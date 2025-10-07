Live Radio
NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

October 7, 2025, 11:14 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 5 5 168 33.60
Iowa St. 6 4 122 30.50
Iowa 5 10 298 29.80
Washington 5 5 121 24.20
South Carolina 5 9 215 23.89
Louisville 5 14 301 21.50
Delaware 5 4 81 20.25
Indiana 5 14 282 20.14
Michigan St. 5 6 118 19.67
Illinois 6 9 170 18.89
SMU 5 6 110 18.33
South Alabama 6 6 108 18.00
Texas A&M 5 14 233 16.64
Nebraska 5 16 263 16.44
Florida 5 8 131 16.38
Texas 5 9 141 15.67
Duke 6 6 93 15.50
South Florida 5 11 168 15.27
Ohio St. 5 7 106 15.14
FAU 5 9 136 15.11
LSU 5 7 103 14.71
UNLV 5 5 72 14.40
Kennesaw St. 5 6 84 14.00
Temple 5 7 97 13.86
Charlotte 5 6 83 13.83
Hawaii 6 2 27 13.50
Pittsburgh 5 14 182 13.00
Cent. Michigan 6 5 63 12.60
Washington St. 5 5 63 12.60
Southern Cal 5 2 25 12.50
Mississippi St. 6 11 133 12.09
Utah 5 7 83 11.86
Ohio 6 5 59 11.80
Oklahoma 5 15 176 11.73
Fresno St. 6 10 112 11.20
Clemson 5 6 67 11.17
California 6 14 156 11.14
Memphis 6 10 111 11.10
Alabama 5 6 66 11.00
Boston College 5 10 110 11.00
Wisconsin 5 4 43 10.75
Marshall 5 13 139 10.69
Toledo 5 18 192 10.67
Tennessee 5 14 149 10.64
Mississippi 5 11 117 10.64
BYU 5 15 158 10.53
N. Illinois 5 2 21 10.50
Wyoming 5 8 84 10.50
Missouri 5 11 114 10.36
Arizona St. 5 3 31 10.33
Penn St. 5 12 124 10.33
UAB 5 6 62 10.33
E. Michigan 6 5 51 10.20
Georgia 5 7 71 10.14
Miami (Ohio) 5 10 99 9.90
Notre Dame 5 10 99 9.90
Southern Miss. 5 10 98 9.80
Army 5 6 58 9.67
Navy 5 6 58 9.67
Arizona 5 13 125 9.62
Georgia Tech 5 10 95 9.50
Umass 5 4 38 9.50
Virginia 6 14 132 9.43
Louisiana-Monroe 5 3 28 9.33
Louisiana Tech 5 13 121 9.31
Buffalo 6 14 129 9.21
FIU 5 5 45 9.00
UCF 5 7 63 9.00
Wake Forest 5 6 54 9.00
Vanderbilt 6 8 71 8.88
Nevada 5 6 53 8.83
Kent St. 5 5 44 8.80
North Carolina 5 4 35 8.75
Miami 5 6 52 8.67
Oregon 5 12 103 8.58
James Madison 5 11 94 8.55
Colorado St. 5 7 59 8.43
Bowling Green 5 5 42 8.40
San Jose St. 5 3 25 8.33
Old Dominion 5 10 83 8.30
Troy 5 10 83 8.30
West Virginia 6 9 73 8.11
Akron 6 4 32 8.00
East Carolina 5 7 56 8.00
Missouri St. 5 7 55 7.86
Colorado 6 6 46 7.67
Florida St. 5 6 45 7.50
Texas State 5 4 30 7.50
Middle Tennessee 5 7 51 7.29
W. Michigan 6 12 87 7.25
Appalachian St. 5 14 99 7.07
Kansas 6 16 113 7.06
Air Force 5 1 7 7.00
Uconn 6 10 70 7.00
UTEP 5 13 89 6.85
San Diego St. 5 17 115 6.76
Sam Houston St. 5 4 27 6.75
Georgia Southern 5 5 33 6.60
Tulsa 6 6 39 6.50
Arkansas St. 6 10 64 6.40
Minnesota 5 10 63 6.30
North Texas 5 7 44 6.29
Tulane 5 7 44 6.29
Kentucky 5 4 25 6.25
Texas Tech 5 12 75 6.25
Virginia Tech 6 9 56 6.22
Boise St. 5 4 23 5.75
Syracuse 6 5 28 5.60
Oregon St. 6 5 27 5.40
Oklahoma St. 5 8 42 5.25
Baylor 6 9 45 5.00
Houston 5 10 50 5.00
Liberty 5 4 19 4.75
NC State 6 10 47 4.70
Maryland 5 14 65 4.64
New Mexico St. 5 7 32 4.57
Coastal Carolina 5 4 18 4.50
Cincinnati 5 6 25 4.17
Jacksonville St. 5 1 4 4.00
Arkansas 5 9 35 3.89
Utah St. 5 8 31 3.88
Louisiana-Lafayette 5 6 22 3.67
Kansas St. 6 9 32 3.56
Stanford 5 2 7 3.50
Auburn 5 9 31 3.44
Rice 6 5 16 3.20
UCLA 5 3 9 3.00
UTSA 5 7 17 2.43
W. Kentucky 6 3 7 2.33
Michigan 5 9 20 2.22
Purdue 5 4 7 1.75
Ball St. 5 4 6 1.50
Northwestern 5 7 9 1.29
TCU 5 3 3 1.00
New Mexico 5 7 -7 -1.00
Georgia St. 5 2 -4 -2.00

