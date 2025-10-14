Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Rushing Defense

NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

October 14, 2025, 11:15 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
Georgia Southern 6 251 1497 19 249.5
E. Michigan 7 283 1725 17 246.4
Charlotte 6 266 1344 12 224.0
Louisiana-Lafayette 6 268 1295 13 215.8
UAB 6 272 1285 18 214.2
Arkansas St. 6 223 1277 15 212.8
Kent St. 6 234 1254 13 209.0
Georgia St. 6 242 1244 21 207.3
North Texas 6 282 1208 12 201.3
South Alabama 6 239 1197 17 199.5
Liberty 6 230 1181 10 196.8
UCLA 6 230 1175 12 195.8
W. Kentucky 6 217 1175 9 195.8
UNLV 6 204 1139 12 189.8
Coastal Carolina 6 238 1130 9 188.3
Kansas 7 261 1318 12 188.3
Colorado 7 279 1316 10 188.0
Troy 6 244 1118 13 186.3
Sam Houston St. 6 237 1112 13 185.3
Akron 7 262 1295 13 185.0
Umass 6 238 1109 10 184.8
Arkansas 6 229 1104 14 184.0
Tulsa 6 253 1087 14 181.2
Colorado St. 6 230 1076 11 179.3
Utah St. 6 240 1068 11 178.0
Baylor 6 245 1063 12 177.2
Oklahoma St. 6 235 1063 9 177.2
Ball St. 6 216 1053 13 175.5
Old Dominion 6 260 1049 7 174.8
Air Force 6 190 1041 17 173.5
Temple 6 189 1033 13 172.2
Georgia Tech 6 231 1017 8 169.5
Jacksonville St. 6 234 993 8 165.5
Ohio 6 205 987 8 164.5
FAU 6 222 982 14 163.7
Mississippi St. 6 226 976 5 162.7
Oregon St. 7 238 1136 10 162.3
Texas State 6 217 953 10 158.8
Rice 7 248 1107 11 158.1
Mississippi 6 198 946 8 157.7
Syracuse 6 190 946 7 157.7
Kennesaw St. 6 230 941 9 156.8
Alabama 6 195 940 8 156.7
Washington St. 6 215 938 10 156.3
Cent. Michigan 6 206 937 11 156.2
N. Illinois 6 235 937 5 156.2
UTEP 6 263 934 9 155.7
Uconn 6 228 930 10 155.0
West Virginia 6 249 930 8 155.0
Delaware 5 172 773 8 154.6
Kansas St. 7 274 1078 12 154.0
Kentucky 5 199 768 12 153.6
Middle Tennessee 6 228 920 8 153.3
Southern Miss. 6 247 917 15 152.8
New Mexico St. 5 201 763 4 152.6
Nebraska 6 202 908 11 151.3
Missouri St. 6 176 907 14 151.2
Virginia Tech 7 243 1048 14 149.7
Tulane 6 215 898 7 149.7
Boston College 6 222 894 11 149.0
UCF 6 218 890 7 148.3
Nevada 6 217 887 10 147.8
South Carolina 6 227 882 5 147.0
Northwestern 6 185 871 7 145.2
Boise St. 6 198 870 11 145.0
FIU 5 156 725 6 145.0
Penn St. 6 240 866 5 144.3
Louisiana-Monroe 6 207 860 6 143.3
Buffalo 6 241 856 8 142.7
Iowa St. 7 225 991 7 141.6
Wyoming 6 199 848 6 141.3
Marshall 6 209 847 11 141.2
Army 6 199 846 10 141.0
Wake Forest 6 235 846 6 141.0
Bowling Green 6 209 839 9 139.8
Utah 6 215 839 5 139.8
Rutgers 6 168 818 12 136.3
Tennessee 6 248 816 13 136.0
NC State 7 221 934 11 133.4
Hawaii 7 226 933 9 133.3
TCU 6 225 799 4 133.2
Illinois 7 229 919 10 131.3
Michigan St. 6 189 787 10 131.2
Miami (Ohio) 6 204 784 6 130.7
UTSA 6 215 780 8 130.0
Purdue 6 204 776 11 129.3
Cincinnati 6 211 770 4 128.3
San Jose St. 6 204 765 10 127.5
North Carolina 5 177 635 5 127.0
New Mexico 6 205 760 8 126.7
South Florida 6 207 757 10 126.2
Houston 6 231 753 7 125.5
Navy 6 206 751 8 125.2
Arizona 6 213 746 10 124.3
Duke 6 215 739 14 123.2
California 6 179 738 11 123.0
Fresno St. 7 216 850 5 121.4
Virginia 6 195 711 11 118.5
Florida St. 6 215 698 6 116.3
Stanford 6 168 688 5 114.7
East Carolina 6 201 685 5 114.2
Oregon 6 204 685 7 114.2
Florida 6 200 680 7 113.3
Maryland 6 214 677 2 112.8
W. Michigan 7 232 788 9 112.6
Louisville 5 170 558 4 111.6
Arizona St. 6 191 667 11 111.2
Southern Cal 6 188 651 3 108.5
Minnesota 6 182 648 7 108.0
SMU 6 209 644 4 107.3
Louisiana Tech 6 186 637 2 106.2
Notre Dame 6 190 637 6 106.2
Clemson 6 193 629 6 104.8
BYU 6 201 625 6 104.2
Texas A&M 6 186 620 6 103.3
LSU 6 190 615 4 102.5
Michigan 6 196 609 5 101.5
San Diego St. 6 202 591 2 98.5
Wisconsin 6 165 585 8 97.5
Georgia 6 189 550 4 91.7
Vanderbilt 6 170 545 3 90.8
Toledo 6 211 532 7 88.7
Memphis 6 172 528 7 88.0
Miami 5 155 437 2 87.4
Indiana 6 167 521 3 86.8
Auburn 6 203 519 4 86.5
Oklahoma 6 188 509 2 84.8
Ohio St. 6 186 504 1 84.0
Washington 6 160 499 5 83.2
Pittsburgh 6 228 493 6 82.2
Appalachian St. 6 179 489 5 81.5
Iowa 6 183 474 5 79.0
Texas 6 179 446 4 74.3
James Madison 6 179 444 2 74.0
Missouri 6 162 437 2 72.8
Texas Tech 6 181 402 2 67.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up