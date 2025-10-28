Live Radio
NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

October 28, 2025, 11:13 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 8 5 168 33.60
Iowa 8 17 437 25.71
Texas 8 16 408 25.50
Iowa St. 8 6 130 21.67
Texas A&M 8 19 370 19.47
Louisville 7 17 325 19.12
Illinois 8 9 170 18.89
FAU 8 13 242 18.62
Michigan St. 8 7 130 18.57
South Carolina 8 17 307 18.06
Indiana 8 18 325 18.06
Delaware 7 5 89 17.80
Ohio 8 9 147 16.33
Pittsburgh 8 18 282 15.67
Miami 7 8 125 15.62
Duke 7 6 93 15.50
Colorado St. 8 12 184 15.33
Washington 8 8 120 15.00
South Florida 8 13 189 14.54
Temple 8 12 174 14.50
Nebraska 8 20 288 14.40
Florida 7 10 139 13.90
Arizona St. 8 6 82 13.67
South Alabama 8 9 119 13.22
Ohio St. 7 11 142 12.91
Mississippi St. 8 11 133 12.09
Wyoming 8 15 181 12.07
Boston College 8 11 131 11.91
Georgia Tech 8 12 142 11.83
Charlotte 8 7 82 11.71
Utah 8 17 198 11.65
Florida St. 7 10 112 11.20
Army 7 7 78 11.14
Memphis 8 10 111 11.10
Notre Dame 7 11 122 11.09
Marshall 7 15 166 11.07
Appalachian St. 8 18 199 11.06
BYU 8 17 186 10.94
Oklahoma 8 21 224 10.67
Mississippi 8 11 117 10.64
LSU 8 9 95 10.56
Virginia 8 19 200 10.53
San Diego St. 7 20 210 10.50
UNLV 7 7 73 10.43
Tennessee 8 15 156 10.40
UAB 7 6 62 10.33
Toledo 8 22 227 10.32
California 8 18 183 10.17
Georgia 7 7 71 10.14
Southern Miss. 8 13 131 10.08
Hawaii 8 3 30 10.00
Kennesaw St. 7 11 110 10.00
Wisconsin 8 5 49 9.80
Oregon St. 8 7 68 9.71
Navy 7 6 58 9.67
Middle Tennessee 7 8 77 9.62
Arizona 7 13 125 9.62
Missouri 8 14 134 9.57
SMU 8 13 124 9.54
Fresno St. 8 14 132 9.43
Texas Tech 8 23 214 9.30
Penn St. 7 14 130 9.29
E. Michigan 9 6 55 9.17
Georgia Southern 8 6 55 9.17
Miami (Ohio) 8 13 119 9.15
Cent. Michigan 8 7 64 9.14
Vanderbilt 8 10 91 9.10
Coastal Carolina 7 7 63 9.00
FIU 7 5 45 9.00
Louisiana Tech 7 17 153 9.00
James Madison 7 15 134 8.93
San Jose St. 7 4 35 8.75
Louisiana-Monroe 8 7 61 8.71
N. Illinois 8 7 61 8.71
UCF 7 13 111 8.54
North Carolina 7 12 100 8.33
Stanford 8 4 33 8.25
Washington St. 8 11 90 8.18
Buffalo 8 17 139 8.18
East Carolina 7 9 73 8.11
West Virginia 8 9 73 8.11
Southern Cal 7 4 32 8.00
Alabama 8 9 71 7.89
Uconn 8 13 101 7.77
Wake Forest 7 12 93 7.75
Colorado 8 6 46 7.67
Virginia Tech 8 13 99 7.62
Kent St. 8 10 76 7.60
Kansas 8 18 134 7.44
Nevada 8 10 74 7.40
Old Dominion 8 17 122 7.18
Air Force 7 1 7 7.00
Troy 8 12 84 7.00
Oregon 8 18 122 6.78
Missouri St. 7 9 59 6.56
Texas State 7 6 39 6.50
Minnesota 8 13 84 6.46
Akron 9 5 32 6.40
W. Michigan 8 15 96 6.40
North Texas 8 13 83 6.38
Clemson 7 12 76 6.33
Umass 8 8 49 6.12
Houston 8 12 73 6.08
Arkansas St. 8 16 93 5.81
Bowling Green 8 12 69 5.75
Maryland 7 16 90 5.62
Tulane 7 9 50 5.56
Tulsa 8 8 44 5.50
UCLA 8 8 43 5.38
Sam Houston St. 7 5 26 5.20
Kentucky 7 8 41 5.12
UTEP 7 18 92 5.11
Oklahoma St. 8 11 56 5.09
New Mexico St. 7 12 60 5.00
Baylor 8 12 57 4.75
UTSA 7 10 47 4.70
Kansas St. 8 13 61 4.69
Boise St. 8 7 32 4.57
NC State 8 11 49 4.45
Jacksonville St. 7 4 16 4.00
New Mexico 8 8 31 3.88
Auburn 8 12 43 3.58
Cincinnati 8 9 32 3.56
Arkansas 8 13 46 3.54
Rice 8 6 20 3.33
Utah St. 8 9 30 3.33
Syracuse 8 7 23 3.29
Louisiana-Lafayette 8 8 21 2.62
Liberty 7 9 22 2.44
W. Kentucky 8 3 7 2.33
Michigan 8 12 27 2.25
Georgia St. 8 5 10 2.00
Purdue 8 6 11 1.83
TCU 8 6 11 1.83
Northwestern 8 13 20 1.54
Ball St. 8 9 10 1.11

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
