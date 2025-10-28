NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|8
|5
|168
|33.60
|Iowa
|8
|17
|437
|25.71
|Texas
|8
|16
|408
|25.50
|Iowa St.
|8
|6
|130
|21.67
|Texas A&M
|8
|19
|370
|19.47
|Louisville
|7
|17
|325
|19.12
|Illinois
|8
|9
|170
|18.89
|FAU
|8
|13
|242
|18.62
|Michigan St.
|8
|7
|130
|18.57
|South Carolina
|8
|17
|307
|18.06
|Indiana
|8
|18
|325
|18.06
|Delaware
|7
|5
|89
|17.80
|Ohio
|8
|9
|147
|16.33
|Pittsburgh
|8
|18
|282
|15.67
|Miami
|7
|8
|125
|15.62
|Duke
|7
|6
|93
|15.50
|Colorado St.
|8
|12
|184
|15.33
|Washington
|8
|8
|120
|15.00
|South Florida
|8
|13
|189
|14.54
|Temple
|8
|12
|174
|14.50
|Nebraska
|8
|20
|288
|14.40
|Florida
|7
|10
|139
|13.90
|Arizona St.
|8
|6
|82
|13.67
|South Alabama
|8
|9
|119
|13.22
|Ohio St.
|7
|11
|142
|12.91
|Mississippi St.
|8
|11
|133
|12.09
|Wyoming
|8
|15
|181
|12.07
|Boston College
|8
|11
|131
|11.91
|Georgia Tech
|8
|12
|142
|11.83
|Charlotte
|8
|7
|82
|11.71
|Utah
|8
|17
|198
|11.65
|Florida St.
|7
|10
|112
|11.20
|Army
|7
|7
|78
|11.14
|Memphis
|8
|10
|111
|11.10
|Notre Dame
|7
|11
|122
|11.09
|Marshall
|7
|15
|166
|11.07
|Appalachian St.
|8
|18
|199
|11.06
|BYU
|8
|17
|186
|10.94
|Oklahoma
|8
|21
|224
|10.67
|Mississippi
|8
|11
|117
|10.64
|LSU
|8
|9
|95
|10.56
|Virginia
|8
|19
|200
|10.53
|San Diego St.
|7
|20
|210
|10.50
|UNLV
|7
|7
|73
|10.43
|Tennessee
|8
|15
|156
|10.40
|UAB
|7
|6
|62
|10.33
|Toledo
|8
|22
|227
|10.32
|California
|8
|18
|183
|10.17
|Georgia
|7
|7
|71
|10.14
|Southern Miss.
|8
|13
|131
|10.08
|Hawaii
|8
|3
|30
|10.00
|Kennesaw St.
|7
|11
|110
|10.00
|Wisconsin
|8
|5
|49
|9.80
|Oregon St.
|8
|7
|68
|9.71
|Navy
|7
|6
|58
|9.67
|Middle Tennessee
|7
|8
|77
|9.62
|Arizona
|7
|13
|125
|9.62
|Missouri
|8
|14
|134
|9.57
|SMU
|8
|13
|124
|9.54
|Fresno St.
|8
|14
|132
|9.43
|Texas Tech
|8
|23
|214
|9.30
|Penn St.
|7
|14
|130
|9.29
|E. Michigan
|9
|6
|55
|9.17
|Georgia Southern
|8
|6
|55
|9.17
|Miami (Ohio)
|8
|13
|119
|9.15
|Cent. Michigan
|8
|7
|64
|9.14
|Vanderbilt
|8
|10
|91
|9.10
|Coastal Carolina
|7
|7
|63
|9.00
|FIU
|7
|5
|45
|9.00
|Louisiana Tech
|7
|17
|153
|9.00
|James Madison
|7
|15
|134
|8.93
|San Jose St.
|7
|4
|35
|8.75
|Louisiana-Monroe
|8
|7
|61
|8.71
|N. Illinois
|8
|7
|61
|8.71
|UCF
|7
|13
|111
|8.54
|North Carolina
|7
|12
|100
|8.33
|Stanford
|8
|4
|33
|8.25
|Washington St.
|8
|11
|90
|8.18
|Buffalo
|8
|17
|139
|8.18
|East Carolina
|7
|9
|73
|8.11
|West Virginia
|8
|9
|73
|8.11
|Southern Cal
|7
|4
|32
|8.00
|Alabama
|8
|9
|71
|7.89
|Uconn
|8
|13
|101
|7.77
|Wake Forest
|7
|12
|93
|7.75
|Colorado
|8
|6
|46
|7.67
|Virginia Tech
|8
|13
|99
|7.62
|Kent St.
|8
|10
|76
|7.60
|Kansas
|8
|18
|134
|7.44
|Nevada
|8
|10
|74
|7.40
|Old Dominion
|8
|17
|122
|7.18
|Air Force
|7
|1
|7
|7.00
|Troy
|8
|12
|84
|7.00
|Oregon
|8
|18
|122
|6.78
|Missouri St.
|7
|9
|59
|6.56
|Texas State
|7
|6
|39
|6.50
|Minnesota
|8
|13
|84
|6.46
|Akron
|9
|5
|32
|6.40
|W. Michigan
|8
|15
|96
|6.40
|North Texas
|8
|13
|83
|6.38
|Clemson
|7
|12
|76
|6.33
|Umass
|8
|8
|49
|6.12
|Houston
|8
|12
|73
|6.08
|Arkansas St.
|8
|16
|93
|5.81
|Bowling Green
|8
|12
|69
|5.75
|Maryland
|7
|16
|90
|5.62
|Tulane
|7
|9
|50
|5.56
|Tulsa
|8
|8
|44
|5.50
|UCLA
|8
|8
|43
|5.38
|Sam Houston St.
|7
|5
|26
|5.20
|Kentucky
|7
|8
|41
|5.12
|UTEP
|7
|18
|92
|5.11
|Oklahoma St.
|8
|11
|56
|5.09
|New Mexico St.
|7
|12
|60
|5.00
|Baylor
|8
|12
|57
|4.75
|UTSA
|7
|10
|47
|4.70
|Kansas St.
|8
|13
|61
|4.69
|Boise St.
|8
|7
|32
|4.57
|NC State
|8
|11
|49
|4.45
|Jacksonville St.
|7
|4
|16
|4.00
|New Mexico
|8
|8
|31
|3.88
|Auburn
|8
|12
|43
|3.58
|Cincinnati
|8
|9
|32
|3.56
|Arkansas
|8
|13
|46
|3.54
|Rice
|8
|6
|20
|3.33
|Utah St.
|8
|9
|30
|3.33
|Syracuse
|8
|7
|23
|3.29
|Louisiana-Lafayette
|8
|8
|21
|2.62
|Liberty
|7
|9
|22
|2.44
|W. Kentucky
|8
|3
|7
|2.33
|Michigan
|8
|12
|27
|2.25
|Georgia St.
|8
|5
|10
|2.00
|Purdue
|8
|6
|11
|1.83
|TCU
|8
|6
|11
|1.83
|Northwestern
|8
|13
|20
|1.54
|Ball St.
|8
|9
|10
|1.11
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.