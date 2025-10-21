Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

October 21, 2025, 11:13 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
Ohio St. 7 0 41 5.9
Oklahoma 7 2 66 9.4
Texas 7 0 79 11.3
Indiana 7 0 81 11.6
San Diego St. 6 0 73 12.2
Texas Tech 7 0 99 14.1
Toledo 7 2 100 14.3
Oregon 7 0 101 14.4
Iowa 7 1 102 14.6
LSU 7 0 102 14.6
Northwestern 7 0 106 15.1
Utah 7 0 107 15.3
Miami 6 0 92 15.3
BYU 7 1 109 15.6
James Madison 7 0 109 15.6
Missouri 7 1 117 16.7
Michigan 7 0 119 17.0
East Carolina 7 0 120 17.1
UCF 7 0 120 17.1
Louisiana Tech 6 0 103 17.2
Maryland 7 1 121 17.3
Alabama 7 1 124 17.7
W. Michigan 7 0 124 17.7
Auburn 7 0 125 17.9
Memphis 7 0 128 18.3
Cincinnati 7 0 132 18.9
Houston 7 0 133 19.0
Iowa St. 7 0 133 19.0
Minnesota 7 0 133 19.0
Nebraska 7 1 136 19.4
Penn St. 7 1 136 19.4
Georgia 7 0 137 19.6
Florida 7 1 140 20.0
South Carolina 7 0 140 20.0
Vanderbilt 7 0 140 20.0
Wake Forest 6 1 120 20.0
Arizona 7 0 142 20.3
Mississippi St. 7 0 142 20.3
Pittsburgh 7 0 142 20.3
Washington 7 0 142 20.3
Kennesaw St. 6 0 123 20.5
Georgia Tech 7 0 144 20.6
Clemson 7 0 146 20.9
Louisville 6 0 126 21.0
Buffalo 7 0 149 21.3
Notre Dame 7 1 149 21.3
Navy 6 0 129 21.5
Liberty 7 0 151 21.6
California 7 0 153 21.9
Miami (Ohio) 7 2 154 22.0
Tulane 7 0 156 22.3
Florida St. 7 0 158 22.6
Mississippi 7 0 158 22.6
SMU 7 0 158 22.6
Wyoming 7 0 158 22.6
Uconn 7 0 159 22.7
South Florida 7 2 161 23.0
Southern Cal 7 0 162 23.1
W. Kentucky 7 0 162 23.1
Hawaii 8 1 186 23.2
Virginia 7 1 163 23.3
Texas A&M 7 0 164 23.4
Kansas 7 0 165 23.6
Colorado 7 1 166 23.7
Fresno St. 7 0 166 23.7
Army 7 0 168 24.0
New Mexico St. 6 0 144 24.0
UTEP 7 0 169 24.1
Arizona St. 7 0 170 24.3
N. Illinois 7 0 170 24.3
Wisconsin 7 0 170 24.3
Temple 7 0 171 24.4
Troy 7 0 171 24.4
North Carolina 6 0 150 25.0
Southern Miss. 7 1 176 25.1
Ohio 7 0 177 25.3
Illinois 7 0 178 25.4
Bowling Green 7 0 179 25.6
Cent. Michigan 7 0 179 25.6
Duke 7 0 180 25.7
North Texas 7 0 180 25.7
Kentucky 6 0 155 25.8
Boise St. 7 0 183 26.1
New Mexico 7 0 184 26.3
Old Dominion 7 1 184 26.3
TCU 7 0 184 26.3
Jacksonville St. 7 0 186 26.6
NC State 7 0 186 26.6
Colorado St. 7 0 189 27.0
Kansas St. 7 0 189 27.0
Rice 7 0 190 27.1
Washington St. 7 1 190 27.1
UCLA 7 0 192 27.4
FIU 6 0 166 27.7
Stanford 7 0 194 27.7
Purdue 7 0 195 27.9
Nevada 7 0 196 28.0
Appalachian St. 7 0 197 28.1
Coastal Carolina 7 0 198 28.3
Delaware 6 0 170 28.3
Tulsa 7 0 199 28.4
Arkansas St. 7 0 204 29.1
San Jose St. 7 0 205 29.3
South Alabama 7 0 205 29.3
Virginia Tech 7 1 205 29.3
Middle Tennessee 6 0 177 29.5
Louisiana-Lafayette 7 0 207 29.6
Missouri St. 6 0 178 29.7
Syracuse 7 1 209 29.9
Tennessee 7 0 213 30.4
Akron 8 0 245 30.6
Louisiana-Monroe 7 0 216 30.9
Marshall 7 0 216 30.9
UTSA 7 1 216 30.9
West Virginia 7 0 216 30.9
Ball St. 7 1 217 31.0
Texas State 7 1 219 31.3
Baylor 7 0 220 31.4
Rutgers 7 0 221 31.6
Utah St. 7 0 221 31.6
Arkansas 7 0 229 32.7
Michigan St. 7 1 229 32.7
Oregon St. 8 1 262 32.8
UNLV 7 0 234 33.4
E. Michigan 8 0 268 33.5
Boston College 7 0 237 33.9
Charlotte 7 0 244 34.9
FAU 7 0 248 35.4
Georgia Southern 7 0 249 35.6
Umass 7 0 249 35.6
Air Force 7 0 261 37.3
Oklahoma St. 7 0 269 38.4
Kent St. 7 0 271 38.7
Sam Houston St. 7 0 272 38.9
UAB 7 0 272 38.9
Georgia St. 7 2 288 41.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

