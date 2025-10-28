NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|Ohio St.
|7
|0
|41
|5.9
|San Diego St.
|7
|0
|73
|10.4
|Indiana
|8
|0
|87
|10.9
|Texas Tech
|8
|0
|99
|12.4
|Oklahoma
|8
|2
|100
|12.5
|Iowa
|8
|1
|105
|13.1
|Oregon
|8
|0
|108
|13.5
|Miami
|7
|0
|99
|14.1
|Utah
|8
|1
|114
|14.2
|Texas
|8
|0
|117
|14.6
|James Madison
|7
|0
|109
|15.6
|Toledo
|8
|2
|128
|16.0
|Missouri
|8
|1
|134
|16.8
|Northwestern
|8
|0
|134
|16.8
|BYU
|8
|1
|136
|17.0
|East Carolina
|7
|0
|120
|17.1
|UCF
|7
|0
|120
|17.1
|Maryland
|7
|1
|121
|17.3
|Michigan
|8
|0
|139
|17.4
|Alabama
|8
|1
|146
|18.2
|Auburn
|8
|0
|149
|18.6
|Houston
|8
|0
|149
|18.6
|Louisiana Tech
|7
|0
|131
|18.7
|Vanderbilt
|8
|0
|150
|18.8
|W. Michigan
|8
|0
|150
|18.8
|Wake Forest
|7
|1
|132
|18.9
|LSU
|8
|1
|151
|18.9
|Cincinnati
|8
|0
|152
|19.0
|Penn St.
|7
|1
|136
|19.4
|Georgia
|7
|0
|137
|19.6
|Nebraska
|8
|1
|157
|19.6
|Wyoming
|8
|0
|158
|19.8
|Memphis
|8
|0
|159
|19.9
|Florida
|7
|1
|140
|20.0
|Georgia Tech
|8
|0
|160
|20.0
|Arizona
|7
|0
|142
|20.3
|Clemson
|7
|0
|146
|20.9
|Washington
|8
|0
|167
|20.9
|South Carolina
|8
|0
|169
|21.1
|Kennesaw St.
|7
|0
|149
|21.3
|Notre Dame
|7
|1
|149
|21.3
|Miami (Ohio)
|8
|2
|171
|21.4
|SMU
|8
|0
|171
|21.4
|Louisville
|7
|0
|150
|21.4
|Liberty
|7
|0
|151
|21.6
|Buffalo
|8
|1
|173
|21.6
|Iowa St.
|8
|0
|174
|21.8
|Minnesota
|8
|0
|174
|21.8
|Pittsburgh
|8
|0
|176
|22.0
|N. Illinois
|8
|0
|177
|22.1
|Tulane
|7
|0
|156
|22.3
|Virginia
|8
|1
|179
|22.4
|Florida St.
|7
|0
|158
|22.6
|Mississippi
|8
|1
|184
|23.0
|Navy
|7
|0
|161
|23.0
|Southern Cal
|7
|0
|162
|23.1
|Boise St.
|8
|0
|186
|23.2
|Hawaii
|8
|1
|186
|23.2
|Mississippi St.
|8
|0
|187
|23.4
|Fresno St.
|8
|0
|189
|23.6
|Texas A&M
|8
|0
|189
|23.6
|W. Kentucky
|8
|0
|189
|23.6
|North Carolina
|7
|0
|167
|23.9
|Wisconsin
|8
|0
|191
|23.9
|Army
|7
|0
|168
|24.0
|Cent. Michigan
|8
|0
|192
|24.0
|New Mexico St.
|7
|0
|168
|24.0
|UTEP
|7
|0
|169
|24.1
|Arizona St.
|8
|0
|194
|24.2
|Troy
|8
|0
|194
|24.2
|California
|8
|0
|195
|24.4
|South Florida
|8
|2
|195
|24.4
|Uconn
|8
|0
|196
|24.5
|Southern Miss.
|8
|1
|197
|24.6
|Washington St.
|8
|1
|197
|24.6
|New Mexico
|8
|1
|198
|24.8
|Ohio
|8
|0
|198
|24.8
|North Texas
|8
|0
|200
|25.0
|TCU
|8
|0
|201
|25.1
|Bowling Green
|8
|0
|203
|25.4
|Old Dominion
|8
|1
|205
|25.6
|Duke
|7
|0
|180
|25.7
|Kansas St.
|8
|0
|206
|25.8
|Kansas
|8
|0
|207
|25.9
|Temple
|8
|0
|208
|26.0
|Jacksonville St.
|7
|0
|186
|26.6
|Colorado St.
|8
|0
|217
|27.1
|Colorado
|8
|1
|219
|27.4
|Illinois
|8
|0
|220
|27.5
|Nevada
|8
|0
|220
|27.5
|Appalachian St.
|8
|0
|221
|27.6
|Purdue
|8
|0
|222
|27.8
|Missouri St.
|7
|0
|195
|27.9
|Rice
|8
|0
|224
|28.0
|Coastal Carolina
|7
|0
|198
|28.3
|Delaware
|7
|0
|198
|28.3
|Arkansas St.
|8
|0
|228
|28.5
|Akron
|9
|0
|261
|29.0
|San Jose St.
|7
|0
|205
|29.3
|South Alabama
|8
|0
|236
|29.5
|Stanford
|8
|0
|236
|29.5
|Tulsa
|8
|0
|237
|29.6
|Middle Tennessee
|7
|0
|208
|29.7
|Ball St.
|8
|1
|238
|29.8
|NC State
|8
|0
|239
|29.9
|Virginia Tech
|8
|1
|239
|29.9
|West Virginia
|8
|0
|239
|29.9
|FIU
|7
|0
|211
|30.1
|Kentucky
|7
|0
|211
|30.1
|Louisiana-Lafayette
|8
|0
|242
|30.2
|Rutgers
|8
|0
|245
|30.6
|Marshall
|7
|0
|216
|30.9
|UTSA
|7
|1
|216
|30.9
|Tennessee
|8
|0
|247
|30.9
|UCLA
|8
|0
|248
|31.0
|Syracuse
|8
|1
|250
|31.2
|Texas State
|7
|1
|219
|31.3
|Utah St.
|8
|0
|254
|31.8
|Michigan St.
|8
|1
|260
|32.5
|Baylor
|8
|0
|261
|32.6
|Arkansas
|8
|0
|262
|32.8
|Oregon St.
|8
|1
|262
|32.8
|E. Michigan
|9
|0
|296
|32.9
|Louisiana-Monroe
|8
|0
|265
|33.1
|UNLV
|7
|0
|234
|33.4
|Boston College
|8
|0
|275
|34.4
|Georgia Southern
|8
|0
|283
|35.4
|Umass
|8
|0
|287
|35.9
|FAU
|8
|0
|290
|36.2
|Kent St.
|8
|0
|292
|36.5
|Charlotte
|8
|0
|298
|37.2
|Air Force
|7
|0
|261
|37.3
|Sam Houston St.
|7
|0
|272
|38.9
|UAB
|7
|0
|272
|38.9
|Oklahoma St.
|8
|0
|311
|38.9
|Georgia St.
|8
|2
|326
|40.8
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.