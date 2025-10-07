NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|Georgia Southern
|5
|203
|1313
|16
|262.6
|E. Michigan
|6
|244
|1509
|16
|251.5
|Kent St.
|5
|201
|1210
|13
|242.0
|UAB
|5
|239
|1138
|15
|227.6
|Liberty
|5
|205
|1125
|9
|225.0
|Georgia St.
|5
|206
|1120
|20
|224.0
|Louisiana-Lafayette
|5
|227
|1108
|13
|221.6
|UCLA
|5
|205
|1088
|11
|217.6
|Arkansas St.
|6
|223
|1277
|15
|212.8
|Charlotte
|5
|202
|1040
|9
|208.0
|South Alabama
|6
|239
|1197
|17
|199.5
|Coastal Carolina
|5
|205
|991
|9
|198.2
|W. Kentucky
|6
|217
|1175
|9
|195.8
|Umass
|5
|196
|958
|9
|191.6
|Colorado St.
|5
|199
|957
|11
|191.4
|Akron
|6
|221
|1148
|12
|191.3
|Utah St.
|5
|211
|935
|9
|187.0
|Texas State
|5
|185
|910
|9
|182.0
|FAU
|5
|194
|909
|11
|181.8
|Tulsa
|6
|253
|1087
|14
|181.2
|North Texas
|5
|225
|902
|8
|180.4
|Colorado
|6
|242
|1080
|8
|180.0
|Oklahoma St.
|5
|190
|897
|7
|179.4
|Baylor
|6
|245
|1063
|12
|177.2
|Middle Tennessee
|5
|193
|851
|7
|170.2
|Jacksonville St.
|5
|201
|843
|7
|168.6
|Arkansas
|5
|189
|840
|11
|168.0
|Kansas St.
|6
|252
|1006
|11
|167.7
|Southern Miss.
|5
|214
|837
|12
|167.4
|Ball St.
|5
|172
|834
|10
|166.8
|Georgia Tech
|5
|197
|831
|7
|166.2
|Old Dominion
|5
|210
|826
|4
|165.2
|Ohio
|6
|205
|987
|8
|164.5
|Air Force
|5
|163
|821
|13
|164.2
|Boise St.
|5
|174
|821
|11
|164.2
|Missouri St.
|5
|151
|821
|14
|164.2
|Mississippi
|5
|170
|819
|7
|163.8
|Mississippi St.
|6
|226
|976
|5
|162.7
|Kennesaw St.
|5
|190
|805
|8
|161.0
|Wyoming
|5
|172
|805
|6
|161.0
|Troy
|5
|191
|792
|8
|158.4
|Temple
|5
|152
|790
|10
|158.0
|Kansas
|6
|221
|946
|8
|157.7
|Syracuse
|6
|190
|946
|7
|157.7
|N. Illinois
|5
|197
|788
|5
|157.6
|Oregon St.
|6
|212
|938
|9
|156.3
|Cent. Michigan
|6
|206
|937
|11
|156.2
|Army
|5
|170
|778
|10
|155.6
|Nebraska
|5
|172
|778
|9
|155.6
|Alabama
|5
|167
|777
|7
|155.4
|UCF
|5
|191
|775
|7
|155.0
|Uconn
|6
|228
|930
|10
|155.0
|West Virginia
|6
|249
|930
|8
|155.0
|UTEP
|5
|213
|774
|8
|154.8
|Delaware
|5
|172
|773
|8
|154.6
|Kentucky
|5
|199
|768
|12
|153.6
|Rice
|6
|214
|916
|8
|152.7
|New Mexico St.
|5
|201
|763
|4
|152.6
|Washington St.
|5
|174
|752
|9
|150.4
|Penn St.
|5
|198
|747
|4
|149.4
|Purdue
|5
|186
|746
|11
|149.2
|Sam Houston St.
|5
|174
|742
|10
|148.4
|FIU
|5
|156
|739
|6
|147.8
|Tulane
|5
|172
|738
|6
|147.6
|Northwestern
|5
|154
|734
|4
|146.8
|Miami (Ohio)
|5
|179
|722
|6
|144.4
|South Carolina
|5
|197
|716
|5
|143.2
|Buffalo
|6
|241
|856
|8
|142.7
|Wake Forest
|5
|197
|712
|5
|142.4
|UNLV
|5
|138
|711
|6
|142.2
|Iowa St.
|6
|186
|851
|6
|141.8
|Houston
|5
|200
|708
|7
|141.6
|Utah
|5
|175
|704
|4
|140.8
|Nevada
|5
|177
|692
|9
|138.4
|Illinois
|6
|192
|813
|8
|135.5
|Bowling Green
|5
|166
|674
|7
|134.8
|Marshall
|5
|171
|674
|9
|134.8
|Boston College
|5
|179
|668
|7
|133.6
|South Florida
|5
|178
|660
|7
|132.0
|NC State
|6
|182
|791
|9
|131.8
|San Jose St.
|5
|179
|656
|9
|131.2
|TCU
|5
|180
|654
|4
|130.8
|Virginia Tech
|6
|201
|780
|11
|130.0
|Rutgers
|5
|136
|641
|9
|128.2
|W. Michigan
|6
|205
|768
|9
|128.0
|Hawaii
|6
|197
|767
|8
|127.8
|North Carolina
|5
|177
|635
|5
|127.0
|Duke
|6
|215
|739
|14
|123.2
|California
|6
|177
|735
|11
|122.5
|New Mexico
|5
|151
|599
|6
|119.8
|Virginia
|6
|195
|711
|11
|118.5
|UTSA
|5
|165
|590
|7
|118.0
|East Carolina
|5
|176
|589
|5
|117.8
|Notre Dame
|5
|162
|586
|6
|117.2
|Louisiana-Monroe
|5
|156
|584
|5
|116.8
|Cincinnati
|5
|170
|579
|3
|115.8
|Navy
|5
|166
|578
|5
|115.6
|Oregon
|5
|167
|574
|5
|114.8
|Tennessee
|5
|203
|571
|11
|114.2
|SMU
|5
|176
|569
|4
|113.8
|Stanford
|5
|144
|566
|4
|113.2
|Louisville
|5
|170
|558
|4
|111.6
|Fresno St.
|6
|181
|660
|2
|110.0
|Michigan St.
|5
|146
|549
|8
|109.8
|Texas A&M
|5
|162
|546
|6
|109.2
|Clemson
|5
|161
|545
|5
|109.0
|Florida St.
|5
|173
|543
|4
|108.6
|Southern Cal
|5
|157
|542
|3
|108.4
|Louisiana Tech
|5
|159
|529
|1
|105.8
|San Diego St.
|5
|171
|524
|2
|104.8
|Florida
|5
|158
|497
|4
|99.4
|Arizona
|5
|162
|488
|7
|97.6
|Maryland
|5
|184
|484
|2
|96.8
|Toledo
|5
|175
|471
|6
|94.2
|BYU
|5
|167
|461
|5
|92.2
|Ohio St.
|5
|159
|457
|0
|91.4
|Vanderbilt
|6
|170
|545
|3
|90.8
|Auburn
|5
|172
|440
|2
|88.0
|Indiana
|5
|137
|440
|3
|88.0
|Memphis
|6
|172
|528
|7
|88.0
|Miami
|5
|155
|437
|2
|87.4
|Appalachian St.
|5
|156
|435
|4
|87.0
|LSU
|5
|145
|422
|3
|84.4
|Georgia
|5
|153
|410
|3
|82.0
|James Madison
|5
|151
|399
|2
|79.8
|Texas
|5
|149
|398
|4
|79.6
|Minnesota
|5
|142
|395
|5
|79.0
|Arizona St.
|5
|149
|391
|5
|78.2
|Washington
|5
|133
|390
|5
|78.0
|Michigan
|5
|160
|385
|3
|77.0
|Wisconsin
|5
|129
|375
|4
|75.0
|Oklahoma
|5
|153
|373
|2
|74.6
|Iowa
|5
|147
|347
|5
|69.4
|Texas Tech
|5
|143
|328
|2
|65.6
|Pittsburgh
|5
|188
|323
|5
|64.6
|Missouri
|5
|118
|312
|2
|62.4
