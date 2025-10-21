Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

October 21, 2025, 11:13 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 6 284 1,830 22 305.0
Air Force 7 368 1,986 23 283.7
Jacksonville St. 7 343 1,932 21 276.0
Army 7 445 1,929 18 275.6
Florida St. 7 323 1,780 22 254.3
Utah 7 302 1,715 20 245.0
Missouri 7 319 1,714 22 244.9
James Madison 7 323 1,706 19 243.7
Oregon 7 257 1,693 19 241.9
BYU 7 294 1,630 19 232.9
Texas State 7 317 1,615 23 230.7
Georgia Tech 7 267 1,599 21 228.4
Indiana 7 286 1,582 14 226.0
Arkansas 7 245 1,577 16 225.3
Memphis 7 278 1,551 23 221.6
Old Dominion 7 252 1,515 13 216.4
South Florida 7 282 1,509 16 215.6
Rice 7 351 1,508 12 215.4
Texas Tech 7 265 1,506 17 215.1
Ohio 7 289 1,501 17 214.4
Vanderbilt 7 236 1,491 22 213.0
Michigan 7 257 1,485 18 212.1
UNLV 7 258 1,459 16 208.4
UCF 7 251 1,457 17 208.1
Boise St. 7 273 1,439 16 205.6
Southern Cal 7 242 1,427 19 203.9
Virginia 7 281 1,427 20 203.9
Toledo 7 280 1,412 14 201.7
Tennessee 7 270 1,402 19 200.3
South Alabama 7 305 1,390 12 198.6
Texas A&M 7 278 1,377 15 196.7
Marshall 7 316 1,373 16 196.1
West Virginia 7 324 1,368 15 195.4
Iowa 7 270 1,349 18 192.7
Notre Dame 7 264 1,342 20 191.7
Cent. Michigan 7 310 1,334 10 190.6
Georgia 7 296 1,334 19 190.6
Northwestern 7 277 1,331 8 190.1
Louisiana-Lafayette 7 252 1,323 14 189.0
FIU 6 226 1,127 13 187.8
Mississippi 7 284 1,314 20 187.7
Arizona St. 7 283 1,307 10 186.7
Cincinnati 7 214 1,298 14 185.4
UTSA 7 230 1,294 13 184.9
North Texas 7 254 1,279 23 182.7
Tulane 7 261 1,266 13 180.9
San Diego St. 6 252 1,081 11 180.2
Mississippi St. 7 288 1,250 19 178.6
Temple 7 261 1,204 10 172.0
UCLA 7 240 1,197 7 171.0
Uconn 7 227 1,192 15 170.3
Coastal Carolina 7 267 1,188 9 169.7
Houston 7 287 1,187 10 169.6
Penn St. 7 248 1,187 17 169.6
Miami (Ohio) 7 261 1,185 10 169.3
Louisiana-Monroe 7 241 1,177 6 168.1
Washington 7 251 1,173 20 167.6
Fresno St. 7 242 1,152 13 164.6
Iowa St. 7 274 1,142 16 163.1
Utah St. 7 241 1,140 14 162.9
Auburn 7 261 1,135 15 162.1
East Carolina 7 296 1,133 16 161.9
Wake Forest 6 198 961 13 160.2
Virginia Tech 7 239 1,117 7 159.6
Kansas 7 239 1,112 8 158.9
Liberty 7 282 1,110 8 158.6
W. Michigan 7 291 1,100 13 157.1
Kentucky 6 235 934 11 155.7
Buffalo 7 253 1,063 11 151.9
Ohio St. 7 232 1,062 12 151.7
Tulsa 7 263 1,059 7 151.3
N. Illinois 7 252 1,057 5 151.0
Wyoming 7 238 1,050 7 150.0
Texas 7 255 1,046 9 149.4
NC State 7 236 1,043 14 149.0
Colorado St. 7 251 1,038 11 148.3
New Mexico 7 245 1,031 13 147.3
Miami 6 208 882 14 147.0
Louisiana Tech 6 247 879 9 146.5
Kennesaw St. 6 214 876 7 146.0
Nevada 7 246 1,018 4 145.4
Southern Miss. 7 270 1,015 10 145.0
Duke 7 214 1,010 12 144.3
Ball St. 7 256 1,005 9 143.6
Kansas St. 7 223 1,005 9 143.6
Colorado 7 235 1,003 11 143.3
Bowling Green 7 250 1,001 6 143.0
Appalachian St. 7 245 997 8 142.4
E. Michigan 8 267 1,138 10 142.2
Arizona 7 239 995 9 142.1
Baylor 7 235 993 9 141.9
Oklahoma St. 7 259 975 7 139.3
Georgia Southern 7 238 968 12 138.3
Oregon St. 8 263 1,066 12 133.2
Rutgers 7 265 932 13 133.1
Purdue 7 230 916 10 130.9
Akron 8 274 1,044 4 130.5
Oklahoma 7 251 905 12 129.3
Troy 7 255 904 9 129.1
SMU 7 218 901 11 128.7
Florida 7 220 897 5 128.1
TCU 7 220 896 12 128.0
Delaware 6 188 763 13 127.2
Alabama 7 239 879 8 125.6
Nebraska 7 228 875 12 125.0
Arkansas St. 7 239 872 7 124.6
Michigan St. 7 231 861 12 123.0
Minnesota 7 223 860 9 122.9
UAB 7 200 858 13 122.6
W. Kentucky 7 207 856 10 122.3
Pittsburgh 7 238 852 11 121.7
Illinois 7 239 831 14 118.7
Clemson 7 212 815 8 116.4
Louisville 6 181 694 11 115.7
Sam Houston St. 7 223 802 5 114.6
San Jose St. 7 184 799 7 114.1
LSU 7 198 790 7 112.9
Wisconsin 7 245 768 5 109.7
Charlotte 7 241 750 5 107.1
South Carolina 7 251 746 7 106.6
Syracuse 7 237 746 9 106.6
FAU 7 222 739 8 105.6
UTEP 7 199 737 8 105.3
North Carolina 6 164 631 7 105.2
Hawaii 8 231 827 5 103.4
Maryland 7 199 723 7 103.3
Missouri St. 6 192 618 5 103.0
Boston College 7 213 701 9 100.1
Georgia St. 7 193 693 5 99.0
Stanford 7 236 678 6 96.9
Washington St. 7 210 661 5 94.4
California 7 217 660 10 94.3
Middle Tennessee 6 157 497 4 82.8
Kent St. 7 244 579 4 82.7
Umass 7 206 537 5 76.7
New Mexico St. 6 174 398 4 66.3

Sports
