NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|7
|5
|168
|33.60
|Iowa St.
|7
|4
|122
|30.50
|Iowa
|7
|14
|357
|25.50
|Texas
|7
|12
|304
|25.33
|Michigan St.
|7
|6
|118
|19.67
|South Carolina
|7
|15
|290
|19.33
|Louisville
|6
|17
|325
|19.12
|Illinois
|7
|9
|170
|18.89
|Indiana
|7
|16
|298
|18.62
|FAU
|7
|13
|242
|18.62
|Ohio
|7
|6
|111
|18.50
|Washington
|7
|7
|128
|18.29
|Delaware
|6
|5
|89
|17.80
|Pittsburgh
|7
|15
|248
|16.53
|Arizona St.
|7
|4
|65
|16.25
|Colorado St.
|7
|11
|175
|15.91
|South Alabama
|7
|7
|109
|15.57
|Texas A&M
|7
|15
|233
|15.53
|Duke
|7
|6
|93
|15.50
|South Florida
|7
|13
|189
|14.54
|Nebraska
|7
|20
|288
|14.40
|Temple
|7
|11
|156
|14.18
|Florida
|7
|10
|139
|13.90
|Wyoming
|7
|13
|177
|13.62
|Ohio St.
|7
|11
|142
|12.91
|Georgia Tech
|7
|11
|137
|12.45
|Utah
|7
|10
|123
|12.30
|Mississippi St.
|7
|11
|133
|12.09
|Boston College
|7
|11
|131
|11.91
|LSU
|7
|8
|95
|11.88
|Charlotte
|7
|7
|82
|11.71
|Appalachian St.
|7
|17
|199
|11.71
|Kennesaw St.
|6
|9
|103
|11.44
|Florida St.
|7
|10
|112
|11.20
|Army
|7
|7
|78
|11.14
|Memphis
|7
|10
|111
|11.10
|Notre Dame
|7
|11
|122
|11.09
|Marshall
|7
|15
|166
|11.07
|BYU
|7
|17
|186
|10.94
|SMU
|7
|11
|119
|10.82
|N. Illinois
|7
|5
|54
|10.80
|Mississippi
|7
|11
|117
|10.64
|Oklahoma
|7
|19
|201
|10.58
|Toledo
|7
|21
|222
|10.57
|San Diego St.
|6
|19
|200
|10.53
|Cent. Michigan
|7
|6
|63
|10.50
|UNLV
|7
|7
|73
|10.43
|Tennessee
|7
|15
|156
|10.40
|Wake Forest
|6
|10
|104
|10.40
|UAB
|7
|6
|62
|10.33
|Fresno St.
|7
|13
|133
|10.23
|Georgia
|7
|7
|71
|10.14
|Washington St.
|7
|9
|91
|10.11
|Miami (Ohio)
|7
|12
|121
|10.08
|Hawaii
|8
|3
|30
|10.00
|Louisiana-Monroe
|7
|6
|60
|10.00
|Texas Tech
|7
|19
|189
|9.95
|California
|7
|17
|168
|9.88
|Wisconsin
|7
|5
|49
|9.80
|Vanderbilt
|7
|9
|88
|9.78
|Oregon St.
|8
|7
|68
|9.71
|Navy
|6
|6
|58
|9.67
|Southern Miss.
|7
|12
|116
|9.67
|Arizona
|7
|13
|125
|9.62
|Missouri
|7
|13
|125
|9.62
|Alabama
|7
|8
|76
|9.50
|Virginia
|7
|15
|142
|9.47
|Penn St.
|7
|14
|130
|9.29
|E. Michigan
|8
|6
|55
|9.17
|Georgia Southern
|7
|6
|55
|9.17
|Louisiana Tech
|6
|14
|127
|9.07
|Coastal Carolina
|7
|7
|63
|9.00
|FIU
|6
|5
|45
|9.00
|James Madison
|7
|15
|133
|8.87
|Nevada
|7
|8
|70
|8.75
|San Jose St.
|7
|4
|35
|8.75
|Kent St.
|7
|9
|78
|8.67
|Miami
|6
|6
|52
|8.67
|UCF
|7
|13
|111
|8.54
|Buffalo
|7
|16
|134
|8.38
|Stanford
|7
|4
|33
|8.25
|East Carolina
|7
|9
|73
|8.11
|West Virginia
|7
|9
|73
|8.11
|Akron
|8
|4
|32
|8.00
|Southern Cal
|7
|4
|32
|8.00
|Missouri St.
|6
|7
|55
|7.86
|North Carolina
|6
|7
|54
|7.71
|Bowling Green
|7
|9
|69
|7.67
|Colorado
|7
|6
|46
|7.67
|Troy
|7
|11
|84
|7.64
|Virginia Tech
|7
|11
|84
|7.64
|Kansas
|7
|17
|129
|7.59
|Middle Tennessee
|6
|7
|51
|7.29
|Uconn
|7
|11
|80
|7.27
|Air Force
|7
|1
|7
|7.00
|Oregon
|7
|16
|111
|6.94
|Umass
|7
|7
|47
|6.71
|Old Dominion
|7
|14
|93
|6.64
|Clemson
|7
|12
|79
|6.58
|Texas State
|7
|6
|39
|6.50
|W. Michigan
|7
|15
|96
|6.40
|Tulsa
|7
|7
|44
|6.29
|Minnesota
|7
|14
|84
|6.00
|Arkansas St.
|7
|16
|93
|5.81
|Syracuse
|7
|6
|34
|5.67
|Maryland
|7
|16
|90
|5.62
|Houston
|7
|13
|73
|5.62
|Tulane
|7
|9
|50
|5.56
|UCLA
|7
|7
|37
|5.29
|Sam Houston St.
|7
|5
|26
|5.20
|North Texas
|7
|12
|62
|5.17
|Kentucky
|6
|7
|36
|5.14
|UTEP
|7
|18
|92
|5.11
|Kansas St.
|7
|10
|50
|5.00
|Oklahoma St.
|7
|10
|49
|4.90
|Baylor
|7
|12
|57
|4.75
|UTSA
|7
|10
|47
|4.70
|Boise St.
|7
|7
|32
|4.57
|NC State
|7
|11
|49
|4.45
|Jacksonville St.
|7
|4
|16
|4.00
|Cincinnati
|7
|8
|30
|3.75
|Auburn
|7
|12
|43
|3.58
|Arkansas
|7
|13
|46
|3.54
|Utah St.
|7
|9
|30
|3.33
|Rice
|7
|5
|16
|3.20
|Louisiana-Lafayette
|7
|7
|22
|3.14
|Michigan
|7
|10
|25
|2.50
|Liberty
|7
|9
|22
|2.44
|W. Kentucky
|7
|3
|7
|2.33
|New Mexico St.
|6
|9
|18
|2.00
|Purdue
|7
|6
|11
|1.83
|TCU
|7
|6
|11
|1.83
|Northwestern
|7
|12
|20
|1.67
|Ball St.
|7
|7
|11
|1.57
|Georgia St.
|7
|3
|2
|.67
|New Mexico
|7
|7
|-18
|-2.57
