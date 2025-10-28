Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

October 28, 2025, 11:13 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
North Texas 8 9 369 46.1
Tennessee 8 10 365 45.6
Indiana 8 9 363 45.4
Texas Tech 8 14 349 43.6
Southern Cal 7 12 297 42.4
Oregon 8 8 330 41.2
South Florida 8 11 323 40.4
Pittsburgh 8 19 322 40.2
Florida St. 7 8 278 39.7
Notre Dame 7 5 274 39.1
Utah 8 8 311 38.9
Vanderbilt 8 7 307 38.4
Cincinnati 8 11 306 38.2
Texas A&M 8 10 302 37.8
Memphis 8 10 301 37.6
Navy 7 5 261 37.3
UNLV 7 10 260 37.1
Virginia 8 12 297 37.1
Mississippi 8 16 296 37.0
Uconn 8 14 294 36.8
Ohio St. 7 8 255 36.4
Air Force 7 6 254 36.3
BYU 8 15 290 36.2
Texas State 7 10 253 36.1
Georgia Tech 8 16 288 36.0
Arkansas 8 8 284 35.5
Washington 8 6 284 35.5
Missouri 8 11 283 35.4
Boise St. 8 6 282 35.2
Marshall 7 12 246 35.1
Nebraska 8 11 280 35.0
TCU 8 6 277 34.6
Louisville 7 13 242 34.6
Alabama 8 9 275 34.4
Baylor 8 9 274 34.2
Miami 7 7 238 34.0
Penn St. 7 11 238 34.0
Duke 7 9 237 33.9
Georgia 7 9 236 33.7
Temple 8 8 269 33.6
Southern Miss. 8 8 264 33.0
Illinois 8 13 263 32.9
Mississippi St. 8 8 261 32.6
James Madison 7 3 226 32.3
Old Dominion 8 8 256 32.0
UTSA 7 6 224 32.0
Toledo 8 6 254 31.8
Arizona 7 11 221 31.6
Utah St. 8 7 252 31.5
Rutgers 8 10 251 31.4
SMU 8 10 251 31.4
Iowa 8 16 250 31.2
Kansas St. 8 10 248 31.0
Jacksonville St. 7 11 215 30.7
UCF 7 11 215 30.7
Kansas 8 11 244 30.5
NC State 8 3 244 30.5
East Carolina 7 8 212 30.3
FAU 8 11 242 30.2
UAB 7 6 208 29.7
San Diego St. 7 13 207 29.6
W. Kentucky 8 13 236 29.5
Ohio 8 4 234 29.2
Delaware 7 4 204 29.1
Troy 8 8 233 29.1
Iowa St. 8 11 232 29.0
Michigan 8 10 232 29.0
New Mexico 8 8 232 29.0
Texas 8 12 232 29.0
Georgia Southern 8 7 230 28.8
Houston 8 16 230 28.8
Hawaii 8 20 229 28.6
Oklahoma 8 14 227 28.4
Maryland 7 14 198 28.3
Appalachian St. 8 11 216 27.0
Boston College 8 11 214 26.8
Wake Forest 7 11 187 26.7
Michigan St. 8 7 210 26.2
Clemson 7 7 182 26.0
Miami (Ohio) 8 12 208 26.0
Tulane 7 14 181 25.9
Fresno St. 8 8 205 25.6
LSU 8 14 204 25.5
Syracuse 8 8 203 25.4
Virginia Tech 8 14 203 25.4
Kennesaw St. 7 8 177 25.3
South Alabama 8 7 202 25.2
California 8 8 200 25.0
Louisiana Tech 7 7 174 24.9
Arizona St. 8 17 198 24.8
Auburn 8 12 198 24.8
Cent. Michigan 8 12 196 24.5
Buffalo 8 10 195 24.4
Kentucky 7 10 169 24.1
San Jose St. 7 6 169 24.1
E. Michigan 9 14 217 24.1
Minnesota 8 10 191 23.9
Army 7 7 167 23.9
Arkansas St. 8 12 189 23.6
Louisiana-Lafayette 8 12 188 23.5
Purdue 8 10 183 22.9
Colorado 8 4 181 22.6
Northwestern 8 13 180 22.5
FIU 7 9 157 22.4
Florida 7 12 157 22.4
New Mexico St. 7 12 155 22.1
W. Michigan 8 8 177 22.1
Missouri St. 7 10 154 22.0
Tulsa 8 10 176 22.0
Rice 8 7 173 21.6
Washington St. 8 10 172 21.5
Oregon St. 8 4 169 21.1
UTEP 7 4 147 21.0
Wyoming 8 5 168 21.0
West Virginia 8 6 164 20.5
Georgia St. 8 3 163 20.4
South Carolina 8 8 163 20.4
UCLA 8 14 163 20.4
Bowling Green 8 14 161 20.1
Liberty 7 10 134 19.1
Colorado St. 8 3 153 19.1
Coastal Carolina 7 7 133 19.0
Akron 9 9 169 18.8
Kent St. 8 3 149 18.6
Middle Tennessee 7 6 130 18.6
North Carolina 7 8 128 18.3
Charlotte 8 8 140 17.5
Stanford 8 10 140 17.5
Louisiana-Monroe 8 2 138 17.2
Sam Houston St. 7 5 119 17.0
Ball St. 8 3 131 16.4
Oklahoma St. 8 11 116 14.5
Nevada 8 14 112 14.0
N. Illinois 8 6 107 13.4
Wisconsin 8 3 100 12.5
Umass 8 8 92 11.5

Sports
