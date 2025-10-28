Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

October 28, 2025, 11:13 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
Ohio St. 7 0 41 5.9
San Diego St. 7 0 73 10.4
Indiana 8 0 87 10.9
Texas Tech 8 0 99 12.4
Oklahoma 8 2 100 12.5
Iowa 8 1 105 13.1
Oregon 8 0 108 13.5
Miami 7 0 99 14.1
Utah 8 1 114 14.2
Texas 8 0 117 14.6
James Madison 7 0 109 15.6
Toledo 8 2 128 16.0
Missouri 8 1 134 16.8
Northwestern 8 0 134 16.8
BYU 8 1 136 17.0
East Carolina 7 0 120 17.1
UCF 7 0 120 17.1
Maryland 7 1 121 17.3
Michigan 8 0 139 17.4
Alabama 8 1 146 18.2
Auburn 8 0 149 18.6
Houston 8 0 149 18.6
Louisiana Tech 7 0 131 18.7
Vanderbilt 8 0 150 18.8
W. Michigan 8 0 150 18.8
Wake Forest 7 1 132 18.9
LSU 8 1 151 18.9
Cincinnati 8 0 152 19.0
Penn St. 7 1 136 19.4
Georgia 7 0 137 19.6
Nebraska 8 1 157 19.6
Wyoming 8 0 158 19.8
Memphis 8 0 159 19.9
Florida 7 1 140 20.0
Georgia Tech 8 0 160 20.0
Arizona 7 0 142 20.3
Clemson 7 0 146 20.9
Washington 8 0 167 20.9
South Carolina 8 0 169 21.1
Kennesaw St. 7 0 149 21.3
Notre Dame 7 1 149 21.3
Miami (Ohio) 8 2 171 21.4
SMU 8 0 171 21.4
Louisville 7 0 150 21.4
Liberty 7 0 151 21.6
Buffalo 8 1 173 21.6
Iowa St. 8 0 174 21.8
Minnesota 8 0 174 21.8
Pittsburgh 8 0 176 22.0
N. Illinois 8 0 177 22.1
Tulane 7 0 156 22.3
Virginia 8 1 179 22.4
Florida St. 7 0 158 22.6
Mississippi 8 1 184 23.0
Navy 7 0 161 23.0
Southern Cal 7 0 162 23.1
Boise St. 8 0 186 23.2
Hawaii 8 1 186 23.2
Mississippi St. 8 0 187 23.4
Fresno St. 8 0 189 23.6
Texas A&M 8 0 189 23.6
W. Kentucky 8 0 189 23.6
North Carolina 7 0 167 23.9
Wisconsin 8 0 191 23.9
Army 7 0 168 24.0
Cent. Michigan 8 0 192 24.0
New Mexico St. 7 0 168 24.0
UTEP 7 0 169 24.1
Arizona St. 8 0 194 24.2
Troy 8 0 194 24.2
California 8 0 195 24.4
South Florida 8 2 195 24.4
Uconn 8 0 196 24.5
Southern Miss. 8 1 197 24.6
Washington St. 8 1 197 24.6
New Mexico 8 1 198 24.8
Ohio 8 0 198 24.8
North Texas 8 0 200 25.0
TCU 8 0 201 25.1
Bowling Green 8 0 203 25.4
Old Dominion 8 1 205 25.6
Duke 7 0 180 25.7
Kansas St. 8 0 206 25.8
Kansas 8 0 207 25.9
Temple 8 0 208 26.0
Jacksonville St. 7 0 186 26.6
Colorado St. 8 0 217 27.1
Colorado 8 1 219 27.4
Illinois 8 0 220 27.5
Nevada 8 0 220 27.5
Appalachian St. 8 0 221 27.6
Purdue 8 0 222 27.8
Missouri St. 7 0 195 27.9
Rice 8 0 224 28.0
Coastal Carolina 7 0 198 28.3
Delaware 7 0 198 28.3
Arkansas St. 8 0 228 28.5
Akron 9 0 261 29.0
San Jose St. 7 0 205 29.3
South Alabama 8 0 236 29.5
Stanford 8 0 236 29.5
Tulsa 8 0 237 29.6
Middle Tennessee 7 0 208 29.7
Ball St. 8 1 238 29.8
NC State 8 0 239 29.9
Virginia Tech 8 1 239 29.9
West Virginia 8 0 239 29.9
FIU 7 0 211 30.1
Kentucky 7 0 211 30.1
Louisiana-Lafayette 8 0 242 30.2
Rutgers 8 0 245 30.6
Marshall 7 0 216 30.9
UTSA 7 1 216 30.9
Tennessee 8 0 247 30.9
UCLA 8 0 248 31.0
Syracuse 8 1 250 31.2
Texas State 7 1 219 31.3
Utah St. 8 0 254 31.8
Michigan St. 8 1 260 32.5
Baylor 8 0 261 32.6
Arkansas 8 0 262 32.8
Oregon St. 8 1 262 32.8
E. Michigan 9 0 296 32.9
Louisiana-Monroe 8 0 265 33.1
UNLV 7 0 234 33.4
Boston College 8 0 275 34.4
Georgia Southern 8 0 283 35.4
Umass 8 0 287 35.9
FAU 8 0 290 36.2
Kent St. 8 0 292 36.5
Charlotte 8 0 298 37.2
Air Force 7 0 261 37.3
Sam Houston St. 7 0 272 38.9
UAB 7 0 272 38.9
Oklahoma St. 8 0 311 38.9
Georgia St. 8 2 326 40.8

Sports
