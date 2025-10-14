NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Arizona
|6
|179
|89
|9
|908
|1
|84.12
|Nebraska
|6
|156
|87
|3
|708
|2
|94.28
|Indiana
|6
|160
|96
|9
|853
|2
|97.66
|Oregon
|6
|150
|82
|6
|832
|3
|99.86
|San Diego St.
|6
|186
|96
|5
|967
|6
|100.55
|BYU
|6
|173
|98
|8
|956
|4
|101.45
|Oklahoma
|6
|150
|85
|1
|758
|2
|102.18
|Utah
|6
|161
|87
|6
|922
|4
|102.89
|Wake Forest
|6
|221
|123
|3
|1088
|6
|103.25
|Texas
|6
|191
|113
|8
|1113
|3
|104.92
|Toledo
|6
|153
|83
|4
|824
|5
|105.04
|W. Kentucky
|6
|199
|106
|5
|1194
|4
|105.27
|LSU
|6
|200
|116
|8
|1167
|4
|105.61
|Louisville
|5
|129
|70
|6
|752
|5
|106.72
|Texas Tech
|6
|206
|118
|8
|1139
|7
|107.17
|Ohio St.
|6
|166
|101
|3
|870
|3
|107.22
|Liberty
|6
|153
|83
|5
|925
|5
|109.28
|James Madison
|6
|155
|80
|4
|930
|6
|109.63
|Memphis
|6
|211
|123
|9
|1348
|4
|109.68
|Mississippi
|6
|187
|105
|3
|1080
|6
|112.04
|Miami (Ohio)
|6
|203
|116
|7
|1144
|9
|112.21
|Iowa
|6
|159
|89
|4
|1006
|4
|112.39
|Mississippi St.
|6
|171
|101
|8
|1031
|7
|113.86
|Missouri
|6
|165
|88
|3
|907
|9
|113.87
|Miami
|5
|157
|94
|5
|945
|5
|114.57
|Houston
|6
|174
|104
|6
|1086
|5
|114.78
|W. Michigan
|7
|199
|119
|5
|1191
|6
|115.00
|Old Dominion
|6
|166
|100
|5
|967
|6
|115.08
|N. Illinois
|6
|165
|95
|4
|1001
|6
|115.69
|Alabama
|6
|132
|80
|6
|819
|5
|116.13
|Wyoming
|6
|212
|119
|4
|1226
|10
|116.50
|Louisiana Tech
|6
|232
|135
|11
|1494
|10
|117.02
|South Carolina
|6
|168
|97
|8
|1155
|6
|117.75
|Southern Miss.
|6
|205
|124
|11
|1464
|5
|117.79
|Northwestern
|6
|156
|93
|3
|962
|5
|118.15
|Maryland
|6
|218
|134
|12
|1368
|10
|118.31
|North Texas
|6
|154
|90
|7
|953
|8
|118.48
|Temple
|6
|169
|98
|5
|1061
|7
|118.48
|Notre Dame
|6
|207
|119
|11
|1472
|8
|119.35
|Penn St.
|6
|170
|105
|4
|947
|8
|119.38
|Clemson
|6
|208
|130
|4
|1310
|5
|119.49
|UCF
|6
|147
|91
|5
|945
|5
|120.33
|UNLV
|6
|223
|129
|9
|1531
|9
|120.76
|Boise St.
|6
|163
|91
|7
|1113
|8
|120.79
|California
|6
|187
|119
|5
|1241
|4
|121.09
|Buffalo
|6
|198
|116
|2
|1209
|8
|121.19
|Uconn
|6
|201
|123
|5
|1337
|6
|121.94
|Kansas
|7
|228
|143
|4
|1442
|7
|122.47
|Georgia Tech
|6
|174
|96
|2
|1133
|8
|122.74
|Texas A&M
|6
|187
|111
|2
|1147
|8
|122.86
|Washington
|6
|224
|139
|6
|1412
|9
|122.91
|Florida
|6
|162
|92
|5
|1215
|5
|123.80
|Iowa St.
|7
|214
|129
|6
|1426
|9
|124.53
|South Florida
|6
|231
|146
|9
|1559
|9
|124.96
|SMU
|6
|257
|143
|10
|1895
|12
|125.21
|Coastal Carolina
|6
|194
|114
|6
|1328
|9
|125.39
|Michigan
|6
|204
|137
|8
|1297
|8
|125.66
|East Carolina
|6
|184
|116
|3
|1294
|4
|126.03
|Kansas St.
|7
|225
|126
|6
|1626
|10
|126.04
|Tulsa
|6
|178
|113
|5
|1222
|6
|126.66
|Tulane
|6
|204
|120
|6
|1437
|9
|126.67
|Army
|6
|181
|112
|3
|1193
|7
|126.69
|South Alabama
|6
|148
|84
|2
|1015
|7
|127.27
|Georgia
|6
|192
|120
|4
|1293
|8
|128.65
|Appalachian St.
|6
|236
|142
|7
|1620
|12
|128.68
|Rice
|7
|193
|108
|3
|1394
|9
|128.91
|Minnesota
|6
|178
|111
|6
|1202
|9
|129.03
|Kentucky
|5
|149
|91
|6
|1243
|3
|129.74
|Kennesaw St.
|6
|198
|124
|3
|1380
|7
|129.81
|Hawaii
|7
|195
|120
|5
|1395
|8
|130.04
|Arizona St.
|6
|196
|124
|4
|1350
|8
|130.51
|UTEP
|6
|163
|100
|2
|1171
|6
|131.39
|Baylor
|6
|188
|118
|5
|1354
|8
|131.99
|Auburn
|6
|185
|117
|2
|1350
|6
|133.08
|Colorado
|7
|202
|118
|3
|1518
|9
|133.27
|Virginia
|6
|195
|122
|4
|1440
|8
|134.03
|NC State
|7
|249
|160
|4
|1801
|10
|135.05
|Fresno St.
|7
|201
|129
|9
|1333
|15
|135.56
|Florida St.
|6
|175
|110
|8
|1300
|11
|136.86
|Tennessee
|6
|215
|143
|4
|1547
|9
|137.05
|Colorado St.
|6
|174
|107
|6
|1357
|9
|137.18
|Vanderbilt
|6
|199
|133
|4
|1335
|11
|137.41
|E. Michigan
|7
|191
|111
|3
|1445
|11
|137.53
|Cent. Michigan
|6
|181
|113
|7
|1354
|11
|137.59
|Kent St.
|6
|209
|127
|4
|1539
|12
|137.74
|Utah St.
|6
|211
|127
|6
|1543
|14
|137.83
|Delaware
|5
|162
|108
|4
|1196
|7
|138.00
|Pittsburgh
|6
|190
|122
|4
|1381
|10
|138.42
|FIU
|5
|192
|122
|4
|1379
|11
|138.61
|Syracuse
|6
|251
|160
|4
|1747
|15
|138.74
|Marshall
|6
|177
|97
|8
|1490
|12
|138.85
|Boston College
|6
|202
|129
|4
|1432
|12
|139.05
|Missouri St.
|6
|201
|140
|3
|1462
|7
|139.26
|Duke
|6
|182
|123
|8
|1516
|6
|139.64
|Cincinnati
|6
|220
|149
|0
|1532
|9
|139.72
|Illinois
|7
|235
|152
|2
|1680
|12
|139.88
|Louisiana-Monroe
|6
|202
|123
|4
|1476
|14
|141.18
|FAU
|6
|183
|119
|0
|1273
|10
|141.49
|Ohio
|6
|175
|113
|7
|1421
|9
|141.75
|Southern Cal
|6
|188
|117
|8
|1462
|13
|141.87
|Georgia Southern
|6
|166
|106
|4
|1329
|8
|142.19
|New Mexico St.
|5
|163
|109
|5
|1230
|9
|142.34
|Navy
|6
|175
|110
|3
|1415
|8
|142.43
|Wisconsin
|6
|167
|109
|4
|1317
|8
|142.53
|Louisiana-Lafayette
|6
|165
|114
|4
|1189
|9
|142.77
|Arkansas
|6
|183
|114
|4
|1506
|9
|143.28
|Akron
|7
|220
|138
|4
|1779
|11
|143.52
|UTSA
|6
|183
|116
|4
|1415
|11
|143.80
|North Carolina
|5
|165
|116
|4
|1231
|8
|144.12
|Texas State
|6
|200
|133
|1
|1415
|12
|144.73
|Troy
|6
|143
|99
|2
|1098
|6
|144.78
|West Virginia
|6
|172
|107
|6
|1407
|11
|145.05
|Nevada
|6
|176
|124
|4
|1386
|7
|145.18
|San Jose St.
|6
|201
|127
|6
|1756
|10
|147.02
|Bowling Green
|6
|166
|106
|4
|1430
|8
|147.30
|New Mexico
|6
|204
|140
|3
|1592
|10
|147.42
|Jacksonville St.
|6
|160
|103
|3
|1269
|10
|147.87
|Ball St.
|6
|195
|131
|1
|1481
|11
|148.57
|TCU
|6
|183
|120
|6
|1444
|13
|148.74
|Purdue
|6
|165
|104
|1
|1474
|6
|148.86
|Georgia St.
|6
|181
|116
|2
|1489
|10
|149.21
|Michigan St.
|6
|187
|126
|3
|1428
|13
|151.26
|Stanford
|6
|231
|156
|1
|1822
|13
|151.49
|Charlotte
|6
|177
|117
|2
|1341
|13
|151.72
|Washington St.
|6
|160
|111
|0
|1152
|11
|152.54
|UCLA
|6
|143
|95
|0
|1042
|11
|153.03
|Virginia Tech
|7
|186
|128
|3
|1564
|10
|153.97
|Rutgers
|6
|163
|108
|2
|1494
|8
|156.99
|Arkansas St.
|6
|176
|120
|4
|1569
|11
|159.15
|Oregon St.
|7
|212
|128
|4
|1896
|18
|159.75
|Umass
|6
|182
|122
|3
|1423
|18
|162.05
|Sam Houston St.
|6
|188
|134
|2
|1671
|12
|164.87
|Middle Tennessee
|6
|152
|98
|3
|1358
|14
|165.97
|Oklahoma St.
|6
|190
|130
|3
|1792
|16
|172.28
|Air Force
|6
|179
|125
|2
|1939
|13
|182.56
|UAB
|6
|133
|84
|2
|1430
|14
|185.20
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.