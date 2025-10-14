Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Scoring Defense

NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

October 14, 2025, 11:14 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
Ohio St. 6 0 41 6.8
Oklahoma 6 1 59 9.8
Texas 6 0 66 11.0
Indiana 6 0 68 11.3
LSU 6 0 71 11.8
San Diego St. 6 0 73 12.2
Texas Tech 6 0 73 12.2
Iowa 6 1 78 13.0
Miami 5 0 68 13.6
James Madison 6 0 82 13.7
Utah 6 0 83 13.8
BYU 6 1 88 14.7
Toledo 6 2 90 15.0
Oregon 6 0 91 15.2
East Carolina 6 0 93 15.5
Memphis 6 0 97 16.2
Missouri 6 1 100 16.7
Maryland 6 1 101 16.8
Auburn 6 0 102 17.0
Georgia 6 0 102 17.0
Louisiana Tech 6 0 103 17.2
Alabama 6 0 104 17.3
Houston 6 0 105 17.5
Northwestern 6 0 106 17.7
W. Michigan 7 0 124 17.7
UCF 6 0 107 17.8
Arizona 6 0 111 18.5
Clemson 6 0 111 18.5
Penn St. 6 1 111 18.5
Michigan 6 0 112 18.7
Nebraska 6 1 112 18.7
Iowa St. 7 0 133 19.0
South Carolina 6 0 114 19.0
Cincinnati 6 0 115 19.2
Mississippi 6 0 115 19.2
Vanderbilt 6 0 116 19.3
Washington 6 0 118 19.7
Florida 6 1 119 19.8
Mississippi St. 6 0 119 19.8
Wake Forest 6 1 120 20.0
Old Dominion 6 1 121 20.2
N. Illinois 6 0 122 20.3
Texas A&M 6 0 122 20.3
Kennesaw St. 6 0 123 20.5
Liberty 6 0 124 20.7
Miami (Ohio) 6 1 124 20.7
Notre Dame 6 1 125 20.8
Georgia Tech 6 0 126 21.0
Louisville 5 0 105 21.0
Minnesota 6 0 127 21.2
Buffalo 6 0 128 21.3
Southern Cal 6 0 128 21.3
Navy 6 0 129 21.5
Pittsburgh 6 0 129 21.5
SMU 6 0 134 22.3
Wyoming 6 0 134 22.3
California 6 0 135 22.5
Uconn 6 0 136 22.7
Wisconsin 6 0 136 22.7
New Mexico St. 5 0 114 22.8
W. Kentucky 6 0 137 22.8
Florida St. 6 0 138 23.0
Tulane 6 0 139 23.2
Kansas 7 0 165 23.6
Colorado 7 1 166 23.7
Fresno St. 7 0 166 23.7
Virginia 6 0 143 23.8
Hawaii 7 1 167 23.9
Army 6 0 144 24.0
Arizona St. 6 0 148 24.7
South Florida 6 2 148 24.7
TCU 6 0 148 24.7
Appalachian St. 6 0 152 25.3
Boise St. 6 0 152 25.3
Bowling Green 6 0 152 25.3
UTEP 6 0 152 25.3
Illinois 7 0 178 25.4
Duke 6 0 153 25.5
North Carolina 5 0 129 25.8
Ohio 6 0 156 26.0
Temple 6 0 157 26.2
Troy 6 0 157 26.2
Colorado St. 6 0 158 26.3
Tulsa 6 0 158 26.3
Delaware 5 0 132 26.4
NC State 7 0 186 26.6
Coastal Carolina 6 0 161 26.8
Jacksonville St. 6 0 161 26.8
UTSA 6 1 161 26.8
Kansas St. 7 0 189 27.0
New Mexico 6 0 162 27.0
Rice 7 0 190 27.1
North Texas 6 0 163 27.2
Rutgers 6 0 165 27.5
Southern Miss. 6 0 166 27.7
Kentucky 5 0 139 27.8
Washington St. 6 1 168 28.0
West Virginia 6 0 171 28.5
Nevada 6 0 172 28.7
Cent. Michigan 6 0 173 28.8
Akron 7 0 203 29.0
San Jose St. 6 0 175 29.2
UCLA 6 0 175 29.2
Virginia Tech 7 1 205 29.3
Purdue 6 0 176 29.3
Tennessee 6 0 176 29.3
Middle Tennessee 6 0 177 29.5
Baylor 6 0 178 29.7
Missouri St. 6 0 178 29.7
UNLV 6 0 178 29.7
Louisiana-Monroe 6 0 179 29.8
Marshall 6 0 179 29.8
Syracuse 6 1 179 29.8
Texas State 6 1 179 29.8
Stanford 6 0 181 30.2
Arkansas 6 0 184 30.7
Louisiana-Lafayette 6 0 185 30.8
Ball St. 6 1 189 31.5
Arkansas St. 6 0 190 31.7
South Alabama 6 0 190 31.7
Michigan St. 6 1 191 31.8
E. Michigan 7 0 224 32.0
FIU 5 0 160 32.0
Charlotte 6 0 195 32.5
Utah St. 6 0 196 32.7
Boston College 6 0 199 33.2
FAU 6 0 200 33.3
Oregon St. 7 1 249 35.6
Oklahoma St. 6 0 220 36.7
Umass 6 0 221 36.8
Georgia Southern 6 0 225 37.5
Kent St. 6 0 226 37.7
Sam Houston St. 6 0 237 39.5
Air Force 6 0 240 40.0
Georgia St. 6 2 247 41.2
UAB 6 0 248 41.3

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up