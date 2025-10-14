Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Scoring Offense

NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

October 14, 2025, 11:14 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
Tennessee 6 10 289 48.2
Texas Tech 6 14 285 47.5
Southern Cal 6 9 273 45.5
Indiana 6 8 269 44.8
Florida St. 6 6 265 44.2
North Texas 6 5 260 43.3
Vanderbilt 6 5 259 43.2
Virginia 6 9 258 43.0
Oregon 6 8 253 42.2
Missouri 6 9 250 41.7
Nebraska 6 9 246 41.0
South Florida 6 8 244 40.7
Memphis 6 7 243 40.5
Notre Dame 6 5 240 40.0
Pittsburgh 6 12 239 39.8
Utah 6 5 237 39.5
Washington 6 6 235 39.2
Air Force 6 3 230 38.3
UNLV 6 9 229 38.2
Mississippi 6 12 227 37.8
BYU 6 12 225 37.5
Uconn 6 11 222 37.0
Ohio St. 6 6 221 36.8
Georgia Tech 6 12 220 36.7
Duke 6 8 219 36.5
Navy 6 5 219 36.5
Arkansas 6 5 218 36.3
Baylor 6 7 218 36.3
Cincinnati 6 9 216 36.0
Louisville 5 11 180 36.0
Texas State 6 7 216 36.0
Penn St. 6 10 214 35.7
Rutgers 6 7 214 35.7
TCU 6 3 212 35.3
Miami 5 5 175 35.0
Alabama 6 9 209 34.8
Texas A&M 6 9 208 34.7
Utah St. 6 4 208 34.7
UTSA 6 5 207 34.5
Marshall 6 8 206 34.3
Old Dominion 6 7 205 34.2
Illinois 7 12 238 34.0
SMU 6 5 204 34.0
Boise St. 6 5 202 33.7
Mississippi St. 6 7 202 33.7
Toledo 6 5 202 33.7
W. Kentucky 6 9 202 33.7
FAU 6 7 197 32.8
Kansas 7 10 227 32.4
Arizona 6 11 193 32.2
Georgia 6 6 193 32.2
Southern Miss. 6 6 193 32.2
Iowa 6 12 184 30.7
San Diego St. 6 10 184 30.7
Temple 6 7 182 30.3
Maryland 6 13 181 30.2
NC State 7 3 210 30.0
Delaware 5 3 148 29.6
Jacksonville St. 6 10 177 29.5
Michigan 6 8 177 29.5
Michigan St. 6 5 177 29.5
UAB 6 5 177 29.5
Kansas St. 7 10 206 29.4
Fresno St. 7 8 205 29.3
Iowa St. 7 9 205 29.3
Houston 6 14 175 29.2
New Mexico 6 6 175 29.2
Oklahoma 6 11 175 29.2
Syracuse 6 7 174 29.0
Wake Forest 6 9 174 29.0
East Carolina 6 6 171 28.5
Texas 6 8 171 28.5
UCF 6 10 170 28.3
Hawaii 7 19 198 28.3
Boston College 6 7 167 27.8
Georgia Southern 6 4 165 27.5
Minnesota 6 8 164 27.3
James Madison 6 3 163 27.2
Troy 6 5 161 26.8
Purdue 6 9 159 26.5
Appalachian St. 6 8 158 26.3
Clemson 6 6 158 26.3
Ohio 6 4 158 26.3
Tulane 6 13 157 26.2
Arizona St. 6 12 156 26.0
LSU 6 10 155 25.8
Louisiana-Lafayette 6 8 155 25.8
Buffalo 6 6 151 25.2
Army 6 6 150 25.0
South Alabama 6 6 150 25.0
Colorado 7 4 174 24.9
Auburn 6 5 148 24.7
Louisiana Tech 6 5 147 24.5
Kentucky 5 8 122 24.4
California 6 6 145 24.2
San Jose St. 6 4 144 24.0
E. Michigan 7 14 166 23.7
Arkansas St. 6 7 140 23.3
Northwestern 6 9 140 23.3
Miami (Ohio) 6 8 138 23.0
Virginia Tech 7 12 161 23.0
W. Michigan 7 7 160 22.9
UCLA 6 10 137 22.8
Bowling Green 6 12 134 22.3
Colorado St. 6 3 134 22.3
Florida 6 9 134 22.3
South Carolina 6 5 134 22.3
West Virginia 6 5 134 22.3
New Mexico St. 5 9 111 22.2
Kennesaw St. 6 7 132 22.0
Cent. Michigan 6 9 131 21.8
Missouri St. 6 9 130 21.7
FIU 5 3 106 21.2
Washington St. 6 8 124 20.7
Wyoming 6 5 119 19.8
Rice 7 6 136 19.4
Kent St. 6 1 115 19.2
Stanford 6 8 113 18.8
North Carolina 5 6 94 18.8
Tulsa 6 7 112 18.7
UTEP 6 4 112 18.7
Georgia St. 6 1 108 18.0
Oregon St. 7 3 124 17.7
Charlotte 6 6 106 17.7
Liberty 6 7 104 17.3
Louisiana-Monroe 6 2 103 17.2
Middle Tennessee 6 6 102 17.0
Sam Houston St. 6 4 102 17.0
Akron 7 6 117 16.7
Oklahoma St. 6 10 99 16.5
Wisconsin 6 3 93 15.5
Coastal Carolina 6 6 88 14.7
Nevada 6 10 87 14.5
Ball St. 6 3 82 13.7
N. Illinois 6 6 65 10.8
Umass 6 6 58 9.7

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up