NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|Georgia Southern
|6
|251
|1497
|19
|249.5
|E. Michigan
|7
|283
|1725
|17
|246.4
|Charlotte
|6
|266
|1344
|12
|224.0
|Louisiana-Lafayette
|6
|268
|1295
|13
|215.8
|UAB
|6
|272
|1285
|18
|214.2
|Arkansas St.
|6
|223
|1277
|15
|212.8
|Kent St.
|6
|234
|1254
|13
|209.0
|Georgia St.
|6
|242
|1244
|21
|207.3
|North Texas
|6
|282
|1208
|12
|201.3
|South Alabama
|6
|239
|1197
|17
|199.5
|Liberty
|6
|230
|1181
|10
|196.8
|UCLA
|6
|230
|1175
|12
|195.8
|W. Kentucky
|6
|217
|1175
|9
|195.8
|UNLV
|6
|204
|1139
|12
|189.8
|Coastal Carolina
|6
|238
|1130
|9
|188.3
|Kansas
|7
|261
|1318
|12
|188.3
|Colorado
|7
|279
|1316
|10
|188.0
|Troy
|6
|244
|1118
|13
|186.3
|Sam Houston St.
|6
|237
|1112
|13
|185.3
|Akron
|7
|262
|1295
|13
|185.0
|Umass
|6
|238
|1109
|10
|184.8
|Arkansas
|6
|229
|1104
|14
|184.0
|Tulsa
|6
|253
|1087
|14
|181.2
|Colorado St.
|6
|230
|1076
|11
|179.3
|Utah St.
|6
|240
|1068
|11
|178.0
|Baylor
|6
|245
|1063
|12
|177.2
|Oklahoma St.
|6
|235
|1063
|9
|177.2
|Ball St.
|6
|216
|1053
|13
|175.5
|Old Dominion
|6
|260
|1049
|7
|174.8
|Air Force
|6
|190
|1041
|17
|173.5
|Temple
|6
|189
|1033
|13
|172.2
|Georgia Tech
|6
|231
|1017
|8
|169.5
|Jacksonville St.
|6
|234
|993
|8
|165.5
|Ohio
|6
|205
|987
|8
|164.5
|FAU
|6
|222
|982
|14
|163.7
|Mississippi St.
|6
|226
|976
|5
|162.7
|Oregon St.
|7
|238
|1136
|10
|162.3
|Texas State
|6
|217
|953
|10
|158.8
|Rice
|7
|248
|1107
|11
|158.1
|Mississippi
|6
|198
|946
|8
|157.7
|Syracuse
|6
|190
|946
|7
|157.7
|Kennesaw St.
|6
|230
|941
|9
|156.8
|Alabama
|6
|195
|940
|8
|156.7
|Washington St.
|6
|215
|938
|10
|156.3
|Cent. Michigan
|6
|206
|937
|11
|156.2
|N. Illinois
|6
|235
|937
|5
|156.2
|UTEP
|6
|263
|934
|9
|155.7
|Uconn
|6
|228
|930
|10
|155.0
|West Virginia
|6
|249
|930
|8
|155.0
|Delaware
|5
|172
|773
|8
|154.6
|Kansas St.
|7
|274
|1078
|12
|154.0
|Kentucky
|5
|199
|768
|12
|153.6
|Middle Tennessee
|6
|228
|920
|8
|153.3
|Southern Miss.
|6
|247
|917
|15
|152.8
|New Mexico St.
|5
|201
|763
|4
|152.6
|Nebraska
|6
|202
|908
|11
|151.3
|Missouri St.
|6
|176
|907
|14
|151.2
|Virginia Tech
|7
|243
|1048
|14
|149.7
|Tulane
|6
|215
|898
|7
|149.7
|Boston College
|6
|222
|894
|11
|149.0
|UCF
|6
|218
|890
|7
|148.3
|Nevada
|6
|217
|887
|10
|147.8
|South Carolina
|6
|227
|882
|5
|147.0
|Northwestern
|6
|185
|871
|7
|145.2
|Boise St.
|6
|198
|870
|11
|145.0
|FIU
|5
|156
|725
|6
|145.0
|Penn St.
|6
|240
|866
|5
|144.3
|Louisiana-Monroe
|6
|207
|860
|6
|143.3
|Buffalo
|6
|241
|856
|8
|142.7
|Iowa St.
|7
|225
|991
|7
|141.6
|Wyoming
|6
|199
|848
|6
|141.3
|Marshall
|6
|209
|847
|11
|141.2
|Army
|6
|199
|846
|10
|141.0
|Wake Forest
|6
|235
|846
|6
|141.0
|Bowling Green
|6
|209
|839
|9
|139.8
|Utah
|6
|215
|839
|5
|139.8
|Rutgers
|6
|168
|818
|12
|136.3
|Tennessee
|6
|248
|816
|13
|136.0
|NC State
|7
|221
|934
|11
|133.4
|Hawaii
|7
|226
|933
|9
|133.3
|TCU
|6
|225
|799
|4
|133.2
|Illinois
|7
|229
|919
|10
|131.3
|Michigan St.
|6
|189
|787
|10
|131.2
|Miami (Ohio)
|6
|204
|784
|6
|130.7
|UTSA
|6
|215
|780
|8
|130.0
|Purdue
|6
|204
|776
|11
|129.3
|Cincinnati
|6
|211
|770
|4
|128.3
|San Jose St.
|6
|204
|765
|10
|127.5
|North Carolina
|5
|177
|635
|5
|127.0
|New Mexico
|6
|205
|760
|8
|126.7
|South Florida
|6
|207
|757
|10
|126.2
|Houston
|6
|231
|753
|7
|125.5
|Navy
|6
|206
|751
|8
|125.2
|Arizona
|6
|213
|746
|10
|124.3
|Duke
|6
|215
|739
|14
|123.2
|California
|6
|179
|738
|11
|123.0
|Fresno St.
|7
|216
|850
|5
|121.4
|Virginia
|6
|195
|711
|11
|118.5
|Florida St.
|6
|215
|698
|6
|116.3
|Stanford
|6
|168
|688
|5
|114.7
|East Carolina
|6
|201
|685
|5
|114.2
|Oregon
|6
|204
|685
|7
|114.2
|Florida
|6
|200
|680
|7
|113.3
|Maryland
|6
|214
|677
|2
|112.8
|W. Michigan
|7
|232
|788
|9
|112.6
|Louisville
|5
|170
|558
|4
|111.6
|Arizona St.
|6
|191
|667
|11
|111.2
|Southern Cal
|6
|188
|651
|3
|108.5
|Minnesota
|6
|182
|648
|7
|108.0
|SMU
|6
|209
|644
|4
|107.3
|Louisiana Tech
|6
|186
|637
|2
|106.2
|Notre Dame
|6
|190
|637
|6
|106.2
|Clemson
|6
|193
|629
|6
|104.8
|BYU
|6
|201
|625
|6
|104.2
|Texas A&M
|6
|186
|620
|6
|103.3
|LSU
|6
|190
|615
|4
|102.5
|Michigan
|6
|196
|609
|5
|101.5
|San Diego St.
|6
|202
|591
|2
|98.5
|Wisconsin
|6
|165
|585
|8
|97.5
|Georgia
|6
|189
|550
|4
|91.7
|Vanderbilt
|6
|170
|545
|3
|90.8
|Toledo
|6
|211
|532
|7
|88.7
|Memphis
|6
|172
|528
|7
|88.0
|Miami
|5
|155
|437
|2
|87.4
|Indiana
|6
|167
|521
|3
|86.8
|Auburn
|6
|203
|519
|4
|86.5
|Oklahoma
|6
|188
|509
|2
|84.8
|Ohio St.
|6
|186
|504
|1
|84.0
|Washington
|6
|160
|499
|5
|83.2
|Pittsburgh
|6
|228
|493
|6
|82.2
|Appalachian St.
|6
|179
|489
|5
|81.5
|Iowa
|6
|183
|474
|5
|79.0
|Texas
|6
|179
|446
|4
|74.3
|James Madison
|6
|179
|444
|2
|74.0
|Missouri
|6
|162
|437
|2
|72.8
|Texas Tech
|6
|181
|402
|2
|67.0
