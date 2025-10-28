Live Radio
Sports » NCAA FBS Team Team…

NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

October 28, 2025, 11:13 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Oregon 8 198 97 9 997 4 88.86
Arizona 7 202 104 9 1072 4 93.69
San Diego St. 7 226 115 7 1166 6 96.79
Nebraska 8 205 118 5 1020 3 99.31
Utah 8 215 113 7 1190 5 100.21
Wake Forest 7 260 144 4 1259 6 100.60
Iowa 8 215 120 9 1208 4 100.78
Indiana 8 226 139 11 1259 3 102.95
Ohio St. 7 181 108 4 919 3 103.37
Oklahoma 8 229 130 3 1243 4 105.51
Texas Tech 8 284 160 8 1572 8 106.50
Toledo 8 199 105 7 1142 8 107.20
Louisville 7 210 118 12 1267 8 108.01
BYU 8 245 142 12 1511 7 109.40
Southern Miss. 8 258 150 15 1702 6 109.60
UCF 7 175 102 5 1024 5 111.15
Wyoming 8 254 141 7 1470 10 111.61
Liberty 7 191 103 5 1167 7 112.11
Missouri 8 214 116 5 1243 9 112.20
LSU 8 243 142 10 1529 7 112.57
W. Kentucky 8 276 157 6 1738 6 112.61
Miami 7 220 129 7 1282 8 113.22
N. Illinois 8 211 122 7 1342 7 115.56
Alabama 8 209 126 8 1309 7 116.29
Penn St. 7 186 115 5 1015 8 116.48
Boise St. 8 224 127 11 1475 10 116.92
Memphis 8 282 169 11 1868 8 117.13
James Madison 7 176 93 6 1139 9 117.26
Maryland 7 253 155 14 1589 11 117.30
Louisiana Tech 7 266 156 12 1721 11 117.62
Kansas St. 8 262 144 8 1763 10 117.97
Northwestern 8 208 125 5 1321 6 118.16
Miami (Ohio) 8 268 152 9 1625 14 118.17
W. Michigan 8 229 137 5 1451 7 118.77
Texas 8 274 171 9 1753 8 119.22
California 8 240 147 6 1527 7 119.32
South Carolina 8 238 140 8 1556 9 119.50
Clemson 7 251 153 5 1595 7 119.55
Cent. Michigan 8 257 151 10 1683 11 120.11
Notre Dame 7 249 141 13 1800 10 120.16
Michigan 8 270 176 11 1696 9 120.80
Mississippi St. 8 252 151 11 1667 11 121.16
North Texas 8 215 125 7 1363 11 121.76
Temple 8 229 132 6 1515 11 123.83
Buffalo 8 244 139 3 1558 12 124.37
Mississippi 8 250 148 3 1592 11 124.81
Old Dominion 8 246 150 7 1581 12 125.37
East Carolina 7 225 139 3 1545 6 125.59
South Florida 8 332 215 10 2179 12 125.79
SMU 8 336 190 12 2428 16 125.82
Florida 7 198 116 6 1539 5 126.15
Houston 8 246 152 6 1683 9 126.45
South Alabama 8 226 132 4 1465 12 126.84
Washington 8 286 182 8 1841 13 127.11
Coastal Carolina 7 235 141 6 1606 11 127.75
Georgia 7 228 139 4 1556 9 127.81
Texas A&M 8 259 156 2 1624 13 127.92
Uconn 8 251 156 5 1732 9 127.96
Hawaii 8 224 135 5 1571 9 127.98
Iowa St. 8 250 151 6 1733 11 128.35
UNLV 7 247 144 10 1795 13 128.62
Tulane 7 214 127 6 1562 9 128.93
Kansas 8 245 154 4 1673 9 129.07
Virginia 8 258 163 8 1831 10 129.38
Auburn 8 248 155 7 1875 7 129.68
Minnesota 8 223 141 6 1520 10 129.90
Arizona St. 8 256 163 5 1718 11 130.32
Georgia Tech 8 247 145 2 1730 11 130.62
UTEP 7 199 122 2 1410 8 132.08
Army 7 210 134 4 1454 9 132.30
Kennesaw St. 7 235 147 3 1709 8 132.32
Colorado 8 227 129 3 1683 11 132.45
Rice 8 241 140 3 1738 12 132.61
Fresno St. 8 220 140 10 1457 15 132.68
North Carolina 7 240 158 5 1645 10 132.99
Florida St. 7 200 122 9 1461 12 133.16
Pittsburgh 8 265 164 7 1801 16 133.62
Troy 8 207 134 7 1513 9 133.72
Appalachian St. 8 293 178 9 2094 17 133.79
Missouri St. 7 235 162 7 1669 8 133.87
Delaware 7 236 155 5 1610 11 134.13
New Mexico St. 7 237 157 9 1692 12 135.33
Tulsa 8 251 158 5 1789 13 135.93
Nevada 8 226 153 5 1698 7 136.61
NC State 8 298 188 5 2224 13 136.82
Vanderbilt 8 264 175 4 1766 14 136.95
Baylor 8 240 153 5 1701 13 136.99
Utah St. 8 283 171 6 2066 17 137.33
Cincinnati 8 265 178 1 1818 11 137.74
Georgia Southern 8 241 159 5 1825 9 137.76
UCLA 8 220 137 3 1465 15 137.98
Southern Cal 7 214 133 9 1598 14 138.05
Akron 9 276 172 9 2203 13 138.39
Kentucky 7 202 123 6 1771 6 138.40
FIU 7 250 161 7 1881 13 139.16
TCU 8 276 173 9 2063 17 139.27
Duke 7 203 137 8 1721 6 140.57
West Virginia 8 251 157 8 1977 14 140.74
Syracuse 8 306 198 5 2194 18 141.08
Colorado St. 8 237 150 7 1818 14 141.31
Washington St. 8 227 152 1 1569 12 141.58
Navy 7 230 144 4 1796 12 141.94
E. Michigan 9 242 147 5 1919 15 143.68
New Mexico 8 256 176 4 1958 11 144.05
Ohio 8 235 155 7 1841 13 144.06
Ball St. 8 246 159 4 1837 15 144.23
Louisiana-Lafayette 8 207 143 6 1606 10 144.40
Texas State 7 233 156 2 1695 13 144.76
Marshall 7 216 123 9 1934 14 145.21
Boston College 8 261 167 5 1981 17 145.40
Kent St. 8 269 166 4 2085 18 145.93
Tennessee 8 280 188 5 2130 16 146.33
Jacksonville St. 7 210 135 3 1691 11 146.35
FAU 8 221 143 0 1642 13 146.53
Arkansas 8 235 150 5 1936 13 147.03
Illinois 8 269 179 2 1972 17 147.49
Stanford 8 296 196 1 2338 14 147.50
Oregon St. 8 253 147 5 2078 19 147.93
Bowling Green 8 194 123 4 1675 10 148.81
Purdue 8 218 134 2 1965 9 148.97
Virginia Tech 8 226 152 3 1850 11 149.42
UTSA 7 219 138 4 1728 16 149.75
San Jose St. 7 233 150 6 2087 11 150.05
Louisiana-Monroe 8 246 154 4 1947 19 151.32
Wisconsin 8 228 158 4 1842 13 152.47
Arkansas St. 8 224 156 4 1895 13 156.29
Michigan St. 8 232 158 3 1846 17 156.54
Georgia St. 8 230 150 2 1981 15 157.35
Middle Tennessee 7 195 126 4 1639 18 161.58
Umass 8 250 170 4 2049 22 162.69
Rutgers 8 210 139 3 1957 15 165.18
Charlotte 8 249 170 3 2161 20 165.27
Sam Houston St. 7 214 155 3 1907 14 166.07
UAB 7 169 107 3 1669 15 172.01
Oklahoma St. 8 248 169 3 2344 21 173.06
Air Force 7 209 148 4 2150 14 175.50

