Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Rushing Offense

NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

October 14, 2025, 11:14 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 6 284 1,830 22 305.0
Army 6 382 1,696 16 282.7
Jacksonville St. 6 293 1,677 18 279.5
Air Force 6 312 1,656 21 276.0
Florida St. 6 280 1,647 21 274.5
Missouri 6 275 1,623 19 270.5
Texas State 6 273 1,501 21 250.2
Utah 6 265 1,489 19 248.2
Indiana 6 258 1,450 13 241.7
Memphis 6 253 1,432 22 238.7
BYU 6 252 1,428 17 238.0
Georgia Tech 6 231 1,428 19 238.0
Old Dominion 6 223 1,428 13 238.0
Texas Tech 6 238 1,397 16 232.8
James Madison 6 270 1,395 13 232.5
Southern Cal 6 213 1,359 19 226.5
Arkansas 6 213 1,309 14 218.2
Virginia 6 249 1,305 18 217.5
Michigan 6 217 1,298 17 216.3
Rice 7 351 1,508 12 215.4
Oregon 6 221 1,278 15 213.0
Tennessee 6 237 1,260 17 210.0
Vanderbilt 6 191 1,252 19 208.7
South Florida 6 231 1,250 13 208.3
West Virginia 6 275 1,237 13 206.2
Toledo 6 240 1,234 14 205.7
Mississippi 6 260 1,226 16 204.3
Arizona St. 6 247 1,218 9 203.0
South Alabama 6 269 1,215 10 202.5
UCF 6 216 1,202 14 200.3
UNLV 6 218 1,198 14 199.7
Marshall 6 268 1,187 13 197.8
Ohio 6 237 1,168 11 194.7
Texas A&M 6 243 1,160 12 193.3
Boise St. 6 240 1,145 13 190.8
Cincinnati 6 183 1,141 11 190.2
Washington 6 228 1,133 19 188.8
Tulane 6 232 1,125 12 187.5
Cent. Michigan 6 264 1,123 7 187.2
Georgia 6 247 1,113 18 185.5
Louisiana-Lafayette 6 204 1,106 13 184.3
Mississippi St. 6 244 1,106 16 184.3
Iowa 6 237 1,104 15 184.0
Northwestern 6 227 1,099 8 183.2
Uconn 6 200 1,099 14 183.2
San Diego St. 6 252 1,081 11 180.2
UTSA 6 198 1,080 12 180.0
Louisiana-Monroe 6 212 1,079 6 179.8
FIU 5 187 878 12 175.6
Notre Dame 6 220 1,036 17 172.7
Temple 6 230 1,031 8 171.8
Penn St. 6 202 1,014 15 169.0
Utah St. 6 203 1,010 12 168.3
UCLA 6 205 1,004 6 167.3
North Texas 6 210 999 21 166.5
Texas 6 227 999 8 166.5
Liberty 6 252 996 6 166.0
Buffalo 6 223 991 10 165.2
Fresno St. 7 242 1,152 13 164.6
Auburn 6 220 985 13 164.2
Miami 5 184 819 12 163.8
Iowa St. 7 274 1,142 16 163.1
Ohio St. 6 204 964 12 160.7
Nevada 6 218 963 2 160.5
Wake Forest 6 198 961 13 160.2
Virginia Tech 7 239 1,117 7 159.6
Kentucky 5 189 797 10 159.4
Houston 6 242 955 9 159.2
Kansas 7 239 1,112 8 158.9
Colorado St. 6 217 953 10 158.8
W. Michigan 7 291 1,100 13 157.1
Coastal Carolina 6 226 942 5 157.0
Duke 6 182 942 12 157.0
N. Illinois 6 226 925 4 154.2
E. Michigan 7 245 1,078 10 154.0
Tulsa 6 221 912 6 152.0
NC State 7 236 1,043 14 149.0
Miami (Ohio) 6 206 890 6 148.3
Arizona 6 208 883 7 147.2
Southern Miss. 6 229 882 9 147.0
Louisiana Tech 6 247 879 9 146.5
Kennesaw St. 6 214 876 7 146.0
Delaware 5 166 729 10 145.8
Baylor 6 198 872 8 145.3
Appalachian St. 6 210 865 7 144.2
East Carolina 6 243 865 13 144.2
Kansas St. 7 223 1,005 9 143.6
Colorado 7 235 1,003 11 143.3
Wyoming 6 202 852 5 142.0
Bowling Green 6 214 844 6 140.7
Nebraska 6 199 839 12 139.8
Purdue 6 204 829 10 138.2
New Mexico 6 203 821 10 136.8
Troy 6 223 813 7 135.5
Rutgers 6 223 809 12 134.8
Ball St. 6 211 789 5 131.5
Michigan St. 6 207 787 12 131.2
Akron 7 239 916 4 130.9
Clemson 6 182 780 8 130.0
SMU 6 190 762 9 127.0
Georgia Southern 6 196 760 10 126.7
Alabama 6 207 759 6 126.5
Oklahoma St. 6 211 747 5 124.5
W. Kentucky 6 184 740 10 123.3
Pittsburgh 6 195 735 9 122.5
Oklahoma 6 211 734 10 122.3
Florida 6 186 725 3 120.8
FAU 6 192 716 8 119.3
Arkansas St. 6 207 714 7 119.0
Illinois 7 239 831 14 118.7
TCU 6 182 700 9 116.7
South Carolina 6 217 692 7 115.3
LSU 6 177 690 7 115.0
Louisville 5 150 575 10 115.0
Minnesota 6 188 674 7 112.3
Wisconsin 6 214 673 5 112.2
Syracuse 6 205 670 9 111.7
Sam Houston St. 6 183 643 5 107.2
UAB 6 159 639 12 106.5
Missouri St. 6 192 618 5 103.0
North Carolina 5 135 511 5 102.2
San Jose St. 6 156 605 6 100.8
Oregon St. 7 221 701 7 100.1
Maryland 6 173 596 7 99.3
Hawaii 7 203 693 4 99.0
California 6 186 580 8 96.7
UTEP 6 165 562 5 93.7
Stanford 6 194 556 5 92.7
Charlotte 6 194 551 4 91.8
Georgia St. 6 159 529 3 88.2
Washington St. 6 175 518 4 86.3
Kent St. 6 218 514 4 85.7
Boston College 6 164 510 9 85.0
Middle Tennessee 6 157 497 4 82.8
Umass 6 162 350 4 58.3
New Mexico St. 5 136 252 3 50.4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up