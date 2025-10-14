NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|6
|5
|168
|33.60
|Iowa St.
|7
|4
|122
|30.50
|Iowa
|6
|13
|332
|25.54
|Texas
|6
|10
|216
|21.60
|Louisville
|5
|14
|301
|21.50
|Washington
|6
|6
|124
|20.67
|Delaware
|5
|4
|81
|20.25
|Michigan St.
|6
|6
|118
|19.67
|South Carolina
|6
|12
|235
|19.58
|Illinois
|7
|9
|170
|18.89
|Indiana
|6
|15
|282
|18.80
|South Alabama
|6
|6
|108
|18.00
|FAU
|6
|11
|189
|17.18
|Texas A&M
|6
|15
|233
|15.53
|Arizona St.
|6
|2
|31
|15.50
|Duke
|6
|6
|93
|15.50
|Florida
|6
|9
|139
|15.44
|South Florida
|6
|12
|184
|15.33
|Nebraska
|6
|18
|266
|14.78
|Wyoming
|6
|12
|170
|14.17
|Charlotte
|6
|6
|83
|13.83
|Temple
|6
|9
|122
|13.56
|Utah
|6
|8
|107
|13.38
|Ohio St.
|6
|8
|104
|13.00
|Pittsburgh
|6
|14
|182
|13.00
|SMU
|6
|9
|114
|12.67
|Cent. Michigan
|6
|5
|63
|12.60
|Georgia Tech
|6
|11
|137
|12.45
|Mississippi St.
|6
|11
|133
|12.09
|LSU
|6
|8
|95
|11.88
|Oklahoma
|6
|16
|189
|11.81
|Ohio
|6
|5
|59
|11.80
|Alabama
|6
|7
|81
|11.57
|BYU
|6
|16
|184
|11.50
|Kennesaw St.
|6
|9
|103
|11.44
|Louisiana-Monroe
|6
|5
|56
|11.20
|Washington St.
|6
|6
|67
|11.17
|Army
|6
|7
|78
|11.14
|California
|6
|14
|156
|11.14
|Memphis
|6
|10
|111
|11.10
|Notre Dame
|6
|11
|122
|11.09
|Boston College
|6
|10
|110
|11.00
|N. Illinois
|6
|5
|54
|10.80
|Marshall
|6
|13
|139
|10.69
|Tennessee
|6
|14
|149
|10.64
|Mississippi
|6
|11
|117
|10.64
|Toledo
|6
|19
|201
|10.58
|San Diego St.
|6
|19
|200
|10.53
|UNLV
|6
|7
|73
|10.43
|Wake Forest
|6
|10
|104
|10.40
|UAB
|6
|6
|62
|10.33
|Fresno St.
|7
|13
|133
|10.23
|E. Michigan
|7
|5
|51
|10.20
|Missouri
|6
|12
|122
|10.17
|Georgia
|6
|7
|71
|10.14
|Hawaii
|7
|3
|30
|10.00
|Wisconsin
|6
|5
|49
|9.80
|Navy
|6
|6
|58
|9.67
|Miami (Ohio)
|6
|11
|106
|9.64
|Arizona
|6
|13
|125
|9.62
|Southern Miss.
|6
|11
|105
|9.55
|Virginia
|6
|14
|132
|9.43
|Penn St.
|6
|14
|130
|9.29
|Buffalo
|6
|14
|129
|9.21
|Louisiana Tech
|6
|14
|127
|9.07
|FIU
|5
|5
|45
|9.00
|Texas Tech
|6
|15
|135
|9.00
|Vanderbilt
|6
|8
|71
|8.88
|James Madison
|6
|15
|133
|8.87
|Nevada
|6
|8
|70
|8.75
|North Carolina
|5
|4
|35
|8.75
|San Jose St.
|6
|4
|35
|8.75
|Miami
|5
|6
|52
|8.67
|Kent St.
|6
|7
|59
|8.43
|Troy
|6
|10
|83
|8.30
|Coastal Carolina
|6
|6
|49
|8.17
|East Carolina
|6
|9
|73
|8.11
|West Virginia
|6
|9
|73
|8.11
|Akron
|7
|4
|32
|8.00
|Southern Cal
|6
|4
|32
|8.00
|Umass
|6
|5
|40
|8.00
|Oregon
|6
|14
|111
|7.93
|Missouri St.
|6
|7
|55
|7.86
|Bowling Green
|6
|9
|69
|7.67
|Colorado
|7
|6
|46
|7.67
|Virginia Tech
|7
|11
|84
|7.64
|Kansas
|7
|17
|129
|7.59
|Florida St.
|6
|6
|45
|7.50
|Jacksonville St.
|6
|2
|15
|7.50
|Colorado St.
|6
|8
|59
|7.38
|Middle Tennessee
|6
|7
|51
|7.29
|Clemson
|6
|8
|58
|7.25
|UCF
|6
|9
|65
|7.22
|Air Force
|6
|1
|7
|7.00
|Uconn
|6
|10
|70
|7.00
|Old Dominion
|6
|13
|89
|6.85
|Appalachian St.
|6
|15
|99
|6.60
|Georgia Southern
|6
|5
|33
|6.60
|Texas State
|6
|6
|39
|6.50
|Tulsa
|6
|6
|39
|6.50
|Arkansas St.
|6
|10
|64
|6.40
|W. Michigan
|7
|15
|96
|6.40
|Tulane
|6
|7
|44
|6.29
|Kentucky
|5
|4
|25
|6.25
|UCLA
|6
|6
|37
|6.17
|Minnesota
|6
|13
|79
|6.08
|Boise St.
|6
|5
|30
|6.00
|UTEP
|6
|15
|89
|5.93
|Houston
|6
|13
|73
|5.62
|Syracuse
|6
|5
|28
|5.60
|Oklahoma St.
|6
|9
|50
|5.56
|North Texas
|6
|8
|44
|5.50
|UTSA
|6
|9
|49
|5.44
|Oregon St.
|7
|5
|27
|5.40
|Sam Houston St.
|6
|5
|26
|5.20
|Baylor
|6
|9
|45
|5.00
|Kansas St.
|7
|10
|50
|5.00
|New Mexico St.
|5
|7
|32
|4.57
|Maryland
|6
|14
|63
|4.50
|NC State
|7
|11
|49
|4.45
|Auburn
|6
|10
|44
|4.40
|Utah St.
|6
|8
|31
|3.88
|Cincinnati
|6
|7
|27
|3.86
|Arkansas
|6
|11
|42
|3.82
|Louisiana-Lafayette
|6
|6
|22
|3.67
|Rice
|7
|5
|16
|3.20
|Liberty
|6
|8
|23
|2.88
|Stanford
|6
|3
|7
|2.33
|W. Kentucky
|6
|3
|7
|2.33
|Michigan
|6
|9
|20
|2.22
|Purdue
|6
|5
|11
|2.20
|Northwestern
|6
|8
|11
|1.38
|Ball St.
|6
|5
|4
|.80
|TCU
|6
|4
|3
|.75
|Georgia St.
|6
|3
|2
|.67
|New Mexico
|6
|7
|-7
|-1.00
