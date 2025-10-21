NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|6
|284
|1,830
|22
|305.0
|Air Force
|7
|368
|1,986
|23
|283.7
|Jacksonville St.
|7
|343
|1,932
|21
|276.0
|Army
|7
|445
|1,929
|18
|275.6
|Florida St.
|7
|323
|1,780
|22
|254.3
|Utah
|7
|302
|1,715
|20
|245.0
|Missouri
|7
|319
|1,714
|22
|244.9
|James Madison
|7
|323
|1,706
|19
|243.7
|Oregon
|7
|257
|1,693
|19
|241.9
|BYU
|7
|294
|1,630
|19
|232.9
|Texas State
|7
|317
|1,615
|23
|230.7
|Georgia Tech
|7
|267
|1,599
|21
|228.4
|Indiana
|7
|286
|1,582
|14
|226.0
|Arkansas
|7
|245
|1,577
|16
|225.3
|Memphis
|7
|278
|1,551
|23
|221.6
|Old Dominion
|7
|252
|1,515
|13
|216.4
|South Florida
|7
|282
|1,509
|16
|215.6
|Rice
|7
|351
|1,508
|12
|215.4
|Texas Tech
|7
|265
|1,506
|17
|215.1
|Ohio
|7
|289
|1,501
|17
|214.4
|Vanderbilt
|7
|236
|1,491
|22
|213.0
|Michigan
|7
|257
|1,485
|18
|212.1
|UNLV
|7
|258
|1,459
|16
|208.4
|UCF
|7
|251
|1,457
|17
|208.1
|Boise St.
|7
|273
|1,439
|16
|205.6
|Southern Cal
|7
|242
|1,427
|19
|203.9
|Virginia
|7
|281
|1,427
|20
|203.9
|Toledo
|7
|280
|1,412
|14
|201.7
|Tennessee
|7
|270
|1,402
|19
|200.3
|South Alabama
|7
|305
|1,390
|12
|198.6
|Texas A&M
|7
|278
|1,377
|15
|196.7
|Marshall
|7
|316
|1,373
|16
|196.1
|West Virginia
|7
|324
|1,368
|15
|195.4
|Iowa
|7
|270
|1,349
|18
|192.7
|Notre Dame
|7
|264
|1,342
|20
|191.7
|Cent. Michigan
|7
|310
|1,334
|10
|190.6
|Georgia
|7
|296
|1,334
|19
|190.6
|Northwestern
|7
|277
|1,331
|8
|190.1
|Louisiana-Lafayette
|7
|252
|1,323
|14
|189.0
|FIU
|6
|226
|1,127
|13
|187.8
|Mississippi
|7
|284
|1,314
|20
|187.7
|Arizona St.
|7
|283
|1,307
|10
|186.7
|Cincinnati
|7
|214
|1,298
|14
|185.4
|UTSA
|7
|230
|1,294
|13
|184.9
|North Texas
|7
|254
|1,279
|23
|182.7
|Tulane
|7
|261
|1,266
|13
|180.9
|San Diego St.
|6
|252
|1,081
|11
|180.2
|Mississippi St.
|7
|288
|1,250
|19
|178.6
|Temple
|7
|261
|1,204
|10
|172.0
|UCLA
|7
|240
|1,197
|7
|171.0
|Uconn
|7
|227
|1,192
|15
|170.3
|Coastal Carolina
|7
|267
|1,188
|9
|169.7
|Houston
|7
|287
|1,187
|10
|169.6
|Penn St.
|7
|248
|1,187
|17
|169.6
|Miami (Ohio)
|7
|261
|1,185
|10
|169.3
|Louisiana-Monroe
|7
|241
|1,177
|6
|168.1
|Washington
|7
|251
|1,173
|20
|167.6
|Fresno St.
|7
|242
|1,152
|13
|164.6
|Iowa St.
|7
|274
|1,142
|16
|163.1
|Utah St.
|7
|241
|1,140
|14
|162.9
|Auburn
|7
|261
|1,135
|15
|162.1
|East Carolina
|7
|296
|1,133
|16
|161.9
|Wake Forest
|6
|198
|961
|13
|160.2
|Virginia Tech
|7
|239
|1,117
|7
|159.6
|Kansas
|7
|239
|1,112
|8
|158.9
|Liberty
|7
|282
|1,110
|8
|158.6
|W. Michigan
|7
|291
|1,100
|13
|157.1
|Kentucky
|6
|235
|934
|11
|155.7
|Buffalo
|7
|253
|1,063
|11
|151.9
|Ohio St.
|7
|232
|1,062
|12
|151.7
|Tulsa
|7
|263
|1,059
|7
|151.3
|N. Illinois
|7
|252
|1,057
|5
|151.0
|Wyoming
|7
|238
|1,050
|7
|150.0
|Texas
|7
|255
|1,046
|9
|149.4
|NC State
|7
|236
|1,043
|14
|149.0
|Colorado St.
|7
|251
|1,038
|11
|148.3
|New Mexico
|7
|245
|1,031
|13
|147.3
|Miami
|6
|208
|882
|14
|147.0
|Louisiana Tech
|6
|247
|879
|9
|146.5
|Kennesaw St.
|6
|214
|876
|7
|146.0
|Nevada
|7
|246
|1,018
|4
|145.4
|Southern Miss.
|7
|270
|1,015
|10
|145.0
|Duke
|7
|214
|1,010
|12
|144.3
|Ball St.
|7
|256
|1,005
|9
|143.6
|Kansas St.
|7
|223
|1,005
|9
|143.6
|Colorado
|7
|235
|1,003
|11
|143.3
|Bowling Green
|7
|250
|1,001
|6
|143.0
|Appalachian St.
|7
|245
|997
|8
|142.4
|E. Michigan
|8
|267
|1,138
|10
|142.2
|Arizona
|7
|239
|995
|9
|142.1
|Baylor
|7
|235
|993
|9
|141.9
|Oklahoma St.
|7
|259
|975
|7
|139.3
|Georgia Southern
|7
|238
|968
|12
|138.3
|Oregon St.
|8
|263
|1,066
|12
|133.2
|Rutgers
|7
|265
|932
|13
|133.1
|Purdue
|7
|230
|916
|10
|130.9
|Akron
|8
|274
|1,044
|4
|130.5
|Oklahoma
|7
|251
|905
|12
|129.3
|Troy
|7
|255
|904
|9
|129.1
|SMU
|7
|218
|901
|11
|128.7
|Florida
|7
|220
|897
|5
|128.1
|TCU
|7
|220
|896
|12
|128.0
|Delaware
|6
|188
|763
|13
|127.2
|Alabama
|7
|239
|879
|8
|125.6
|Nebraska
|7
|228
|875
|12
|125.0
|Arkansas St.
|7
|239
|872
|7
|124.6
|Michigan St.
|7
|231
|861
|12
|123.0
|Minnesota
|7
|223
|860
|9
|122.9
|UAB
|7
|200
|858
|13
|122.6
|W. Kentucky
|7
|207
|856
|10
|122.3
|Pittsburgh
|7
|238
|852
|11
|121.7
|Illinois
|7
|239
|831
|14
|118.7
|Clemson
|7
|212
|815
|8
|116.4
|Louisville
|6
|181
|694
|11
|115.7
|Sam Houston St.
|7
|223
|802
|5
|114.6
|San Jose St.
|7
|184
|799
|7
|114.1
|LSU
|7
|198
|790
|7
|112.9
|Wisconsin
|7
|245
|768
|5
|109.7
|Charlotte
|7
|241
|750
|5
|107.1
|South Carolina
|7
|251
|746
|7
|106.6
|Syracuse
|7
|237
|746
|9
|106.6
|FAU
|7
|222
|739
|8
|105.6
|UTEP
|7
|199
|737
|8
|105.3
|North Carolina
|6
|164
|631
|7
|105.2
|Hawaii
|8
|231
|827
|5
|103.4
|Maryland
|7
|199
|723
|7
|103.3
|Missouri St.
|6
|192
|618
|5
|103.0
|Boston College
|7
|213
|701
|9
|100.1
|Georgia St.
|7
|193
|693
|5
|99.0
|Stanford
|7
|236
|678
|6
|96.9
|Washington St.
|7
|210
|661
|5
|94.4
|California
|7
|217
|660
|10
|94.3
|Middle Tennessee
|6
|157
|497
|4
|82.8
|Kent St.
|7
|244
|579
|4
|82.7
|Umass
|7
|206
|537
|5
|76.7
|New Mexico St.
|6
|174
|398
|4
|66.3
