 424 2286 381.0
Cincinnati 7 498 2679 382.7
Michigan St. 7 432 2679 382.7
TCU 7 497 2682 383.1
Tulane 7 492 2693 384.7
Ohio 7 436 2701 385.9
Kansas St. 7 499 2704 386.3
Kennesaw St. 6 428 2321 386.8
Jacksonville St. 7 466 2718 388.3
Southern Miss. 7 527 2733 390.4
NC State 7 470 2735 390.7
Tennessee 7 524 2736 390.9
Delaware 6 408 2357 392.8
Kansas 7 489 2760 394.3
Missouri St. 6 377 2369 394.8
FAU 7 481 2777 396.7
UTSA 7 479 2779 397.0
Boston College 7 482 2781 397.3
W. Kentucky 7 486 2822 403.1
Colorado 7 481 2834 404.9
Texas State 7 498 2834 404.9
Baylor 7 502 2844 406.3
FIU 6 412 2445 407.5
Louisiana-Lafayette 7 492 2854 407.7
Coastal Carolina 7 508 2868 409.7
Colorado St. 7 470 2868 409.7
Oregon St. 8 521 3286 410.8
Tulsa 7 522 2877 411.0
SMU 7 538 2891 413.0
Marshall 7 469 2895 413.6
West Virginia 7 496 2915 416.4
Ball St. 7 486 2953 421.9
Syracuse 7 508 2953 421.9
Stanford 7 477 2954 422.0
San Jose St. 7 475 2982 426.0
Umass 7 505 3007 429.6
Akron 8 547 3448 431.0
Rutgers 7 391 3062 437.4
Charlotte 7 496 3069 438.4
UAB 7 465 3077 439.6
Arkansas 7 479 3107 443.9
Arkansas St. 7 458 3139 448.4
Utah St. 7 528 3145 449.3
Georgia St. 7 492 3153 450.4
E. Michigan 8 551 3624 453.0
Sam Houston St. 7 485 3194 456.3
UNLV 7 484 3228 461.1
Georgia Southern 7 489 3270 467.1
Oklahoma St. 7 485 3282 468.9
Kent St. 7 515 3345 477.9
Air Force 7 435 3389 484.1

