NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

October 21, 2025, 11:13 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 7 5 168 33.60
Iowa St. 7 4 122 30.50
Iowa 7 14 357 25.50
Texas 7 12 304 25.33
Michigan St. 7 6 118 19.67
South Carolina 7 15 290 19.33
Louisville 6 17 325 19.12
Illinois 7 9 170 18.89
Indiana 7 16 298 18.62
FAU 7 13 242 18.62
Ohio 7 6 111 18.50
Washington 7 7 128 18.29
Delaware 6 5 89 17.80
Pittsburgh 7 15 248 16.53
Arizona St. 7 4 65 16.25
Colorado St. 7 11 175 15.91
South Alabama 7 7 109 15.57
Texas A&M 7 15 233 15.53
Duke 7 6 93 15.50
South Florida 7 13 189 14.54
Nebraska 7 20 288 14.40
Temple 7 11 156 14.18
Florida 7 10 139 13.90
Wyoming 7 13 177 13.62
Ohio St. 7 11 142 12.91
Georgia Tech 7 11 137 12.45
Utah 7 10 123 12.30
Mississippi St. 7 11 133 12.09
Boston College 7 11 131 11.91
LSU 7 8 95 11.88
Charlotte 7 7 82 11.71
Appalachian St. 7 17 199 11.71
Kennesaw St. 6 9 103 11.44
Florida St. 7 10 112 11.20
Army 7 7 78 11.14
Memphis 7 10 111 11.10
Notre Dame 7 11 122 11.09
Marshall 7 15 166 11.07
BYU 7 17 186 10.94
SMU 7 11 119 10.82
N. Illinois 7 5 54 10.80
Mississippi 7 11 117 10.64
Oklahoma 7 19 201 10.58
Toledo 7 21 222 10.57
San Diego St. 6 19 200 10.53
Cent. Michigan 7 6 63 10.50
UNLV 7 7 73 10.43
Tennessee 7 15 156 10.40
Wake Forest 6 10 104 10.40
UAB 7 6 62 10.33
Fresno St. 7 13 133 10.23
Georgia 7 7 71 10.14
Washington St. 7 9 91 10.11
Miami (Ohio) 7 12 121 10.08
Hawaii 8 3 30 10.00
Louisiana-Monroe 7 6 60 10.00
Texas Tech 7 19 189 9.95
California 7 17 168 9.88
Wisconsin 7 5 49 9.80
Vanderbilt 7 9 88 9.78
Oregon St. 8 7 68 9.71
Navy 6 6 58 9.67
Southern Miss. 7 12 116 9.67
Arizona 7 13 125 9.62
Missouri 7 13 125 9.62
Alabama 7 8 76 9.50
Virginia 7 15 142 9.47
Penn St. 7 14 130 9.29
E. Michigan 8 6 55 9.17
Georgia Southern 7 6 55 9.17
Louisiana Tech 6 14 127 9.07
Coastal Carolina 7 7 63 9.00
FIU 6 5 45 9.00
James Madison 7 15 133 8.87
Nevada 7 8 70 8.75
San Jose St. 7 4 35 8.75
Kent St. 7 9 78 8.67
Miami 6 6 52 8.67
UCF 7 13 111 8.54
Buffalo 7 16 134 8.38
Stanford 7 4 33 8.25
East Carolina 7 9 73 8.11
West Virginia 7 9 73 8.11
Akron 8 4 32 8.00
Southern Cal 7 4 32 8.00
Missouri St. 6 7 55 7.86
North Carolina 6 7 54 7.71
Bowling Green 7 9 69 7.67
Colorado 7 6 46 7.67
Troy 7 11 84 7.64
Virginia Tech 7 11 84 7.64
Kansas 7 17 129 7.59
Middle Tennessee 6 7 51 7.29
Uconn 7 11 80 7.27
Air Force 7 1 7 7.00
Oregon 7 16 111 6.94
Umass 7 7 47 6.71
Old Dominion 7 14 93 6.64
Clemson 7 12 79 6.58
Texas State 7 6 39 6.50
W. Michigan 7 15 96 6.40
Tulsa 7 7 44 6.29
Minnesota 7 14 84 6.00
Arkansas St. 7 16 93 5.81
Syracuse 7 6 34 5.67
Maryland 7 16 90 5.62
Houston 7 13 73 5.62
Tulane 7 9 50 5.56
UCLA 7 7 37 5.29
Sam Houston St. 7 5 26 5.20
North Texas 7 12 62 5.17
Kentucky 6 7 36 5.14
UTEP 7 18 92 5.11
Kansas St. 7 10 50 5.00
Oklahoma St. 7 10 49 4.90
Baylor 7 12 57 4.75
UTSA 7 10 47 4.70
Boise St. 7 7 32 4.57
NC State 7 11 49 4.45
Jacksonville St. 7 4 16 4.00
Cincinnati 7 8 30 3.75
Auburn 7 12 43 3.58
Arkansas 7 13 46 3.54
Utah St. 7 9 30 3.33
Rice 7 5 16 3.20
Louisiana-Lafayette 7 7 22 3.14
Michigan 7 10 25 2.50
Liberty 7 9 22 2.44
W. Kentucky 7 3 7 2.33
New Mexico St. 6 9 18 2.00
Purdue 7 6 11 1.83
TCU 7 6 11 1.83
Northwestern 7 12 20 1.67
Ball St. 7 7 11 1.57
Georgia St. 7 3 2 .67
New Mexico 7 7 -18 -2.57

