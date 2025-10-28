NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|E. Michigan
|9
|383
|2214
|23
|246.0
|Georgia Southern
|8
|333
|1927
|25
|240.9
|Colorado
|8
|330
|1738
|14
|217.2
|Charlotte
|8
|325
|1662
|17
|207.8
|Georgia St.
|8
|331
|1640
|26
|205.0
|Kent St.
|8
|324
|1639
|15
|204.9
|FAU
|8
|329
|1638
|23
|204.8
|UNLV
|7
|237
|1433
|15
|204.7
|UAB
|7
|297
|1398
|19
|199.7
|Louisiana-Lafayette
|8
|348
|1593
|18
|199.1
|Arkansas St.
|8
|300
|1580
|18
|197.5
|UCLA
|8
|303
|1564
|16
|195.5
|South Alabama
|8
|308
|1554
|17
|194.2
|Arkansas
|8
|314
|1551
|17
|193.9
|Tulsa
|8
|340
|1535
|17
|191.9
|W. Kentucky
|8
|293
|1533
|11
|191.6
|Liberty
|7
|268
|1338
|11
|191.1
|North Texas
|8
|341
|1526
|13
|190.8
|Baylor
|8
|333
|1524
|18
|190.5
|Ball St.
|8
|308
|1486
|15
|185.8
|Utah St.
|8
|309
|1486
|14
|185.8
|Sam Houston St.
|7
|271
|1287
|16
|183.9
|Umass
|8
|321
|1460
|14
|182.5
|Kansas
|8
|297
|1458
|15
|182.2
|Rutgers
|8
|232
|1450
|16
|181.2
|Coastal Carolina
|7
|273
|1262
|10
|180.3
|Old Dominion
|8
|331
|1433
|13
|179.1
|Akron
|9
|341
|1602
|17
|178.0
|Colorado St.
|8
|292
|1422
|14
|177.8
|Uconn
|8
|333
|1421
|14
|177.6
|Air Force
|7
|226
|1239
|19
|177.0
|N. Illinois
|8
|330
|1409
|11
|176.1
|Troy
|8
|315
|1400
|14
|175.0
|Temple
|8
|280
|1372
|16
|171.5
|Southern Miss.
|8
|335
|1343
|18
|167.9
|Oklahoma St.
|8
|306
|1308
|14
|163.5
|Boston College
|8
|280
|1304
|16
|163.0
|Mississippi
|8
|275
|1303
|11
|162.9
|Syracuse
|8
|270
|1302
|11
|162.8
|Texas State
|7
|265
|1139
|13
|162.7
|Delaware
|7
|244
|1131
|12
|161.6
|Tulane
|7
|278
|1131
|9
|161.6
|Kennesaw St.
|7
|266
|1127
|11
|161.0
|West Virginia
|8
|317
|1281
|12
|160.1
|Wyoming
|8
|283
|1272
|8
|159.0
|Penn St.
|7
|273
|1111
|8
|158.7
|Nebraska
|8
|268
|1266
|15
|158.2
|UTEP
|7
|303
|1093
|9
|156.1
|Georgia Tech
|8
|297
|1242
|9
|155.2
|Boise St.
|8
|260
|1232
|13
|154.0
|Nevada
|8
|307
|1231
|16
|153.9
|Ohio
|8
|256
|1231
|10
|153.9
|Oregon St.
|8
|268
|1223
|10
|152.9
|FIU
|7
|220
|1069
|10
|152.7
|Mississippi St.
|8
|292
|1220
|8
|152.5
|California
|8
|266
|1215
|15
|151.9
|Rice
|8
|274
|1212
|12
|151.5
|Cent. Michigan
|8
|268
|1210
|12
|151.2
|UTSA
|7
|260
|1051
|10
|150.1
|Michigan St.
|8
|266
|1195
|15
|149.4
|Alabama
|8
|265
|1193
|11
|149.1
|Purdue
|8
|302
|1192
|13
|149.0
|Kansas St.
|8
|314
|1188
|14
|148.5
|Jacksonville St.
|7
|256
|1027
|11
|146.7
|UCF
|7
|267
|1021
|9
|145.9
|Bowling Green
|8
|283
|1164
|13
|145.5
|Louisiana-Monroe
|8
|277
|1148
|11
|143.5
|New Mexico St.
|7
|263
|1003
|6
|143.3
|Middle Tennessee
|7
|264
|999
|8
|142.7
|Buffalo
|8
|326
|1138
|10
|142.2
|Cincinnati
|8
|290
|1132
|7
|141.5
|Missouri St.
|7
|201
|989
|15
|141.3
|Army
|7
|228
|987
|11
|141.0
|South Carolina
|8
|290
|1125
|8
|140.6
|Washington St.
|8
|271
|1121
|12
|140.1
|Arizona
|7
|258
|978
|11
|139.7
|Northwestern
|8
|250
|1112
|9
|139.0
|Marshall
|7
|253
|961
|13
|137.3
|Iowa St.
|8
|253
|1094
|9
|136.8
|Southern Cal
|7
|232
|957
|6
|136.7
|Utah
|8
|295
|1093
|8
|136.6
|Virginia Tech
|8
|270
|1087
|17
|135.9
|Tennessee
|8
|317
|1082
|15
|135.2
|LSU
|8
|275
|1078
|11
|134.8
|Illinois
|8
|262
|1074
|11
|134.2
|Fresno St.
|8
|262
|1058
|6
|132.2
|Kentucky
|7
|260
|923
|17
|131.9
|Wake Forest
|7
|263
|921
|7
|131.6
|Memphis
|8
|251
|1042
|11
|130.2
|Duke
|7
|251
|910
|16
|130.0
|NC State
|8
|254
|1040
|14
|130.0
|BYU
|8
|272
|1035
|9
|129.4
|San Jose St.
|7
|242
|895
|12
|127.9
|Stanford
|8
|255
|1020
|11
|127.5
|Hawaii
|8
|260
|1018
|10
|127.2
|Virginia
|8
|269
|999
|13
|124.9
|Maryland
|7
|249
|870
|3
|124.3
|Miami (Ohio)
|8
|265
|988
|7
|123.5
|Houston
|8
|283
|963
|9
|120.4
|TCU
|8
|294
|961
|5
|120.1
|Arizona St.
|8
|266
|959
|14
|119.9
|New Mexico
|8
|258
|957
|11
|119.6
|East Carolina
|7
|243
|832
|6
|118.9
|Texas A&M
|8
|245
|948
|9
|118.5
|Florida
|7
|244
|824
|10
|117.7
|Florida St.
|7
|257
|820
|7
|117.1
|Navy
|7
|232
|820
|8
|117.1
|W. Michigan
|8
|264
|936
|10
|117.0
|South Florida
|8
|271
|919
|12
|114.9
|Oregon
|8
|275
|918
|8
|114.8
|Wisconsin
|8
|238
|886
|10
|110.8
|North Carolina
|7
|242
|774
|8
|110.6
|Appalachian St.
|8
|265
|884
|9
|110.5
|Clemson
|7
|221
|768
|8
|109.7
|Louisiana Tech
|7
|224
|751
|4
|107.3
|Louisville
|7
|230
|737
|6
|105.3
|Washington
|8
|229
|824
|7
|103.0
|Minnesota
|8
|247
|817
|9
|102.1
|Vanderbilt
|8
|232
|815
|3
|101.9
|Notre Dame
|7
|219
|705
|6
|100.7
|Michigan
|8
|257
|764
|8
|95.5
|SMU
|8
|274
|764
|4
|95.5
|Toledo
|8
|281
|759
|9
|94.9
|Pittsburgh
|8
|279
|738
|7
|92.2
|Georgia
|7
|213
|638
|8
|91.1
|Missouri
|8
|229
|723
|6
|90.4
|San Diego St.
|7
|227
|619
|2
|88.4
|Miami
|7
|213
|611
|3
|87.3
|Ohio St.
|7
|217
|599
|1
|85.6
|Indiana
|8
|216
|683
|3
|85.4
|Oklahoma
|8
|263
|679
|4
|84.9
|Auburn
|8
|270
|673
|8
|84.1
|Iowa
|8
|254
|671
|7
|83.9
|Texas
|8
|268
|646
|5
|80.8
|James Madison
|7
|208
|520
|2
|74.3
|Texas Tech
|8
|249
|545
|3
|68.1
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.