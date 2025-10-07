Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

October 7, 2025, 11:13 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 5 247 1,587 19 317.4
Florida St. 5 240 1,477 20 295.4
Missouri 5 247 1,460 18 292.0
Army 5 318 1,392 13 278.4
Indiana 5 221 1,339 11 267.8
Jacksonville St. 5 230 1,307 15 261.4
Old Dominion 5 185 1,255 11 251.0
Air Force 5 246 1,228 15 245.6
Utah 5 223 1,213 13 242.6
James Madison 5 229 1,208 13 241.6
Oregon 5 191 1,197 15 239.4
Memphis 6 253 1,427 22 237.8
Michigan 5 186 1,189 17 237.8
Texas State 5 220 1,175 16 235.0
BYU 5 201 1,170 14 234.0
Georgia Tech 5 189 1,160 16 232.0
Southern Cal 5 177 1,135 17 227.0
Rice 6 301 1,318 11 219.7
Virginia 6 249 1,305 18 217.5
Arizona St. 5 207 1,083 8 216.6
Arkansas 5 168 1,069 12 213.8
Toledo 5 197 1,069 12 213.8
Louisiana-Lafayette 5 176 1,061 13 212.2
Vanderbilt 6 191 1,252 19 208.7
Mississippi 5 219 1,040 15 208.0
Georgia 5 216 1,034 16 206.8
West Virginia 6 275 1,237 13 206.2
Tulane 5 207 1,029 12 205.8
Cincinnati 5 156 1,026 11 205.2
Texas Tech 5 198 1,025 12 205.0
South Alabama 6 269 1,215 10 202.5
UCF 5 175 1,011 13 202.2
Tennessee 5 197 996 14 199.2
Boise St. 5 186 984 11 196.8
Northwestern 5 185 980 7 196.0
UNLV 5 191 978 10 195.6
Texas A&M 5 201 977 9 195.4
Ohio 6 237 1,168 11 194.7
Marshall 5 218 965 10 193.0
Washington 5 196 956 16 191.2
South Florida 5 174 944 9 188.8
Louisiana-Monroe 5 179 940 6 188.0
Cent. Michigan 6 264 1,123 7 187.2
Mississippi St. 6 245 1,103 16 183.8
Uconn 6 200 1,099 14 183.2
North Texas 5 181 902 18 180.4
Iowa 5 201 894 11 178.8
UTSA 5 165 894 9 178.8
Notre Dame 5 181 893 15 178.6
Nevada 5 187 886 2 177.2
FIU 5 187 878 12 175.6
Penn St. 5 171 877 12 175.4
San Diego St. 5 209 874 10 174.8
Kansas 6 201 1,038 8 173.0
Texas 5 192 863 8 172.6
Fresno St. 6 211 1,033 13 172.2
Ohio St. 5 167 858 10 171.6
Temple 5 190 858 5 171.6
Auburn 5 184 845 12 169.0
Utah St. 5 174 844 11 168.8
Liberty 5 202 836 5 167.2
NC State 6 208 992 14 165.3
Buffalo 6 223 991 10 165.2
Miami 5 184 819 12 163.8
Kentucky 5 189 797 10 159.4
Houston 5 197 789 7 157.8
Duke 6 182 942 12 157.0
Bowling Green 5 178 783 5 156.6
Virginia Tech 6 205 931 6 155.2
E. Michigan 6 207 929 10 154.8
New Mexico 5 179 772 10 154.4
Troy 5 191 770 6 154.0
Ball St. 5 184 769 5 153.8
Kennesaw St. 5 187 766 6 153.2
UCLA 5 162 766 4 153.2
Colorado St. 5 182 763 7 152.6
Wake Forest 5 172 763 12 152.6
Tulsa 6 221 912 6 152.0
Iowa St. 6 237 906 14 151.0
Louisiana Tech 5 207 743 8 148.6
Miami (Ohio) 5 165 743 5 148.6
Wyoming 5 177 743 4 148.6
Appalachian St. 5 174 741 6 148.2
W. Michigan 6 247 881 10 146.8
Delaware 5 166 729 10 145.8
Baylor 6 198 872 8 145.3
Colorado 6 196 863 10 143.8
Arizona 5 174 719 6 143.8
N. Illinois 5 187 719 3 143.8
Kansas St. 6 178 860 9 143.3
Akron 6 214 854 4 142.3
East Carolina 5 200 705 12 141.0
Oklahoma St. 5 180 702 5 140.4
Rutgers 5 196 702 12 140.4
Michigan St. 5 182 700 11 140.0
Southern Miss. 5 181 698 6 139.6
Oklahoma 5 181 686 10 137.2
Georgia Southern 5 162 678 7 135.6
Coastal Carolina 5 175 666 4 133.2
Illinois 6 212 784 13 130.7
Florida 5 162 651 3 130.2
Nebraska 5 169 646 12 129.2
Minnesota 5 170 644 7 128.8
SMU 5 166 640 8 128.0
Alabama 5 163 634 6 126.8
TCU 5 160 628 8 125.6
W. Kentucky 6 184 740 10 123.3
Arkansas St. 6 207 714 7 119.0
FAU 5 159 583 5 116.6
Pittsburgh 5 153 580 7 116.0
Purdue 5 164 576 8 115.2
Louisville 5 150 575 10 115.0
UAB 5 131 571 9 114.2
San Jose St. 5 129 562 6 112.4
Syracuse 6 205 671 9 111.8
Clemson 5 139 554 4 110.8
Missouri St. 5 157 548 4 109.6
Wisconsin 5 178 546 5 109.2
LSU 5 147 524 7 104.8
North Carolina 5 135 511 5 102.2
UTEP 5 140 506 4 101.2
South Carolina 5 172 499 6 99.8
Sam Houston St. 5 150 493 4 98.6
California 6 186 580 8 96.7
Charlotte 5 165 483 4 96.6
Stanford 5 161 481 5 96.2
Georgia St. 5 136 475 2 95.0
Oregon St. 6 183 567 6 94.5
Hawaii 6 174 560 2 93.3
Maryland 5 143 466 5 93.2
Boston College 5 132 425 8 85.0
Middle Tennessee 5 132 411 4 82.2
Washington St. 5 147 389 3 77.8
Kent St. 5 176 363 3 72.6
Umass 5 129 306 4 61.2
New Mexico St. 5 136 254 3 50.8

