Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Team…

NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

October 14, 2025, 11:14 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Arizona 6 179 89 9 908 1 84.12
Nebraska 6 156 87 3 708 2 94.28
Indiana 6 160 96 9 853 2 97.66
Oregon 6 150 82 6 832 3 99.86
San Diego St. 6 186 96 5 967 6 100.55
BYU 6 173 98 8 956 4 101.45
Oklahoma 6 150 85 1 758 2 102.18
Utah 6 161 87 6 922 4 102.89
Wake Forest 6 221 123 3 1088 6 103.25
Texas 6 191 113 8 1113 3 104.92
Toledo 6 153 83 4 824 5 105.04
W. Kentucky 6 199 106 5 1194 4 105.27
LSU 6 200 116 8 1167 4 105.61
Louisville 5 129 70 6 752 5 106.72
Texas Tech 6 206 118 8 1139 7 107.17
Ohio St. 6 166 101 3 870 3 107.22
Liberty 6 153 83 5 925 5 109.28
James Madison 6 155 80 4 930 6 109.63
Memphis 6 211 123 9 1348 4 109.68
Mississippi 6 187 105 3 1080 6 112.04
Miami (Ohio) 6 203 116 7 1144 9 112.21
Iowa 6 159 89 4 1006 4 112.39
Mississippi St. 6 171 101 8 1031 7 113.86
Missouri 6 165 88 3 907 9 113.87
Miami 5 157 94 5 945 5 114.57
Houston 6 174 104 6 1086 5 114.78
W. Michigan 7 199 119 5 1191 6 115.00
Old Dominion 6 166 100 5 967 6 115.08
N. Illinois 6 165 95 4 1001 6 115.69
Alabama 6 132 80 6 819 5 116.13
Wyoming 6 212 119 4 1226 10 116.50
Louisiana Tech 6 232 135 11 1494 10 117.02
South Carolina 6 168 97 8 1155 6 117.75
Southern Miss. 6 205 124 11 1464 5 117.79
Northwestern 6 156 93 3 962 5 118.15
Maryland 6 218 134 12 1368 10 118.31
North Texas 6 154 90 7 953 8 118.48
Temple 6 169 98 5 1061 7 118.48
Notre Dame 6 207 119 11 1472 8 119.35
Penn St. 6 170 105 4 947 8 119.38
Clemson 6 208 130 4 1310 5 119.49
UCF 6 147 91 5 945 5 120.33
UNLV 6 223 129 9 1531 9 120.76
Boise St. 6 163 91 7 1113 8 120.79
California 6 187 119 5 1241 4 121.09
Buffalo 6 198 116 2 1209 8 121.19
Uconn 6 201 123 5 1337 6 121.94
Kansas 7 228 143 4 1442 7 122.47
Georgia Tech 6 174 96 2 1133 8 122.74
Texas A&M 6 187 111 2 1147 8 122.86
Washington 6 224 139 6 1412 9 122.91
Florida 6 162 92 5 1215 5 123.80
Iowa St. 7 214 129 6 1426 9 124.53
South Florida 6 231 146 9 1559 9 124.96
SMU 6 257 143 10 1895 12 125.21
Coastal Carolina 6 194 114 6 1328 9 125.39
Michigan 6 204 137 8 1297 8 125.66
East Carolina 6 184 116 3 1294 4 126.03
Kansas St. 7 225 126 6 1626 10 126.04
Tulsa 6 178 113 5 1222 6 126.66
Tulane 6 204 120 6 1437 9 126.67
Army 6 181 112 3 1193 7 126.69
South Alabama 6 148 84 2 1015 7 127.27
Georgia 6 192 120 4 1293 8 128.65
Appalachian St. 6 236 142 7 1620 12 128.68
Rice 7 193 108 3 1394 9 128.91
Minnesota 6 178 111 6 1202 9 129.03
Kentucky 5 149 91 6 1243 3 129.74
Kennesaw St. 6 198 124 3 1380 7 129.81
Hawaii 7 195 120 5 1395 8 130.04
Arizona St. 6 196 124 4 1350 8 130.51
UTEP 6 163 100 2 1171 6 131.39
Baylor 6 188 118 5 1354 8 131.99
Auburn 6 185 117 2 1350 6 133.08
Colorado 7 202 118 3 1518 9 133.27
Virginia 6 195 122 4 1440 8 134.03
NC State 7 249 160 4 1801 10 135.05
Fresno St. 7 201 129 9 1333 15 135.56
Florida St. 6 175 110 8 1300 11 136.86
Tennessee 6 215 143 4 1547 9 137.05
Colorado St. 6 174 107 6 1357 9 137.18
Vanderbilt 6 199 133 4 1335 11 137.41
E. Michigan 7 191 111 3 1445 11 137.53
Cent. Michigan 6 181 113 7 1354 11 137.59
Kent St. 6 209 127 4 1539 12 137.74
Utah St. 6 211 127 6 1543 14 137.83
Delaware 5 162 108 4 1196 7 138.00
Pittsburgh 6 190 122 4 1381 10 138.42
FIU 5 192 122 4 1379 11 138.61
Syracuse 6 251 160 4 1747 15 138.74
Marshall 6 177 97 8 1490 12 138.85
Boston College 6 202 129 4 1432 12 139.05
Missouri St. 6 201 140 3 1462 7 139.26
Duke 6 182 123 8 1516 6 139.64
Cincinnati 6 220 149 0 1532 9 139.72
Illinois 7 235 152 2 1680 12 139.88
Louisiana-Monroe 6 202 123 4 1476 14 141.18
FAU 6 183 119 0 1273 10 141.49
Ohio 6 175 113 7 1421 9 141.75
Southern Cal 6 188 117 8 1462 13 141.87
Georgia Southern 6 166 106 4 1329 8 142.19
New Mexico St. 5 163 109 5 1230 9 142.34
Navy 6 175 110 3 1415 8 142.43
Wisconsin 6 167 109 4 1317 8 142.53
Louisiana-Lafayette 6 165 114 4 1189 9 142.77
Arkansas 6 183 114 4 1506 9 143.28
Akron 7 220 138 4 1779 11 143.52
UTSA 6 183 116 4 1415 11 143.80
North Carolina 5 165 116 4 1231 8 144.12
Texas State 6 200 133 1 1415 12 144.73
Troy 6 143 99 2 1098 6 144.78
West Virginia 6 172 107 6 1407 11 145.05
Nevada 6 176 124 4 1386 7 145.18
San Jose St. 6 201 127 6 1756 10 147.02
Bowling Green 6 166 106 4 1430 8 147.30
New Mexico 6 204 140 3 1592 10 147.42
Jacksonville St. 6 160 103 3 1269 10 147.87
Ball St. 6 195 131 1 1481 11 148.57
TCU 6 183 120 6 1444 13 148.74
Purdue 6 165 104 1 1474 6 148.86
Georgia St. 6 181 116 2 1489 10 149.21
Michigan St. 6 187 126 3 1428 13 151.26
Stanford 6 231 156 1 1822 13 151.49
Charlotte 6 177 117 2 1341 13 151.72
Washington St. 6 160 111 0 1152 11 152.54
UCLA 6 143 95 0 1042 11 153.03
Virginia Tech 7 186 128 3 1564 10 153.97
Rutgers 6 163 108 2 1494 8 156.99
Arkansas St. 6 176 120 4 1569 11 159.15
Oregon St. 7 212 128 4 1896 18 159.75
Umass 6 182 122 3 1423 18 162.05
Sam Houston St. 6 188 134 2 1671 12 164.87
Middle Tennessee 6 152 98 3 1358 14 165.97
Oklahoma St. 6 190 130 3 1792 16 172.28
Air Force 6 179 125 2 1939 13 182.56
UAB 6 133 84 2 1430 14 185.20

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up