NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

October 21, 2025, 11:13 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Oregon 7 177 90 8 911 3 90.64
Arizona 7 202 104 9 1072 4 93.69
San Diego St. 6 186 96 5 967 6 100.55
Nebraska 7 176 103 3 861 3 101.83
Oklahoma 7 183 106 3 928 3 102.65
Wake Forest 6 221 123 3 1088 6 103.25
Ohio St. 7 181 108 4 919 3 103.37
BYU 7 209 118 9 1200 6 105.55
Iowa 7 187 104 6 1099 4 105.62
Toledo 7 177 95 5 983 6 105.86
Utah 7 185 100 6 1088 5 105.89
Indiana 7 198 126 9 1146 3 108.16
Louisville 6 164 95 10 1023 5 108.19
W. Kentucky 7 230 126 5 1398 5 108.67
Texas 7 231 144 9 1371 3 108.69
LSU 7 222 130 8 1327 5 108.99
Texas Tech 7 253 146 8 1458 8 110.23
UCF 7 175 102 5 1024 5 111.15
Liberty 7 191 103 5 1167 7 112.11
Southern Miss. 7 232 138 13 1599 5 113.28
Missouri 7 195 106 4 1114 9 113.47
Mississippi St. 7 205 121 10 1311 7 114.26
Wyoming 7 220 122 4 1259 10 114.89
W. Michigan 7 199 119 5 1191 6 115.00
Temple 7 198 113 6 1219 8 116.06
Northwestern 7 186 109 4 1180 5 116.46
Penn St. 7 186 115 5 1015 8 116.48
Alabama 7 176 108 7 1087 6 116.54
California 7 222 138 5 1408 4 116.88
Louisiana Tech 6 232 135 11 1494 10 117.02
James Madison 7 176 93 6 1139 9 117.26
Maryland 7 253 155 14 1589 11 117.30
North Texas 7 179 105 7 1068 9 117.55
Memphis 7 238 143 10 1599 7 117.82
Miami (Ohio) 7 239 136 9 1453 13 118.39
N. Illinois 7 188 112 5 1206 6 118.67
Miami 6 194 117 5 1193 7 118.72
South Carolina 7 195 116 8 1303 7 119.26
Clemson 7 251 153 5 1595 7 119.55
Notre Dame 7 249 141 13 1800 10 120.16
Michigan 7 236 157 11 1506 8 121.99
South Alabama 7 193 113 3 1224 8 122.39
Kansas 7 228 143 4 1442 7 122.47
Kentucky 6 176 103 6 1375 3 122.95
Boise St. 7 193 109 8 1328 10 123.08
Buffalo 7 212 122 2 1328 10 123.85
South Florida 7 287 187 10 1858 10 124.07
Uconn 7 229 139 5 1541 8 124.39
Iowa St. 7 214 129 6 1426 9 124.53
Mississippi 7 218 131 3 1369 10 125.23
East Carolina 7 225 139 3 1545 6 125.59
Kansas St. 7 225 126 6 1626 10 126.04
Florida 7 198 116 6 1539 5 126.15
Houston 7 200 128 6 1355 7 126.46
Arizona St. 7 234 146 5 1517 10 126.68
Auburn 7 225 140 4 1602 6 127.27
Old Dominion 7 192 118 5 1280 9 127.72
Coastal Carolina 7 235 141 6 1606 11 127.75
Georgia 7 228 139 4 1556 9 127.81
Washington 7 252 160 6 1642 11 127.87
Texas A&M 7 220 131 2 1406 11 127.91
Hawaii 8 224 135 5 1571 9 127.98
UNLV 7 247 144 10 1795 13 128.62
Tulsa 7 216 134 5 1522 8 128.82
Minnesota 7 203 128 6 1379 9 128.84
Rice 7 193 108 3 1394 9 128.91
Tulane 7 214 127 6 1562 9 128.93
SMU 7 299 172 10 2212 15 129.53
Kennesaw St. 6 198 124 3 1380 7 129.81
Georgia Tech 7 218 128 2 1506 10 130.05
Pittsburgh 7 224 139 7 1517 12 130.37
Appalachian St. 7 258 157 8 1784 14 130.64
FIU 6 233 149 7 1604 11 131.35
UTEP 7 199 122 2 1410 8 132.08
Army 7 210 134 4 1454 9 132.30
Virginia 7 222 140 6 1623 9 132.45
Florida St. 7 200 122 9 1461 12 133.16
Colorado 7 202 118 3 1518 9 133.27
Cent. Michigan 7 206 130 9 1507 11 133.44
Syracuse 7 275 173 5 1890 15 135.00
NC State 7 249 160 4 1801 10 135.05
Utah St. 7 261 154 6 1883 16 135.24
Fresno St. 7 201 129 9 1333 15 135.56
New Mexico St. 6 193 129 7 1409 9 136.30
UCLA 7 191 118 1 1252 12 136.53
Delaware 6 186 124 4 1329 8 136.58
Baylor 7 219 140 5 1585 11 136.73
Troy 7 184 122 4 1326 8 136.84
North Carolina 6 205 138 4 1445 9 137.11
Cincinnati 7 239 160 1 1681 9 137.62
Southern Cal 7 214 133 9 1598 14 138.05
TCU 7 235 145 9 1762 15 138.09
E. Michigan 8 213 124 3 1604 13 138.80
Missouri St. 6 201 140 3 1462 7 139.26
Illinois 7 235 152 2 1680 12 139.88
Tennessee 7 244 162 4 1800 11 139.96
Vanderbilt 7 227 152 4 1560 13 140.06
Colorado St. 7 212 133 7 1658 12 140.51
Duke 7 203 137 8 1721 6 140.57
Ohio 7 205 134 7 1582 11 141.07
Nevada 7 198 138 4 1524 7 141.98
Akron 8 240 149 5 1937 12 142.21
Navy 6 175 110 3 1415 8 142.43
Purdue 7 191 115 2 1606 8 142.57
Georgia Southern 7 204 135 4 1609 9 143.07
Louisiana-Monroe 7 223 136 4 1699 15 143.59
West Virginia 7 212 133 8 1730 13 143.97
Texas State 7 233 156 2 1695 13 144.76
Marshall 7 216 123 9 1934 14 145.21
Ball St. 7 235 153 3 1772 14 145.55
New Mexico 7 233 163 3 1794 10 146.22
Jacksonville St. 7 210 135 3 1691 11 146.35
FAU 7 208 134 0 1536 13 147.08
Louisiana-Lafayette 7 183 127 5 1426 10 147.42
Oregon St. 8 253 147 5 2063 19 147.43
Stanford 7 266 174 1 2133 13 148.15
Washington St. 7 185 126 0 1331 11 148.16
Arkansas 7 215 137 4 1786 12 148.20
Bowling Green 7 171 109 4 1503 8 148.33
Boston College 7 233 152 4 1794 16 149.14
Kent St. 7 241 152 4 1913 17 149.71
UTSA 7 219 138 4 1728 16 149.75
San Jose St. 7 233 150 6 2087 11 150.05
Georgia St. 7 208 134 2 1701 13 151.82
Wisconsin 7 209 145 4 1710 12 153.22
Virginia Tech 7 186 128 3 1564 10 153.97
Arkansas St. 7 199 138 4 1687 11 154.78
Umass 7 237 158 4 1826 20 155.86
Charlotte 7 200 133 2 1553 16 156.13
Michigan St. 7 215 150 3 1760 17 161.83
Middle Tennessee 6 152 98 3 1358 14 165.97
Sam Houston St. 7 214 155 3 1907 14 166.07
Rutgers 7 187 126 3 1829 12 167.51
UAB 7 168 106 3 1673 15 172.64
Oklahoma St. 7 219 150 3 2062 19 173.47
Air Force 7 209 148 4 2150 14 175.50

