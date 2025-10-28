Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Total Defense

NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

October 28, 2025, 11:13 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Ohio St. 7 398 1518 216.9
Iowa 8 469 1879 234.9
James Madison 7 384 1659 237.0
Toledo 8 480 1901 237.6
Oregon 8 473 1915 239.4
Oklahoma 8 492 1922 240.2
Indiana 8 442 1942 242.8
Missouri 8 443 1966 245.8
San Diego St. 7 453 1785 255.0
Texas Tech 8 533 2117 264.6
Miami 7 433 1893 270.4
Utah 8 510 2283 285.4
Nebraska 8 473 2286 285.8
Louisville 7 440 2004 286.3
Minnesota 8 470 2337 292.1
UCF 7 442 2045 292.1
Arizona 7 460 2050 292.9
W. Michigan 8 493 2387 298.4
Texas 8 542 2399 299.9
Penn St. 7 459 2126 303.7
Northwestern 8 458 2433 304.1
Michigan 8 527 2460 307.5
Wake Forest 7 523 2180 311.4
Alabama 8 474 2502 312.8
Georgia 7 441 2194 313.4
Fresno St. 8 482 2515 314.4
Pittsburgh 8 544 2539 317.4
BYU 8 517 2546 318.2
Auburn 8 518 2548 318.5
Texas A&M 8 504 2572 321.5
Vanderbilt 8 496 2581 322.6
Hawaii 8 484 2589 323.6
Florida St. 7 457 2281 325.9
LSU 8 518 2607 325.9
Miami (Ohio) 8 533 2613 326.6
Houston 8 529 2646 330.8
Washington 8 515 2665 333.1
Arizona St. 8 522 2677 334.6
South Carolina 8 528 2681 335.1
Washington St. 8 498 2690 336.2
Buffalo 8 570 2696 337.0
Clemson 7 472 2363 337.6
Florida 7 442 2363 337.6
Boise St. 8 484 2707 338.4
East Carolina 7 468 2377 339.6
Wisconsin 8 466 2728 341.0
California 8 506 2742 342.8
Wyoming 8 537 2742 342.8
N. Illinois 8 541 2751 343.9
North Carolina 7 482 2419 345.6
Army 7 438 2441 348.7
Maryland 7 502 2459 351.3
Louisiana Tech 7 490 2472 353.1
Iowa St. 8 503 2827 353.4
Virginia 8 527 2830 353.8
Bowling Green 8 477 2839 354.9
UTEP 7 502 2503 357.6
Liberty 7 459 2505 357.9
Notre Dame 7 468 2505 357.9
Mississippi St. 8 544 2887 360.9
Temple 8 509 2887 360.9
North Texas 8 556 2889 361.1
Cent. Michigan 8 525 2893 361.6
Mississippi 8 525 2895 361.9
Memphis 8 533 2910 363.8
Troy 8 522 2913 364.1
New Mexico 8 514 2915 364.4
Southern Cal 7 446 2555 365.0
Nevada 8 533 2929 366.1
Virginia Tech 8 496 2937 367.1
Cincinnati 8 555 2950 368.8
Rice 8 515 2950 368.8
Kansas St. 8 576 2951 368.9
Georgia Tech 8 544 2972 371.5
Appalachian St. 8 558 2978 372.2
Navy 7 462 2616 373.7
Duke 7 454 2631 375.9
Old Dominion 8 577 3014 376.8
Middle Tennessee 7 459 2638 376.9
South Alabama 8 534 3019 377.4
TCU 8 570 3024 378.0
UCLA 8 523 3029 378.6
Missouri St. 7 436 2658 379.7
Michigan St. 8 498 3041 380.1
Southern Miss. 8 593 3045 380.6
Illinois 8 531 3046 380.8
Ohio 8 491 3072 384.0
Tulane 7 492 2693 384.7
Kentucky 7 462 2694 384.9
New Mexico St. 7 500 2695 385.0
Louisiana-Monroe 8 523 3095 386.9
South Florida 8 603 3098 387.2
Jacksonville St. 7 466 2718 388.3
Kansas 8 542 3131 391.4
Delaware 7 480 2741 391.6
Uconn 8 584 3153 394.1
Purdue 8 520 3157 394.6
UTSA 7 479 2779 397.0
SMU 8 610 3192 399.0
Louisiana-Lafayette 8 555 3199 399.9
Tennessee 8 597 3212 401.5
Baylor 8 573 3225 403.1
Texas State 7 498 2834 404.9
Colorado St. 8 529 3240 405.0
Kennesaw St. 7 501 2836 405.1
West Virginia 8 568 3258 407.2
NC State 8 552 3264 408.0
W. Kentucky 8 569 3271 408.9
Coastal Carolina 7 508 2868 409.7
FAU 8 550 3280 410.0
Boston College 8 541 3285 410.6
Oregon St. 8 521 3301 412.6
Marshall 7 469 2895 413.6
Ball St. 8 554 3323 415.4
Tulsa 8 591 3324 415.5
Stanford 8 551 3358 419.8
FIU 7 470 2950 421.4
Akron 9 617 3805 422.8
Rutgers 8 442 3407 425.9
San Jose St. 7 475 2982 426.0
Colorado 8 557 3421 427.6
Arkansas St. 8 524 3475 434.4
Arkansas 8 549 3487 435.9
Syracuse 8 576 3496 437.0
UAB 7 466 3067 438.1
Umass 8 571 3509 438.6
Utah St. 8 592 3552 444.0
Georgia St. 8 561 3621 452.6
Sam Houston St. 7 485 3194 456.3
Oklahoma St. 8 554 3652 456.5
E. Michigan 9 625 4133 459.2
UNLV 7 484 3228 461.1
Kent St. 8 593 3724 465.5
Georgia Southern 8 574 3752 469.0
Charlotte 8 574 3823 477.9
Air Force 7 435 3389 484.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up