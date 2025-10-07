NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|5
|5
|168
|33.60
|Iowa St.
|6
|4
|122
|30.50
|Iowa
|5
|10
|298
|29.80
|Washington
|5
|5
|121
|24.20
|South Carolina
|5
|9
|215
|23.89
|Louisville
|5
|14
|301
|21.50
|Delaware
|5
|4
|81
|20.25
|Indiana
|5
|14
|282
|20.14
|Michigan St.
|5
|6
|118
|19.67
|Illinois
|6
|9
|170
|18.89
|SMU
|5
|6
|110
|18.33
|South Alabama
|6
|6
|108
|18.00
|Texas A&M
|5
|14
|233
|16.64
|Nebraska
|5
|16
|263
|16.44
|Florida
|5
|8
|131
|16.38
|Texas
|5
|9
|141
|15.67
|Duke
|6
|6
|93
|15.50
|South Florida
|5
|11
|168
|15.27
|Ohio St.
|5
|7
|106
|15.14
|FAU
|5
|9
|136
|15.11
|LSU
|5
|7
|103
|14.71
|UNLV
|5
|5
|72
|14.40
|Kennesaw St.
|5
|6
|84
|14.00
|Temple
|5
|7
|97
|13.86
|Charlotte
|5
|6
|83
|13.83
|Hawaii
|6
|2
|27
|13.50
|Pittsburgh
|5
|14
|182
|13.00
|Cent. Michigan
|6
|5
|63
|12.60
|Washington St.
|5
|5
|63
|12.60
|Southern Cal
|5
|2
|25
|12.50
|Mississippi St.
|6
|11
|133
|12.09
|Utah
|5
|7
|83
|11.86
|Ohio
|6
|5
|59
|11.80
|Oklahoma
|5
|15
|176
|11.73
|Fresno St.
|6
|10
|112
|11.20
|Clemson
|5
|6
|67
|11.17
|California
|6
|14
|156
|11.14
|Memphis
|6
|10
|111
|11.10
|Alabama
|5
|6
|66
|11.00
|Boston College
|5
|10
|110
|11.00
|Wisconsin
|5
|4
|43
|10.75
|Marshall
|5
|13
|139
|10.69
|Toledo
|5
|18
|192
|10.67
|Tennessee
|5
|14
|149
|10.64
|Mississippi
|5
|11
|117
|10.64
|BYU
|5
|15
|158
|10.53
|N. Illinois
|5
|2
|21
|10.50
|Wyoming
|5
|8
|84
|10.50
|Missouri
|5
|11
|114
|10.36
|Arizona St.
|5
|3
|31
|10.33
|Penn St.
|5
|12
|124
|10.33
|UAB
|5
|6
|62
|10.33
|E. Michigan
|6
|5
|51
|10.20
|Georgia
|5
|7
|71
|10.14
|Miami (Ohio)
|5
|10
|99
|9.90
|Notre Dame
|5
|10
|99
|9.90
|Southern Miss.
|5
|10
|98
|9.80
|Army
|5
|6
|58
|9.67
|Navy
|5
|6
|58
|9.67
|Arizona
|5
|13
|125
|9.62
|Georgia Tech
|5
|10
|95
|9.50
|Umass
|5
|4
|38
|9.50
|Virginia
|6
|14
|132
|9.43
|Louisiana-Monroe
|5
|3
|28
|9.33
|Louisiana Tech
|5
|13
|121
|9.31
|Buffalo
|6
|14
|129
|9.21
|FIU
|5
|5
|45
|9.00
|UCF
|5
|7
|63
|9.00
|Wake Forest
|5
|6
|54
|9.00
|Vanderbilt
|6
|8
|71
|8.88
|Nevada
|5
|6
|53
|8.83
|Kent St.
|5
|5
|44
|8.80
|North Carolina
|5
|4
|35
|8.75
|Miami
|5
|6
|52
|8.67
|Oregon
|5
|12
|103
|8.58
|James Madison
|5
|11
|94
|8.55
|Colorado St.
|5
|7
|59
|8.43
|Bowling Green
|5
|5
|42
|8.40
|San Jose St.
|5
|3
|25
|8.33
|Old Dominion
|5
|10
|83
|8.30
|Troy
|5
|10
|83
|8.30
|West Virginia
|6
|9
|73
|8.11
|Akron
|6
|4
|32
|8.00
|East Carolina
|5
|7
|56
|8.00
|Missouri St.
|5
|7
|55
|7.86
|Colorado
|6
|6
|46
|7.67
|Florida St.
|5
|6
|45
|7.50
|Texas State
|5
|4
|30
|7.50
|Middle Tennessee
|5
|7
|51
|7.29
|W. Michigan
|6
|12
|87
|7.25
|Appalachian St.
|5
|14
|99
|7.07
|Kansas
|6
|16
|113
|7.06
|Air Force
|5
|1
|7
|7.00
|Uconn
|6
|10
|70
|7.00
|UTEP
|5
|13
|89
|6.85
|San Diego St.
|5
|17
|115
|6.76
|Sam Houston St.
|5
|4
|27
|6.75
|Georgia Southern
|5
|5
|33
|6.60
|Tulsa
|6
|6
|39
|6.50
|Arkansas St.
|6
|10
|64
|6.40
|Minnesota
|5
|10
|63
|6.30
|North Texas
|5
|7
|44
|6.29
|Tulane
|5
|7
|44
|6.29
|Kentucky
|5
|4
|25
|6.25
|Texas Tech
|5
|12
|75
|6.25
|Virginia Tech
|6
|9
|56
|6.22
|Boise St.
|5
|4
|23
|5.75
|Syracuse
|6
|5
|28
|5.60
|Oregon St.
|6
|5
|27
|5.40
|Oklahoma St.
|5
|8
|42
|5.25
|Baylor
|6
|9
|45
|5.00
|Houston
|5
|10
|50
|5.00
|Liberty
|5
|4
|19
|4.75
|NC State
|6
|10
|47
|4.70
|Maryland
|5
|14
|65
|4.64
|New Mexico St.
|5
|7
|32
|4.57
|Coastal Carolina
|5
|4
|18
|4.50
|Cincinnati
|5
|6
|25
|4.17
|Jacksonville St.
|5
|1
|4
|4.00
|Arkansas
|5
|9
|35
|3.89
|Utah St.
|5
|8
|31
|3.88
|Louisiana-Lafayette
|5
|6
|22
|3.67
|Kansas St.
|6
|9
|32
|3.56
|Stanford
|5
|2
|7
|3.50
|Auburn
|5
|9
|31
|3.44
|Rice
|6
|5
|16
|3.20
|UCLA
|5
|3
|9
|3.00
|UTSA
|5
|7
|17
|2.43
|W. Kentucky
|6
|3
|7
|2.33
|Michigan
|5
|9
|20
|2.22
|Purdue
|5
|4
|7
|1.75
|Ball St.
|5
|4
|6
|1.50
|Northwestern
|5
|7
|9
|1.29
|TCU
|5
|3
|3
|1.00
|New Mexico
|5
|7
|-7
|-1.00
|Georgia St.
|5
|2
|-4
|-2.00
