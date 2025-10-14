Live Radio
NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

October 14, 2025, 11:14 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 6 5 168 33.60
Iowa St. 7 4 122 30.50
Iowa 6 13 332 25.54
Texas 6 10 216 21.60
Louisville 5 14 301 21.50
Washington 6 6 124 20.67
Delaware 5 4 81 20.25
Michigan St. 6 6 118 19.67
South Carolina 6 12 235 19.58
Illinois 7 9 170 18.89
Indiana 6 15 282 18.80
South Alabama 6 6 108 18.00
FAU 6 11 189 17.18
Texas A&M 6 15 233 15.53
Arizona St. 6 2 31 15.50
Duke 6 6 93 15.50
Florida 6 9 139 15.44
South Florida 6 12 184 15.33
Nebraska 6 18 266 14.78
Wyoming 6 12 170 14.17
Charlotte 6 6 83 13.83
Temple 6 9 122 13.56
Utah 6 8 107 13.38
Ohio St. 6 8 104 13.00
Pittsburgh 6 14 182 13.00
SMU 6 9 114 12.67
Cent. Michigan 6 5 63 12.60
Georgia Tech 6 11 137 12.45
Mississippi St. 6 11 133 12.09
LSU 6 8 95 11.88
Oklahoma 6 16 189 11.81
Ohio 6 5 59 11.80
Alabama 6 7 81 11.57
BYU 6 16 184 11.50
Kennesaw St. 6 9 103 11.44
Louisiana-Monroe 6 5 56 11.20
Washington St. 6 6 67 11.17
Army 6 7 78 11.14
California 6 14 156 11.14
Memphis 6 10 111 11.10
Notre Dame 6 11 122 11.09
Boston College 6 10 110 11.00
N. Illinois 6 5 54 10.80
Marshall 6 13 139 10.69
Tennessee 6 14 149 10.64
Mississippi 6 11 117 10.64
Toledo 6 19 201 10.58
San Diego St. 6 19 200 10.53
UNLV 6 7 73 10.43
Wake Forest 6 10 104 10.40
UAB 6 6 62 10.33
Fresno St. 7 13 133 10.23
E. Michigan 7 5 51 10.20
Missouri 6 12 122 10.17
Georgia 6 7 71 10.14
Hawaii 7 3 30 10.00
Wisconsin 6 5 49 9.80
Navy 6 6 58 9.67
Miami (Ohio) 6 11 106 9.64
Arizona 6 13 125 9.62
Southern Miss. 6 11 105 9.55
Virginia 6 14 132 9.43
Penn St. 6 14 130 9.29
Buffalo 6 14 129 9.21
Louisiana Tech 6 14 127 9.07
FIU 5 5 45 9.00
Texas Tech 6 15 135 9.00
Vanderbilt 6 8 71 8.88
James Madison 6 15 133 8.87
Nevada 6 8 70 8.75
North Carolina 5 4 35 8.75
San Jose St. 6 4 35 8.75
Miami 5 6 52 8.67
Kent St. 6 7 59 8.43
Troy 6 10 83 8.30
Coastal Carolina 6 6 49 8.17
East Carolina 6 9 73 8.11
West Virginia 6 9 73 8.11
Akron 7 4 32 8.00
Southern Cal 6 4 32 8.00
Umass 6 5 40 8.00
Oregon 6 14 111 7.93
Missouri St. 6 7 55 7.86
Bowling Green 6 9 69 7.67
Colorado 7 6 46 7.67
Virginia Tech 7 11 84 7.64
Kansas 7 17 129 7.59
Florida St. 6 6 45 7.50
Jacksonville St. 6 2 15 7.50
Colorado St. 6 8 59 7.38
Middle Tennessee 6 7 51 7.29
Clemson 6 8 58 7.25
UCF 6 9 65 7.22
Air Force 6 1 7 7.00
Uconn 6 10 70 7.00
Old Dominion 6 13 89 6.85
Appalachian St. 6 15 99 6.60
Georgia Southern 6 5 33 6.60
Texas State 6 6 39 6.50
Tulsa 6 6 39 6.50
Arkansas St. 6 10 64 6.40
W. Michigan 7 15 96 6.40
Tulane 6 7 44 6.29
Kentucky 5 4 25 6.25
UCLA 6 6 37 6.17
Minnesota 6 13 79 6.08
Boise St. 6 5 30 6.00
UTEP 6 15 89 5.93
Houston 6 13 73 5.62
Syracuse 6 5 28 5.60
Oklahoma St. 6 9 50 5.56
North Texas 6 8 44 5.50
UTSA 6 9 49 5.44
Oregon St. 7 5 27 5.40
Sam Houston St. 6 5 26 5.20
Baylor 6 9 45 5.00
Kansas St. 7 10 50 5.00
New Mexico St. 5 7 32 4.57
Maryland 6 14 63 4.50
NC State 7 11 49 4.45
Auburn 6 10 44 4.40
Utah St. 6 8 31 3.88
Cincinnati 6 7 27 3.86
Arkansas 6 11 42 3.82
Louisiana-Lafayette 6 6 22 3.67
Rice 7 5 16 3.20
Liberty 6 8 23 2.88
Stanford 6 3 7 2.33
W. Kentucky 6 3 7 2.33
Michigan 6 9 20 2.22
Purdue 6 5 11 2.20
Northwestern 6 8 11 1.38
Ball St. 6 5 4 .80
TCU 6 4 3 .75
Georgia St. 6 3 2 .67
New Mexico 6 7 -7 -1.00

