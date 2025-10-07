NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|Tennessee
|5
|8
|255
|51.0
|Texas Tech
|5
|12
|243
|48.6
|Southern Cal
|5
|8
|242
|48.4
|Indiana
|5
|5
|239
|47.8
|Florida St.
|5
|5
|234
|46.8
|Oregon
|5
|6
|233
|46.6
|Missouri
|5
|8
|226
|45.2
|North Texas
|5
|5
|224
|44.8
|Vanderbilt
|6
|5
|259
|43.2
|Virginia
|6
|9
|258
|43.0
|Nebraska
|5
|7
|212
|42.4
|Pittsburgh
|5
|10
|205
|41.0
|Notre Dame
|5
|3
|204
|40.8
|Mississippi
|5
|11
|203
|40.6
|Memphis
|6
|7
|243
|40.5
|Washington
|5
|5
|197
|39.4
|Cincinnati
|5
|7
|196
|39.2
|Rutgers
|5
|5
|195
|39.0
|Utah
|5
|5
|195
|39.0
|Penn St.
|5
|10
|193
|38.6
|BYU
|5
|10
|192
|38.4
|Arkansas
|5
|4
|187
|37.4
|Navy
|5
|4
|187
|37.4
|Ohio St.
|5
|4
|187
|37.4
|Georgia Tech
|5
|10
|185
|37.0
|Illinois
|6
|11
|222
|37.0
|Uconn
|6
|11
|222
|37.0
|TCU
|5
|3
|184
|36.8
|Duke
|6
|8
|219
|36.5
|Air Force
|5
|3
|182
|36.4
|Alabama
|5
|7
|182
|36.4
|Utah St.
|5
|2
|182
|36.4
|Baylor
|6
|7
|218
|36.3
|Old Dominion
|5
|6
|181
|36.2
|South Florida
|5
|8
|181
|36.2
|Louisville
|5
|11
|180
|36.0
|Toledo
|5
|5
|179
|35.8
|UNLV
|5
|6
|178
|35.6
|Kansas
|6
|9
|210
|35.0
|Miami
|5
|5
|175
|35.0
|Texas State
|5
|5
|175
|35.0
|Texas A&M
|5
|7
|174
|34.8
|Georgia
|5
|4
|173
|34.6
|SMU
|5
|3
|170
|34.0
|NC State
|6
|3
|203
|33.8
|Oklahoma
|5
|9
|169
|33.8
|Mississippi St.
|6
|7
|202
|33.7
|W. Kentucky
|6
|9
|202
|33.7
|Arizona
|5
|9
|166
|33.2
|Michigan
|5
|8
|164
|32.8
|Michigan St.
|5
|5
|164
|32.8
|Boise St.
|5
|3
|161
|32.2
|UCF
|5
|9
|159
|31.8
|Marshall
|5
|6
|158
|31.6
|Boston College
|5
|6
|157
|31.4
|Iowa St.
|6
|8
|188
|31.3
|Southern Miss.
|5
|5
|155
|31.0
|Fresno St.
|6
|8
|184
|30.7
|East Carolina
|5
|4
|152
|30.4
|Temple
|5
|6
|151
|30.2
|Maryland
|5
|12
|150
|30.0
|New Mexico
|5
|5
|150
|30.0
|Delaware
|5
|3
|148
|29.6
|Jacksonville St.
|5
|7
|148
|29.6
|Texas
|5
|5
|148
|29.6
|Iowa
|5
|9
|147
|29.4
|Arizona St.
|5
|11
|146
|29.2
|UTSA
|5
|4
|146
|29.2
|Syracuse
|6
|7
|174
|29.0
|FAU
|5
|6
|144
|28.8
|UAB
|5
|4
|144
|28.8
|Louisiana-Lafayette
|5
|8
|141
|28.2
|Louisiana Tech
|5
|5
|140
|28.0
|San Diego St.
|5
|7
|140
|28.0
|James Madison
|5
|2
|139
|27.8
|Purdue
|5
|7
|139
|27.8
|Auburn
|5
|4
|138
|27.6
|Kansas St.
|6
|8
|165
|27.5
|Minnesota
|5
|6
|137
|27.4
|Houston
|5
|10
|136
|27.2
|LSU
|5
|8
|135
|27.0
|Wake Forest
|5
|8
|135
|27.0
|Ohio
|6
|4
|158
|26.3
|Tulane
|5
|9
|131
|26.2
|Georgia Southern
|5
|4
|130
|26.0
|Hawaii
|6
|16
|154
|25.7
|Army
|5
|5
|126
|25.2
|Buffalo
|6
|6
|151
|25.2
|Colorado
|6
|3
|150
|25.0
|E. Michigan
|6
|11
|150
|25.0
|South Alabama
|6
|6
|150
|25.0
|South Carolina
|5
|4
|124
|24.8
|Kentucky
|5
|8
|122
|24.4
|California
|6
|6
|145
|24.2
|Miami (Ohio)
|5
|6
|118
|23.6
|Northwestern
|5
|6
|118
|23.6
|Virginia Tech
|6
|12
|141
|23.5
|Appalachian St.
|5
|6
|117
|23.4
|Clemson
|5
|4
|117
|23.4
|Florida
|5
|8
|117
|23.4
|Arkansas St.
|6
|7
|140
|23.3
|San Jose St.
|5
|4
|116
|23.2
|Troy
|5
|3
|113
|22.6
|West Virginia
|6
|5
|134
|22.3
|New Mexico St.
|5
|9
|111
|22.2
|Cent. Michigan
|6
|9
|131
|21.8
|Missouri St.
|5
|6
|108
|21.6
|Bowling Green
|5
|12
|106
|21.2
|FIU
|5
|3
|106
|21.2
|UTEP
|5
|4
|104
|20.8
|Stanford
|5
|7
|103
|20.6
|Washington St.
|5
|8
|103
|20.6
|Rice
|6
|4
|123
|20.5
|Charlotte
|5
|6
|99
|19.8
|UCLA
|5
|9
|99
|19.8
|W. Michigan
|6
|7
|118
|19.7
|Kennesaw St.
|5
|7
|97
|19.4
|Louisiana-Monroe
|5
|2
|95
|19.0
|North Carolina
|5
|6
|94
|18.8
|Tulsa
|6
|7
|112
|18.7
|Wisconsin
|5
|3
|93
|18.6
|Akron
|6
|6
|110
|18.3
|Oregon St.
|6
|3
|110
|18.3
|Georgia St.
|5
|1
|88
|17.6
|Colorado St.
|5
|3
|85
|17.0
|Liberty
|5
|3
|85
|17.0
|Wyoming
|5
|5
|84
|16.8
|Ball St.
|5
|3
|82
|16.4
|Middle Tennessee
|5
|4
|82
|16.4
|Oklahoma St.
|5
|9
|82
|16.4
|Nevada
|5
|9
|77
|15.4
|Sam Houston St.
|5
|4
|75
|15.0
|Kent St.
|5
|1
|73
|14.6
|Coastal Carolina
|5
|3
|65
|13.0
|N. Illinois
|5
|5
|55
|11.0
|Umass
|5
|4
|52
|10.4
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.