NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Oklahoma
|5
|276
|965
|193.0
|Missouri
|5
|252
|1019
|203.8
|Ohio St.
|5
|281
|1079
|215.8
|James Madison
|5
|277
|1086
|217.2
|Indiana
|5
|263
|1107
|221.4
|Toledo
|5
|311
|1130
|226.0
|Oregon
|5
|286
|1191
|238.2
|BYU
|5
|295
|1198
|239.6
|Texas Tech
|5
|310
|1222
|244.4
|Arizona
|5
|312
|1224
|244.8
|Nebraska
|5
|291
|1237
|247.4
|Iowa
|5
|285
|1271
|254.2
|Texas
|5
|301
|1301
|260.2
|Louisville
|5
|299
|1310
|262.0
|San Diego St.
|5
|325
|1314
|262.8
|Miami
|5
|312
|1382
|276.4
|Minnesota
|5
|278
|1394
|278.8
|Michigan
|5
|332
|1417
|283.4
|Washington
|5
|308
|1418
|283.6
|Alabama
|5
|272
|1429
|285.8
|Texas A&M
|5
|312
|1448
|289.6
|Pittsburgh
|5
|355
|1459
|291.8
|LSU
|5
|318
|1465
|293.0
|Florida
|5
|294
|1478
|295.6
|Utah
|5
|298
|1502
|300.4
|East Carolina
|5
|323
|1521
|304.2
|Florida St.
|5
|319
|1522
|304.4
|UCF
|5
|317
|1529
|305.8
|Penn St.
|5
|342
|1531
|306.2
|Fresno St.
|6
|364
|1849
|308.2
|Northwestern
|5
|290
|1559
|311.8
|Memphis
|6
|383
|1876
|312.7
|Georgia
|5
|314
|1566
|313.2
|Vanderbilt
|6
|369
|1880
|313.3
|Old Dominion
|5
|350
|1571
|314.2
|W. Michigan
|6
|381
|1891
|315.2
|Hawaii
|6
|355
|1893
|315.5
|Auburn
|5
|320
|1578
|315.6
|North Texas
|5
|350
|1581
|316.2
|Wisconsin
|5
|271
|1583
|316.6
|Maryland
|5
|373
|1592
|318.4
|Arizona St.
|5
|332
|1605
|321.0
|Houston
|5
|354
|1614
|322.8
|South Carolina
|5
|332
|1617
|323.4
|Wake Forest
|5
|376
|1625
|325.0
|N. Illinois
|5
|330
|1642
|328.4
|Troy
|5
|312
|1642
|328.4
|Navy
|5
|305
|1648
|329.6
|California
|6
|364
|1979
|329.8
|Washington St.
|5
|305
|1651
|330.2
|Miami (Ohio)
|5
|343
|1655
|331.0
|Mississippi St.
|6
|397
|2007
|334.5
|Mississippi
|5
|326
|1681
|336.2
|Iowa St.
|6
|375
|2022
|337.0
|Wyoming
|5
|328
|1691
|338.2
|UTEP
|5
|343
|1702
|340.4
|Temple
|5
|304
|1710
|342.0
|Clemson
|5
|340
|1718
|343.6
|Rice
|6
|382
|2064
|344.0
|Buffalo
|6
|439
|2065
|344.2
|Louisiana Tech
|5
|355
|1731
|346.2
|Rutgers
|5
|272
|1733
|346.6
|Appalachian St.
|5
|331
|1752
|350.4
|Boise St.
|5
|307
|1752
|350.4
|Virginia Tech
|6
|363
|2131
|355.2
|Georgia Tech
|5
|350
|1783
|356.6
|Virginia
|6
|390
|2151
|358.5
|Michigan St.
|5
|309
|1797
|359.4
|Southern Cal
|5
|319
|1797
|359.4
|Boston College
|5
|348
|1822
|364.4
|Bowling Green
|5
|302
|1840
|368.0
|South Alabama
|6
|387
|2212
|368.7
|Army
|5
|325
|1861
|372.2
|Nevada
|5
|334
|1865
|373.0
|North Carolina
|5
|342
|1866
|373.2
|Tennessee
|5
|387
|1867
|373.4
|NC State
|6
|399
|2250
|375.0
|Notre Dame
|5
|338
|1876
|375.2
|Duke
|6
|397
|2255
|375.8
|Kansas
|6
|421
|2255
|375.8
|Kansas St.
|6
|430
|2256
|376.0
|Cincinnati
|5
|341
|1889
|377.8
|Uconn
|6
|429
|2267
|377.8
|South Florida
|5
|360
|1893
|378.6
|Marshall
|5
|320
|1898
|379.6
|TCU
|5
|337
|1900
|380.0
|Cent. Michigan
|6
|387
|2291
|381.8
|Texas State
|5
|344
|1910
|382.0
|FAU
|5
|336
|1921
|384.2
|Tulsa
|6
|431
|2309
|384.8
|UTSA
|5
|329
|1926
|385.2
|Middle Tennessee
|5
|314
|1931
|386.2
|Liberty
|5
|331
|1939
|387.8
|Illinois
|6
|400
|2327
|387.8
|West Virginia
|6
|421
|2337
|389.5
|New Mexico
|5
|323
|1955
|391.0
|Colorado St.
|5
|324
|1964
|392.8
|UCLA
|5
|313
|1964
|392.8
|Louisiana-Monroe
|5
|339
|1968
|393.6
|Delaware
|5
|334
|1969
|393.8
|W. Kentucky
|6
|416
|2369
|394.8
|Jacksonville St.
|5
|342
|1976
|395.2
|Southern Miss.
|5
|376
|1986
|397.2
|Purdue
|5
|306
|1988
|397.6
|New Mexico St.
|5
|364
|1993
|398.6
|Colorado
|6
|411
|2393
|398.8
|Tulane
|5
|346
|1995
|399.0
|Kennesaw St.
|5
|353
|1996
|399.2
|Ohio
|6
|380
|2408
|401.3
|Louisiana-Lafayette
|5
|352
|2007
|401.4
|Kentucky
|5
|348
|2011
|402.2
|Baylor
|6
|433
|2417
|402.8
|Missouri St.
|5
|309
|2016
|403.2
|Utah St.
|5
|368
|2065
|413.0
|UNLV
|5
|344
|2067
|413.4
|Ball St.
|5
|338
|2073
|414.6
|San Jose St.
|5
|340
|2108
|421.6
|FIU
|5
|348
|2118
|423.6
|Arkansas
|5
|347
|2125
|425.0
|Oregon St.
|6
|396
|2564
|427.3
|Stanford
|5
|345
|2141
|428.2
|Coastal Carolina
|5
|370
|2143
|428.6
|SMU
|5
|392
|2186
|437.2
|Umass
|5
|358
|2202
|440.4
|UAB
|5
|341
|2223
|444.6
|Syracuse
|6
|441
|2693
|448.8
|Akron
|6
|415
|2724
|454.0
|Sam Houston St.
|5
|345
|2284
|456.8
|Georgia St.
|5
|349
|2298
|459.6
|Charlotte
|5
|373
|2331
|466.2
|Oklahoma St.
|5
|346
|2370
|474.0
|Arkansas St.
|6
|399
|2846
|474.3
|Air Force
|5
|309
|2383
|476.6
|E. Michigan
|6
|409
|2860
|476.7
|Georgia Southern
|5
|341
|2405
|481.0
|Kent St.
|5
|361
|2522
|504.4
