NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|Ohio St.
|6
|0
|41
|6.8
|Oklahoma
|6
|1
|59
|9.8
|Texas
|6
|0
|66
|11.0
|Indiana
|6
|0
|68
|11.3
|LSU
|6
|0
|71
|11.8
|San Diego St.
|6
|0
|73
|12.2
|Texas Tech
|6
|0
|73
|12.2
|Iowa
|6
|1
|78
|13.0
|Miami
|5
|0
|68
|13.6
|James Madison
|6
|0
|82
|13.7
|Utah
|6
|0
|83
|13.8
|BYU
|6
|1
|88
|14.7
|Toledo
|6
|2
|90
|15.0
|Oregon
|6
|0
|91
|15.2
|East Carolina
|6
|0
|93
|15.5
|Memphis
|6
|0
|97
|16.2
|Missouri
|6
|1
|100
|16.7
|Maryland
|6
|1
|101
|16.8
|Auburn
|6
|0
|102
|17.0
|Georgia
|6
|0
|102
|17.0
|Louisiana Tech
|6
|0
|103
|17.2
|Alabama
|6
|0
|104
|17.3
|Houston
|6
|0
|105
|17.5
|Northwestern
|6
|0
|106
|17.7
|W. Michigan
|7
|0
|124
|17.7
|UCF
|6
|0
|107
|17.8
|Arizona
|6
|0
|111
|18.5
|Clemson
|6
|0
|111
|18.5
|Penn St.
|6
|1
|111
|18.5
|Michigan
|6
|0
|112
|18.7
|Nebraska
|6
|1
|112
|18.7
|Iowa St.
|7
|0
|133
|19.0
|South Carolina
|6
|0
|114
|19.0
|Cincinnati
|6
|0
|115
|19.2
|Mississippi
|6
|0
|115
|19.2
|Vanderbilt
|6
|0
|116
|19.3
|Washington
|6
|0
|118
|19.7
|Florida
|6
|1
|119
|19.8
|Mississippi St.
|6
|0
|119
|19.8
|Wake Forest
|6
|1
|120
|20.0
|Old Dominion
|6
|1
|121
|20.2
|N. Illinois
|6
|0
|122
|20.3
|Texas A&M
|6
|0
|122
|20.3
|Kennesaw St.
|6
|0
|123
|20.5
|Liberty
|6
|0
|124
|20.7
|Miami (Ohio)
|6
|1
|124
|20.7
|Notre Dame
|6
|1
|125
|20.8
|Georgia Tech
|6
|0
|126
|21.0
|Louisville
|5
|0
|105
|21.0
|Minnesota
|6
|0
|127
|21.2
|Buffalo
|6
|0
|128
|21.3
|Southern Cal
|6
|0
|128
|21.3
|Navy
|6
|0
|129
|21.5
|Pittsburgh
|6
|0
|129
|21.5
|SMU
|6
|0
|134
|22.3
|Wyoming
|6
|0
|134
|22.3
|California
|6
|0
|135
|22.5
|Uconn
|6
|0
|136
|22.7
|Wisconsin
|6
|0
|136
|22.7
|New Mexico St.
|5
|0
|114
|22.8
|W. Kentucky
|6
|0
|137
|22.8
|Florida St.
|6
|0
|138
|23.0
|Tulane
|6
|0
|139
|23.2
|Kansas
|7
|0
|165
|23.6
|Colorado
|7
|1
|166
|23.7
|Fresno St.
|7
|0
|166
|23.7
|Virginia
|6
|0
|143
|23.8
|Hawaii
|7
|1
|167
|23.9
|Army
|6
|0
|144
|24.0
|Arizona St.
|6
|0
|148
|24.7
|South Florida
|6
|2
|148
|24.7
|TCU
|6
|0
|148
|24.7
|Appalachian St.
|6
|0
|152
|25.3
|Boise St.
|6
|0
|152
|25.3
|Bowling Green
|6
|0
|152
|25.3
|UTEP
|6
|0
|152
|25.3
|Illinois
|7
|0
|178
|25.4
|Duke
|6
|0
|153
|25.5
|North Carolina
|5
|0
|129
|25.8
|Ohio
|6
|0
|156
|26.0
|Temple
|6
|0
|157
|26.2
|Troy
|6
|0
|157
|26.2
|Colorado St.
|6
|0
|158
|26.3
|Tulsa
|6
|0
|158
|26.3
|Delaware
|5
|0
|132
|26.4
|NC State
|7
|0
|186
|26.6
|Coastal Carolina
|6
|0
|161
|26.8
|Jacksonville St.
|6
|0
|161
|26.8
|UTSA
|6
|1
|161
|26.8
|Kansas St.
|7
|0
|189
|27.0
|New Mexico
|6
|0
|162
|27.0
|Rice
|7
|0
|190
|27.1
|North Texas
|6
|0
|163
|27.2
|Rutgers
|6
|0
|165
|27.5
|Southern Miss.
|6
|0
|166
|27.7
|Kentucky
|5
|0
|139
|27.8
|Washington St.
|6
|1
|168
|28.0
|West Virginia
|6
|0
|171
|28.5
|Nevada
|6
|0
|172
|28.7
|Cent. Michigan
|6
|0
|173
|28.8
|Akron
|7
|0
|203
|29.0
|San Jose St.
|6
|0
|175
|29.2
|UCLA
|6
|0
|175
|29.2
|Virginia Tech
|7
|1
|205
|29.3
|Purdue
|6
|0
|176
|29.3
|Tennessee
|6
|0
|176
|29.3
|Middle Tennessee
|6
|0
|177
|29.5
|Baylor
|6
|0
|178
|29.7
|Missouri St.
|6
|0
|178
|29.7
|UNLV
|6
|0
|178
|29.7
|Louisiana-Monroe
|6
|0
|179
|29.8
|Marshall
|6
|0
|179
|29.8
|Syracuse
|6
|1
|179
|29.8
|Texas State
|6
|1
|179
|29.8
|Stanford
|6
|0
|181
|30.2
|Arkansas
|6
|0
|184
|30.7
|Louisiana-Lafayette
|6
|0
|185
|30.8
|Ball St.
|6
|1
|189
|31.5
|Arkansas St.
|6
|0
|190
|31.7
|South Alabama
|6
|0
|190
|31.7
|Michigan St.
|6
|1
|191
|31.8
|E. Michigan
|7
|0
|224
|32.0
|FIU
|5
|0
|160
|32.0
|Charlotte
|6
|0
|195
|32.5
|Utah St.
|6
|0
|196
|32.7
|Boston College
|6
|0
|199
|33.2
|FAU
|6
|0
|200
|33.3
|Oregon St.
|7
|1
|249
|35.6
|Oklahoma St.
|6
|0
|220
|36.7
|Umass
|6
|0
|221
|36.8
|Georgia Southern
|6
|0
|225
|37.5
|Kent St.
|6
|0
|226
|37.7
|Sam Houston St.
|6
|0
|237
|39.5
|Air Force
|6
|0
|240
|40.0
|Georgia St.
|6
|2
|247
|41.2
|UAB
|6
|0
|248
|41.3
