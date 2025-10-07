Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Scoring Defense

NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

October 7, 2025, 11:12 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
Ohio St. 5 0 25 5.0
Oklahoma 5 1 36 7.2
Indiana 5 0 48 9.6
Texas Tech 5 0 56 11.2
Texas 5 0 60 12.0
BYU 5 1 61 12.2
LSU 5 0 61 12.2
Oregon 5 0 61 12.2
Toledo 5 1 62 12.4
San Diego St. 5 0 63 12.6
East Carolina 5 0 67 13.4
Maryland 5 1 67 13.4
James Madison 5 0 68 13.6
Louisiana Tech 5 0 68 13.6
Miami 5 0 68 13.6
Missouri 5 1 73 14.6
Old Dominion 5 1 73 14.6
Utah 5 0 73 14.6
Arizona 5 0 78 15.6
Iowa 5 1 78 15.6
Alabama 5 0 80 16.0
Memphis 6 0 97 16.2
Michigan 5 0 81 16.2
Nebraska 5 1 81 16.2
Auburn 5 0 82 16.4
Florida 5 1 85 17.0
Northwestern 5 0 85 17.0
UCF 5 0 87 17.4
Houston 5 0 88 17.6
Penn St. 5 1 89 17.8
Iowa St. 6 0 109 18.2
Georgia 5 0 92 18.4
Mississippi 5 0 94 18.8
South Carolina 5 0 94 18.8
Vanderbilt 6 0 116 19.3
Fresno St. 6 0 117 19.5
Navy 5 0 98 19.6
Pittsburgh 5 0 98 19.6
Washington 5 0 99 19.8
Wisconsin 5 0 99 19.8
Mississippi St. 6 0 119 19.8
North Texas 5 0 100 20.0
Clemson 5 0 101 20.2
Kansas 6 0 123 20.5
W. Michigan 6 0 124 20.7
Cincinnati 5 0 104 20.8
Florida St. 5 0 104 20.8
Louisville 5 0 105 21.0
Texas A&M 5 0 105 21.0
Arizona St. 5 0 106 21.2
Georgia Tech 5 0 106 21.2
N. Illinois 5 0 106 21.2
Wake Forest 5 1 106 21.2
Wyoming 5 0 106 21.2
Buffalo 6 0 128 21.3
Minnesota 5 0 107 21.4
TCU 5 0 107 21.4
Rice 6 0 129 21.5
South Florida 5 2 112 22.4
California 6 0 135 22.5
Uconn 6 0 136 22.7
New Mexico St. 5 0 114 22.8
W. Kentucky 6 0 137 22.8
Southern Cal 5 0 115 23.0
Kennesaw St. 5 0 116 23.2
Liberty 5 0 116 23.2
Troy 5 0 116 23.2
Miami (Ohio) 5 1 117 23.4
Hawaii 6 1 141 23.5
Notre Dame 5 0 118 23.6
Virginia 6 0 143 23.8
Illinois 6 0 144 24.0
Tulane 5 0 120 24.0
New Mexico 5 0 121 24.2
SMU 5 0 124 24.8
Colorado 6 1 149 24.8
NC State 6 0 150 25.0
Temple 5 0 125 25.0
Boise St. 5 0 127 25.4
Rutgers 5 0 127 25.4
Duke 6 0 153 25.5
Nevada 5 0 128 25.6
Bowling Green 5 0 129 25.8
North Carolina 5 0 129 25.8
Ohio 6 0 156 26.0
UNLV 5 0 130 26.0
Southern Miss. 5 0 131 26.2
Texas State 5 1 131 26.2
Tulsa 6 0 158 26.3
Appalachian St. 5 0 132 26.4
Delaware 5 0 132 26.4
UTEP 5 0 133 26.6
Jacksonville St. 5 0 134 26.8
Kansas St. 6 0 161 26.8
Army 5 0 137 27.4
Colorado St. 5 0 137 27.4
Kentucky 5 0 139 27.8
San Jose St. 5 0 140 28.0
Virginia Tech 6 1 170 28.3
West Virginia 6 0 171 28.5
Washington St. 5 1 144 28.8
Cent. Michigan 6 0 173 28.8
Tennessee 5 0 145 29.0
Ball St. 5 1 147 29.4
Stanford 5 0 147 29.4
UTSA 5 0 148 29.6
Baylor 6 0 178 29.7
Purdue 5 0 149 29.8
Syracuse 6 1 179 29.8
Arkansas 5 0 150 30.0
Utah St. 5 0 152 30.4
Akron 6 0 183 30.5
Coastal Carolina 5 0 153 30.6
Michigan St. 5 1 153 30.6
Marshall 5 0 155 31.0
Middle Tennessee 5 0 155 31.0
Louisiana-Monroe 5 0 156 31.2
Boston College 5 0 158 31.6
Missouri St. 5 0 158 31.6
Arkansas St. 6 0 190 31.7
South Alabama 6 0 190 31.7
FIU 5 0 160 32.0
Louisiana-Lafayette 5 0 161 32.2
UCLA 5 0 162 32.4
FAU 5 0 167 33.4
Charlotte 5 0 171 34.2
Oregon St. 6 1 210 35.0
E. Michigan 6 0 214 35.7
Umass 5 0 179 35.8
Oklahoma St. 5 0 181 36.2
Georgia Southern 5 0 187 37.4
Air Force 5 0 189 37.8
UAB 5 0 195 39.0
Georgia St. 5 2 206 41.2
Sam Houston St. 5 0 208 41.6
Kent St. 5 0 220 44.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up