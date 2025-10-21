Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

October 21, 2025, 11:13 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
North Texas 7 7 315 45.0
Oregon 7 8 309 44.1
Tennessee 7 10 309 44.1
Indiana 7 9 307 43.9
Texas Tech 7 14 307 43.9
Southern Cal 7 12 297 42.4
South Florida 7 10 292 41.7
Vanderbilt 7 6 290 41.4
Virginia 7 11 280 40.0
Florida St. 7 8 278 39.7
Notre Dame 7 5 274 39.1
Missouri 7 10 273 39.0
Pittsburgh 7 15 269 38.4
Memphis 7 8 267 38.1
Cincinnati 7 9 265 37.9
Mississippi 7 12 262 37.4
Arkansas 7 7 260 37.1
UNLV 7 10 260 37.1
Uconn 7 12 260 37.1
Boise St. 7 5 258 36.9
Utah 7 5 258 36.9
Navy 6 5 219 36.5
Ohio St. 7 8 255 36.4
Air Force 7 6 254 36.3
Baylor 7 9 254 36.3
TCU 7 3 254 36.3
Texas A&M 7 10 253 36.1
Texas State 7 10 253 36.1
Nebraska 7 11 252 36.0
BYU 7 13 249 35.6
Georgia Tech 7 14 247 35.3
Toledo 7 6 247 35.3
Alabama 7 9 246 35.1
Marshall 7 12 246 35.1
Washington 7 6 242 34.6
SMU 7 8 239 34.1
Illinois 7 12 238 34.0
Louisville 6 12 204 34.0
Penn St. 7 11 238 34.0
Utah St. 7 7 238 34.0
Duke 7 9 237 33.9
Georgia 7 9 236 33.7
Old Dominion 7 7 232 33.1
Temple 7 7 231 33.0
Miami 6 7 196 32.7
Kansas 7 10 227 32.4
James Madison 7 3 226 32.3
Rutgers 7 8 224 32.0
UTSA 7 6 224 32.0
Mississippi St. 7 7 223 31.9
Arizona 7 11 221 31.6
Jacksonville St. 7 11 215 30.7
Southern Miss. 7 8 215 30.7
UCF 7 11 215 30.7
San Diego St. 6 10 184 30.7
East Carolina 7 8 212 30.3
FAU 7 9 210 30.0
NC State 7 3 210 30.0
Iowa 7 14 209 29.9
UAB 7 6 208 29.7
W. Kentucky 7 11 208 29.7
Georgia Southern 7 6 206 29.4
Houston 7 15 206 29.4
Kansas St. 7 10 206 29.4
Ohio 7 4 206 29.4
Fresno St. 7 8 205 29.3
Iowa St. 7 9 205 29.3
Wake Forest 6 9 174 29.0
Delaware 6 3 173 28.8
Michigan 7 9 201 28.7
Oklahoma 7 12 201 28.7
Hawaii 8 20 229 28.6
New Mexico 7 7 199 28.4
Maryland 7 14 198 28.3
Troy 7 8 198 28.3
Appalachian St. 7 11 195 27.9
Boston College 7 10 190 27.1
Michigan St. 7 7 190 27.1
Minnesota 7 9 188 26.9
Syracuse 7 7 187 26.7
Texas 7 11 187 26.7
Arizona St. 7 16 182 26.0
Clemson 7 7 182 26.0
Miami (Ohio) 7 8 182 26.0
Tulane 7 14 181 25.9
Buffalo 7 8 179 25.6
LSU 7 13 179 25.6
Colorado 7 4 174 24.9
E. Michigan 8 14 196 24.5
Louisiana Tech 6 5 147 24.5
San Jose St. 7 6 169 24.1
Army 7 7 167 23.9
California 7 6 166 23.7
Auburn 7 6 165 23.6
Louisiana-Lafayette 7 9 165 23.6
South Alabama 7 6 164 23.4
New Mexico St. 6 11 138 23.0
Virginia Tech 7 12 161 23.0
W. Michigan 7 7 160 22.9
Northwestern 7 11 159 22.7
Purdue 7 9 159 22.7
Cent. Michigan 7 11 158 22.6
Kentucky 6 10 135 22.5
Florida 7 12 157 22.4
UCLA 7 12 157 22.4
Arkansas St. 7 10 155 22.1
Kennesaw St. 6 7 132 22.0
Colorado St. 7 3 153 21.9
FIU 6 7 131 21.8
Missouri St. 6 9 130 21.7
Oregon St. 8 4 169 21.1
UTEP 7 4 147 21.0
West Virginia 7 5 147 21.0
Washington St. 7 10 144 20.6
South Carolina 7 5 141 20.1
Bowling Green 7 14 140 20.0
Wyoming 7 5 140 20.0
Tulsa 7 9 139 19.9
Rice 7 6 136 19.4
Liberty 7 10 134 19.1
Coastal Carolina 7 7 133 19.0
Stanford 7 10 133 19.0
Georgia St. 7 2 132 18.9
North Carolina 6 7 112 18.7
Akron 8 8 145 18.1
Kent St. 7 2 125 17.9
Ball St. 7 3 124 17.7
Charlotte 7 6 120 17.1
Middle Tennessee 6 6 102 17.0
Sam Houston St. 7 5 119 17.0
Louisiana-Monroe 7 2 117 16.7
Oklahoma St. 7 11 116 16.6
Nevada 7 13 109 15.6
Wisconsin 7 3 93 13.3
N. Illinois 7 6 86 12.3
Umass 7 6 79 11.3

Sports
