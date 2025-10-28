NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Ohio St.
|7
|398
|1518
|216.9
|Iowa
|8
|469
|1879
|234.9
|James Madison
|7
|384
|1659
|237.0
|Toledo
|8
|480
|1901
|237.6
|Oregon
|8
|473
|1915
|239.4
|Oklahoma
|8
|492
|1922
|240.2
|Indiana
|8
|442
|1942
|242.8
|Missouri
|8
|443
|1966
|245.8
|San Diego St.
|7
|453
|1785
|255.0
|Texas Tech
|8
|533
|2117
|264.6
|Miami
|7
|433
|1893
|270.4
|Utah
|8
|510
|2283
|285.4
|Nebraska
|8
|473
|2286
|285.8
|Louisville
|7
|440
|2004
|286.3
|Minnesota
|8
|470
|2337
|292.1
|UCF
|7
|442
|2045
|292.1
|Arizona
|7
|460
|2050
|292.9
|W. Michigan
|8
|493
|2387
|298.4
|Texas
|8
|542
|2399
|299.9
|Penn St.
|7
|459
|2126
|303.7
|Northwestern
|8
|458
|2433
|304.1
|Michigan
|8
|527
|2460
|307.5
|Wake Forest
|7
|523
|2180
|311.4
|Alabama
|8
|474
|2502
|312.8
|Georgia
|7
|441
|2194
|313.4
|Fresno St.
|8
|482
|2515
|314.4
|Pittsburgh
|8
|544
|2539
|317.4
|BYU
|8
|517
|2546
|318.2
|Auburn
|8
|518
|2548
|318.5
|Texas A&M
|8
|504
|2572
|321.5
|Vanderbilt
|8
|496
|2581
|322.6
|Hawaii
|8
|484
|2589
|323.6
|Florida St.
|7
|457
|2281
|325.9
|LSU
|8
|518
|2607
|325.9
|Miami (Ohio)
|8
|533
|2613
|326.6
|Houston
|8
|529
|2646
|330.8
|Washington
|8
|515
|2665
|333.1
|Arizona St.
|8
|522
|2677
|334.6
|South Carolina
|8
|528
|2681
|335.1
|Washington St.
|8
|498
|2690
|336.2
|Buffalo
|8
|570
|2696
|337.0
|Clemson
|7
|472
|2363
|337.6
|Florida
|7
|442
|2363
|337.6
|Boise St.
|8
|484
|2707
|338.4
|East Carolina
|7
|468
|2377
|339.6
|Wisconsin
|8
|466
|2728
|341.0
|California
|8
|506
|2742
|342.8
|Wyoming
|8
|537
|2742
|342.8
|N. Illinois
|8
|541
|2751
|343.9
|North Carolina
|7
|482
|2419
|345.6
|Army
|7
|438
|2441
|348.7
|Maryland
|7
|502
|2459
|351.3
|Louisiana Tech
|7
|490
|2472
|353.1
|Iowa St.
|8
|503
|2827
|353.4
|Virginia
|8
|527
|2830
|353.8
|Bowling Green
|8
|477
|2839
|354.9
|UTEP
|7
|502
|2503
|357.6
|Liberty
|7
|459
|2505
|357.9
|Notre Dame
|7
|468
|2505
|357.9
|Mississippi St.
|8
|544
|2887
|360.9
|Temple
|8
|509
|2887
|360.9
|North Texas
|8
|556
|2889
|361.1
|Cent. Michigan
|8
|525
|2893
|361.6
|Mississippi
|8
|525
|2895
|361.9
|Memphis
|8
|533
|2910
|363.8
|Troy
|8
|522
|2913
|364.1
|New Mexico
|8
|514
|2915
|364.4
|Southern Cal
|7
|446
|2555
|365.0
|Nevada
|8
|533
|2929
|366.1
|Virginia Tech
|8
|496
|2937
|367.1
|Cincinnati
|8
|555
|2950
|368.8
|Rice
|8
|515
|2950
|368.8
|Kansas St.
|8
|576
|2951
|368.9
|Georgia Tech
|8
|544
|2972
|371.5
|Appalachian St.
|8
|558
|2978
|372.2
|Navy
|7
|462
|2616
|373.7
|Duke
|7
|454
|2631
|375.9
|Old Dominion
|8
|577
|3014
|376.8
|Middle Tennessee
|7
|459
|2638
|376.9
|South Alabama
|8
|534
|3019
|377.4
|TCU
|8
|570
|3024
|378.0
|UCLA
|8
|523
|3029
|378.6
|Missouri St.
|7
|436
|2658
|379.7
|Michigan St.
|8
|498
|3041
|380.1
|Southern Miss.
|8
|593
|3045
|380.6
|Illinois
|8
|531
|3046
|380.8
|Ohio
|8
|491
|3072
|384.0
|Tulane
|7
|492
|2693
|384.7
|Kentucky
|7
|462
|2694
|384.9
|New Mexico St.
|7
|500
|2695
|385.0
|Louisiana-Monroe
|8
|523
|3095
|386.9
|South Florida
|8
|603
|3098
|387.2
|Jacksonville St.
|7
|466
|2718
|388.3
|Kansas
|8
|542
|3131
|391.4
|Delaware
|7
|480
|2741
|391.6
|Uconn
|8
|584
|3153
|394.1
|Purdue
|8
|520
|3157
|394.6
|UTSA
|7
|479
|2779
|397.0
|SMU
|8
|610
|3192
|399.0
|Louisiana-Lafayette
|8
|555
|3199
|399.9
|Tennessee
|8
|597
|3212
|401.5
|Baylor
|8
|573
|3225
|403.1
|Texas State
|7
|498
|2834
|404.9
|Colorado St.
|8
|529
|3240
|405.0
|Kennesaw St.
|7
|501
|2836
|405.1
|West Virginia
|8
|568
|3258
|407.2
|NC State
|8
|552
|3264
|408.0
|W. Kentucky
|8
|569
|3271
|408.9
|Coastal Carolina
|7
|508
|2868
|409.7
|FAU
|8
|550
|3280
|410.0
|Boston College
|8
|541
|3285
|410.6
|Oregon St.
|8
|521
|3301
|412.6
|Marshall
|7
|469
|2895
|413.6
|Ball St.
|8
|554
|3323
|415.4
|Tulsa
|8
|591
|3324
|415.5
|Stanford
|8
|551
|3358
|419.8
|FIU
|7
|470
|2950
|421.4
|Akron
|9
|617
|3805
|422.8
|Rutgers
|8
|442
|3407
|425.9
|San Jose St.
|7
|475
|2982
|426.0
|Colorado
|8
|557
|3421
|427.6
|Arkansas St.
|8
|524
|3475
|434.4
|Arkansas
|8
|549
|3487
|435.9
|Syracuse
|8
|576
|3496
|437.0
|UAB
|7
|466
|3067
|438.1
|Umass
|8
|571
|3509
|438.6
|Utah St.
|8
|592
|3552
|444.0
|Georgia St.
|8
|561
|3621
|452.6
|Sam Houston St.
|7
|485
|3194
|456.3
|Oklahoma St.
|8
|554
|3652
|456.5
|E. Michigan
|9
|625
|4133
|459.2
|UNLV
|7
|484
|3228
|461.1
|Kent St.
|8
|593
|3724
|465.5
|Georgia Southern
|8
|574
|3752
|469.0
|Charlotte
|8
|574
|3823
|477.9
|Air Force
|7
|435
|3389
|484.1
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.