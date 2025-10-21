NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|North Texas
|7
|7
|315
|45.0
|Oregon
|7
|8
|309
|44.1
|Tennessee
|7
|10
|309
|44.1
|Indiana
|7
|9
|307
|43.9
|Texas Tech
|7
|14
|307
|43.9
|Southern Cal
|7
|12
|297
|42.4
|South Florida
|7
|10
|292
|41.7
|Vanderbilt
|7
|6
|290
|41.4
|Virginia
|7
|11
|280
|40.0
|Florida St.
|7
|8
|278
|39.7
|Notre Dame
|7
|5
|274
|39.1
|Missouri
|7
|10
|273
|39.0
|Pittsburgh
|7
|15
|269
|38.4
|Memphis
|7
|8
|267
|38.1
|Cincinnati
|7
|9
|265
|37.9
|Mississippi
|7
|12
|262
|37.4
|Arkansas
|7
|7
|260
|37.1
|UNLV
|7
|10
|260
|37.1
|Uconn
|7
|12
|260
|37.1
|Boise St.
|7
|5
|258
|36.9
|Utah
|7
|5
|258
|36.9
|Navy
|6
|5
|219
|36.5
|Ohio St.
|7
|8
|255
|36.4
|Air Force
|7
|6
|254
|36.3
|Baylor
|7
|9
|254
|36.3
|TCU
|7
|3
|254
|36.3
|Texas A&M
|7
|10
|253
|36.1
|Texas State
|7
|10
|253
|36.1
|Nebraska
|7
|11
|252
|36.0
|BYU
|7
|13
|249
|35.6
|Georgia Tech
|7
|14
|247
|35.3
|Toledo
|7
|6
|247
|35.3
|Alabama
|7
|9
|246
|35.1
|Marshall
|7
|12
|246
|35.1
|Washington
|7
|6
|242
|34.6
|SMU
|7
|8
|239
|34.1
|Illinois
|7
|12
|238
|34.0
|Louisville
|6
|12
|204
|34.0
|Penn St.
|7
|11
|238
|34.0
|Utah St.
|7
|7
|238
|34.0
|Duke
|7
|9
|237
|33.9
|Georgia
|7
|9
|236
|33.7
|Old Dominion
|7
|7
|232
|33.1
|Temple
|7
|7
|231
|33.0
|Miami
|6
|7
|196
|32.7
|Kansas
|7
|10
|227
|32.4
|James Madison
|7
|3
|226
|32.3
|Rutgers
|7
|8
|224
|32.0
|UTSA
|7
|6
|224
|32.0
|Mississippi St.
|7
|7
|223
|31.9
|Arizona
|7
|11
|221
|31.6
|Jacksonville St.
|7
|11
|215
|30.7
|Southern Miss.
|7
|8
|215
|30.7
|UCF
|7
|11
|215
|30.7
|San Diego St.
|6
|10
|184
|30.7
|East Carolina
|7
|8
|212
|30.3
|FAU
|7
|9
|210
|30.0
|NC State
|7
|3
|210
|30.0
|Iowa
|7
|14
|209
|29.9
|UAB
|7
|6
|208
|29.7
|W. Kentucky
|7
|11
|208
|29.7
|Georgia Southern
|7
|6
|206
|29.4
|Houston
|7
|15
|206
|29.4
|Kansas St.
|7
|10
|206
|29.4
|Ohio
|7
|4
|206
|29.4
|Fresno St.
|7
|8
|205
|29.3
|Iowa St.
|7
|9
|205
|29.3
|Wake Forest
|6
|9
|174
|29.0
|Delaware
|6
|3
|173
|28.8
|Michigan
|7
|9
|201
|28.7
|Oklahoma
|7
|12
|201
|28.7
|Hawaii
|8
|20
|229
|28.6
|New Mexico
|7
|7
|199
|28.4
|Maryland
|7
|14
|198
|28.3
|Troy
|7
|8
|198
|28.3
|Appalachian St.
|7
|11
|195
|27.9
|Boston College
|7
|10
|190
|27.1
|Michigan St.
|7
|7
|190
|27.1
|Minnesota
|7
|9
|188
|26.9
|Syracuse
|7
|7
|187
|26.7
|Texas
|7
|11
|187
|26.7
|Arizona St.
|7
|16
|182
|26.0
|Clemson
|7
|7
|182
|26.0
|Miami (Ohio)
|7
|8
|182
|26.0
|Tulane
|7
|14
|181
|25.9
|Buffalo
|7
|8
|179
|25.6
|LSU
|7
|13
|179
|25.6
|Colorado
|7
|4
|174
|24.9
|E. Michigan
|8
|14
|196
|24.5
|Louisiana Tech
|6
|5
|147
|24.5
|San Jose St.
|7
|6
|169
|24.1
|Army
|7
|7
|167
|23.9
|California
|7
|6
|166
|23.7
|Auburn
|7
|6
|165
|23.6
|Louisiana-Lafayette
|7
|9
|165
|23.6
|South Alabama
|7
|6
|164
|23.4
|New Mexico St.
|6
|11
|138
|23.0
|Virginia Tech
|7
|12
|161
|23.0
|W. Michigan
|7
|7
|160
|22.9
|Northwestern
|7
|11
|159
|22.7
|Purdue
|7
|9
|159
|22.7
|Cent. Michigan
|7
|11
|158
|22.6
|Kentucky
|6
|10
|135
|22.5
|Florida
|7
|12
|157
|22.4
|UCLA
|7
|12
|157
|22.4
|Arkansas St.
|7
|10
|155
|22.1
|Kennesaw St.
|6
|7
|132
|22.0
|Colorado St.
|7
|3
|153
|21.9
|FIU
|6
|7
|131
|21.8
|Missouri St.
|6
|9
|130
|21.7
|Oregon St.
|8
|4
|169
|21.1
|UTEP
|7
|4
|147
|21.0
|West Virginia
|7
|5
|147
|21.0
|Washington St.
|7
|10
|144
|20.6
|South Carolina
|7
|5
|141
|20.1
|Bowling Green
|7
|14
|140
|20.0
|Wyoming
|7
|5
|140
|20.0
|Tulsa
|7
|9
|139
|19.9
|Rice
|7
|6
|136
|19.4
|Liberty
|7
|10
|134
|19.1
|Coastal Carolina
|7
|7
|133
|19.0
|Stanford
|7
|10
|133
|19.0
|Georgia St.
|7
|2
|132
|18.9
|North Carolina
|6
|7
|112
|18.7
|Akron
|8
|8
|145
|18.1
|Kent St.
|7
|2
|125
|17.9
|Ball St.
|7
|3
|124
|17.7
|Charlotte
|7
|6
|120
|17.1
|Middle Tennessee
|6
|6
|102
|17.0
|Sam Houston St.
|7
|5
|119
|17.0
|Louisiana-Monroe
|7
|2
|117
|16.7
|Oklahoma St.
|7
|11
|116
|16.6
|Nevada
|7
|13
|109
|15.6
|Wisconsin
|7
|3
|93
|13.3
|N. Illinois
|7
|6
|86
|12.3
|Umass
|7
|6
|79
|11.3
