NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|7
|340
|2,227
|28
|318.1
|Air Force
|7
|368
|1,986
|23
|283.7
|Jacksonville St.
|7
|343
|1,932
|21
|276.0
|Army
|7
|445
|1,929
|18
|275.6
|Utah
|8
|353
|2,137
|24
|267.1
|Florida St.
|7
|323
|1,780
|22
|254.3
|James Madison
|7
|323
|1,706
|19
|243.7
|Oregon
|8
|302
|1,896
|21
|237.0
|Missouri
|8
|360
|1,884
|22
|235.5
|Texas State
|7
|317
|1,615
|23
|230.7
|Indiana
|8
|333
|1,844
|18
|230.5
|Georgia Tech
|8
|304
|1,838
|23
|229.8
|Rice
|8
|407
|1,808
|16
|226.0
|South Florida
|8
|320
|1,804
|19
|225.5
|Michigan
|8
|306
|1,761
|22
|220.1
|BYU
|8
|322
|1,733
|21
|216.6
|Memphis
|8
|312
|1,680
|25
|210.0
|Ohio
|8
|334
|1,673
|19
|209.1
|UNLV
|7
|258
|1,459
|16
|208.4
|UCF
|7
|251
|1,457
|17
|208.1
|Old Dominion
|8
|297
|1,664
|13
|208.0
|Arkansas
|8
|268
|1,640
|17
|205.0
|Southern Cal
|7
|242
|1,427
|19
|203.9
|Vanderbilt
|8
|262
|1,627
|24
|203.4
|Cent. Michigan
|8
|363
|1,613
|13
|201.6
|Texas A&M
|8
|318
|1,601
|19
|200.1
|Texas Tech
|8
|305
|1,594
|19
|199.2
|South Alabama
|8
|352
|1,578
|15
|197.2
|Boise St.
|8
|320
|1,573
|19
|196.6
|Marshall
|7
|316
|1,373
|16
|196.1
|Cincinnati
|8
|264
|1,563
|17
|195.4
|FIU
|7
|263
|1,349
|15
|192.7
|Notre Dame
|7
|264
|1,342
|20
|191.7
|Georgia
|7
|296
|1,334
|19
|190.6
|Tennessee
|8
|303
|1,510
|23
|188.8
|Louisiana-Lafayette
|8
|294
|1,507
|15
|188.4
|Northwestern
|8
|307
|1,503
|10
|187.9
|Virginia
|8
|315
|1,486
|21
|185.8
|Iowa
|8
|306
|1,482
|20
|185.2
|UTSA
|7
|230
|1,294
|13
|184.9
|Virginia Tech
|8
|297
|1,474
|9
|184.2
|San Diego St.
|7
|299
|1,289
|12
|184.1
|Toledo
|8
|304
|1,473
|14
|184.1
|Tulane
|7
|261
|1,266
|13
|180.9
|Mississippi
|8
|325
|1,430
|22
|178.8
|North Texas
|8
|283
|1,425
|26
|178.1
|West Virginia
|8
|356
|1,409
|15
|176.1
|Arizona St.
|8
|304
|1,405
|10
|175.6
|Louisiana-Monroe
|8
|281
|1,386
|8
|173.2
|N. Illinois
|8
|309
|1,384
|7
|173.0
|Temple
|8
|295
|1,384
|10
|173.0
|Houston
|8
|335
|1,370
|12
|171.2
|Auburn
|8
|311
|1,365
|15
|170.6
|Coastal Carolina
|7
|267
|1,188
|9
|169.7
|Penn St.
|7
|248
|1,187
|17
|169.6
|Miami (Ohio)
|8
|293
|1,333
|11
|166.6
|Iowa St.
|8
|307
|1,331
|18
|166.4
|Washington
|8
|284
|1,330
|21
|166.2
|Mississippi St.
|8
|331
|1,313
|19
|164.1
|Uconn
|8
|253
|1,297
|16
|162.1
|East Carolina
|7
|296
|1,133
|16
|161.9
|UCLA
|8
|265
|1,285
|7
|160.6
|Utah St.
|8
|266
|1,282
|15
|160.2
|Liberty
|7
|282
|1,110
|8
|158.6
|Wyoming
|8
|272
|1,262
|9
|157.8
|New Mexico
|8
|287
|1,255
|15
|156.9
|Kennesaw St.
|7
|255
|1,090
|11
|155.7
|W. Michigan
|8
|330
|1,244
|14
|155.5
|Miami
|7
|252
|1,081
|19
|154.4
|Kentucky
|7
|272
|1,080
|11
|154.3
|Ohio St.
|7
|232
|1,062
|12
|151.7
|Southern Miss.
|8
|308
|1,212
|13
|151.5
|Bowling Green
|8
|300
|1,208
|8
|151.0
|NC State
|8
|255
|1,204
|15
|150.5
|Tulsa
|8
|307
|1,199
|9
|149.9
|Fresno St.
|8
|265
|1,197
|13
|149.6
|Wake Forest
|7
|233
|1,046
|13
|149.4
|Kansas
|8
|279
|1,195
|10
|149.4
|Louisville
|7
|212
|1,011
|15
|144.4
|Duke
|7
|214
|1,010
|12
|144.3
|Buffalo
|8
|287
|1,154
|11
|144.2
|Kansas St.
|8
|259
|1,145
|12
|143.1
|Ball St.
|8
|299
|1,144
|9
|143.0
|Arkansas St.
|8
|287
|1,138
|11
|142.2
|Arizona
|7
|239
|995
|9
|142.1
|Purdue
|8
|258
|1,133
|10
|141.6
|Colorado St.
|8
|278
|1,132
|11
|141.5
|Louisiana Tech
|7
|283
|988
|10
|141.1
|Baylor
|8
|267
|1,122
|10
|140.2
|Texas
|8
|287
|1,118
|10
|139.8
|Rutgers
|8
|313
|1,116
|15
|139.5
|E. Michigan
|9
|292
|1,250
|11
|138.9
|Nevada
|8
|270
|1,102
|4
|137.8
|Georgia Southern
|8
|279
|1,096
|13
|137.0
|Appalachian St.
|8
|263
|1,070
|8
|133.8
|Oklahoma St.
|8
|291
|1,070
|7
|133.8
|Troy
|8
|294
|1,069
|13
|133.6
|Oregon St.
|8
|263
|1,066
|12
|133.2
|Colorado
|8
|273
|1,041
|12
|130.1
|Oklahoma
|8
|279
|1,041
|14
|130.1
|Nebraska
|8
|267
|1,030
|14
|128.8
|Florida
|7
|220
|897
|5
|128.1
|Akron
|9
|315
|1,139
|5
|126.6
|TCU
|8
|253
|992
|13
|124.0
|UAB
|7
|200
|858
|13
|122.6
|Michigan St.
|8
|269
|976
|14
|122.0
|SMU
|8
|246
|976
|12
|122.0
|Illinois
|8
|268
|969
|15
|121.1
|W. Kentucky
|8
|245
|969
|12
|121.1
|Delaware
|7
|224
|842
|13
|120.3
|Pittsburgh
|8
|271
|958
|14
|119.8
|Alabama
|8
|262
|951
|9
|118.9
|Clemson
|7
|212
|815
|8
|116.4
|Sam Houston St.
|7
|223
|802
|5
|114.6
|San Jose St.
|7
|184
|799
|7
|114.1
|Syracuse
|8
|271
|903
|10
|112.9
|Georgia St.
|8
|230
|892
|5
|111.5
|North Carolina
|7
|203
|776
|8
|110.9
|Minnesota
|8
|248
|884
|9
|110.5
|Wisconsin
|8
|274
|878
|5
|109.8
|South Carolina
|8
|288
|857
|8
|107.1
|Charlotte
|8
|268
|854
|5
|106.8
|Missouri St.
|7
|224
|744
|5
|106.3
|LSU
|8
|225
|850
|8
|106.2
|UTEP
|7
|199
|737
|8
|105.3
|Hawaii
|8
|231
|827
|5
|103.4
|Maryland
|7
|200
|723
|7
|103.3
|Washington St.
|8
|254
|823
|7
|102.9
|Boston College
|8
|249
|817
|9
|102.1
|FAU
|8
|248
|816
|8
|102.0
|Stanford
|8
|263
|733
|6
|91.6
|Kent St.
|8
|272
|701
|5
|87.6
|California
|8
|244
|699
|13
|87.4
|Middle Tennessee
|7
|179
|600
|5
|85.7
|Umass
|8
|232
|653
|6
|81.6
|New Mexico St.
|7
|199
|481
|5
|68.7
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.