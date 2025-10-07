Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

October 7, 2025, 11:12 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
Tennessee 5 8 255 51.0
Texas Tech 5 12 243 48.6
Southern Cal 5 8 242 48.4
Indiana 5 5 239 47.8
Florida St. 5 5 234 46.8
Oregon 5 6 233 46.6
Missouri 5 8 226 45.2
North Texas 5 5 224 44.8
Vanderbilt 6 5 259 43.2
Virginia 6 9 258 43.0
Nebraska 5 7 212 42.4
Pittsburgh 5 10 205 41.0
Notre Dame 5 3 204 40.8
Mississippi 5 11 203 40.6
Memphis 6 7 243 40.5
Washington 5 5 197 39.4
Cincinnati 5 7 196 39.2
Rutgers 5 5 195 39.0
Utah 5 5 195 39.0
Penn St. 5 10 193 38.6
BYU 5 10 192 38.4
Arkansas 5 4 187 37.4
Navy 5 4 187 37.4
Ohio St. 5 4 187 37.4
Georgia Tech 5 10 185 37.0
Illinois 6 11 222 37.0
Uconn 6 11 222 37.0
TCU 5 3 184 36.8
Duke 6 8 219 36.5
Air Force 5 3 182 36.4
Alabama 5 7 182 36.4
Utah St. 5 2 182 36.4
Baylor 6 7 218 36.3
Old Dominion 5 6 181 36.2
South Florida 5 8 181 36.2
Louisville 5 11 180 36.0
Toledo 5 5 179 35.8
UNLV 5 6 178 35.6
Kansas 6 9 210 35.0
Miami 5 5 175 35.0
Texas State 5 5 175 35.0
Texas A&M 5 7 174 34.8
Georgia 5 4 173 34.6
SMU 5 3 170 34.0
NC State 6 3 203 33.8
Oklahoma 5 9 169 33.8
Mississippi St. 6 7 202 33.7
W. Kentucky 6 9 202 33.7
Arizona 5 9 166 33.2
Michigan 5 8 164 32.8
Michigan St. 5 5 164 32.8
Boise St. 5 3 161 32.2
UCF 5 9 159 31.8
Marshall 5 6 158 31.6
Boston College 5 6 157 31.4
Iowa St. 6 8 188 31.3
Southern Miss. 5 5 155 31.0
Fresno St. 6 8 184 30.7
East Carolina 5 4 152 30.4
Temple 5 6 151 30.2
Maryland 5 12 150 30.0
New Mexico 5 5 150 30.0
Delaware 5 3 148 29.6
Jacksonville St. 5 7 148 29.6
Texas 5 5 148 29.6
Iowa 5 9 147 29.4
Arizona St. 5 11 146 29.2
UTSA 5 4 146 29.2
Syracuse 6 7 174 29.0
FAU 5 6 144 28.8
UAB 5 4 144 28.8
Louisiana-Lafayette 5 8 141 28.2
Louisiana Tech 5 5 140 28.0
San Diego St. 5 7 140 28.0
James Madison 5 2 139 27.8
Purdue 5 7 139 27.8
Auburn 5 4 138 27.6
Kansas St. 6 8 165 27.5
Minnesota 5 6 137 27.4
Houston 5 10 136 27.2
LSU 5 8 135 27.0
Wake Forest 5 8 135 27.0
Ohio 6 4 158 26.3
Tulane 5 9 131 26.2
Georgia Southern 5 4 130 26.0
Hawaii 6 16 154 25.7
Army 5 5 126 25.2
Buffalo 6 6 151 25.2
Colorado 6 3 150 25.0
E. Michigan 6 11 150 25.0
South Alabama 6 6 150 25.0
South Carolina 5 4 124 24.8
Kentucky 5 8 122 24.4
California 6 6 145 24.2
Miami (Ohio) 5 6 118 23.6
Northwestern 5 6 118 23.6
Virginia Tech 6 12 141 23.5
Appalachian St. 5 6 117 23.4
Clemson 5 4 117 23.4
Florida 5 8 117 23.4
Arkansas St. 6 7 140 23.3
San Jose St. 5 4 116 23.2
Troy 5 3 113 22.6
West Virginia 6 5 134 22.3
New Mexico St. 5 9 111 22.2
Cent. Michigan 6 9 131 21.8
Missouri St. 5 6 108 21.6
Bowling Green 5 12 106 21.2
FIU 5 3 106 21.2
UTEP 5 4 104 20.8
Stanford 5 7 103 20.6
Washington St. 5 8 103 20.6
Rice 6 4 123 20.5
Charlotte 5 6 99 19.8
UCLA 5 9 99 19.8
W. Michigan 6 7 118 19.7
Kennesaw St. 5 7 97 19.4
Louisiana-Monroe 5 2 95 19.0
North Carolina 5 6 94 18.8
Tulsa 6 7 112 18.7
Wisconsin 5 3 93 18.6
Akron 6 6 110 18.3
Oregon St. 6 3 110 18.3
Georgia St. 5 1 88 17.6
Colorado St. 5 3 85 17.0
Liberty 5 3 85 17.0
Wyoming 5 5 84 16.8
Ball St. 5 3 82 16.4
Middle Tennessee 5 4 82 16.4
Oklahoma St. 5 9 82 16.4
Nevada 5 9 77 15.4
Sam Houston St. 5 4 75 15.0
Kent St. 5 1 73 14.6
Coastal Carolina 5 3 65 13.0
N. Illinois 5 5 55 11.0
Umass 5 4 52 10.4

