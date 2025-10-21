NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|Ohio St.
|7
|0
|41
|5.9
|Oklahoma
|7
|2
|66
|9.4
|Texas
|7
|0
|79
|11.3
|Indiana
|7
|0
|81
|11.6
|San Diego St.
|6
|0
|73
|12.2
|Texas Tech
|7
|0
|99
|14.1
|Toledo
|7
|2
|100
|14.3
|Oregon
|7
|0
|101
|14.4
|Iowa
|7
|1
|102
|14.6
|LSU
|7
|0
|102
|14.6
|Northwestern
|7
|0
|106
|15.1
|Utah
|7
|0
|107
|15.3
|Miami
|6
|0
|92
|15.3
|BYU
|7
|1
|109
|15.6
|James Madison
|7
|0
|109
|15.6
|Missouri
|7
|1
|117
|16.7
|Michigan
|7
|0
|119
|17.0
|East Carolina
|7
|0
|120
|17.1
|UCF
|7
|0
|120
|17.1
|Louisiana Tech
|6
|0
|103
|17.2
|Maryland
|7
|1
|121
|17.3
|Alabama
|7
|1
|124
|17.7
|W. Michigan
|7
|0
|124
|17.7
|Auburn
|7
|0
|125
|17.9
|Memphis
|7
|0
|128
|18.3
|Cincinnati
|7
|0
|132
|18.9
|Houston
|7
|0
|133
|19.0
|Iowa St.
|7
|0
|133
|19.0
|Minnesota
|7
|0
|133
|19.0
|Nebraska
|7
|1
|136
|19.4
|Penn St.
|7
|1
|136
|19.4
|Georgia
|7
|0
|137
|19.6
|Florida
|7
|1
|140
|20.0
|South Carolina
|7
|0
|140
|20.0
|Vanderbilt
|7
|0
|140
|20.0
|Wake Forest
|6
|1
|120
|20.0
|Arizona
|7
|0
|142
|20.3
|Mississippi St.
|7
|0
|142
|20.3
|Pittsburgh
|7
|0
|142
|20.3
|Washington
|7
|0
|142
|20.3
|Kennesaw St.
|6
|0
|123
|20.5
|Georgia Tech
|7
|0
|144
|20.6
|Clemson
|7
|0
|146
|20.9
|Louisville
|6
|0
|126
|21.0
|Buffalo
|7
|0
|149
|21.3
|Notre Dame
|7
|1
|149
|21.3
|Navy
|6
|0
|129
|21.5
|Liberty
|7
|0
|151
|21.6
|California
|7
|0
|153
|21.9
|Miami (Ohio)
|7
|2
|154
|22.0
|Tulane
|7
|0
|156
|22.3
|Florida St.
|7
|0
|158
|22.6
|Mississippi
|7
|0
|158
|22.6
|SMU
|7
|0
|158
|22.6
|Wyoming
|7
|0
|158
|22.6
|Uconn
|7
|0
|159
|22.7
|South Florida
|7
|2
|161
|23.0
|Southern Cal
|7
|0
|162
|23.1
|W. Kentucky
|7
|0
|162
|23.1
|Hawaii
|8
|1
|186
|23.2
|Virginia
|7
|1
|163
|23.3
|Texas A&M
|7
|0
|164
|23.4
|Kansas
|7
|0
|165
|23.6
|Colorado
|7
|1
|166
|23.7
|Fresno St.
|7
|0
|166
|23.7
|Army
|7
|0
|168
|24.0
|New Mexico St.
|6
|0
|144
|24.0
|UTEP
|7
|0
|169
|24.1
|Arizona St.
|7
|0
|170
|24.3
|N. Illinois
|7
|0
|170
|24.3
|Wisconsin
|7
|0
|170
|24.3
|Temple
|7
|0
|171
|24.4
|Troy
|7
|0
|171
|24.4
|North Carolina
|6
|0
|150
|25.0
|Southern Miss.
|7
|1
|176
|25.1
|Ohio
|7
|0
|177
|25.3
|Illinois
|7
|0
|178
|25.4
|Bowling Green
|7
|0
|179
|25.6
|Cent. Michigan
|7
|0
|179
|25.6
|Duke
|7
|0
|180
|25.7
|North Texas
|7
|0
|180
|25.7
|Kentucky
|6
|0
|155
|25.8
|Boise St.
|7
|0
|183
|26.1
|New Mexico
|7
|0
|184
|26.3
|Old Dominion
|7
|1
|184
|26.3
|TCU
|7
|0
|184
|26.3
|Jacksonville St.
|7
|0
|186
|26.6
|NC State
|7
|0
|186
|26.6
|Colorado St.
|7
|0
|189
|27.0
|Kansas St.
|7
|0
|189
|27.0
|Rice
|7
|0
|190
|27.1
|Washington St.
|7
|1
|190
|27.1
|UCLA
|7
|0
|192
|27.4
|FIU
|6
|0
|166
|27.7
|Stanford
|7
|0
|194
|27.7
|Purdue
|7
|0
|195
|27.9
|Nevada
|7
|0
|196
|28.0
|Appalachian St.
|7
|0
|197
|28.1
|Coastal Carolina
|7
|0
|198
|28.3
|Delaware
|6
|0
|170
|28.3
|Tulsa
|7
|0
|199
|28.4
|Arkansas St.
|7
|0
|204
|29.1
|San Jose St.
|7
|0
|205
|29.3
|South Alabama
|7
|0
|205
|29.3
|Virginia Tech
|7
|1
|205
|29.3
|Middle Tennessee
|6
|0
|177
|29.5
|Louisiana-Lafayette
|7
|0
|207
|29.6
|Missouri St.
|6
|0
|178
|29.7
|Syracuse
|7
|1
|209
|29.9
|Tennessee
|7
|0
|213
|30.4
|Akron
|8
|0
|245
|30.6
|Louisiana-Monroe
|7
|0
|216
|30.9
|Marshall
|7
|0
|216
|30.9
|UTSA
|7
|1
|216
|30.9
|West Virginia
|7
|0
|216
|30.9
|Ball St.
|7
|1
|217
|31.0
|Texas State
|7
|1
|219
|31.3
|Baylor
|7
|0
|220
|31.4
|Rutgers
|7
|0
|221
|31.6
|Utah St.
|7
|0
|221
|31.6
|Arkansas
|7
|0
|229
|32.7
|Michigan St.
|7
|1
|229
|32.7
|Oregon St.
|8
|1
|262
|32.8
|UNLV
|7
|0
|234
|33.4
|E. Michigan
|8
|0
|268
|33.5
|Boston College
|7
|0
|237
|33.9
|Charlotte
|7
|0
|244
|34.9
|FAU
|7
|0
|248
|35.4
|Georgia Southern
|7
|0
|249
|35.6
|Umass
|7
|0
|249
|35.6
|Air Force
|7
|0
|261
|37.3
|Oklahoma St.
|7
|0
|269
|38.4
|Kent St.
|7
|0
|271
|38.7
|Sam Houston St.
|7
|0
|272
|38.9
|UAB
|7
|0
|272
|38.9
|Georgia St.
|7
|2
|288
|41.1
