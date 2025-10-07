NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|5
|247
|1,587
|19
|317.4
|Florida St.
|5
|240
|1,477
|20
|295.4
|Missouri
|5
|247
|1,460
|18
|292.0
|Army
|5
|318
|1,392
|13
|278.4
|Indiana
|5
|221
|1,339
|11
|267.8
|Jacksonville St.
|5
|230
|1,307
|15
|261.4
|Old Dominion
|5
|185
|1,255
|11
|251.0
|Air Force
|5
|246
|1,228
|15
|245.6
|Utah
|5
|223
|1,213
|13
|242.6
|James Madison
|5
|229
|1,208
|13
|241.6
|Oregon
|5
|191
|1,197
|15
|239.4
|Memphis
|6
|253
|1,427
|22
|237.8
|Michigan
|5
|186
|1,189
|17
|237.8
|Texas State
|5
|220
|1,175
|16
|235.0
|BYU
|5
|201
|1,170
|14
|234.0
|Georgia Tech
|5
|189
|1,160
|16
|232.0
|Southern Cal
|5
|177
|1,135
|17
|227.0
|Rice
|6
|301
|1,318
|11
|219.7
|Virginia
|6
|249
|1,305
|18
|217.5
|Arizona St.
|5
|207
|1,083
|8
|216.6
|Arkansas
|5
|168
|1,069
|12
|213.8
|Toledo
|5
|197
|1,069
|12
|213.8
|Louisiana-Lafayette
|5
|176
|1,061
|13
|212.2
|Vanderbilt
|6
|191
|1,252
|19
|208.7
|Mississippi
|5
|219
|1,040
|15
|208.0
|Georgia
|5
|216
|1,034
|16
|206.8
|West Virginia
|6
|275
|1,237
|13
|206.2
|Tulane
|5
|207
|1,029
|12
|205.8
|Cincinnati
|5
|156
|1,026
|11
|205.2
|Texas Tech
|5
|198
|1,025
|12
|205.0
|South Alabama
|6
|269
|1,215
|10
|202.5
|UCF
|5
|175
|1,011
|13
|202.2
|Tennessee
|5
|197
|996
|14
|199.2
|Boise St.
|5
|186
|984
|11
|196.8
|Northwestern
|5
|185
|980
|7
|196.0
|UNLV
|5
|191
|978
|10
|195.6
|Texas A&M
|5
|201
|977
|9
|195.4
|Ohio
|6
|237
|1,168
|11
|194.7
|Marshall
|5
|218
|965
|10
|193.0
|Washington
|5
|196
|956
|16
|191.2
|South Florida
|5
|174
|944
|9
|188.8
|Louisiana-Monroe
|5
|179
|940
|6
|188.0
|Cent. Michigan
|6
|264
|1,123
|7
|187.2
|Mississippi St.
|6
|245
|1,103
|16
|183.8
|Uconn
|6
|200
|1,099
|14
|183.2
|North Texas
|5
|181
|902
|18
|180.4
|Iowa
|5
|201
|894
|11
|178.8
|UTSA
|5
|165
|894
|9
|178.8
|Notre Dame
|5
|181
|893
|15
|178.6
|Nevada
|5
|187
|886
|2
|177.2
|FIU
|5
|187
|878
|12
|175.6
|Penn St.
|5
|171
|877
|12
|175.4
|San Diego St.
|5
|209
|874
|10
|174.8
|Kansas
|6
|201
|1,038
|8
|173.0
|Texas
|5
|192
|863
|8
|172.6
|Fresno St.
|6
|211
|1,033
|13
|172.2
|Ohio St.
|5
|167
|858
|10
|171.6
|Temple
|5
|190
|858
|5
|171.6
|Auburn
|5
|184
|845
|12
|169.0
|Utah St.
|5
|174
|844
|11
|168.8
|Liberty
|5
|202
|836
|5
|167.2
|NC State
|6
|208
|992
|14
|165.3
|Buffalo
|6
|223
|991
|10
|165.2
|Miami
|5
|184
|819
|12
|163.8
|Kentucky
|5
|189
|797
|10
|159.4
|Houston
|5
|197
|789
|7
|157.8
|Duke
|6
|182
|942
|12
|157.0
|Bowling Green
|5
|178
|783
|5
|156.6
|Virginia Tech
|6
|205
|931
|6
|155.2
|E. Michigan
|6
|207
|929
|10
|154.8
|New Mexico
|5
|179
|772
|10
|154.4
|Troy
|5
|191
|770
|6
|154.0
|Ball St.
|5
|184
|769
|5
|153.8
|Kennesaw St.
|5
|187
|766
|6
|153.2
|UCLA
|5
|162
|766
|4
|153.2
|Colorado St.
|5
|182
|763
|7
|152.6
|Wake Forest
|5
|172
|763
|12
|152.6
|Tulsa
|6
|221
|912
|6
|152.0
|Iowa St.
|6
|237
|906
|14
|151.0
|Louisiana Tech
|5
|207
|743
|8
|148.6
|Miami (Ohio)
|5
|165
|743
|5
|148.6
|Wyoming
|5
|177
|743
|4
|148.6
|Appalachian St.
|5
|174
|741
|6
|148.2
|W. Michigan
|6
|247
|881
|10
|146.8
|Delaware
|5
|166
|729
|10
|145.8
|Baylor
|6
|198
|872
|8
|145.3
|Colorado
|6
|196
|863
|10
|143.8
|Arizona
|5
|174
|719
|6
|143.8
|N. Illinois
|5
|187
|719
|3
|143.8
|Kansas St.
|6
|178
|860
|9
|143.3
|Akron
|6
|214
|854
|4
|142.3
|East Carolina
|5
|200
|705
|12
|141.0
|Oklahoma St.
|5
|180
|702
|5
|140.4
|Rutgers
|5
|196
|702
|12
|140.4
|Michigan St.
|5
|182
|700
|11
|140.0
|Southern Miss.
|5
|181
|698
|6
|139.6
|Oklahoma
|5
|181
|686
|10
|137.2
|Georgia Southern
|5
|162
|678
|7
|135.6
|Coastal Carolina
|5
|175
|666
|4
|133.2
|Illinois
|6
|212
|784
|13
|130.7
|Florida
|5
|162
|651
|3
|130.2
|Nebraska
|5
|169
|646
|12
|129.2
|Minnesota
|5
|170
|644
|7
|128.8
|SMU
|5
|166
|640
|8
|128.0
|Alabama
|5
|163
|634
|6
|126.8
|TCU
|5
|160
|628
|8
|125.6
|W. Kentucky
|6
|184
|740
|10
|123.3
|Arkansas St.
|6
|207
|714
|7
|119.0
|FAU
|5
|159
|583
|5
|116.6
|Pittsburgh
|5
|153
|580
|7
|116.0
|Purdue
|5
|164
|576
|8
|115.2
|Louisville
|5
|150
|575
|10
|115.0
|UAB
|5
|131
|571
|9
|114.2
|San Jose St.
|5
|129
|562
|6
|112.4
|Syracuse
|6
|205
|671
|9
|111.8
|Clemson
|5
|139
|554
|4
|110.8
|Missouri St.
|5
|157
|548
|4
|109.6
|Wisconsin
|5
|178
|546
|5
|109.2
|LSU
|5
|147
|524
|7
|104.8
|North Carolina
|5
|135
|511
|5
|102.2
|UTEP
|5
|140
|506
|4
|101.2
|South Carolina
|5
|172
|499
|6
|99.8
|Sam Houston St.
|5
|150
|493
|4
|98.6
|California
|6
|186
|580
|8
|96.7
|Charlotte
|5
|165
|483
|4
|96.6
|Stanford
|5
|161
|481
|5
|96.2
|Georgia St.
|5
|136
|475
|2
|95.0
|Oregon St.
|6
|183
|567
|6
|94.5
|Hawaii
|6
|174
|560
|2
|93.3
|Maryland
|5
|143
|466
|5
|93.2
|Boston College
|5
|132
|425
|8
|85.0
|Middle Tennessee
|5
|132
|411
|4
|82.2
|Washington St.
|5
|147
|389
|3
|77.8
|Kent St.
|5
|176
|363
|3
|72.6
|Umass
|5
|129
|306
|4
|61.2
|New Mexico St.
|5
|136
|254
|3
|50.8
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.