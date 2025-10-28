Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

October 28, 2025, 11:13 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
E. Michigan 9 383 2214 23 246.0
Georgia Southern 8 333 1927 25 240.9
Colorado 8 330 1738 14 217.2
Charlotte 8 325 1662 17 207.8
Georgia St. 8 331 1640 26 205.0
Kent St. 8 324 1639 15 204.9
FAU 8 329 1638 23 204.8
UNLV 7 237 1433 15 204.7
UAB 7 297 1398 19 199.7
Louisiana-Lafayette 8 348 1593 18 199.1
Arkansas St. 8 300 1580 18 197.5
UCLA 8 303 1564 16 195.5
South Alabama 8 308 1554 17 194.2
Arkansas 8 314 1551 17 193.9
Tulsa 8 340 1535 17 191.9
W. Kentucky 8 293 1533 11 191.6
Liberty 7 268 1338 11 191.1
North Texas 8 341 1526 13 190.8
Baylor 8 333 1524 18 190.5
Ball St. 8 308 1486 15 185.8
Utah St. 8 309 1486 14 185.8
Sam Houston St. 7 271 1287 16 183.9
Umass 8 321 1460 14 182.5
Kansas 8 297 1458 15 182.2
Rutgers 8 232 1450 16 181.2
Coastal Carolina 7 273 1262 10 180.3
Old Dominion 8 331 1433 13 179.1
Akron 9 341 1602 17 178.0
Colorado St. 8 292 1422 14 177.8
Uconn 8 333 1421 14 177.6
Air Force 7 226 1239 19 177.0
N. Illinois 8 330 1409 11 176.1
Troy 8 315 1400 14 175.0
Temple 8 280 1372 16 171.5
Southern Miss. 8 335 1343 18 167.9
Oklahoma St. 8 306 1308 14 163.5
Boston College 8 280 1304 16 163.0
Mississippi 8 275 1303 11 162.9
Syracuse 8 270 1302 11 162.8
Texas State 7 265 1139 13 162.7
Delaware 7 244 1131 12 161.6
Tulane 7 278 1131 9 161.6
Kennesaw St. 7 266 1127 11 161.0
West Virginia 8 317 1281 12 160.1
Wyoming 8 283 1272 8 159.0
Penn St. 7 273 1111 8 158.7
Nebraska 8 268 1266 15 158.2
UTEP 7 303 1093 9 156.1
Georgia Tech 8 297 1242 9 155.2
Boise St. 8 260 1232 13 154.0
Nevada 8 307 1231 16 153.9
Ohio 8 256 1231 10 153.9
Oregon St. 8 268 1223 10 152.9
FIU 7 220 1069 10 152.7
Mississippi St. 8 292 1220 8 152.5
California 8 266 1215 15 151.9
Rice 8 274 1212 12 151.5
Cent. Michigan 8 268 1210 12 151.2
UTSA 7 260 1051 10 150.1
Michigan St. 8 266 1195 15 149.4
Alabama 8 265 1193 11 149.1
Purdue 8 302 1192 13 149.0
Kansas St. 8 314 1188 14 148.5
Jacksonville St. 7 256 1027 11 146.7
UCF 7 267 1021 9 145.9
Bowling Green 8 283 1164 13 145.5
Louisiana-Monroe 8 277 1148 11 143.5
New Mexico St. 7 263 1003 6 143.3
Middle Tennessee 7 264 999 8 142.7
Buffalo 8 326 1138 10 142.2
Cincinnati 8 290 1132 7 141.5
Missouri St. 7 201 989 15 141.3
Army 7 228 987 11 141.0
South Carolina 8 290 1125 8 140.6
Washington St. 8 271 1121 12 140.1
Arizona 7 258 978 11 139.7
Northwestern 8 250 1112 9 139.0
Marshall 7 253 961 13 137.3
Iowa St. 8 253 1094 9 136.8
Southern Cal 7 232 957 6 136.7
Utah 8 295 1093 8 136.6
Virginia Tech 8 270 1087 17 135.9
Tennessee 8 317 1082 15 135.2
LSU 8 275 1078 11 134.8
Illinois 8 262 1074 11 134.2
Fresno St. 8 262 1058 6 132.2
Kentucky 7 260 923 17 131.9
Wake Forest 7 263 921 7 131.6
Memphis 8 251 1042 11 130.2
Duke 7 251 910 16 130.0
NC State 8 254 1040 14 130.0
BYU 8 272 1035 9 129.4
San Jose St. 7 242 895 12 127.9
Stanford 8 255 1020 11 127.5
Hawaii 8 260 1018 10 127.2
Virginia 8 269 999 13 124.9
Maryland 7 249 870 3 124.3
Miami (Ohio) 8 265 988 7 123.5
Houston 8 283 963 9 120.4
TCU 8 294 961 5 120.1
Arizona St. 8 266 959 14 119.9
New Mexico 8 258 957 11 119.6
East Carolina 7 243 832 6 118.9
Texas A&M 8 245 948 9 118.5
Florida 7 244 824 10 117.7
Florida St. 7 257 820 7 117.1
Navy 7 232 820 8 117.1
W. Michigan 8 264 936 10 117.0
South Florida 8 271 919 12 114.9
Oregon 8 275 918 8 114.8
Wisconsin 8 238 886 10 110.8
North Carolina 7 242 774 8 110.6
Appalachian St. 8 265 884 9 110.5
Clemson 7 221 768 8 109.7
Louisiana Tech 7 224 751 4 107.3
Louisville 7 230 737 6 105.3
Washington 8 229 824 7 103.0
Minnesota 8 247 817 9 102.1
Vanderbilt 8 232 815 3 101.9
Notre Dame 7 219 705 6 100.7
Michigan 8 257 764 8 95.5
SMU 8 274 764 4 95.5
Toledo 8 281 759 9 94.9
Pittsburgh 8 279 738 7 92.2
Georgia 7 213 638 8 91.1
Missouri 8 229 723 6 90.4
San Diego St. 7 227 619 2 88.4
Miami 7 213 611 3 87.3
Ohio St. 7 217 599 1 85.6
Indiana 8 216 683 3 85.4
Oklahoma 8 263 679 4 84.9
Auburn 8 270 673 8 84.1
Iowa 8 254 671 7 83.9
Texas 8 268 646 5 80.8
James Madison 7 208 520 2 74.3
Texas Tech 8 249 545 3 68.1

