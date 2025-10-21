Live Radio
NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

October 21, 2025, 11:13 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
Baylor 7 307 188 7 2,410 21 344.29
Southern Cal 7 228 158 4 2,283 16 326.14
Duke 7 254 177 2 2,233 17 319.00
FAU 7 331 215 12 2,226 16 318.00
San Jose St. 7 303 178 4 2,201 15 314.43
Tennessee 7 255 164 6 2,175 17 310.71
TCU 7 253 166 7 2,165 21 309.29
Mississippi 7 222 138 5 2,129 12 304.14
Delaware 6 247 155 3 1,822 9 303.67
Texas Tech 7 252 168 6 2,119 20 302.71
Uconn 7 248 166 0 2,083 17 297.57
Alabama 7 236 166 1 2,080 22 297.14
Hawaii 8 361 230 9 2,367 17 295.88
W. Kentucky 7 273 185 5 2,062 13 294.57
Syracuse 7 286 168 10 2,060 15 294.29
East Carolina 7 258 170 4 2,055 11 293.57
UAB 7 262 183 5 2,051 13 293.00
Nebraska 7 230 171 5 2,038 17 291.14
Arkansas 7 230 144 5 2,019 18 288.43
Pittsburgh 7 238 152 9 1,999 18 285.57
Clemson 7 263 171 6 1,990 15 284.29
Louisville 6 229 152 5 1,693 10 282.17
Ohio St. 7 205 163 3 1,958 20 279.71
SMU 7 235 161 7 1,957 17 279.57
Appalachian St. 7 271 158 7 1,945 14 277.86
North Texas 7 247 164 3 1,933 18 276.14
Rutgers 7 245 151 5 1,933 13 276.14
Arizona 7 247 161 6 1,919 17 274.14
Boise St. 7 235 144 6 1,911 16 273.00
Boston College 7 252 161 5 1,907 13 272.43
Indiana 7 195 143 2 1,899 24 271.29
Notre Dame 7 195 130 4 1,893 14 270.43
Washington 7 196 140 4 1,887 10 269.57
Florida St. 7 194 119 5 1,883 14 269.00
NC State 7 227 161 8 1,876 14 268.00
Texas A&M 7 210 129 5 1,871 16 267.29
Utah St. 7 216 141 2 1,859 17 265.57
Miami 6 188 137 7 1,592 11 265.33
Missouri St. 6 193 118 6 1,587 10 264.50
Illinois 7 197 143 2 1,851 14 264.43
Oregon 7 204 145 4 1,843 19 263.29
Purdue 7 253 150 10 1,841 9 263.00
Cincinnati 7 191 125 1 1,827 19 261.00
South Florida 7 217 140 5 1,823 18 260.43
Kansas 7 203 139 2 1,816 18 259.43
Virginia 7 238 159 5 1,809 12 258.43
New Mexico St. 6 210 119 4 1,548 9 258.00
Texas State 7 192 132 2 1,800 9 257.14
Toledo 7 214 141 5 1,788 16 255.43
LSU 7 245 165 5 1,776 12 253.71
Georgia St. 7 275 176 5 1,750 13 250.00
Oklahoma 7 237 151 6 1,748 10 249.71
Wake Forest 6 188 109 4 1,498 7 249.67
California 7 256 155 8 1,744 11 249.14
Maryland 7 280 166 3 1,741 11 248.71
Southern Miss. 7 217 143 4 1,720 14 245.71
Vanderbilt 7 200 137 4 1,713 16 244.71
Old Dominion 7 183 113 8 1,712 16 244.57
Missouri 7 221 155 7 1,697 12 242.43
Iowa St. 7 208 132 3 1,695 9 242.14
Middle Tennessee 6 232 141 4 1,435 8 239.17
UNLV 7 194 131 4 1,671 13 238.71
Arkansas St. 7 269 178 5 1,667 9 238.14
Georgia 7 215 149 3 1,660 11 237.14
UCF 7 241 150 4 1,659 6 237.00
Oregon St. 8 294 172 9 1,883 11 235.38
Florida 7 240 157 9 1,644 11 234.86
Georgia Tech 7 184 131 2 1,638 6 234.00
Stanford 7 222 128 5 1,606 7 229.43
Mississippi St. 7 192 128 5 1,591 10 227.29
Georgia Southern 7 228 135 6 1,584 14 226.29
UTEP 7 249 141 13 1,571 11 224.43
E. Michigan 8 264 162 6 1,792 12 224.00
Tulane 7 211 128 2 1,566 7 223.71
Kansas St. 7 225 140 3 1,556 13 222.29
Tulsa 7 258 155 7 1,549 9 221.29
Washington St. 7 231 157 7 1,543 11 220.43
New Mexico 7 209 138 8 1,532 11 218.86
Texas 7 202 122 5 1,531 12 218.71
Fresno St. 7 208 144 9 1,528 10 218.29
Colorado 7 194 121 6 1,526 12 218.00
Minnesota 7 216 134 4 1,524 11 217.71
Kennesaw St. 6 175 111 2 1,302 9 217.00
Utah 7 211 147 4 1,513 14 216.14
Memphis 7 190 127 6 1,512 9 216.00
Buffalo 7 233 137 4 1,511 11 215.86
Wyoming 7 227 134 7 1,509 9 215.57
Michigan St. 7 208 132 4 1,496 12 213.71
Ohio 7 187 121 5 1,490 9 212.86
Arizona St. 7 243 145 3 1,482 9 211.71
Troy 7 206 120 6 1,482 13 211.71
Houston 7 191 115 3 1,479 12 211.29
Temple 7 192 123 0 1,466 18 209.43
Charlotte 7 225 134 7 1,450 9 207.14
Michigan 7 185 113 3 1,440 7 205.71
BYU 7 178 109 3 1,427 9 203.86
UTSA 7 227 144 4 1,400 14 200.00
Virginia Tech 7 220 132 5 1,397 11 199.57
Akron 8 263 137 6 1,568 12 196.00
UCLA 7 209 135 5 1,355 10 193.57
Marshall 7 171 115 2 1,347 12 192.43
Miami (Ohio) 7 169 92 6 1,339 9 191.29
FIU 6 194 122 6 1,147 3 191.17
South Carolina 7 176 113 5 1,338 5 191.14
San Diego St. 6 135 88 2 1,134 7 189.00
James Madison 7 193 118 4 1,320 11 188.57
Air Force 7 110 65 4 1,319 10 188.43
Kentucky 6 178 104 5 1,119 4 186.50
Liberty 7 183 103 6 1,300 6 185.71
Penn St. 7 198 126 5 1,298 9 185.43
Colorado St. 7 202 119 2 1,289 8 184.14
Kent St. 7 167 92 4 1,272 11 181.71
Sam Houston St. 7 212 130 5 1,260 8 180.00
Northwestern 7 190 112 7 1,220 10 174.29
Auburn 7 201 126 1 1,210 5 172.86
Oklahoma St. 7 204 111 5 1,206 4 172.29
Umass 7 231 124 6 1,203 3 171.86
South Alabama 7 174 116 4 1,186 9 169.43
Navy 6 88 55 3 1,006 7 167.67
Louisiana Tech 6 147 90 4 987 5 164.50
Bowling Green 7 179 114 8 1,148 7 164.00
North Carolina 6 175 107 4 975 5 162.50
Wisconsin 7 176 107 9 1,131 6 161.57
W. Michigan 7 182 111 4 1,128 6 161.14
West Virginia 7 173 99 6 1,111 4 158.57
Louisiana-Monroe 7 178 99 7 1,102 10 157.43
Nevada 7 182 104 12 1,096 5 156.57
Louisiana-Lafayette 7 183 89 8 990 5 140.71
Jacksonville St. 7 167 100 4 984 4 140.57
Cent. Michigan 7 127 85 1 974 7 139.14
Coastal Carolina 7 199 110 8 950 6 135.71
Iowa 7 168 107 5 920 4 131.43
Ball St. 7 148 88 3 902 6 128.86
N. Illinois 7 171 95 5 760 4 108.57
Rice 7 110 73 2 638 5 91.14
Army 7 75 39 3 599 3 85.57

