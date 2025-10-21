NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|Baylor
|7
|307
|188
|7
|2,410
|21
|344.29
|Southern Cal
|7
|228
|158
|4
|2,283
|16
|326.14
|Duke
|7
|254
|177
|2
|2,233
|17
|319.00
|FAU
|7
|331
|215
|12
|2,226
|16
|318.00
|San Jose St.
|7
|303
|178
|4
|2,201
|15
|314.43
|Tennessee
|7
|255
|164
|6
|2,175
|17
|310.71
|TCU
|7
|253
|166
|7
|2,165
|21
|309.29
|Mississippi
|7
|222
|138
|5
|2,129
|12
|304.14
|Delaware
|6
|247
|155
|3
|1,822
|9
|303.67
|Texas Tech
|7
|252
|168
|6
|2,119
|20
|302.71
|Uconn
|7
|248
|166
|0
|2,083
|17
|297.57
|Alabama
|7
|236
|166
|1
|2,080
|22
|297.14
|Hawaii
|8
|361
|230
|9
|2,367
|17
|295.88
|W. Kentucky
|7
|273
|185
|5
|2,062
|13
|294.57
|Syracuse
|7
|286
|168
|10
|2,060
|15
|294.29
|East Carolina
|7
|258
|170
|4
|2,055
|11
|293.57
|UAB
|7
|262
|183
|5
|2,051
|13
|293.00
|Nebraska
|7
|230
|171
|5
|2,038
|17
|291.14
|Arkansas
|7
|230
|144
|5
|2,019
|18
|288.43
|Pittsburgh
|7
|238
|152
|9
|1,999
|18
|285.57
|Clemson
|7
|263
|171
|6
|1,990
|15
|284.29
|Louisville
|6
|229
|152
|5
|1,693
|10
|282.17
|Ohio St.
|7
|205
|163
|3
|1,958
|20
|279.71
|SMU
|7
|235
|161
|7
|1,957
|17
|279.57
|Appalachian St.
|7
|271
|158
|7
|1,945
|14
|277.86
|North Texas
|7
|247
|164
|3
|1,933
|18
|276.14
|Rutgers
|7
|245
|151
|5
|1,933
|13
|276.14
|Arizona
|7
|247
|161
|6
|1,919
|17
|274.14
|Boise St.
|7
|235
|144
|6
|1,911
|16
|273.00
|Boston College
|7
|252
|161
|5
|1,907
|13
|272.43
|Indiana
|7
|195
|143
|2
|1,899
|24
|271.29
|Notre Dame
|7
|195
|130
|4
|1,893
|14
|270.43
|Washington
|7
|196
|140
|4
|1,887
|10
|269.57
|Florida St.
|7
|194
|119
|5
|1,883
|14
|269.00
|NC State
|7
|227
|161
|8
|1,876
|14
|268.00
|Texas A&M
|7
|210
|129
|5
|1,871
|16
|267.29
|Utah St.
|7
|216
|141
|2
|1,859
|17
|265.57
|Miami
|6
|188
|137
|7
|1,592
|11
|265.33
|Missouri St.
|6
|193
|118
|6
|1,587
|10
|264.50
|Illinois
|7
|197
|143
|2
|1,851
|14
|264.43
|Oregon
|7
|204
|145
|4
|1,843
|19
|263.29
|Purdue
|7
|253
|150
|10
|1,841
|9
|263.00
|Cincinnati
|7
|191
|125
|1
|1,827
|19
|261.00
|South Florida
|7
|217
|140
|5
|1,823
|18
|260.43
|Kansas
|7
|203
|139
|2
|1,816
|18
|259.43
|Virginia
|7
|238
|159
|5
|1,809
|12
|258.43
|New Mexico St.
|6
|210
|119
|4
|1,548
|9
|258.00
|Texas State
|7
|192
|132
|2
|1,800
|9
|257.14
|Toledo
|7
|214
|141
|5
|1,788
|16
|255.43
|LSU
|7
|245
|165
|5
|1,776
|12
|253.71
|Georgia St.
|7
|275
|176
|5
|1,750
|13
|250.00
|Oklahoma
|7
|237
|151
|6
|1,748
|10
|249.71
|Wake Forest
|6
|188
|109
|4
|1,498
|7
|249.67
|California
|7
|256
|155
|8
|1,744
|11
|249.14
|Maryland
|7
|280
|166
|3
|1,741
|11
|248.71
|Southern Miss.
|7
|217
|143
|4
|1,720
|14
|245.71
|Vanderbilt
|7
|200
|137
|4
|1,713
|16
|244.71
|Old Dominion
|7
|183
|113
|8
|1,712
|16
|244.57
|Missouri
|7
|221
|155
|7
|1,697
|12
|242.43
|Iowa St.
|7
|208
|132
|3
|1,695
|9
|242.14
|Middle Tennessee
|6
|232
|141
|4
|1,435
|8
|239.17
|UNLV
|7
|194
|131
|4
|1,671
|13
|238.71
|Arkansas St.
|7
|269
|178
|5
|1,667
|9
|238.14
|Georgia
|7
|215
|149
|3
|1,660
|11
|237.14
|UCF
|7
|241
|150
|4
|1,659
|6
|237.00
|Oregon St.
|8
|294
|172
|9
|1,883
|11
|235.38
|Florida
|7
|240
|157
|9
|1,644
|11
|234.86
|Georgia Tech
|7
|184
|131
|2
|1,638
|6
|234.00
|Stanford
|7
|222
|128
|5
|1,606
|7
|229.43
|Mississippi St.
|7
|192
|128
|5
|1,591
|10
|227.29
|Georgia Southern
|7
|228
|135
|6
|1,584
|14
|226.29
|UTEP
|7
|249
|141
|13
|1,571
|11
|224.43
|E. Michigan
|8
|264
|162
|6
|1,792
|12
|224.00
|Tulane
|7
|211
|128
|2
|1,566
|7
|223.71
|Kansas St.
|7
|225
|140
|3
|1,556
|13
|222.29
|Tulsa
|7
|258
|155
|7
|1,549
|9
|221.29
|Washington St.
|7
|231
|157
|7
|1,543
|11
|220.43
|New Mexico
|7
|209
|138
|8
|1,532
|11
|218.86
|Texas
|7
|202
|122
|5
|1,531
|12
|218.71
|Fresno St.
|7
|208
|144
|9
|1,528
|10
|218.29
|Colorado
|7
|194
|121
|6
|1,526
|12
|218.00
|Minnesota
|7
|216
|134
|4
|1,524
|11
|217.71
|Kennesaw St.
|6
|175
|111
|2
|1,302
|9
|217.00
|Utah
|7
|211
|147
|4
|1,513
|14
|216.14
|Memphis
|7
|190
|127
|6
|1,512
|9
|216.00
|Buffalo
|7
|233
|137
|4
|1,511
|11
|215.86
|Wyoming
|7
|227
|134
|7
|1,509
|9
|215.57
|Michigan St.
|7
|208
|132
|4
|1,496
|12
|213.71
|Ohio
|7
|187
|121
|5
|1,490
|9
|212.86
|Arizona St.
|7
|243
|145
|3
|1,482
|9
|211.71
|Troy
|7
|206
|120
|6
|1,482
|13
|211.71
|Houston
|7
|191
|115
|3
|1,479
|12
|211.29
|Temple
|7
|192
|123
|0
|1,466
|18
|209.43
|Charlotte
|7
|225
|134
|7
|1,450
|9
|207.14
|Michigan
|7
|185
|113
|3
|1,440
|7
|205.71
|BYU
|7
|178
|109
|3
|1,427
|9
|203.86
|UTSA
|7
|227
|144
|4
|1,400
|14
|200.00
|Virginia Tech
|7
|220
|132
|5
|1,397
|11
|199.57
|Akron
|8
|263
|137
|6
|1,568
|12
|196.00
|UCLA
|7
|209
|135
|5
|1,355
|10
|193.57
|Marshall
|7
|171
|115
|2
|1,347
|12
|192.43
|Miami (Ohio)
|7
|169
|92
|6
|1,339
|9
|191.29
|FIU
|6
|194
|122
|6
|1,147
|3
|191.17
|South Carolina
|7
|176
|113
|5
|1,338
|5
|191.14
|San Diego St.
|6
|135
|88
|2
|1,134
|7
|189.00
|James Madison
|7
|193
|118
|4
|1,320
|11
|188.57
|Air Force
|7
|110
|65
|4
|1,319
|10
|188.43
|Kentucky
|6
|178
|104
|5
|1,119
|4
|186.50
|Liberty
|7
|183
|103
|6
|1,300
|6
|185.71
|Penn St.
|7
|198
|126
|5
|1,298
|9
|185.43
|Colorado St.
|7
|202
|119
|2
|1,289
|8
|184.14
|Kent St.
|7
|167
|92
|4
|1,272
|11
|181.71
|Sam Houston St.
|7
|212
|130
|5
|1,260
|8
|180.00
|Northwestern
|7
|190
|112
|7
|1,220
|10
|174.29
|Auburn
|7
|201
|126
|1
|1,210
|5
|172.86
|Oklahoma St.
|7
|204
|111
|5
|1,206
|4
|172.29
|Umass
|7
|231
|124
|6
|1,203
|3
|171.86
|South Alabama
|7
|174
|116
|4
|1,186
|9
|169.43
|Navy
|6
|88
|55
|3
|1,006
|7
|167.67
|Louisiana Tech
|6
|147
|90
|4
|987
|5
|164.50
|Bowling Green
|7
|179
|114
|8
|1,148
|7
|164.00
|North Carolina
|6
|175
|107
|4
|975
|5
|162.50
|Wisconsin
|7
|176
|107
|9
|1,131
|6
|161.57
|W. Michigan
|7
|182
|111
|4
|1,128
|6
|161.14
|West Virginia
|7
|173
|99
|6
|1,111
|4
|158.57
|Louisiana-Monroe
|7
|178
|99
|7
|1,102
|10
|157.43
|Nevada
|7
|182
|104
|12
|1,096
|5
|156.57
|Louisiana-Lafayette
|7
|183
|89
|8
|990
|5
|140.71
|Jacksonville St.
|7
|167
|100
|4
|984
|4
|140.57
|Cent. Michigan
|7
|127
|85
|1
|974
|7
|139.14
|Coastal Carolina
|7
|199
|110
|8
|950
|6
|135.71
|Iowa
|7
|168
|107
|5
|920
|4
|131.43
|Ball St.
|7
|148
|88
|3
|902
|6
|128.86
|N. Illinois
|7
|171
|95
|5
|760
|4
|108.57
|Rice
|7
|110
|73
|2
|638
|5
|91.14
|Army
|7
|75
|39
|3
|599
|3
|85.57
