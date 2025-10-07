Live Radio
NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

October 7, 2025, 11:13 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Oklahoma 5 276 965 193.0
Missouri 5 252 1019 203.8
Ohio St. 5 281 1079 215.8
James Madison 5 277 1086 217.2
Indiana 5 263 1107 221.4
Toledo 5 311 1130 226.0
Oregon 5 286 1191 238.2
BYU 5 295 1198 239.6
Texas Tech 5 310 1222 244.4
Arizona 5 312 1224 244.8
Nebraska 5 291 1237 247.4
Iowa 5 285 1271 254.2
Texas 5 301 1301 260.2
Louisville 5 299 1310 262.0
San Diego St. 5 325 1314 262.8
Miami 5 312 1382 276.4
Minnesota 5 278 1394 278.8
Michigan 5 332 1417 283.4
Washington 5 308 1418 283.6
Alabama 5 272 1429 285.8
Texas A&M 5 312 1448 289.6
Pittsburgh 5 355 1459 291.8
LSU 5 318 1465 293.0
Florida 5 294 1478 295.6
Utah 5 298 1502 300.4
East Carolina 5 323 1521 304.2
Florida St. 5 319 1522 304.4
UCF 5 317 1529 305.8
Penn St. 5 342 1531 306.2
Fresno St. 6 364 1849 308.2
Northwestern 5 290 1559 311.8
Memphis 6 383 1876 312.7
Georgia 5 314 1566 313.2
Vanderbilt 6 369 1880 313.3
Old Dominion 5 350 1571 314.2
W. Michigan 6 381 1891 315.2
Hawaii 6 355 1893 315.5
Auburn 5 320 1578 315.6
North Texas 5 350 1581 316.2
Wisconsin 5 271 1583 316.6
Maryland 5 373 1592 318.4
Arizona St. 5 332 1605 321.0
Houston 5 354 1614 322.8
South Carolina 5 332 1617 323.4
Wake Forest 5 376 1625 325.0
N. Illinois 5 330 1642 328.4
Troy 5 312 1642 328.4
Navy 5 305 1648 329.6
California 6 364 1979 329.8
Washington St. 5 305 1651 330.2
Miami (Ohio) 5 343 1655 331.0
Mississippi St. 6 397 2007 334.5
Mississippi 5 326 1681 336.2
Iowa St. 6 375 2022 337.0
Wyoming 5 328 1691 338.2
UTEP 5 343 1702 340.4
Temple 5 304 1710 342.0
Clemson 5 340 1718 343.6
Rice 6 382 2064 344.0
Buffalo 6 439 2065 344.2
Louisiana Tech 5 355 1731 346.2
Rutgers 5 272 1733 346.6
Appalachian St. 5 331 1752 350.4
Boise St. 5 307 1752 350.4
Virginia Tech 6 363 2131 355.2
Georgia Tech 5 350 1783 356.6
Virginia 6 390 2151 358.5
Michigan St. 5 309 1797 359.4
Southern Cal 5 319 1797 359.4
Boston College 5 348 1822 364.4
Bowling Green 5 302 1840 368.0
South Alabama 6 387 2212 368.7
Army 5 325 1861 372.2
Nevada 5 334 1865 373.0
North Carolina 5 342 1866 373.2
Tennessee 5 387 1867 373.4
NC State 6 399 2250 375.0
Notre Dame 5 338 1876 375.2
Duke 6 397 2255 375.8
Kansas 6 421 2255 375.8
Kansas St. 6 430 2256 376.0
Cincinnati 5 341 1889 377.8
Uconn 6 429 2267 377.8
South Florida 5 360 1893 378.6
Marshall 5 320 1898 379.6
TCU 5 337 1900 380.0
Cent. Michigan 6 387 2291 381.8
Texas State 5 344 1910 382.0
FAU 5 336 1921 384.2
Tulsa 6 431 2309 384.8
UTSA 5 329 1926 385.2
Middle Tennessee 5 314 1931 386.2
Liberty 5 331 1939 387.8
Illinois 6 400 2327 387.8
West Virginia 6 421 2337 389.5
New Mexico 5 323 1955 391.0
Colorado St. 5 324 1964 392.8
UCLA 5 313 1964 392.8
Louisiana-Monroe 5 339 1968 393.6
Delaware 5 334 1969 393.8
W. Kentucky 6 416 2369 394.8
Jacksonville St. 5 342 1976 395.2
Southern Miss. 5 376 1986 397.2
Purdue 5 306 1988 397.6
New Mexico St. 5 364 1993 398.6
Colorado 6 411 2393 398.8
Tulane 5 346 1995 399.0
Kennesaw St. 5 353 1996 399.2
Ohio 6 380 2408 401.3
Louisiana-Lafayette 5 352 2007 401.4
Kentucky 5 348 2011 402.2
Baylor 6 433 2417 402.8
Missouri St. 5 309 2016 403.2
Utah St. 5 368 2065 413.0
UNLV 5 344 2067 413.4
Ball St. 5 338 2073 414.6
San Jose St. 5 340 2108 421.6
FIU 5 348 2118 423.6
Arkansas 5 347 2125 425.0
Oregon St. 6 396 2564 427.3
Stanford 5 345 2141 428.2
Coastal Carolina 5 370 2143 428.6
SMU 5 392 2186 437.2
Umass 5 358 2202 440.4
UAB 5 341 2223 444.6
Syracuse 6 441 2693 448.8
Akron 6 415 2724 454.0
Sam Houston St. 5 345 2284 456.8
Georgia St. 5 349 2298 459.6
Charlotte 5 373 2331 466.2
Oklahoma St. 5 346 2370 474.0
Arkansas St. 6 399 2846 474.3
Air Force 5 309 2383 476.6
E. Michigan 6 409 2860 476.7
Georgia Southern 5 341 2405 481.0
Kent St. 5 361 2522 504.4

