Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Rushing Defense

NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

October 21, 2025, 11:13 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
E. Michigan 8 338 2020 21 252.5
Georgia Southern 7 285 1661 21 237.3
Charlotte 7 296 1516 14 216.6
Arkansas St. 7 259 1452 17 207.4
Georgia St. 7 284 1452 23 207.4
UNLV 7 237 1433 15 204.7
Kent St. 7 274 1432 13 204.6
Louisiana-Lafayette 7 309 1428 14 204.0
W. Kentucky 7 256 1424 10 203.4
North Texas 7 314 1422 13 203.1
UAB 7 297 1404 19 200.6
Old Dominion 7 313 1360 13 194.3
South Alabama 7 271 1355 17 193.6
Tulsa 7 306 1355 17 193.6
Liberty 7 268 1338 11 191.1
Akron 8 307 1511 17 188.9
Arkansas 7 264 1321 17 188.7
Kansas 7 261 1318 12 188.3
Colorado 7 279 1316 10 188.0
UCLA 7 256 1302 12 186.0
Sam Houston St. 7 271 1287 16 183.9
N. Illinois 7 287 1270 11 181.4
Coastal Carolina 7 273 1262 10 180.3
Utah St. 7 267 1262 12 180.3
Baylor 7 283 1259 15 179.9
FAU 7 273 1241 17 177.3
Air Force 7 226 1239 19 177.0
Rutgers 7 204 1233 16 176.1
Temple 7 236 1232 14 176.0
Oklahoma St. 7 266 1220 12 174.3
Troy 7 273 1216 13 173.7
Colorado St. 7 258 1210 12 172.9
Delaware 6 222 1028 11 171.3
West Virginia 7 284 1185 11 169.3
Ball St. 7 251 1181 13 168.7
Umass 7 268 1181 11 168.7
Wyoming 7 256 1178 8 168.3
Mississippi 7 247 1167 9 166.7
Mississippi St. 7 260 1148 7 164.0
Texas State 7 265 1139 13 162.7
Southern Miss. 7 295 1134 16 162.0
Boise St. 7 238 1131 13 161.6
Tulane 7 278 1131 9 161.6
Uconn 7 277 1121 10 160.1
Ohio 7 231 1119 9 159.9
Penn St. 7 273 1111 8 158.7
Rice 7 248 1107 11 158.1
Kennesaw St. 6 230 941 9 156.8
Nevada 7 259 1097 13 156.7
Cent. Michigan 7 242 1094 11 156.3
Nebraska 7 237 1094 13 156.3
UTEP 7 303 1093 9 156.1
Georgia Tech 7 263 1085 8 155.0
Alabama 7 228 1082 10 154.6
Kansas St. 7 274 1078 12 154.0
Middle Tennessee 6 228 920 8 153.3
Oregon St. 8 268 1223 10 152.9
Syracuse 7 233 1063 9 151.9
Washington St. 7 247 1060 12 151.4
Missouri St. 6 176 907 14 151.2
Utah 7 257 1055 7 150.7
South Carolina 7 267 1053 7 150.4
UTSA 7 260 1051 10 150.1
Virginia Tech 7 243 1048 14 149.7
Buffalo 7 285 1043 9 149.0
Bowling Green 7 255 1042 12 148.9
Jacksonville St. 7 256 1027 11 146.7
New Mexico St. 6 231 877 6 146.2
UCF 7 267 1021 9 145.9
Purdue 7 254 1008 11 144.0
Cincinnati 7 259 998 6 142.6
Iowa St. 7 225 991 7 141.6
Army 7 228 987 11 141.0
Boston College 7 249 987 12 141.0
Wake Forest 6 235 846 6 141.0
FIU 6 179 841 6 140.2
Arizona 7 258 978 11 139.7
Marshall 7 253 961 13 137.3
Northwestern 7 211 957 7 136.7
Southern Cal 7 232 957 6 136.7
Louisiana-Monroe 7 239 951 8 135.9
Kentucky 6 227 815 13 135.8
Tennessee 7 280 936 15 133.7
NC State 7 221 934 11 133.4
TCU 7 262 920 5 131.4
Illinois 7 229 919 10 131.3
Michigan St. 7 217 919 11 131.3
Duke 7 251 910 16 130.0
San Jose St. 7 242 895 12 127.9
Hawaii 8 260 1018 10 127.2
Texas A&M 7 218 888 8 126.9
Navy 6 206 751 8 125.2
Maryland 7 249 870 3 124.3
Houston 7 262 865 9 123.6
California 7 208 858 13 122.6
LSU 7 235 854 7 122.0
Virginia 7 230 854 12 122.0
BYU 7 238 851 7 121.6
Fresno St. 7 216 850 5 121.4
Miami (Ohio) 7 226 844 6 120.6
North Carolina 6 208 715 7 119.2
East Carolina 7 243 832 6 118.9
Florida 7 244 824 10 117.7
Stanford 7 211 821 6 117.3
Florida St. 7 257 820 7 117.1
New Mexico 7 233 815 10 116.4
Oregon 7 246 808 8 115.4
South Florida 7 237 790 10 112.9
W. Michigan 7 232 788 9 112.6
Arizona St. 7 218 776 12 110.9
Clemson 7 221 768 8 109.7
Memphis 7 213 747 8 106.7
Louisiana Tech 6 186 637 2 106.2
Appalachian St. 7 220 735 9 105.0
Louisville 6 194 621 6 103.5
Notre Dame 7 219 705 6 100.7
San Diego St. 6 202 591 2 98.5
Washington 7 200 686 6 98.0
Minnesota 7 211 684 7 97.7
Wisconsin 7 193 683 8 97.6
SMU 7 239 679 4 97.0
Michigan 7 219 649 6 92.7
Miami 6 186 556 3 92.7
Iowa 7 229 647 7 92.4
Vanderbilt 7 191 645 3 92.1
Georgia 7 213 638 8 91.1
Auburn 7 247 610 7 87.1
Ohio St. 7 217 599 1 85.6
Toledo 7 237 597 7 85.3
Indiana 7 191 595 3 85.0
Missouri 7 203 587 4 83.9
Texas 7 225 583 5 83.3
Pittsburgh 7 260 577 6 82.4
Oklahoma 7 222 563 2 80.4
James Madison 7 208 520 2 74.3
Texas Tech 7 217 477 3 68.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up