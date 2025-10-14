NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Oklahoma
|6
|338
|1267
|211.2
|Missouri
|6
|327
|1344
|224.0
|Toledo
|6
|364
|1356
|226.0
|Indiana
|6
|327
|1374
|229.0
|James Madison
|6
|334
|1374
|229.0
|Ohio St.
|6
|352
|1374
|229.0
|Iowa
|6
|342
|1480
|246.7
|Oregon
|6
|354
|1517
|252.8
|Texas Tech
|6
|387
|1541
|256.8
|San Diego St.
|6
|388
|1558
|259.7
|Texas
|6
|370
|1559
|259.8
|Louisville
|5
|299
|1310
|262.0
|BYU
|6
|374
|1581
|263.5
|Nebraska
|6
|358
|1616
|269.3
|Arizona
|6
|392
|1654
|275.7
|Miami
|5
|312
|1382
|276.4
|W. Michigan
|7
|431
|1979
|282.7
|Alabama
|6
|327
|1759
|293.2
|Utah
|6
|376
|1761
|293.5
|Texas A&M
|6
|373
|1767
|294.5
|LSU
|6
|390
|1782
|297.0
|Penn St.
|6
|410
|1813
|302.2
|Northwestern
|6
|341
|1833
|305.5
|UCF
|6
|365
|1835
|305.8
|Houston
|6
|405
|1839
|306.5
|Georgia
|6
|381
|1843
|307.2
|Minnesota
|6
|360
|1850
|308.3
|Auburn
|6
|388
|1869
|311.5
|Fresno St.
|7
|417
|2183
|311.9
|Pittsburgh
|6
|418
|1874
|312.3
|Memphis
|6
|383
|1876
|312.7
|Vanderbilt
|6
|369
|1880
|313.3
|Florida
|6
|362
|1895
|315.8
|Wisconsin
|6
|332
|1902
|317.0
|Michigan
|6
|400
|1906
|317.7
|Washington
|6
|384
|1911
|318.5
|Miami (Ohio)
|6
|407
|1928
|321.3
|Wake Forest
|6
|456
|1934
|322.3
|N. Illinois
|6
|400
|1938
|323.0
|Clemson
|6
|401
|1939
|323.2
|California
|6
|366
|1979
|329.8
|East Carolina
|6
|385
|1979
|329.8
|Boise St.
|6
|361
|1983
|330.5
|Hawaii
|7
|421
|2328
|332.6
|Florida St.
|6
|390
|1998
|333.0
|Mississippi St.
|6
|397
|2007
|334.5
|Old Dominion
|6
|426
|2016
|336.0
|Arizona St.
|6
|387
|2017
|336.2
|Mississippi
|6
|385
|2026
|337.7
|South Carolina
|6
|395
|2037
|339.5
|Army
|6
|380
|2039
|339.8
|Maryland
|6
|432
|2045
|340.8
|Buffalo
|6
|439
|2065
|344.2
|Iowa St.
|7
|439
|2417
|345.3
|Wyoming
|6
|411
|2074
|345.7
|Washington St.
|6
|375
|2090
|348.3
|Temple
|6
|358
|2094
|349.0
|UTEP
|6
|426
|2105
|350.8
|Liberty
|6
|383
|2106
|351.0
|Appalachian St.
|6
|415
|2109
|351.5
|Notre Dame
|6
|397
|2109
|351.5
|Southern Cal
|6
|376
|2113
|352.2
|Louisiana Tech
|6
|418
|2131
|355.2
|Rice
|7
|441
|2501
|357.3
|Georgia Tech
|6
|405
|2150
|358.3
|Virginia
|6
|390
|2151
|358.5
|North Texas
|6
|436
|2161
|360.2
|Navy
|6
|381
|2166
|361.0
|UTSA
|6
|398
|2195
|365.8
|South Alabama
|6
|387
|2212
|368.7
|Michigan St.
|6
|376
|2215
|369.2
|Troy
|6
|387
|2216
|369.3
|UCLA
|6
|373
|2217
|369.5
|Illinois
|7
|464
|2599
|371.3
|Virginia Tech
|7
|429
|2612
|373.1
|North Carolina
|5
|342
|1866
|373.2
|TCU
|6
|408
|2243
|373.8
|Purdue
|6
|369
|2250
|375.0
|Duke
|6
|397
|2255
|375.8
|FAU
|6
|405
|2255
|375.8
|Jacksonville St.
|6
|394
|2262
|377.0
|Uconn
|6
|429
|2267
|377.8
|Bowling Green
|6
|375
|2269
|378.2
|Nevada
|6
|393
|2273
|378.8
|Middle Tennessee
|6
|380
|2278
|379.7
|Cent. Michigan
|6
|387
|2291
|381.8
|Cincinnati
|6
|431
|2302
|383.7
|Tulsa
|6
|431
|2309
|384.8
|Rutgers
|6
|331
|2312
|385.3
|South Florida
|6
|438
|2316
|386.0
|Kansas St.
|7
|499
|2704
|386.3
|Kennesaw St.
|6
|428
|2321
|386.8
|Boston College
|6
|424
|2326
|387.7
|Tulane
|6
|419
|2335
|389.2
|Louisiana-Monroe
|6
|409
|2336
|389.3
|Marshall
|6
|386
|2337
|389.5
|West Virginia
|6
|421
|2337
|389.5
|NC State
|7
|470
|2735
|390.7
|New Mexico
|6
|409
|2352
|392.0
|Delaware
|5
|334
|1969
|393.8
|Tennessee
|6
|463
|2363
|393.8
|Kansas
|7
|489
|2760
|394.3
|Texas State
|6
|417
|2368
|394.7
|Missouri St.
|6
|377
|2369
|394.8
|W. Kentucky
|6
|416
|2369
|394.8
|Southern Miss.
|6
|452
|2381
|396.8
|New Mexico St.
|5
|364
|1993
|398.6
|Ohio
|6
|380
|2408
|401.3
|Kentucky
|5
|348
|2011
|402.2
|Baylor
|6
|433
|2417
|402.8
|Colorado
|7
|481
|2834
|404.9
|Colorado St.
|6
|404
|2433
|405.5
|Coastal Carolina
|6
|432
|2458
|409.7
|Louisiana-Lafayette
|6
|433
|2484
|414.0
|Stanford
|6
|399
|2510
|418.3
|San Jose St.
|6
|405
|2521
|420.2
|FIU
|5
|348
|2104
|420.8
|Umass
|6
|420
|2532
|422.0
|Ball St.
|6
|411
|2534
|422.3
|SMU
|6
|466
|2539
|423.2
|Oregon St.
|7
|450
|3032
|433.1
|Arkansas
|6
|412
|2610
|435.0
|Utah St.
|6
|451
|2611
|435.2
|Akron
|7
|482
|3074
|439.1
|UNLV
|6
|427
|2670
|445.0
|Charlotte
|6
|443
|2685
|447.5
|Syracuse
|6
|441
|2693
|448.8
|UAB
|6
|405
|2715
|452.5
|E. Michigan
|7
|474
|3170
|452.9
|Georgia St.
|6
|423
|2733
|455.5
|Sam Houston St.
|6
|425
|2783
|463.8
|Kent St.
|6
|443
|2793
|465.5
|Georgia Southern
|6
|417
|2826
|471.0
|Arkansas St.
|6
|399
|2846
|474.3
|Oklahoma St.
|6
|425
|2855
|475.8
|Air Force
|6
|369
|2980
|496.7
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.