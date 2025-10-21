NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Oregon
|7
|177
|90
|8
|911
|3
|90.64
|Arizona
|7
|202
|104
|9
|1072
|4
|93.69
|San Diego St.
|6
|186
|96
|5
|967
|6
|100.55
|Nebraska
|7
|176
|103
|3
|861
|3
|101.83
|Oklahoma
|7
|183
|106
|3
|928
|3
|102.65
|Wake Forest
|6
|221
|123
|3
|1088
|6
|103.25
|Ohio St.
|7
|181
|108
|4
|919
|3
|103.37
|BYU
|7
|209
|118
|9
|1200
|6
|105.55
|Iowa
|7
|187
|104
|6
|1099
|4
|105.62
|Toledo
|7
|177
|95
|5
|983
|6
|105.86
|Utah
|7
|185
|100
|6
|1088
|5
|105.89
|Indiana
|7
|198
|126
|9
|1146
|3
|108.16
|Louisville
|6
|164
|95
|10
|1023
|5
|108.19
|W. Kentucky
|7
|230
|126
|5
|1398
|5
|108.67
|Texas
|7
|231
|144
|9
|1371
|3
|108.69
|LSU
|7
|222
|130
|8
|1327
|5
|108.99
|Texas Tech
|7
|253
|146
|8
|1458
|8
|110.23
|UCF
|7
|175
|102
|5
|1024
|5
|111.15
|Liberty
|7
|191
|103
|5
|1167
|7
|112.11
|Southern Miss.
|7
|232
|138
|13
|1599
|5
|113.28
|Missouri
|7
|195
|106
|4
|1114
|9
|113.47
|Mississippi St.
|7
|205
|121
|10
|1311
|7
|114.26
|Wyoming
|7
|220
|122
|4
|1259
|10
|114.89
|W. Michigan
|7
|199
|119
|5
|1191
|6
|115.00
|Temple
|7
|198
|113
|6
|1219
|8
|116.06
|Northwestern
|7
|186
|109
|4
|1180
|5
|116.46
|Penn St.
|7
|186
|115
|5
|1015
|8
|116.48
|Alabama
|7
|176
|108
|7
|1087
|6
|116.54
|California
|7
|222
|138
|5
|1408
|4
|116.88
|Louisiana Tech
|6
|232
|135
|11
|1494
|10
|117.02
|James Madison
|7
|176
|93
|6
|1139
|9
|117.26
|Maryland
|7
|253
|155
|14
|1589
|11
|117.30
|North Texas
|7
|179
|105
|7
|1068
|9
|117.55
|Memphis
|7
|238
|143
|10
|1599
|7
|117.82
|Miami (Ohio)
|7
|239
|136
|9
|1453
|13
|118.39
|N. Illinois
|7
|188
|112
|5
|1206
|6
|118.67
|Miami
|6
|194
|117
|5
|1193
|7
|118.72
|South Carolina
|7
|195
|116
|8
|1303
|7
|119.26
|Clemson
|7
|251
|153
|5
|1595
|7
|119.55
|Notre Dame
|7
|249
|141
|13
|1800
|10
|120.16
|Michigan
|7
|236
|157
|11
|1506
|8
|121.99
|South Alabama
|7
|193
|113
|3
|1224
|8
|122.39
|Kansas
|7
|228
|143
|4
|1442
|7
|122.47
|Kentucky
|6
|176
|103
|6
|1375
|3
|122.95
|Boise St.
|7
|193
|109
|8
|1328
|10
|123.08
|Buffalo
|7
|212
|122
|2
|1328
|10
|123.85
|South Florida
|7
|287
|187
|10
|1858
|10
|124.07
|Uconn
|7
|229
|139
|5
|1541
|8
|124.39
|Iowa St.
|7
|214
|129
|6
|1426
|9
|124.53
|Mississippi
|7
|218
|131
|3
|1369
|10
|125.23
|East Carolina
|7
|225
|139
|3
|1545
|6
|125.59
|Kansas St.
|7
|225
|126
|6
|1626
|10
|126.04
|Florida
|7
|198
|116
|6
|1539
|5
|126.15
|Houston
|7
|200
|128
|6
|1355
|7
|126.46
|Arizona St.
|7
|234
|146
|5
|1517
|10
|126.68
|Auburn
|7
|225
|140
|4
|1602
|6
|127.27
|Old Dominion
|7
|192
|118
|5
|1280
|9
|127.72
|Coastal Carolina
|7
|235
|141
|6
|1606
|11
|127.75
|Georgia
|7
|228
|139
|4
|1556
|9
|127.81
|Washington
|7
|252
|160
|6
|1642
|11
|127.87
|Texas A&M
|7
|220
|131
|2
|1406
|11
|127.91
|Hawaii
|8
|224
|135
|5
|1571
|9
|127.98
|UNLV
|7
|247
|144
|10
|1795
|13
|128.62
|Tulsa
|7
|216
|134
|5
|1522
|8
|128.82
|Minnesota
|7
|203
|128
|6
|1379
|9
|128.84
|Rice
|7
|193
|108
|3
|1394
|9
|128.91
|Tulane
|7
|214
|127
|6
|1562
|9
|128.93
|SMU
|7
|299
|172
|10
|2212
|15
|129.53
|Kennesaw St.
|6
|198
|124
|3
|1380
|7
|129.81
|Georgia Tech
|7
|218
|128
|2
|1506
|10
|130.05
|Pittsburgh
|7
|224
|139
|7
|1517
|12
|130.37
|Appalachian St.
|7
|258
|157
|8
|1784
|14
|130.64
|FIU
|6
|233
|149
|7
|1604
|11
|131.35
|UTEP
|7
|199
|122
|2
|1410
|8
|132.08
|Army
|7
|210
|134
|4
|1454
|9
|132.30
|Virginia
|7
|222
|140
|6
|1623
|9
|132.45
|Florida St.
|7
|200
|122
|9
|1461
|12
|133.16
|Colorado
|7
|202
|118
|3
|1518
|9
|133.27
|Cent. Michigan
|7
|206
|130
|9
|1507
|11
|133.44
|Syracuse
|7
|275
|173
|5
|1890
|15
|135.00
|NC State
|7
|249
|160
|4
|1801
|10
|135.05
|Utah St.
|7
|261
|154
|6
|1883
|16
|135.24
|Fresno St.
|7
|201
|129
|9
|1333
|15
|135.56
|New Mexico St.
|6
|193
|129
|7
|1409
|9
|136.30
|UCLA
|7
|191
|118
|1
|1252
|12
|136.53
|Delaware
|6
|186
|124
|4
|1329
|8
|136.58
|Baylor
|7
|219
|140
|5
|1585
|11
|136.73
|Troy
|7
|184
|122
|4
|1326
|8
|136.84
|North Carolina
|6
|205
|138
|4
|1445
|9
|137.11
|Cincinnati
|7
|239
|160
|1
|1681
|9
|137.62
|Southern Cal
|7
|214
|133
|9
|1598
|14
|138.05
|TCU
|7
|235
|145
|9
|1762
|15
|138.09
|E. Michigan
|8
|213
|124
|3
|1604
|13
|138.80
|Missouri St.
|6
|201
|140
|3
|1462
|7
|139.26
|Illinois
|7
|235
|152
|2
|1680
|12
|139.88
|Tennessee
|7
|244
|162
|4
|1800
|11
|139.96
|Vanderbilt
|7
|227
|152
|4
|1560
|13
|140.06
|Colorado St.
|7
|212
|133
|7
|1658
|12
|140.51
|Duke
|7
|203
|137
|8
|1721
|6
|140.57
|Ohio
|7
|205
|134
|7
|1582
|11
|141.07
|Nevada
|7
|198
|138
|4
|1524
|7
|141.98
|Akron
|8
|240
|149
|5
|1937
|12
|142.21
|Navy
|6
|175
|110
|3
|1415
|8
|142.43
|Purdue
|7
|191
|115
|2
|1606
|8
|142.57
|Georgia Southern
|7
|204
|135
|4
|1609
|9
|143.07
|Louisiana-Monroe
|7
|223
|136
|4
|1699
|15
|143.59
|West Virginia
|7
|212
|133
|8
|1730
|13
|143.97
|Texas State
|7
|233
|156
|2
|1695
|13
|144.76
|Marshall
|7
|216
|123
|9
|1934
|14
|145.21
|Ball St.
|7
|235
|153
|3
|1772
|14
|145.55
|New Mexico
|7
|233
|163
|3
|1794
|10
|146.22
|Jacksonville St.
|7
|210
|135
|3
|1691
|11
|146.35
|FAU
|7
|208
|134
|0
|1536
|13
|147.08
|Louisiana-Lafayette
|7
|183
|127
|5
|1426
|10
|147.42
|Oregon St.
|8
|253
|147
|5
|2063
|19
|147.43
|Stanford
|7
|266
|174
|1
|2133
|13
|148.15
|Washington St.
|7
|185
|126
|0
|1331
|11
|148.16
|Arkansas
|7
|215
|137
|4
|1786
|12
|148.20
|Bowling Green
|7
|171
|109
|4
|1503
|8
|148.33
|Boston College
|7
|233
|152
|4
|1794
|16
|149.14
|Kent St.
|7
|241
|152
|4
|1913
|17
|149.71
|UTSA
|7
|219
|138
|4
|1728
|16
|149.75
|San Jose St.
|7
|233
|150
|6
|2087
|11
|150.05
|Georgia St.
|7
|208
|134
|2
|1701
|13
|151.82
|Wisconsin
|7
|209
|145
|4
|1710
|12
|153.22
|Virginia Tech
|7
|186
|128
|3
|1564
|10
|153.97
|Arkansas St.
|7
|199
|138
|4
|1687
|11
|154.78
|Umass
|7
|237
|158
|4
|1826
|20
|155.86
|Charlotte
|7
|200
|133
|2
|1553
|16
|156.13
|Michigan St.
|7
|215
|150
|3
|1760
|17
|161.83
|Middle Tennessee
|6
|152
|98
|3
|1358
|14
|165.97
|Sam Houston St.
|7
|214
|155
|3
|1907
|14
|166.07
|Rutgers
|7
|187
|126
|3
|1829
|12
|167.51
|UAB
|7
|168
|106
|3
|1673
|15
|172.64
|Oklahoma St.
|7
|219
|150
|3
|2062
|19
|173.47
|Air Force
|7
|209
|148
|4
|2150
|14
|175.50
