NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|North Texas
|8
|9
|369
|46.1
|Tennessee
|8
|10
|365
|45.6
|Indiana
|8
|9
|363
|45.4
|Texas Tech
|8
|14
|349
|43.6
|Southern Cal
|7
|12
|297
|42.4
|Oregon
|8
|8
|330
|41.2
|South Florida
|8
|11
|323
|40.4
|Pittsburgh
|8
|19
|322
|40.2
|Florida St.
|7
|8
|278
|39.7
|Notre Dame
|7
|5
|274
|39.1
|Utah
|8
|8
|311
|38.9
|Vanderbilt
|8
|7
|307
|38.4
|Cincinnati
|8
|11
|306
|38.2
|Texas A&M
|8
|10
|302
|37.8
|Memphis
|8
|10
|301
|37.6
|Navy
|7
|5
|261
|37.3
|UNLV
|7
|10
|260
|37.1
|Virginia
|8
|12
|297
|37.1
|Mississippi
|8
|16
|296
|37.0
|Uconn
|8
|14
|294
|36.8
|Ohio St.
|7
|8
|255
|36.4
|Air Force
|7
|6
|254
|36.3
|BYU
|8
|15
|290
|36.2
|Texas State
|7
|10
|253
|36.1
|Georgia Tech
|8
|16
|288
|36.0
|Arkansas
|8
|8
|284
|35.5
|Washington
|8
|6
|284
|35.5
|Missouri
|8
|11
|283
|35.4
|Boise St.
|8
|6
|282
|35.2
|Marshall
|7
|12
|246
|35.1
|Nebraska
|8
|11
|280
|35.0
|TCU
|8
|6
|277
|34.6
|Louisville
|7
|13
|242
|34.6
|Alabama
|8
|9
|275
|34.4
|Baylor
|8
|9
|274
|34.2
|Miami
|7
|7
|238
|34.0
|Penn St.
|7
|11
|238
|34.0
|Duke
|7
|9
|237
|33.9
|Georgia
|7
|9
|236
|33.7
|Temple
|8
|8
|269
|33.6
|Southern Miss.
|8
|8
|264
|33.0
|Illinois
|8
|13
|263
|32.9
|Mississippi St.
|8
|8
|261
|32.6
|James Madison
|7
|3
|226
|32.3
|Old Dominion
|8
|8
|256
|32.0
|UTSA
|7
|6
|224
|32.0
|Toledo
|8
|6
|254
|31.8
|Arizona
|7
|11
|221
|31.6
|Utah St.
|8
|7
|252
|31.5
|Rutgers
|8
|10
|251
|31.4
|SMU
|8
|10
|251
|31.4
|Iowa
|8
|16
|250
|31.2
|Kansas St.
|8
|10
|248
|31.0
|Jacksonville St.
|7
|11
|215
|30.7
|UCF
|7
|11
|215
|30.7
|Kansas
|8
|11
|244
|30.5
|NC State
|8
|3
|244
|30.5
|East Carolina
|7
|8
|212
|30.3
|FAU
|8
|11
|242
|30.2
|UAB
|7
|6
|208
|29.7
|San Diego St.
|7
|13
|207
|29.6
|W. Kentucky
|8
|13
|236
|29.5
|Ohio
|8
|4
|234
|29.2
|Delaware
|7
|4
|204
|29.1
|Troy
|8
|8
|233
|29.1
|Iowa St.
|8
|11
|232
|29.0
|Michigan
|8
|10
|232
|29.0
|New Mexico
|8
|8
|232
|29.0
|Texas
|8
|12
|232
|29.0
|Georgia Southern
|8
|7
|230
|28.8
|Houston
|8
|16
|230
|28.8
|Hawaii
|8
|20
|229
|28.6
|Oklahoma
|8
|14
|227
|28.4
|Maryland
|7
|14
|198
|28.3
|Appalachian St.
|8
|11
|216
|27.0
|Boston College
|8
|11
|214
|26.8
|Wake Forest
|7
|11
|187
|26.7
|Michigan St.
|8
|7
|210
|26.2
|Clemson
|7
|7
|182
|26.0
|Miami (Ohio)
|8
|12
|208
|26.0
|Tulane
|7
|14
|181
|25.9
|Fresno St.
|8
|8
|205
|25.6
|LSU
|8
|14
|204
|25.5
|Syracuse
|8
|8
|203
|25.4
|Virginia Tech
|8
|14
|203
|25.4
|Kennesaw St.
|7
|8
|177
|25.3
|South Alabama
|8
|7
|202
|25.2
|California
|8
|8
|200
|25.0
|Louisiana Tech
|7
|7
|174
|24.9
|Arizona St.
|8
|17
|198
|24.8
|Auburn
|8
|12
|198
|24.8
|Cent. Michigan
|8
|12
|196
|24.5
|Buffalo
|8
|10
|195
|24.4
|Kentucky
|7
|10
|169
|24.1
|San Jose St.
|7
|6
|169
|24.1
|E. Michigan
|9
|14
|217
|24.1
|Minnesota
|8
|10
|191
|23.9
|Army
|7
|7
|167
|23.9
|Arkansas St.
|8
|12
|189
|23.6
|Louisiana-Lafayette
|8
|12
|188
|23.5
|Purdue
|8
|10
|183
|22.9
|Colorado
|8
|4
|181
|22.6
|Northwestern
|8
|13
|180
|22.5
|FIU
|7
|9
|157
|22.4
|Florida
|7
|12
|157
|22.4
|New Mexico St.
|7
|12
|155
|22.1
|W. Michigan
|8
|8
|177
|22.1
|Missouri St.
|7
|10
|154
|22.0
|Tulsa
|8
|10
|176
|22.0
|Rice
|8
|7
|173
|21.6
|Washington St.
|8
|10
|172
|21.5
|Oregon St.
|8
|4
|169
|21.1
|UTEP
|7
|4
|147
|21.0
|Wyoming
|8
|5
|168
|21.0
|West Virginia
|8
|6
|164
|20.5
|Georgia St.
|8
|3
|163
|20.4
|South Carolina
|8
|8
|163
|20.4
|UCLA
|8
|14
|163
|20.4
|Bowling Green
|8
|14
|161
|20.1
|Liberty
|7
|10
|134
|19.1
|Colorado St.
|8
|3
|153
|19.1
|Coastal Carolina
|7
|7
|133
|19.0
|Akron
|9
|9
|169
|18.8
|Kent St.
|8
|3
|149
|18.6
|Middle Tennessee
|7
|6
|130
|18.6
|North Carolina
|7
|8
|128
|18.3
|Charlotte
|8
|8
|140
|17.5
|Stanford
|8
|10
|140
|17.5
|Louisiana-Monroe
|8
|2
|138
|17.2
|Sam Houston St.
|7
|5
|119
|17.0
|Ball St.
|8
|3
|131
|16.4
|Oklahoma St.
|8
|11
|116
|14.5
|Nevada
|8
|14
|112
|14.0
|N. Illinois
|8
|6
|107
|13.4
|Wisconsin
|8
|3
|100
|12.5
|Umass
|8
|8
|92
|11.5
