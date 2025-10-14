NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|Tennessee
|6
|10
|289
|48.2
|Texas Tech
|6
|14
|285
|47.5
|Southern Cal
|6
|9
|273
|45.5
|Indiana
|6
|8
|269
|44.8
|Florida St.
|6
|6
|265
|44.2
|North Texas
|6
|5
|260
|43.3
|Vanderbilt
|6
|5
|259
|43.2
|Virginia
|6
|9
|258
|43.0
|Oregon
|6
|8
|253
|42.2
|Missouri
|6
|9
|250
|41.7
|Nebraska
|6
|9
|246
|41.0
|South Florida
|6
|8
|244
|40.7
|Memphis
|6
|7
|243
|40.5
|Notre Dame
|6
|5
|240
|40.0
|Pittsburgh
|6
|12
|239
|39.8
|Utah
|6
|5
|237
|39.5
|Washington
|6
|6
|235
|39.2
|Air Force
|6
|3
|230
|38.3
|UNLV
|6
|9
|229
|38.2
|Mississippi
|6
|12
|227
|37.8
|BYU
|6
|12
|225
|37.5
|Uconn
|6
|11
|222
|37.0
|Ohio St.
|6
|6
|221
|36.8
|Georgia Tech
|6
|12
|220
|36.7
|Duke
|6
|8
|219
|36.5
|Navy
|6
|5
|219
|36.5
|Arkansas
|6
|5
|218
|36.3
|Baylor
|6
|7
|218
|36.3
|Cincinnati
|6
|9
|216
|36.0
|Louisville
|5
|11
|180
|36.0
|Texas State
|6
|7
|216
|36.0
|Penn St.
|6
|10
|214
|35.7
|Rutgers
|6
|7
|214
|35.7
|TCU
|6
|3
|212
|35.3
|Miami
|5
|5
|175
|35.0
|Alabama
|6
|9
|209
|34.8
|Texas A&M
|6
|9
|208
|34.7
|Utah St.
|6
|4
|208
|34.7
|UTSA
|6
|5
|207
|34.5
|Marshall
|6
|8
|206
|34.3
|Old Dominion
|6
|7
|205
|34.2
|Illinois
|7
|12
|238
|34.0
|SMU
|6
|5
|204
|34.0
|Boise St.
|6
|5
|202
|33.7
|Mississippi St.
|6
|7
|202
|33.7
|Toledo
|6
|5
|202
|33.7
|W. Kentucky
|6
|9
|202
|33.7
|FAU
|6
|7
|197
|32.8
|Kansas
|7
|10
|227
|32.4
|Arizona
|6
|11
|193
|32.2
|Georgia
|6
|6
|193
|32.2
|Southern Miss.
|6
|6
|193
|32.2
|Iowa
|6
|12
|184
|30.7
|San Diego St.
|6
|10
|184
|30.7
|Temple
|6
|7
|182
|30.3
|Maryland
|6
|13
|181
|30.2
|NC State
|7
|3
|210
|30.0
|Delaware
|5
|3
|148
|29.6
|Jacksonville St.
|6
|10
|177
|29.5
|Michigan
|6
|8
|177
|29.5
|Michigan St.
|6
|5
|177
|29.5
|UAB
|6
|5
|177
|29.5
|Kansas St.
|7
|10
|206
|29.4
|Fresno St.
|7
|8
|205
|29.3
|Iowa St.
|7
|9
|205
|29.3
|Houston
|6
|14
|175
|29.2
|New Mexico
|6
|6
|175
|29.2
|Oklahoma
|6
|11
|175
|29.2
|Syracuse
|6
|7
|174
|29.0
|Wake Forest
|6
|9
|174
|29.0
|East Carolina
|6
|6
|171
|28.5
|Texas
|6
|8
|171
|28.5
|UCF
|6
|10
|170
|28.3
|Hawaii
|7
|19
|198
|28.3
|Boston College
|6
|7
|167
|27.8
|Georgia Southern
|6
|4
|165
|27.5
|Minnesota
|6
|8
|164
|27.3
|James Madison
|6
|3
|163
|27.2
|Troy
|6
|5
|161
|26.8
|Purdue
|6
|9
|159
|26.5
|Appalachian St.
|6
|8
|158
|26.3
|Clemson
|6
|6
|158
|26.3
|Ohio
|6
|4
|158
|26.3
|Tulane
|6
|13
|157
|26.2
|Arizona St.
|6
|12
|156
|26.0
|LSU
|6
|10
|155
|25.8
|Louisiana-Lafayette
|6
|8
|155
|25.8
|Buffalo
|6
|6
|151
|25.2
|Army
|6
|6
|150
|25.0
|South Alabama
|6
|6
|150
|25.0
|Colorado
|7
|4
|174
|24.9
|Auburn
|6
|5
|148
|24.7
|Louisiana Tech
|6
|5
|147
|24.5
|Kentucky
|5
|8
|122
|24.4
|California
|6
|6
|145
|24.2
|San Jose St.
|6
|4
|144
|24.0
|E. Michigan
|7
|14
|166
|23.7
|Arkansas St.
|6
|7
|140
|23.3
|Northwestern
|6
|9
|140
|23.3
|Miami (Ohio)
|6
|8
|138
|23.0
|Virginia Tech
|7
|12
|161
|23.0
|W. Michigan
|7
|7
|160
|22.9
|UCLA
|6
|10
|137
|22.8
|Bowling Green
|6
|12
|134
|22.3
|Colorado St.
|6
|3
|134
|22.3
|Florida
|6
|9
|134
|22.3
|South Carolina
|6
|5
|134
|22.3
|West Virginia
|6
|5
|134
|22.3
|New Mexico St.
|5
|9
|111
|22.2
|Kennesaw St.
|6
|7
|132
|22.0
|Cent. Michigan
|6
|9
|131
|21.8
|Missouri St.
|6
|9
|130
|21.7
|FIU
|5
|3
|106
|21.2
|Washington St.
|6
|8
|124
|20.7
|Wyoming
|6
|5
|119
|19.8
|Rice
|7
|6
|136
|19.4
|Kent St.
|6
|1
|115
|19.2
|Stanford
|6
|8
|113
|18.8
|North Carolina
|5
|6
|94
|18.8
|Tulsa
|6
|7
|112
|18.7
|UTEP
|6
|4
|112
|18.7
|Georgia St.
|6
|1
|108
|18.0
|Oregon St.
|7
|3
|124
|17.7
|Charlotte
|6
|6
|106
|17.7
|Liberty
|6
|7
|104
|17.3
|Louisiana-Monroe
|6
|2
|103
|17.2
|Middle Tennessee
|6
|6
|102
|17.0
|Sam Houston St.
|6
|4
|102
|17.0
|Akron
|7
|6
|117
|16.7
|Oklahoma St.
|6
|10
|99
|16.5
|Wisconsin
|6
|3
|93
|15.5
|Coastal Carolina
|6
|6
|88
|14.7
|Nevada
|6
|10
|87
|14.5
|Ball St.
|6
|3
|82
|13.7
|N. Illinois
|6
|6
|65
|10.8
|Umass
|6
|6
|58
|9.7
