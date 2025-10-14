Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Total Defense

NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

October 14, 2025, 11:15 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Oklahoma 6 338 1267 211.2
Missouri 6 327 1344 224.0
Toledo 6 364 1356 226.0
Indiana 6 327 1374 229.0
James Madison 6 334 1374 229.0
Ohio St. 6 352 1374 229.0
Iowa 6 342 1480 246.7
Oregon 6 354 1517 252.8
Texas Tech 6 387 1541 256.8
San Diego St. 6 388 1558 259.7
Texas 6 370 1559 259.8
Louisville 5 299 1310 262.0
BYU 6 374 1581 263.5
Nebraska 6 358 1616 269.3
Arizona 6 392 1654 275.7
Miami 5 312 1382 276.4
W. Michigan 7 431 1979 282.7
Alabama 6 327 1759 293.2
Utah 6 376 1761 293.5
Texas A&M 6 373 1767 294.5
LSU 6 390 1782 297.0
Penn St. 6 410 1813 302.2
Northwestern 6 341 1833 305.5
UCF 6 365 1835 305.8
Houston 6 405 1839 306.5
Georgia 6 381 1843 307.2
Minnesota 6 360 1850 308.3
Auburn 6 388 1869 311.5
Fresno St. 7 417 2183 311.9
Pittsburgh 6 418 1874 312.3
Memphis 6 383 1876 312.7
Vanderbilt 6 369 1880 313.3
Florida 6 362 1895 315.8
Wisconsin 6 332 1902 317.0
Michigan 6 400 1906 317.7
Washington 6 384 1911 318.5
Miami (Ohio) 6 407 1928 321.3
Wake Forest 6 456 1934 322.3
N. Illinois 6 400 1938 323.0
Clemson 6 401 1939 323.2
California 6 366 1979 329.8
East Carolina 6 385 1979 329.8
Boise St. 6 361 1983 330.5
Hawaii 7 421 2328 332.6
Florida St. 6 390 1998 333.0
Mississippi St. 6 397 2007 334.5
Old Dominion 6 426 2016 336.0
Arizona St. 6 387 2017 336.2
Mississippi 6 385 2026 337.7
South Carolina 6 395 2037 339.5
Army 6 380 2039 339.8
Maryland 6 432 2045 340.8
Buffalo 6 439 2065 344.2
Iowa St. 7 439 2417 345.3
Wyoming 6 411 2074 345.7
Washington St. 6 375 2090 348.3
Temple 6 358 2094 349.0
UTEP 6 426 2105 350.8
Liberty 6 383 2106 351.0
Appalachian St. 6 415 2109 351.5
Notre Dame 6 397 2109 351.5
Southern Cal 6 376 2113 352.2
Louisiana Tech 6 418 2131 355.2
Rice 7 441 2501 357.3
Georgia Tech 6 405 2150 358.3
Virginia 6 390 2151 358.5
North Texas 6 436 2161 360.2
Navy 6 381 2166 361.0
UTSA 6 398 2195 365.8
South Alabama 6 387 2212 368.7
Michigan St. 6 376 2215 369.2
Troy 6 387 2216 369.3
UCLA 6 373 2217 369.5
Illinois 7 464 2599 371.3
Virginia Tech 7 429 2612 373.1
North Carolina 5 342 1866 373.2
TCU 6 408 2243 373.8
Purdue 6 369 2250 375.0
Duke 6 397 2255 375.8
FAU 6 405 2255 375.8
Jacksonville St. 6 394 2262 377.0
Uconn 6 429 2267 377.8
Bowling Green 6 375 2269 378.2
Nevada 6 393 2273 378.8
Middle Tennessee 6 380 2278 379.7
Cent. Michigan 6 387 2291 381.8
Cincinnati 6 431 2302 383.7
Tulsa 6 431 2309 384.8
Rutgers 6 331 2312 385.3
South Florida 6 438 2316 386.0
Kansas St. 7 499 2704 386.3
Kennesaw St. 6 428 2321 386.8
Boston College 6 424 2326 387.7
Tulane 6 419 2335 389.2
Louisiana-Monroe 6 409 2336 389.3
Marshall 6 386 2337 389.5
West Virginia 6 421 2337 389.5
NC State 7 470 2735 390.7
New Mexico 6 409 2352 392.0
Delaware 5 334 1969 393.8
Tennessee 6 463 2363 393.8
Kansas 7 489 2760 394.3
Texas State 6 417 2368 394.7
Missouri St. 6 377 2369 394.8
W. Kentucky 6 416 2369 394.8
Southern Miss. 6 452 2381 396.8
New Mexico St. 5 364 1993 398.6
Ohio 6 380 2408 401.3
Kentucky 5 348 2011 402.2
Baylor 6 433 2417 402.8
Colorado 7 481 2834 404.9
Colorado St. 6 404 2433 405.5
Coastal Carolina 6 432 2458 409.7
Louisiana-Lafayette 6 433 2484 414.0
Stanford 6 399 2510 418.3
San Jose St. 6 405 2521 420.2
FIU 5 348 2104 420.8
Umass 6 420 2532 422.0
Ball St. 6 411 2534 422.3
SMU 6 466 2539 423.2
Oregon St. 7 450 3032 433.1
Arkansas 6 412 2610 435.0
Utah St. 6 451 2611 435.2
Akron 7 482 3074 439.1
UNLV 6 427 2670 445.0
Charlotte 6 443 2685 447.5
Syracuse 6 441 2693 448.8
UAB 6 405 2715 452.5
E. Michigan 7 474 3170 452.9
Georgia St. 6 423 2733 455.5
Sam Houston St. 6 425 2783 463.8
Kent St. 6 443 2793 465.5
Georgia Southern 6 417 2826 471.0
Arkansas St. 6 399 2846 474.3
Oklahoma St. 6 425 2855 475.8
Air Force 6 369 2980 496.7

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up