NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Oklahoma
|7
|405
|1491
|213.0
|Ohio St.
|7
|398
|1518
|216.9
|Toledo
|7
|414
|1580
|225.7
|James Madison
|7
|384
|1659
|237.0
|Missouri
|7
|398
|1701
|243.0
|Oregon
|7
|423
|1719
|245.6
|Indiana
|7
|389
|1741
|248.7
|Iowa
|7
|416
|1746
|249.4
|San Diego St.
|6
|388
|1558
|259.7
|Louisville
|6
|358
|1644
|274.0
|Texas Tech
|7
|470
|1935
|276.4
|Texas
|7
|456
|1954
|279.1
|Nebraska
|7
|413
|1955
|279.3
|W. Michigan
|7
|431
|1979
|282.7
|Miami
|6
|380
|1749
|291.5
|UCF
|7
|442
|2045
|292.1
|Arizona
|7
|460
|2050
|292.9
|BYU
|7
|447
|2051
|293.0
|Minnesota
|7
|414
|2063
|294.7
|Pittsburgh
|7
|484
|2094
|299.1
|Penn St.
|7
|459
|2126
|303.7
|Northwestern
|7
|397
|2137
|305.3
|Utah
|7
|442
|2143
|306.1
|Michigan
|7
|455
|2155
|307.9
|Alabama
|7
|404
|2169
|309.9
|LSU
|7
|457
|2181
|311.6
|Fresno St.
|7
|417
|2183
|311.9
|Georgia
|7
|441
|2194
|313.4
|Vanderbilt
|7
|418
|2205
|315.0
|Auburn
|7
|472
|2212
|316.0
|Houston
|7
|462
|2220
|317.1
|Wake Forest
|6
|456
|1934
|322.3
|Hawaii
|8
|484
|2589
|323.6
|California
|7
|430
|2266
|323.7
|Florida St.
|7
|457
|2281
|325.9
|Arizona St.
|7
|452
|2293
|327.6
|Texas A&M
|7
|438
|2294
|327.7
|Miami (Ohio)
|7
|465
|2297
|328.1
|Washington
|7
|452
|2328
|332.6
|Memphis
|7
|451
|2346
|335.1
|South Carolina
|7
|462
|2356
|336.6
|Clemson
|7
|472
|2363
|337.6
|Florida
|7
|442
|2363
|337.6
|Buffalo
|7
|497
|2371
|338.7
|East Carolina
|7
|468
|2377
|339.6
|Washington St.
|7
|432
|2391
|341.6
|Wisconsin
|7
|402
|2393
|341.9
|Iowa St.
|7
|439
|2417
|345.3
|Wyoming
|7
|476
|2437
|348.1
|Army
|7
|438
|2441
|348.7
|Temple
|7
|434
|2451
|350.1
|Boise St.
|7
|431
|2459
|351.3
|Maryland
|7
|502
|2459
|351.3
|Mississippi St.
|7
|465
|2459
|351.3
|N. Illinois
|7
|475
|2476
|353.7
|Virginia
|7
|452
|2477
|353.9
|Louisiana Tech
|6
|418
|2131
|355.2
|North Texas
|7
|493
|2490
|355.7
|Rice
|7
|441
|2501
|357.3
|UTEP
|7
|502
|2503
|357.6
|Liberty
|7
|459
|2505
|357.9
|Notre Dame
|7
|468
|2505
|357.9
|Appalachian St.
|7
|478
|2519
|359.9
|North Carolina
|6
|413
|2160
|360.0
|Navy
|6
|381
|2166
|361.0
|Mississippi
|7
|465
|2536
|362.3
|Troy
|7
|457
|2542
|363.1
|Bowling Green
|7
|426
|2545
|363.6
|UCLA
|7
|447
|2554
|364.9
|Kentucky
|6
|403
|2190
|365.0
|Southern Cal
|7
|446
|2555
|365.0
|South Alabama
|7
|464
|2579
|368.4
|Georgia Tech
|7
|481
|2591
|370.1
|Illinois
|7
|464
|2599
|371.3
|Cent. Michigan
|7
|448
|2601
|371.6
|New Mexico
|7
|466
|2609
|372.7
|Virginia Tech
|7
|429
|2612
|373.1
|Purdue
|7
|445
|2614
|373.4
|Nevada
|7
|457
|2621
|374.4
|Duke
|7
|454
|2631
|375.9
|Old Dominion
|7
|505
|2640
|377.1
|South Florida
|7
|524
|2648
|378.3
|Louisiana-Monroe
|7
|462
|2650
|378.6
|Middle Tennessee
|6
|380
|2278
|379.7
|Uconn
|7
|506
|2662
|380.3
|New Mexico St.
|6
|424
|2286
|381.0
|Cincinnati
|7
|498
|2679
|382.7
|Michigan St.
|7
|432
|2679
|382.7
|TCU
|7
|497
|2682
|383.1
|Tulane
|7
|492
|2693
|384.7
|Ohio
|7
|436
|2701
|385.9
|Kansas St.
|7
|499
|2704
|386.3
|Kennesaw St.
|6
|428
|2321
|386.8
|Jacksonville St.
|7
|466
|2718
|388.3
|Southern Miss.
|7
|527
|2733
|390.4
|NC State
|7
|470
|2735
|390.7
|Tennessee
|7
|524
|2736
|390.9
|Delaware
|6
|408
|2357
|392.8
|Kansas
|7
|489
|2760
|394.3
|Missouri St.
|6
|377
|2369
|394.8
|FAU
|7
|481
|2777
|396.7
|UTSA
|7
|479
|2779
|397.0
|Boston College
|7
|482
|2781
|397.3
|W. Kentucky
|7
|486
|2822
|403.1
|Colorado
|7
|481
|2834
|404.9
|Texas State
|7
|498
|2834
|404.9
|Baylor
|7
|502
|2844
|406.3
|FIU
|6
|412
|2445
|407.5
|Louisiana-Lafayette
|7
|492
|2854
|407.7
|Coastal Carolina
|7
|508
|2868
|409.7
|Colorado St.
|7
|470
|2868
|409.7
|Oregon St.
|8
|521
|3286
|410.8
|Tulsa
|7
|522
|2877
|411.0
|SMU
|7
|538
|2891
|413.0
|Marshall
|7
|469
|2895
|413.6
|West Virginia
|7
|496
|2915
|416.4
|Ball St.
|7
|486
|2953
|421.9
|Syracuse
|7
|508
|2953
|421.9
|Stanford
|7
|477
|2954
|422.0
|San Jose St.
|7
|475
|2982
|426.0
|Umass
|7
|505
|3007
|429.6
|Akron
|8
|547
|3448
|431.0
|Rutgers
|7
|391
|3062
|437.4
|Charlotte
|7
|496
|3069
|438.4
|UAB
|7
|465
|3077
|439.6
|Arkansas
|7
|479
|3107
|443.9
|Arkansas St.
|7
|458
|3139
|448.4
|Utah St.
|7
|528
|3145
|449.3
|Georgia St.
|7
|492
|3153
|450.4
|E. Michigan
|8
|551
|3624
|453.0
|Sam Houston St.
|7
|485
|3194
|456.3
|UNLV
|7
|484
|3228
|461.1
|Georgia Southern
|7
|489
|3270
|467.1
|Oklahoma St.
|7
|485
|3282
|468.9
|Kent St.
|7
|515
|3345
|477.9
|Air Force
|7
|435
|3389
|484.1
