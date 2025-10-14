NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|Baylor
|6
|255
|163
|4
|2,092
|19
|348.67
|Southern Cal
|6
|186
|136
|2
|1,955
|14
|325.83
|Texas Tech
|6
|214
|146
|5
|1,952
|18
|325.33
|FAU
|6
|273
|174
|11
|1,937
|15
|322.83
|TCU
|6
|222
|144
|7
|1,934
|18
|322.33
|Syracuse
|6
|252
|151
|7
|1,924
|13
|320.67
|Tennessee
|6
|211
|136
|5
|1,907
|16
|317.83
|Mississippi
|6
|186
|119
|5
|1,866
|11
|311.00
|Nebraska
|6
|205
|154
|5
|1,861
|17
|310.17
|San Jose St.
|6
|253
|151
|4
|1,861
|13
|310.17
|Duke
|6
|210
|145
|2
|1,860
|15
|310.00
|Pittsburgh
|6
|214
|139
|8
|1,856
|18
|309.33
|Rutgers
|6
|218
|143
|3
|1,854
|13
|309.00
|W. Kentucky
|6
|232
|158
|2
|1,837
|13
|306.17
|Alabama
|6
|207
|147
|1
|1,827
|20
|304.50
|UAB
|6
|235
|163
|4
|1,800
|10
|300.00
|Hawaii
|7
|323
|204
|8
|2,066
|14
|295.14
|Arkansas
|6
|197
|124
|5
|1,760
|15
|293.33
|Notre Dame
|6
|169
|114
|3
|1,757
|13
|292.83
|East Carolina
|6
|220
|149
|4
|1,755
|9
|292.50
|Louisville
|5
|192
|129
|5
|1,445
|8
|289.00
|Uconn
|6
|217
|143
|0
|1,721
|13
|286.83
|Boston College
|6
|224
|145
|5
|1,703
|11
|283.83
|Delaware
|5
|197
|123
|3
|1,400
|8
|280.00
|Washington
|6
|164
|120
|1
|1,678
|10
|279.67
|Clemson
|6
|221
|142
|6
|1,673
|12
|278.83
|Appalachian St.
|6
|230
|131
|7
|1,667
|12
|277.83
|SMU
|6
|192
|138
|6
|1,667
|15
|277.83
|Arizona
|6
|221
|137
|6
|1,650
|15
|275.00
|Boise St.
|6
|211
|129
|5
|1,647
|12
|274.50
|Virginia
|6
|213
|144
|5
|1,630
|12
|271.67
|Purdue
|6
|223
|134
|9
|1,623
|9
|270.50
|North Texas
|6
|212
|141
|3
|1,609
|13
|268.17
|NC State
|7
|227
|161
|8
|1,876
|14
|268.00
|Oklahoma
|6
|210
|132
|6
|1,600
|9
|266.67
|Texas A&M
|6
|178
|106
|5
|1,591
|13
|265.17
|Missouri St.
|6
|193
|118
|6
|1,587
|10
|264.50
|Illinois
|7
|197
|143
|2
|1,851
|14
|264.43
|Miami
|5
|153
|112
|3
|1,321
|11
|264.20
|Florida St.
|6
|159
|101
|5
|1,572
|14
|262.00
|New Mexico St.
|5
|173
|99
|4
|1,306
|7
|261.20
|Indiana
|6
|167
|119
|2
|1,567
|20
|261.17
|Ohio St.
|6
|163
|127
|3
|1,565
|16
|260.83
|South Florida
|6
|192
|125
|5
|1,560
|15
|260.00
|Cincinnati
|6
|162
|105
|1
|1,557
|16
|259.50
|Kansas
|7
|203
|139
|2
|1,816
|18
|259.43
|Vanderbilt
|6
|178
|123
|4
|1,553
|15
|258.83
|LSU
|6
|217
|146
|5
|1,551
|10
|258.50
|Maryland
|6
|232
|143
|2
|1,531
|10
|255.17
|California
|6
|216
|133
|8
|1,530
|10
|255.00
|Utah St.
|6
|184
|118
|2
|1,528
|16
|254.67
|Oregon
|6
|180
|127
|3
|1,508
|15
|251.33
|Old Dominion
|6
|161
|100
|6
|1,503
|13
|250.50
|Wake Forest
|6
|188
|109
|4
|1,498
|7
|249.67
|Oregon St.
|7
|271
|155
|8
|1,731
|10
|247.29
|Southern Miss.
|6
|199
|130
|3
|1,483
|13
|247.17
|Georgia St.
|6
|237
|147
|5
|1,470
|12
|245.00
|Arkansas St.
|6
|224
|149
|4
|1,458
|8
|243.00
|UNLV
|6
|164
|113
|3
|1,456
|11
|242.67
|Iowa St.
|7
|208
|132
|3
|1,695
|9
|242.14
|Missouri
|6
|181
|132
|5
|1,445
|12
|240.83
|Stanford
|6
|197
|116
|4
|1,445
|6
|240.83
|Middle Tennessee
|6
|232
|141
|4
|1,435
|8
|239.17
|Georgia Tech
|6
|163
|117
|2
|1,433
|6
|238.83
|Toledo
|6
|182
|116
|5
|1,414
|11
|235.67
|Texas
|6
|175
|110
|5
|1,399
|12
|233.17
|New Mexico
|6
|187
|124
|8
|1,394
|11
|232.33
|Georgia Southern
|6
|201
|117
|6
|1,372
|11
|228.67
|Georgia
|6
|184
|123
|3
|1,371
|7
|228.50
|Minnesota
|6
|196
|118
|4
|1,371
|10
|228.50
|Florida
|6
|206
|137
|7
|1,364
|11
|227.33
|Washington St.
|6
|204
|139
|5
|1,360
|10
|226.67
|Texas State
|6
|153
|106
|1
|1,356
|7
|226.00
|UCF
|6
|201
|124
|2
|1,336
|4
|222.67
|UTEP
|6
|223
|120
|12
|1,335
|9
|222.50
|Kansas St.
|7
|225
|140
|3
|1,556
|13
|222.29
|Houston
|6
|168
|100
|3
|1,315
|9
|219.17
|Fresno St.
|7
|208
|144
|9
|1,528
|10
|218.29
|Colorado
|7
|194
|121
|6
|1,526
|12
|218.00
|Tulane
|6
|182
|106
|1
|1,305
|5
|217.50
|Kennesaw St.
|6
|175
|111
|2
|1,302
|9
|217.00
|Tulsa
|6
|217
|132
|7
|1,298
|7
|216.33
|Wyoming
|6
|197
|111
|5
|1,298
|8
|216.33
|Charlotte
|6
|196
|119
|6
|1,292
|8
|215.33
|Air Force
|6
|102
|62
|4
|1,286
|10
|214.33
|Ohio
|6
|164
|104
|4
|1,285
|9
|214.17
|UTSA
|6
|202
|129
|4
|1,285
|13
|214.17
|Temple
|6
|170
|108
|0
|1,255
|15
|212.17
|E. Michigan
|7
|228
|142
|4
|1,483
|8
|211.86
|Memphis
|6
|155
|105
|5
|1,269
|8
|211.50
|Utah
|6
|175
|127
|3
|1,269
|12
|211.50
|Mississippi St.
|6
|156
|104
|4
|1,267
|10
|211.17
|BYU
|6
|154
|96
|3
|1,261
|8
|210.17
|Troy
|6
|185
|107
|6
|1,259
|12
|209.83
|Michigan
|6
|157
|92
|3
|1,210
|5
|201.67
|Penn St.
|6
|170
|111
|3
|1,205
|9
|200.83
|Michigan St.
|6
|170
|102
|4
|1,203
|11
|200.50
|Virginia Tech
|7
|220
|132
|5
|1,397
|11
|199.57
|Miami (Ohio)
|6
|147
|79
|6
|1,180
|7
|196.67
|South Carolina
|6
|143
|92
|3
|1,168
|4
|194.67
|Arizona St.
|6
|196
|117
|3
|1,163
|8
|193.83
|San Diego St.
|6
|135
|88
|2
|1,134
|7
|189.00
|UCLA
|6
|174
|114
|3
|1,134
|9
|189.00
|FIU
|5
|163
|102
|6
|943
|2
|188.60
|Liberty
|6
|153
|83
|4
|1,121
|6
|186.83
|Colorado St.
|6
|173
|104
|2
|1,113
|7
|185.50
|Kent St.
|6
|143
|80
|3
|1,113
|10
|185.50
|Buffalo
|6
|178
|101
|3
|1,108
|9
|184.67
|Akron
|7
|223
|115
|4
|1,277
|9
|182.43
|Northwestern
|6
|164
|101
|6
|1,088
|8
|181.33
|Umass
|6
|217
|118
|6
|1,084
|1
|180.67
|Wisconsin
|6
|161
|100
|8
|1,082
|6
|180.33
|South Alabama
|6
|151
|98
|4
|1,068
|9
|178.00
|Marshall
|6
|138
|92
|1
|1,067
|11
|177.83
|Oklahoma St.
|6
|185
|100
|4
|1,057
|4
|176.17
|Kentucky
|5
|138
|73
|4
|861
|4
|172.20
|West Virginia
|6
|145
|88
|6
|1,032
|4
|171.83
|Sam Houston St.
|6
|176
|108
|5
|1,021
|6
|170.17
|James Madison
|6
|167
|100
|4
|1,007
|8
|167.83
|Navy
|6
|88
|55
|3
|1,006
|7
|167.67
|Auburn
|6
|171
|108
|0
|1,003
|5
|167.17
|Bowling Green
|6
|154
|97
|6
|995
|7
|165.83
|Louisiana Tech
|6
|147
|90
|4
|987
|5
|164.50
|North Carolina
|5
|140
|88
|4
|813
|5
|162.60
|W. Michigan
|7
|182
|111
|4
|1,128
|6
|161.14
|Cent. Michigan
|6
|122
|82
|1
|901
|7
|150.17
|Nevada
|6
|153
|81
|12
|894
|5
|149.00
|Louisiana-Monroe
|6
|137
|76
|5
|874
|8
|145.67
|Iowa
|6
|152
|97
|4
|852
|4
|142.00
|Jacksonville St.
|6
|143
|84
|4
|851
|3
|141.83
|Louisiana-Lafayette
|6
|156
|75
|6
|855
|5
|141.67
|Coastal Carolina
|6
|177
|95
|7
|786
|4
|131.00
|Ball St.
|6
|128
|77
|2
|744
|5
|124.00
|N. Illinois
|6
|141
|74
|5
|599
|2
|99.83
|Rice
|7
|110
|73
|2
|638
|5
|91.14
|Army
|6
|65
|32
|3
|474
|3
|79.00
