NCAA FBS Team Rushing Defense

October 7, 2025, 11:13 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
Georgia Southern 5 203 1313 16 262.6
E. Michigan 6 244 1509 16 251.5
Kent St. 5 201 1210 13 242.0
UAB 5 239 1138 15 227.6
Liberty 5 205 1125 9 225.0
Georgia St. 5 206 1120 20 224.0
Louisiana-Lafayette 5 227 1108 13 221.6
UCLA 5 205 1088 11 217.6
Arkansas St. 6 223 1277 15 212.8
Charlotte 5 202 1040 9 208.0
South Alabama 6 239 1197 17 199.5
Coastal Carolina 5 205 991 9 198.2
W. Kentucky 6 217 1175 9 195.8
Umass 5 196 958 9 191.6
Colorado St. 5 199 957 11 191.4
Akron 6 221 1148 12 191.3
Utah St. 5 211 935 9 187.0
Texas State 5 185 910 9 182.0
FAU 5 194 909 11 181.8
Tulsa 6 253 1087 14 181.2
North Texas 5 225 902 8 180.4
Colorado 6 242 1080 8 180.0
Oklahoma St. 5 190 897 7 179.4
Baylor 6 245 1063 12 177.2
Middle Tennessee 5 193 851 7 170.2
Jacksonville St. 5 201 843 7 168.6
Arkansas 5 189 840 11 168.0
Kansas St. 6 252 1006 11 167.7
Southern Miss. 5 214 837 12 167.4
Ball St. 5 172 834 10 166.8
Georgia Tech 5 197 831 7 166.2
Old Dominion 5 210 826 4 165.2
Ohio 6 205 987 8 164.5
Air Force 5 163 821 13 164.2
Boise St. 5 174 821 11 164.2
Missouri St. 5 151 821 14 164.2
Mississippi 5 170 819 7 163.8
Mississippi St. 6 226 976 5 162.7
Kennesaw St. 5 190 805 8 161.0
Wyoming 5 172 805 6 161.0
Troy 5 191 792 8 158.4
Temple 5 152 790 10 158.0
Kansas 6 221 946 8 157.7
Syracuse 6 190 946 7 157.7
N. Illinois 5 197 788 5 157.6
Oregon St. 6 212 938 9 156.3
Cent. Michigan 6 206 937 11 156.2
Army 5 170 778 10 155.6
Nebraska 5 172 778 9 155.6
Alabama 5 167 777 7 155.4
UCF 5 191 775 7 155.0
Uconn 6 228 930 10 155.0
West Virginia 6 249 930 8 155.0
UTEP 5 213 774 8 154.8
Delaware 5 172 773 8 154.6
Kentucky 5 199 768 12 153.6
Rice 6 214 916 8 152.7
New Mexico St. 5 201 763 4 152.6
Washington St. 5 174 752 9 150.4
Penn St. 5 198 747 4 149.4
Purdue 5 186 746 11 149.2
Sam Houston St. 5 174 742 10 148.4
FIU 5 156 739 6 147.8
Tulane 5 172 738 6 147.6
Northwestern 5 154 734 4 146.8
Miami (Ohio) 5 179 722 6 144.4
South Carolina 5 197 716 5 143.2
Buffalo 6 241 856 8 142.7
Wake Forest 5 197 712 5 142.4
UNLV 5 138 711 6 142.2
Iowa St. 6 186 851 6 141.8
Houston 5 200 708 7 141.6
Utah 5 175 704 4 140.8
Nevada 5 177 692 9 138.4
Illinois 6 192 813 8 135.5
Bowling Green 5 166 674 7 134.8
Marshall 5 171 674 9 134.8
Boston College 5 179 668 7 133.6
South Florida 5 178 660 7 132.0
NC State 6 182 791 9 131.8
San Jose St. 5 179 656 9 131.2
TCU 5 180 654 4 130.8
Virginia Tech 6 201 780 11 130.0
Rutgers 5 136 641 9 128.2
W. Michigan 6 205 768 9 128.0
Hawaii 6 197 767 8 127.8
North Carolina 5 177 635 5 127.0
Duke 6 215 739 14 123.2
California 6 177 735 11 122.5
New Mexico 5 151 599 6 119.8
Virginia 6 195 711 11 118.5
UTSA 5 165 590 7 118.0
East Carolina 5 176 589 5 117.8
Notre Dame 5 162 586 6 117.2
Louisiana-Monroe 5 156 584 5 116.8
Cincinnati 5 170 579 3 115.8
Navy 5 166 578 5 115.6
Oregon 5 167 574 5 114.8
Tennessee 5 203 571 11 114.2
SMU 5 176 569 4 113.8
Stanford 5 144 566 4 113.2
Louisville 5 170 558 4 111.6
Fresno St. 6 181 660 2 110.0
Michigan St. 5 146 549 8 109.8
Texas A&M 5 162 546 6 109.2
Clemson 5 161 545 5 109.0
Florida St. 5 173 543 4 108.6
Southern Cal 5 157 542 3 108.4
Louisiana Tech 5 159 529 1 105.8
San Diego St. 5 171 524 2 104.8
Florida 5 158 497 4 99.4
Arizona 5 162 488 7 97.6
Maryland 5 184 484 2 96.8
Toledo 5 175 471 6 94.2
BYU 5 167 461 5 92.2
Ohio St. 5 159 457 0 91.4
Vanderbilt 6 170 545 3 90.8
Auburn 5 172 440 2 88.0
Indiana 5 137 440 3 88.0
Memphis 6 172 528 7 88.0
Miami 5 155 437 2 87.4
Appalachian St. 5 156 435 4 87.0
LSU 5 145 422 3 84.4
Georgia 5 153 410 3 82.0
James Madison 5 151 399 2 79.8
Texas 5 149 398 4 79.6
Minnesota 5 142 395 5 79.0
Arizona St. 5 149 391 5 78.2
Washington 5 133 390 5 78.0
Michigan 5 160 385 3 77.0
Wisconsin 5 129 375 4 75.0
Oklahoma 5 153 373 2 74.6
Iowa 5 147 347 5 69.4
Texas Tech 5 143 328 2 65.6
Pittsburgh 5 188 323 5 64.6
Missouri 5 118 312 2 62.4

