NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|Ohio St.
|5
|0
|25
|5.0
|Oklahoma
|5
|1
|36
|7.2
|Indiana
|5
|0
|48
|9.6
|Texas Tech
|5
|0
|56
|11.2
|Texas
|5
|0
|60
|12.0
|BYU
|5
|1
|61
|12.2
|LSU
|5
|0
|61
|12.2
|Oregon
|5
|0
|61
|12.2
|Toledo
|5
|1
|62
|12.4
|San Diego St.
|5
|0
|63
|12.6
|East Carolina
|5
|0
|67
|13.4
|Maryland
|5
|1
|67
|13.4
|James Madison
|5
|0
|68
|13.6
|Louisiana Tech
|5
|0
|68
|13.6
|Miami
|5
|0
|68
|13.6
|Missouri
|5
|1
|73
|14.6
|Old Dominion
|5
|1
|73
|14.6
|Utah
|5
|0
|73
|14.6
|Arizona
|5
|0
|78
|15.6
|Iowa
|5
|1
|78
|15.6
|Alabama
|5
|0
|80
|16.0
|Memphis
|6
|0
|97
|16.2
|Michigan
|5
|0
|81
|16.2
|Nebraska
|5
|1
|81
|16.2
|Auburn
|5
|0
|82
|16.4
|Florida
|5
|1
|85
|17.0
|Northwestern
|5
|0
|85
|17.0
|UCF
|5
|0
|87
|17.4
|Houston
|5
|0
|88
|17.6
|Penn St.
|5
|1
|89
|17.8
|Iowa St.
|6
|0
|109
|18.2
|Georgia
|5
|0
|92
|18.4
|Mississippi
|5
|0
|94
|18.8
|South Carolina
|5
|0
|94
|18.8
|Vanderbilt
|6
|0
|116
|19.3
|Fresno St.
|6
|0
|117
|19.5
|Navy
|5
|0
|98
|19.6
|Pittsburgh
|5
|0
|98
|19.6
|Washington
|5
|0
|99
|19.8
|Wisconsin
|5
|0
|99
|19.8
|Mississippi St.
|6
|0
|119
|19.8
|North Texas
|5
|0
|100
|20.0
|Clemson
|5
|0
|101
|20.2
|Kansas
|6
|0
|123
|20.5
|W. Michigan
|6
|0
|124
|20.7
|Cincinnati
|5
|0
|104
|20.8
|Florida St.
|5
|0
|104
|20.8
|Louisville
|5
|0
|105
|21.0
|Texas A&M
|5
|0
|105
|21.0
|Arizona St.
|5
|0
|106
|21.2
|Georgia Tech
|5
|0
|106
|21.2
|N. Illinois
|5
|0
|106
|21.2
|Wake Forest
|5
|1
|106
|21.2
|Wyoming
|5
|0
|106
|21.2
|Buffalo
|6
|0
|128
|21.3
|Minnesota
|5
|0
|107
|21.4
|TCU
|5
|0
|107
|21.4
|Rice
|6
|0
|129
|21.5
|South Florida
|5
|2
|112
|22.4
|California
|6
|0
|135
|22.5
|Uconn
|6
|0
|136
|22.7
|New Mexico St.
|5
|0
|114
|22.8
|W. Kentucky
|6
|0
|137
|22.8
|Southern Cal
|5
|0
|115
|23.0
|Kennesaw St.
|5
|0
|116
|23.2
|Liberty
|5
|0
|116
|23.2
|Troy
|5
|0
|116
|23.2
|Miami (Ohio)
|5
|1
|117
|23.4
|Hawaii
|6
|1
|141
|23.5
|Notre Dame
|5
|0
|118
|23.6
|Virginia
|6
|0
|143
|23.8
|Illinois
|6
|0
|144
|24.0
|Tulane
|5
|0
|120
|24.0
|New Mexico
|5
|0
|121
|24.2
|SMU
|5
|0
|124
|24.8
|Colorado
|6
|1
|149
|24.8
|NC State
|6
|0
|150
|25.0
|Temple
|5
|0
|125
|25.0
|Boise St.
|5
|0
|127
|25.4
|Rutgers
|5
|0
|127
|25.4
|Duke
|6
|0
|153
|25.5
|Nevada
|5
|0
|128
|25.6
|Bowling Green
|5
|0
|129
|25.8
|North Carolina
|5
|0
|129
|25.8
|Ohio
|6
|0
|156
|26.0
|UNLV
|5
|0
|130
|26.0
|Southern Miss.
|5
|0
|131
|26.2
|Texas State
|5
|1
|131
|26.2
|Tulsa
|6
|0
|158
|26.3
|Appalachian St.
|5
|0
|132
|26.4
|Delaware
|5
|0
|132
|26.4
|UTEP
|5
|0
|133
|26.6
|Jacksonville St.
|5
|0
|134
|26.8
|Kansas St.
|6
|0
|161
|26.8
|Army
|5
|0
|137
|27.4
|Colorado St.
|5
|0
|137
|27.4
|Kentucky
|5
|0
|139
|27.8
|San Jose St.
|5
|0
|140
|28.0
|Virginia Tech
|6
|1
|170
|28.3
|West Virginia
|6
|0
|171
|28.5
|Washington St.
|5
|1
|144
|28.8
|Cent. Michigan
|6
|0
|173
|28.8
|Tennessee
|5
|0
|145
|29.0
|Ball St.
|5
|1
|147
|29.4
|Stanford
|5
|0
|147
|29.4
|UTSA
|5
|0
|148
|29.6
|Baylor
|6
|0
|178
|29.7
|Purdue
|5
|0
|149
|29.8
|Syracuse
|6
|1
|179
|29.8
|Arkansas
|5
|0
|150
|30.0
|Utah St.
|5
|0
|152
|30.4
|Akron
|6
|0
|183
|30.5
|Coastal Carolina
|5
|0
|153
|30.6
|Michigan St.
|5
|1
|153
|30.6
|Marshall
|5
|0
|155
|31.0
|Middle Tennessee
|5
|0
|155
|31.0
|Louisiana-Monroe
|5
|0
|156
|31.2
|Boston College
|5
|0
|158
|31.6
|Missouri St.
|5
|0
|158
|31.6
|Arkansas St.
|6
|0
|190
|31.7
|South Alabama
|6
|0
|190
|31.7
|FIU
|5
|0
|160
|32.0
|Louisiana-Lafayette
|5
|0
|161
|32.2
|UCLA
|5
|0
|162
|32.4
|FAU
|5
|0
|167
|33.4
|Charlotte
|5
|0
|171
|34.2
|Oregon St.
|6
|1
|210
|35.0
|E. Michigan
|6
|0
|214
|35.7
|Umass
|5
|0
|179
|35.8
|Oklahoma St.
|5
|0
|181
|36.2
|Georgia Southern
|5
|0
|187
|37.4
|Air Force
|5
|0
|189
|37.8
|UAB
|5
|0
|195
|39.0
|Georgia St.
|5
|2
|206
|41.2
|Sam Houston St.
|5
|0
|208
|41.6
|Kent St.
|5
|0
|220
|44.0
