NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Oregon
|8
|198
|97
|9
|997
|4
|88.86
|Arizona
|7
|202
|104
|9
|1072
|4
|93.69
|San Diego St.
|7
|226
|115
|7
|1166
|6
|96.79
|Nebraska
|8
|205
|118
|5
|1020
|3
|99.31
|Utah
|8
|215
|113
|7
|1190
|5
|100.21
|Wake Forest
|7
|260
|144
|4
|1259
|6
|100.60
|Iowa
|8
|215
|120
|9
|1208
|4
|100.78
|Indiana
|8
|226
|139
|11
|1259
|3
|102.95
|Ohio St.
|7
|181
|108
|4
|919
|3
|103.37
|Oklahoma
|8
|229
|130
|3
|1243
|4
|105.51
|Texas Tech
|8
|284
|160
|8
|1572
|8
|106.50
|Toledo
|8
|199
|105
|7
|1142
|8
|107.20
|Louisville
|7
|210
|118
|12
|1267
|8
|108.01
|BYU
|8
|245
|142
|12
|1511
|7
|109.40
|Southern Miss.
|8
|258
|150
|15
|1702
|6
|109.60
|UCF
|7
|175
|102
|5
|1024
|5
|111.15
|Wyoming
|8
|254
|141
|7
|1470
|10
|111.61
|Liberty
|7
|191
|103
|5
|1167
|7
|112.11
|Missouri
|8
|214
|116
|5
|1243
|9
|112.20
|LSU
|8
|243
|142
|10
|1529
|7
|112.57
|W. Kentucky
|8
|276
|157
|6
|1738
|6
|112.61
|Miami
|7
|220
|129
|7
|1282
|8
|113.22
|N. Illinois
|8
|211
|122
|7
|1342
|7
|115.56
|Alabama
|8
|209
|126
|8
|1309
|7
|116.29
|Penn St.
|7
|186
|115
|5
|1015
|8
|116.48
|Boise St.
|8
|224
|127
|11
|1475
|10
|116.92
|Memphis
|8
|282
|169
|11
|1868
|8
|117.13
|James Madison
|7
|176
|93
|6
|1139
|9
|117.26
|Maryland
|7
|253
|155
|14
|1589
|11
|117.30
|Louisiana Tech
|7
|266
|156
|12
|1721
|11
|117.62
|Kansas St.
|8
|262
|144
|8
|1763
|10
|117.97
|Northwestern
|8
|208
|125
|5
|1321
|6
|118.16
|Miami (Ohio)
|8
|268
|152
|9
|1625
|14
|118.17
|W. Michigan
|8
|229
|137
|5
|1451
|7
|118.77
|Texas
|8
|274
|171
|9
|1753
|8
|119.22
|California
|8
|240
|147
|6
|1527
|7
|119.32
|South Carolina
|8
|238
|140
|8
|1556
|9
|119.50
|Clemson
|7
|251
|153
|5
|1595
|7
|119.55
|Cent. Michigan
|8
|257
|151
|10
|1683
|11
|120.11
|Notre Dame
|7
|249
|141
|13
|1800
|10
|120.16
|Michigan
|8
|270
|176
|11
|1696
|9
|120.80
|Mississippi St.
|8
|252
|151
|11
|1667
|11
|121.16
|North Texas
|8
|215
|125
|7
|1363
|11
|121.76
|Temple
|8
|229
|132
|6
|1515
|11
|123.83
|Buffalo
|8
|244
|139
|3
|1558
|12
|124.37
|Mississippi
|8
|250
|148
|3
|1592
|11
|124.81
|Old Dominion
|8
|246
|150
|7
|1581
|12
|125.37
|East Carolina
|7
|225
|139
|3
|1545
|6
|125.59
|South Florida
|8
|332
|215
|10
|2179
|12
|125.79
|SMU
|8
|336
|190
|12
|2428
|16
|125.82
|Florida
|7
|198
|116
|6
|1539
|5
|126.15
|Houston
|8
|246
|152
|6
|1683
|9
|126.45
|South Alabama
|8
|226
|132
|4
|1465
|12
|126.84
|Washington
|8
|286
|182
|8
|1841
|13
|127.11
|Coastal Carolina
|7
|235
|141
|6
|1606
|11
|127.75
|Georgia
|7
|228
|139
|4
|1556
|9
|127.81
|Texas A&M
|8
|259
|156
|2
|1624
|13
|127.92
|Uconn
|8
|251
|156
|5
|1732
|9
|127.96
|Hawaii
|8
|224
|135
|5
|1571
|9
|127.98
|Iowa St.
|8
|250
|151
|6
|1733
|11
|128.35
|UNLV
|7
|247
|144
|10
|1795
|13
|128.62
|Tulane
|7
|214
|127
|6
|1562
|9
|128.93
|Kansas
|8
|245
|154
|4
|1673
|9
|129.07
|Virginia
|8
|258
|163
|8
|1831
|10
|129.38
|Auburn
|8
|248
|155
|7
|1875
|7
|129.68
|Minnesota
|8
|223
|141
|6
|1520
|10
|129.90
|Arizona St.
|8
|256
|163
|5
|1718
|11
|130.32
|Georgia Tech
|8
|247
|145
|2
|1730
|11
|130.62
|UTEP
|7
|199
|122
|2
|1410
|8
|132.08
|Army
|7
|210
|134
|4
|1454
|9
|132.30
|Kennesaw St.
|7
|235
|147
|3
|1709
|8
|132.32
|Colorado
|8
|227
|129
|3
|1683
|11
|132.45
|Rice
|8
|241
|140
|3
|1738
|12
|132.61
|Fresno St.
|8
|220
|140
|10
|1457
|15
|132.68
|North Carolina
|7
|240
|158
|5
|1645
|10
|132.99
|Florida St.
|7
|200
|122
|9
|1461
|12
|133.16
|Pittsburgh
|8
|265
|164
|7
|1801
|16
|133.62
|Troy
|8
|207
|134
|7
|1513
|9
|133.72
|Appalachian St.
|8
|293
|178
|9
|2094
|17
|133.79
|Missouri St.
|7
|235
|162
|7
|1669
|8
|133.87
|Delaware
|7
|236
|155
|5
|1610
|11
|134.13
|New Mexico St.
|7
|237
|157
|9
|1692
|12
|135.33
|Tulsa
|8
|251
|158
|5
|1789
|13
|135.93
|Nevada
|8
|226
|153
|5
|1698
|7
|136.61
|NC State
|8
|298
|188
|5
|2224
|13
|136.82
|Vanderbilt
|8
|264
|175
|4
|1766
|14
|136.95
|Baylor
|8
|240
|153
|5
|1701
|13
|136.99
|Utah St.
|8
|283
|171
|6
|2066
|17
|137.33
|Cincinnati
|8
|265
|178
|1
|1818
|11
|137.74
|Georgia Southern
|8
|241
|159
|5
|1825
|9
|137.76
|UCLA
|8
|220
|137
|3
|1465
|15
|137.98
|Southern Cal
|7
|214
|133
|9
|1598
|14
|138.05
|Akron
|9
|276
|172
|9
|2203
|13
|138.39
|Kentucky
|7
|202
|123
|6
|1771
|6
|138.40
|FIU
|7
|250
|161
|7
|1881
|13
|139.16
|TCU
|8
|276
|173
|9
|2063
|17
|139.27
|Duke
|7
|203
|137
|8
|1721
|6
|140.57
|West Virginia
|8
|251
|157
|8
|1977
|14
|140.74
|Syracuse
|8
|306
|198
|5
|2194
|18
|141.08
|Colorado St.
|8
|237
|150
|7
|1818
|14
|141.31
|Washington St.
|8
|227
|152
|1
|1569
|12
|141.58
|Navy
|7
|230
|144
|4
|1796
|12
|141.94
|E. Michigan
|9
|242
|147
|5
|1919
|15
|143.68
|New Mexico
|8
|256
|176
|4
|1958
|11
|144.05
|Ohio
|8
|235
|155
|7
|1841
|13
|144.06
|Ball St.
|8
|246
|159
|4
|1837
|15
|144.23
|Louisiana-Lafayette
|8
|207
|143
|6
|1606
|10
|144.40
|Texas State
|7
|233
|156
|2
|1695
|13
|144.76
|Marshall
|7
|216
|123
|9
|1934
|14
|145.21
|Boston College
|8
|261
|167
|5
|1981
|17
|145.40
|Kent St.
|8
|269
|166
|4
|2085
|18
|145.93
|Tennessee
|8
|280
|188
|5
|2130
|16
|146.33
|Jacksonville St.
|7
|210
|135
|3
|1691
|11
|146.35
|FAU
|8
|221
|143
|0
|1642
|13
|146.53
|Arkansas
|8
|235
|150
|5
|1936
|13
|147.03
|Illinois
|8
|269
|179
|2
|1972
|17
|147.49
|Stanford
|8
|296
|196
|1
|2338
|14
|147.50
|Oregon St.
|8
|253
|147
|5
|2078
|19
|147.93
|Bowling Green
|8
|194
|123
|4
|1675
|10
|148.81
|Purdue
|8
|218
|134
|2
|1965
|9
|148.97
|Virginia Tech
|8
|226
|152
|3
|1850
|11
|149.42
|UTSA
|7
|219
|138
|4
|1728
|16
|149.75
|San Jose St.
|7
|233
|150
|6
|2087
|11
|150.05
|Louisiana-Monroe
|8
|246
|154
|4
|1947
|19
|151.32
|Wisconsin
|8
|228
|158
|4
|1842
|13
|152.47
|Arkansas St.
|8
|224
|156
|4
|1895
|13
|156.29
|Michigan St.
|8
|232
|158
|3
|1846
|17
|156.54
|Georgia St.
|8
|230
|150
|2
|1981
|15
|157.35
|Middle Tennessee
|7
|195
|126
|4
|1639
|18
|161.58
|Umass
|8
|250
|170
|4
|2049
|22
|162.69
|Rutgers
|8
|210
|139
|3
|1957
|15
|165.18
|Charlotte
|8
|249
|170
|3
|2161
|20
|165.27
|Sam Houston St.
|7
|214
|155
|3
|1907
|14
|166.07
|UAB
|7
|169
|107
|3
|1669
|15
|172.01
|Oklahoma St.
|8
|248
|169
|3
|2344
|21
|173.06
|Air Force
|7
|209
|148
|4
|2150
|14
|175.50
