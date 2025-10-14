NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|6
|284
|1,830
|22
|305.0
|Army
|6
|382
|1,696
|16
|282.7
|Jacksonville St.
|6
|293
|1,677
|18
|279.5
|Air Force
|6
|312
|1,656
|21
|276.0
|Florida St.
|6
|280
|1,647
|21
|274.5
|Missouri
|6
|275
|1,623
|19
|270.5
|Texas State
|6
|273
|1,501
|21
|250.2
|Utah
|6
|265
|1,489
|19
|248.2
|Indiana
|6
|258
|1,450
|13
|241.7
|Memphis
|6
|253
|1,432
|22
|238.7
|BYU
|6
|252
|1,428
|17
|238.0
|Georgia Tech
|6
|231
|1,428
|19
|238.0
|Old Dominion
|6
|223
|1,428
|13
|238.0
|Texas Tech
|6
|238
|1,397
|16
|232.8
|James Madison
|6
|270
|1,395
|13
|232.5
|Southern Cal
|6
|213
|1,359
|19
|226.5
|Arkansas
|6
|213
|1,309
|14
|218.2
|Virginia
|6
|249
|1,305
|18
|217.5
|Michigan
|6
|217
|1,298
|17
|216.3
|Rice
|7
|351
|1,508
|12
|215.4
|Oregon
|6
|221
|1,278
|15
|213.0
|Tennessee
|6
|237
|1,260
|17
|210.0
|Vanderbilt
|6
|191
|1,252
|19
|208.7
|South Florida
|6
|231
|1,250
|13
|208.3
|West Virginia
|6
|275
|1,237
|13
|206.2
|Toledo
|6
|240
|1,234
|14
|205.7
|Mississippi
|6
|260
|1,226
|16
|204.3
|Arizona St.
|6
|247
|1,218
|9
|203.0
|South Alabama
|6
|269
|1,215
|10
|202.5
|UCF
|6
|216
|1,202
|14
|200.3
|UNLV
|6
|218
|1,198
|14
|199.7
|Marshall
|6
|268
|1,187
|13
|197.8
|Ohio
|6
|237
|1,168
|11
|194.7
|Texas A&M
|6
|243
|1,160
|12
|193.3
|Boise St.
|6
|240
|1,145
|13
|190.8
|Cincinnati
|6
|183
|1,141
|11
|190.2
|Washington
|6
|228
|1,133
|19
|188.8
|Tulane
|6
|232
|1,125
|12
|187.5
|Cent. Michigan
|6
|264
|1,123
|7
|187.2
|Georgia
|6
|247
|1,113
|18
|185.5
|Louisiana-Lafayette
|6
|204
|1,106
|13
|184.3
|Mississippi St.
|6
|244
|1,106
|16
|184.3
|Iowa
|6
|237
|1,104
|15
|184.0
|Northwestern
|6
|227
|1,099
|8
|183.2
|Uconn
|6
|200
|1,099
|14
|183.2
|San Diego St.
|6
|252
|1,081
|11
|180.2
|UTSA
|6
|198
|1,080
|12
|180.0
|Louisiana-Monroe
|6
|212
|1,079
|6
|179.8
|FIU
|5
|187
|878
|12
|175.6
|Notre Dame
|6
|220
|1,036
|17
|172.7
|Temple
|6
|230
|1,031
|8
|171.8
|Penn St.
|6
|202
|1,014
|15
|169.0
|Utah St.
|6
|203
|1,010
|12
|168.3
|UCLA
|6
|205
|1,004
|6
|167.3
|North Texas
|6
|210
|999
|21
|166.5
|Texas
|6
|227
|999
|8
|166.5
|Liberty
|6
|252
|996
|6
|166.0
|Buffalo
|6
|223
|991
|10
|165.2
|Fresno St.
|7
|242
|1,152
|13
|164.6
|Auburn
|6
|220
|985
|13
|164.2
|Miami
|5
|184
|819
|12
|163.8
|Iowa St.
|7
|274
|1,142
|16
|163.1
|Ohio St.
|6
|204
|964
|12
|160.7
|Nevada
|6
|218
|963
|2
|160.5
|Wake Forest
|6
|198
|961
|13
|160.2
|Virginia Tech
|7
|239
|1,117
|7
|159.6
|Kentucky
|5
|189
|797
|10
|159.4
|Houston
|6
|242
|955
|9
|159.2
|Kansas
|7
|239
|1,112
|8
|158.9
|Colorado St.
|6
|217
|953
|10
|158.8
|W. Michigan
|7
|291
|1,100
|13
|157.1
|Coastal Carolina
|6
|226
|942
|5
|157.0
|Duke
|6
|182
|942
|12
|157.0
|N. Illinois
|6
|226
|925
|4
|154.2
|E. Michigan
|7
|245
|1,078
|10
|154.0
|Tulsa
|6
|221
|912
|6
|152.0
|NC State
|7
|236
|1,043
|14
|149.0
|Miami (Ohio)
|6
|206
|890
|6
|148.3
|Arizona
|6
|208
|883
|7
|147.2
|Southern Miss.
|6
|229
|882
|9
|147.0
|Louisiana Tech
|6
|247
|879
|9
|146.5
|Kennesaw St.
|6
|214
|876
|7
|146.0
|Delaware
|5
|166
|729
|10
|145.8
|Baylor
|6
|198
|872
|8
|145.3
|Appalachian St.
|6
|210
|865
|7
|144.2
|East Carolina
|6
|243
|865
|13
|144.2
|Kansas St.
|7
|223
|1,005
|9
|143.6
|Colorado
|7
|235
|1,003
|11
|143.3
|Wyoming
|6
|202
|852
|5
|142.0
|Bowling Green
|6
|214
|844
|6
|140.7
|Nebraska
|6
|199
|839
|12
|139.8
|Purdue
|6
|204
|829
|10
|138.2
|New Mexico
|6
|203
|821
|10
|136.8
|Troy
|6
|223
|813
|7
|135.5
|Rutgers
|6
|223
|809
|12
|134.8
|Ball St.
|6
|211
|789
|5
|131.5
|Michigan St.
|6
|207
|787
|12
|131.2
|Akron
|7
|239
|916
|4
|130.9
|Clemson
|6
|182
|780
|8
|130.0
|SMU
|6
|190
|762
|9
|127.0
|Georgia Southern
|6
|196
|760
|10
|126.7
|Alabama
|6
|207
|759
|6
|126.5
|Oklahoma St.
|6
|211
|747
|5
|124.5
|W. Kentucky
|6
|184
|740
|10
|123.3
|Pittsburgh
|6
|195
|735
|9
|122.5
|Oklahoma
|6
|211
|734
|10
|122.3
|Florida
|6
|186
|725
|3
|120.8
|FAU
|6
|192
|716
|8
|119.3
|Arkansas St.
|6
|207
|714
|7
|119.0
|Illinois
|7
|239
|831
|14
|118.7
|TCU
|6
|182
|700
|9
|116.7
|South Carolina
|6
|217
|692
|7
|115.3
|LSU
|6
|177
|690
|7
|115.0
|Louisville
|5
|150
|575
|10
|115.0
|Minnesota
|6
|188
|674
|7
|112.3
|Wisconsin
|6
|214
|673
|5
|112.2
|Syracuse
|6
|205
|670
|9
|111.7
|Sam Houston St.
|6
|183
|643
|5
|107.2
|UAB
|6
|159
|639
|12
|106.5
|Missouri St.
|6
|192
|618
|5
|103.0
|North Carolina
|5
|135
|511
|5
|102.2
|San Jose St.
|6
|156
|605
|6
|100.8
|Oregon St.
|7
|221
|701
|7
|100.1
|Maryland
|6
|173
|596
|7
|99.3
|Hawaii
|7
|203
|693
|4
|99.0
|California
|6
|186
|580
|8
|96.7
|UTEP
|6
|165
|562
|5
|93.7
|Stanford
|6
|194
|556
|5
|92.7
|Charlotte
|6
|194
|551
|4
|91.8
|Georgia St.
|6
|159
|529
|3
|88.2
|Washington St.
|6
|175
|518
|4
|86.3
|Kent St.
|6
|218
|514
|4
|85.7
|Boston College
|6
|164
|510
|9
|85.0
|Middle Tennessee
|6
|157
|497
|4
|82.8
|Umass
|6
|162
|350
|4
|58.3
|New Mexico St.
|5
|136
|252
|3
|50.4
