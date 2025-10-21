NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|E. Michigan
|8
|338
|2020
|21
|252.5
|Georgia Southern
|7
|285
|1661
|21
|237.3
|Charlotte
|7
|296
|1516
|14
|216.6
|Arkansas St.
|7
|259
|1452
|17
|207.4
|Georgia St.
|7
|284
|1452
|23
|207.4
|UNLV
|7
|237
|1433
|15
|204.7
|Kent St.
|7
|274
|1432
|13
|204.6
|Louisiana-Lafayette
|7
|309
|1428
|14
|204.0
|W. Kentucky
|7
|256
|1424
|10
|203.4
|North Texas
|7
|314
|1422
|13
|203.1
|UAB
|7
|297
|1404
|19
|200.6
|Old Dominion
|7
|313
|1360
|13
|194.3
|South Alabama
|7
|271
|1355
|17
|193.6
|Tulsa
|7
|306
|1355
|17
|193.6
|Liberty
|7
|268
|1338
|11
|191.1
|Akron
|8
|307
|1511
|17
|188.9
|Arkansas
|7
|264
|1321
|17
|188.7
|Kansas
|7
|261
|1318
|12
|188.3
|Colorado
|7
|279
|1316
|10
|188.0
|UCLA
|7
|256
|1302
|12
|186.0
|Sam Houston St.
|7
|271
|1287
|16
|183.9
|N. Illinois
|7
|287
|1270
|11
|181.4
|Coastal Carolina
|7
|273
|1262
|10
|180.3
|Utah St.
|7
|267
|1262
|12
|180.3
|Baylor
|7
|283
|1259
|15
|179.9
|FAU
|7
|273
|1241
|17
|177.3
|Air Force
|7
|226
|1239
|19
|177.0
|Rutgers
|7
|204
|1233
|16
|176.1
|Temple
|7
|236
|1232
|14
|176.0
|Oklahoma St.
|7
|266
|1220
|12
|174.3
|Troy
|7
|273
|1216
|13
|173.7
|Colorado St.
|7
|258
|1210
|12
|172.9
|Delaware
|6
|222
|1028
|11
|171.3
|West Virginia
|7
|284
|1185
|11
|169.3
|Ball St.
|7
|251
|1181
|13
|168.7
|Umass
|7
|268
|1181
|11
|168.7
|Wyoming
|7
|256
|1178
|8
|168.3
|Mississippi
|7
|247
|1167
|9
|166.7
|Mississippi St.
|7
|260
|1148
|7
|164.0
|Texas State
|7
|265
|1139
|13
|162.7
|Southern Miss.
|7
|295
|1134
|16
|162.0
|Boise St.
|7
|238
|1131
|13
|161.6
|Tulane
|7
|278
|1131
|9
|161.6
|Uconn
|7
|277
|1121
|10
|160.1
|Ohio
|7
|231
|1119
|9
|159.9
|Penn St.
|7
|273
|1111
|8
|158.7
|Rice
|7
|248
|1107
|11
|158.1
|Kennesaw St.
|6
|230
|941
|9
|156.8
|Nevada
|7
|259
|1097
|13
|156.7
|Cent. Michigan
|7
|242
|1094
|11
|156.3
|Nebraska
|7
|237
|1094
|13
|156.3
|UTEP
|7
|303
|1093
|9
|156.1
|Georgia Tech
|7
|263
|1085
|8
|155.0
|Alabama
|7
|228
|1082
|10
|154.6
|Kansas St.
|7
|274
|1078
|12
|154.0
|Middle Tennessee
|6
|228
|920
|8
|153.3
|Oregon St.
|8
|268
|1223
|10
|152.9
|Syracuse
|7
|233
|1063
|9
|151.9
|Washington St.
|7
|247
|1060
|12
|151.4
|Missouri St.
|6
|176
|907
|14
|151.2
|Utah
|7
|257
|1055
|7
|150.7
|South Carolina
|7
|267
|1053
|7
|150.4
|UTSA
|7
|260
|1051
|10
|150.1
|Virginia Tech
|7
|243
|1048
|14
|149.7
|Buffalo
|7
|285
|1043
|9
|149.0
|Bowling Green
|7
|255
|1042
|12
|148.9
|Jacksonville St.
|7
|256
|1027
|11
|146.7
|New Mexico St.
|6
|231
|877
|6
|146.2
|UCF
|7
|267
|1021
|9
|145.9
|Purdue
|7
|254
|1008
|11
|144.0
|Cincinnati
|7
|259
|998
|6
|142.6
|Iowa St.
|7
|225
|991
|7
|141.6
|Army
|7
|228
|987
|11
|141.0
|Boston College
|7
|249
|987
|12
|141.0
|Wake Forest
|6
|235
|846
|6
|141.0
|FIU
|6
|179
|841
|6
|140.2
|Arizona
|7
|258
|978
|11
|139.7
|Marshall
|7
|253
|961
|13
|137.3
|Northwestern
|7
|211
|957
|7
|136.7
|Southern Cal
|7
|232
|957
|6
|136.7
|Louisiana-Monroe
|7
|239
|951
|8
|135.9
|Kentucky
|6
|227
|815
|13
|135.8
|Tennessee
|7
|280
|936
|15
|133.7
|NC State
|7
|221
|934
|11
|133.4
|TCU
|7
|262
|920
|5
|131.4
|Illinois
|7
|229
|919
|10
|131.3
|Michigan St.
|7
|217
|919
|11
|131.3
|Duke
|7
|251
|910
|16
|130.0
|San Jose St.
|7
|242
|895
|12
|127.9
|Hawaii
|8
|260
|1018
|10
|127.2
|Texas A&M
|7
|218
|888
|8
|126.9
|Navy
|6
|206
|751
|8
|125.2
|Maryland
|7
|249
|870
|3
|124.3
|Houston
|7
|262
|865
|9
|123.6
|California
|7
|208
|858
|13
|122.6
|LSU
|7
|235
|854
|7
|122.0
|Virginia
|7
|230
|854
|12
|122.0
|BYU
|7
|238
|851
|7
|121.6
|Fresno St.
|7
|216
|850
|5
|121.4
|Miami (Ohio)
|7
|226
|844
|6
|120.6
|North Carolina
|6
|208
|715
|7
|119.2
|East Carolina
|7
|243
|832
|6
|118.9
|Florida
|7
|244
|824
|10
|117.7
|Stanford
|7
|211
|821
|6
|117.3
|Florida St.
|7
|257
|820
|7
|117.1
|New Mexico
|7
|233
|815
|10
|116.4
|Oregon
|7
|246
|808
|8
|115.4
|South Florida
|7
|237
|790
|10
|112.9
|W. Michigan
|7
|232
|788
|9
|112.6
|Arizona St.
|7
|218
|776
|12
|110.9
|Clemson
|7
|221
|768
|8
|109.7
|Memphis
|7
|213
|747
|8
|106.7
|Louisiana Tech
|6
|186
|637
|2
|106.2
|Appalachian St.
|7
|220
|735
|9
|105.0
|Louisville
|6
|194
|621
|6
|103.5
|Notre Dame
|7
|219
|705
|6
|100.7
|San Diego St.
|6
|202
|591
|2
|98.5
|Washington
|7
|200
|686
|6
|98.0
|Minnesota
|7
|211
|684
|7
|97.7
|Wisconsin
|7
|193
|683
|8
|97.6
|SMU
|7
|239
|679
|4
|97.0
|Michigan
|7
|219
|649
|6
|92.7
|Miami
|6
|186
|556
|3
|92.7
|Iowa
|7
|229
|647
|7
|92.4
|Vanderbilt
|7
|191
|645
|3
|92.1
|Georgia
|7
|213
|638
|8
|91.1
|Auburn
|7
|247
|610
|7
|87.1
|Ohio St.
|7
|217
|599
|1
|85.6
|Toledo
|7
|237
|597
|7
|85.3
|Indiana
|7
|191
|595
|3
|85.0
|Missouri
|7
|203
|587
|4
|83.9
|Texas
|7
|225
|583
|5
|83.3
|Pittsburgh
|7
|260
|577
|6
|82.4
|Oklahoma
|7
|222
|563
|2
|80.4
|James Madison
|7
|208
|520
|2
|74.3
|Texas Tech
|7
|217
|477
|3
|68.1
