NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

October 28, 2025, 11:13 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 7 340 2,227 28 318.1
Air Force 7 368 1,986 23 283.7
Jacksonville St. 7 343 1,932 21 276.0
Army 7 445 1,929 18 275.6
Utah 8 353 2,137 24 267.1
Florida St. 7 323 1,780 22 254.3
James Madison 7 323 1,706 19 243.7
Oregon 8 302 1,896 21 237.0
Missouri 8 360 1,884 22 235.5
Texas State 7 317 1,615 23 230.7
Indiana 8 333 1,844 18 230.5
Georgia Tech 8 304 1,838 23 229.8
Rice 8 407 1,808 16 226.0
South Florida 8 320 1,804 19 225.5
Michigan 8 306 1,761 22 220.1
BYU 8 322 1,733 21 216.6
Memphis 8 312 1,680 25 210.0
Ohio 8 334 1,673 19 209.1
UNLV 7 258 1,459 16 208.4
UCF 7 251 1,457 17 208.1
Old Dominion 8 297 1,664 13 208.0
Arkansas 8 268 1,640 17 205.0
Southern Cal 7 242 1,427 19 203.9
Vanderbilt 8 262 1,627 24 203.4
Cent. Michigan 8 363 1,613 13 201.6
Texas A&M 8 318 1,601 19 200.1
Texas Tech 8 305 1,594 19 199.2
South Alabama 8 352 1,578 15 197.2
Boise St. 8 320 1,573 19 196.6
Marshall 7 316 1,373 16 196.1
Cincinnati 8 264 1,563 17 195.4
FIU 7 263 1,349 15 192.7
Notre Dame 7 264 1,342 20 191.7
Georgia 7 296 1,334 19 190.6
Tennessee 8 303 1,510 23 188.8
Louisiana-Lafayette 8 294 1,507 15 188.4
Northwestern 8 307 1,503 10 187.9
Virginia 8 315 1,486 21 185.8
Iowa 8 306 1,482 20 185.2
UTSA 7 230 1,294 13 184.9
Virginia Tech 8 297 1,474 9 184.2
San Diego St. 7 299 1,289 12 184.1
Toledo 8 304 1,473 14 184.1
Tulane 7 261 1,266 13 180.9
Mississippi 8 325 1,430 22 178.8
North Texas 8 283 1,425 26 178.1
West Virginia 8 356 1,409 15 176.1
Arizona St. 8 304 1,405 10 175.6
Louisiana-Monroe 8 281 1,386 8 173.2
N. Illinois 8 309 1,384 7 173.0
Temple 8 295 1,384 10 173.0
Houston 8 335 1,370 12 171.2
Auburn 8 311 1,365 15 170.6
Coastal Carolina 7 267 1,188 9 169.7
Penn St. 7 248 1,187 17 169.6
Miami (Ohio) 8 293 1,333 11 166.6
Iowa St. 8 307 1,331 18 166.4
Washington 8 284 1,330 21 166.2
Mississippi St. 8 331 1,313 19 164.1
Uconn 8 253 1,297 16 162.1
East Carolina 7 296 1,133 16 161.9
UCLA 8 265 1,285 7 160.6
Utah St. 8 266 1,282 15 160.2
Liberty 7 282 1,110 8 158.6
Wyoming 8 272 1,262 9 157.8
New Mexico 8 287 1,255 15 156.9
Kennesaw St. 7 255 1,090 11 155.7
W. Michigan 8 330 1,244 14 155.5
Miami 7 252 1,081 19 154.4
Kentucky 7 272 1,080 11 154.3
Ohio St. 7 232 1,062 12 151.7
Southern Miss. 8 308 1,212 13 151.5
Bowling Green 8 300 1,208 8 151.0
NC State 8 255 1,204 15 150.5
Tulsa 8 307 1,199 9 149.9
Fresno St. 8 265 1,197 13 149.6
Wake Forest 7 233 1,046 13 149.4
Kansas 8 279 1,195 10 149.4
Louisville 7 212 1,011 15 144.4
Duke 7 214 1,010 12 144.3
Buffalo 8 287 1,154 11 144.2
Kansas St. 8 259 1,145 12 143.1
Ball St. 8 299 1,144 9 143.0
Arkansas St. 8 287 1,138 11 142.2
Arizona 7 239 995 9 142.1
Purdue 8 258 1,133 10 141.6
Colorado St. 8 278 1,132 11 141.5
Louisiana Tech 7 283 988 10 141.1
Baylor 8 267 1,122 10 140.2
Texas 8 287 1,118 10 139.8
Rutgers 8 313 1,116 15 139.5
E. Michigan 9 292 1,250 11 138.9
Nevada 8 270 1,102 4 137.8
Georgia Southern 8 279 1,096 13 137.0
Appalachian St. 8 263 1,070 8 133.8
Oklahoma St. 8 291 1,070 7 133.8
Troy 8 294 1,069 13 133.6
Oregon St. 8 263 1,066 12 133.2
Colorado 8 273 1,041 12 130.1
Oklahoma 8 279 1,041 14 130.1
Nebraska 8 267 1,030 14 128.8
Florida 7 220 897 5 128.1
Akron 9 315 1,139 5 126.6
TCU 8 253 992 13 124.0
UAB 7 200 858 13 122.6
Michigan St. 8 269 976 14 122.0
SMU 8 246 976 12 122.0
Illinois 8 268 969 15 121.1
W. Kentucky 8 245 969 12 121.1
Delaware 7 224 842 13 120.3
Pittsburgh 8 271 958 14 119.8
Alabama 8 262 951 9 118.9
Clemson 7 212 815 8 116.4
Sam Houston St. 7 223 802 5 114.6
San Jose St. 7 184 799 7 114.1
Syracuse 8 271 903 10 112.9
Georgia St. 8 230 892 5 111.5
North Carolina 7 203 776 8 110.9
Minnesota 8 248 884 9 110.5
Wisconsin 8 274 878 5 109.8
South Carolina 8 288 857 8 107.1
Charlotte 8 268 854 5 106.8
Missouri St. 7 224 744 5 106.3
LSU 8 225 850 8 106.2
UTEP 7 199 737 8 105.3
Hawaii 8 231 827 5 103.4
Maryland 7 200 723 7 103.3
Washington St. 8 254 823 7 102.9
Boston College 8 249 817 9 102.1
FAU 8 248 816 8 102.0
Stanford 8 263 733 6 91.6
Kent St. 8 272 701 5 87.6
California 8 244 699 13 87.4
Middle Tennessee 7 179 600 5 85.7
Umass 8 232 653 6 81.6
New Mexico St. 7 199 481 5 68.7

