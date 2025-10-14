Live Radio
NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

October 14, 2025, 11:15 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
Baylor 6 255 163 4 2,092 19 348.67
Southern Cal 6 186 136 2 1,955 14 325.83
Texas Tech 6 214 146 5 1,952 18 325.33
FAU 6 273 174 11 1,937 15 322.83
TCU 6 222 144 7 1,934 18 322.33
Syracuse 6 252 151 7 1,924 13 320.67
Tennessee 6 211 136 5 1,907 16 317.83
Mississippi 6 186 119 5 1,866 11 311.00
Nebraska 6 205 154 5 1,861 17 310.17
San Jose St. 6 253 151 4 1,861 13 310.17
Duke 6 210 145 2 1,860 15 310.00
Pittsburgh 6 214 139 8 1,856 18 309.33
Rutgers 6 218 143 3 1,854 13 309.00
W. Kentucky 6 232 158 2 1,837 13 306.17
Alabama 6 207 147 1 1,827 20 304.50
UAB 6 235 163 4 1,800 10 300.00
Hawaii 7 323 204 8 2,066 14 295.14
Arkansas 6 197 124 5 1,760 15 293.33
Notre Dame 6 169 114 3 1,757 13 292.83
East Carolina 6 220 149 4 1,755 9 292.50
Louisville 5 192 129 5 1,445 8 289.00
Uconn 6 217 143 0 1,721 13 286.83
Boston College 6 224 145 5 1,703 11 283.83
Delaware 5 197 123 3 1,400 8 280.00
Washington 6 164 120 1 1,678 10 279.67
Clemson 6 221 142 6 1,673 12 278.83
Appalachian St. 6 230 131 7 1,667 12 277.83
SMU 6 192 138 6 1,667 15 277.83
Arizona 6 221 137 6 1,650 15 275.00
Boise St. 6 211 129 5 1,647 12 274.50
Virginia 6 213 144 5 1,630 12 271.67
Purdue 6 223 134 9 1,623 9 270.50
North Texas 6 212 141 3 1,609 13 268.17
NC State 7 227 161 8 1,876 14 268.00
Oklahoma 6 210 132 6 1,600 9 266.67
Texas A&M 6 178 106 5 1,591 13 265.17
Missouri St. 6 193 118 6 1,587 10 264.50
Illinois 7 197 143 2 1,851 14 264.43
Miami 5 153 112 3 1,321 11 264.20
Florida St. 6 159 101 5 1,572 14 262.00
New Mexico St. 5 173 99 4 1,306 7 261.20
Indiana 6 167 119 2 1,567 20 261.17
Ohio St. 6 163 127 3 1,565 16 260.83
South Florida 6 192 125 5 1,560 15 260.00
Cincinnati 6 162 105 1 1,557 16 259.50
Kansas 7 203 139 2 1,816 18 259.43
Vanderbilt 6 178 123 4 1,553 15 258.83
LSU 6 217 146 5 1,551 10 258.50
Maryland 6 232 143 2 1,531 10 255.17
California 6 216 133 8 1,530 10 255.00
Utah St. 6 184 118 2 1,528 16 254.67
Oregon 6 180 127 3 1,508 15 251.33
Old Dominion 6 161 100 6 1,503 13 250.50
Wake Forest 6 188 109 4 1,498 7 249.67
Oregon St. 7 271 155 8 1,731 10 247.29
Southern Miss. 6 199 130 3 1,483 13 247.17
Georgia St. 6 237 147 5 1,470 12 245.00
Arkansas St. 6 224 149 4 1,458 8 243.00
UNLV 6 164 113 3 1,456 11 242.67
Iowa St. 7 208 132 3 1,695 9 242.14
Missouri 6 181 132 5 1,445 12 240.83
Stanford 6 197 116 4 1,445 6 240.83
Middle Tennessee 6 232 141 4 1,435 8 239.17
Georgia Tech 6 163 117 2 1,433 6 238.83
Toledo 6 182 116 5 1,414 11 235.67
Texas 6 175 110 5 1,399 12 233.17
New Mexico 6 187 124 8 1,394 11 232.33
Georgia Southern 6 201 117 6 1,372 11 228.67
Georgia 6 184 123 3 1,371 7 228.50
Minnesota 6 196 118 4 1,371 10 228.50
Florida 6 206 137 7 1,364 11 227.33
Washington St. 6 204 139 5 1,360 10 226.67
Texas State 6 153 106 1 1,356 7 226.00
UCF 6 201 124 2 1,336 4 222.67
UTEP 6 223 120 12 1,335 9 222.50
Kansas St. 7 225 140 3 1,556 13 222.29
Houston 6 168 100 3 1,315 9 219.17
Fresno St. 7 208 144 9 1,528 10 218.29
Colorado 7 194 121 6 1,526 12 218.00
Tulane 6 182 106 1 1,305 5 217.50
Kennesaw St. 6 175 111 2 1,302 9 217.00
Tulsa 6 217 132 7 1,298 7 216.33
Wyoming 6 197 111 5 1,298 8 216.33
Charlotte 6 196 119 6 1,292 8 215.33
Air Force 6 102 62 4 1,286 10 214.33
Ohio 6 164 104 4 1,285 9 214.17
UTSA 6 202 129 4 1,285 13 214.17
Temple 6 170 108 0 1,255 15 212.17
E. Michigan 7 228 142 4 1,483 8 211.86
Memphis 6 155 105 5 1,269 8 211.50
Utah 6 175 127 3 1,269 12 211.50
Mississippi St. 6 156 104 4 1,267 10 211.17
BYU 6 154 96 3 1,261 8 210.17
Troy 6 185 107 6 1,259 12 209.83
Michigan 6 157 92 3 1,210 5 201.67
Penn St. 6 170 111 3 1,205 9 200.83
Michigan St. 6 170 102 4 1,203 11 200.50
Virginia Tech 7 220 132 5 1,397 11 199.57
Miami (Ohio) 6 147 79 6 1,180 7 196.67
South Carolina 6 143 92 3 1,168 4 194.67
Arizona St. 6 196 117 3 1,163 8 193.83
San Diego St. 6 135 88 2 1,134 7 189.00
UCLA 6 174 114 3 1,134 9 189.00
FIU 5 163 102 6 943 2 188.60
Liberty 6 153 83 4 1,121 6 186.83
Colorado St. 6 173 104 2 1,113 7 185.50
Kent St. 6 143 80 3 1,113 10 185.50
Buffalo 6 178 101 3 1,108 9 184.67
Akron 7 223 115 4 1,277 9 182.43
Northwestern 6 164 101 6 1,088 8 181.33
Umass 6 217 118 6 1,084 1 180.67
Wisconsin 6 161 100 8 1,082 6 180.33
South Alabama 6 151 98 4 1,068 9 178.00
Marshall 6 138 92 1 1,067 11 177.83
Oklahoma St. 6 185 100 4 1,057 4 176.17
Kentucky 5 138 73 4 861 4 172.20
West Virginia 6 145 88 6 1,032 4 171.83
Sam Houston St. 6 176 108 5 1,021 6 170.17
James Madison 6 167 100 4 1,007 8 167.83
Navy 6 88 55 3 1,006 7 167.67
Auburn 6 171 108 0 1,003 5 167.17
Bowling Green 6 154 97 6 995 7 165.83
Louisiana Tech 6 147 90 4 987 5 164.50
North Carolina 5 140 88 4 813 5 162.60
W. Michigan 7 182 111 4 1,128 6 161.14
Cent. Michigan 6 122 82 1 901 7 150.17
Nevada 6 153 81 12 894 5 149.00
Louisiana-Monroe 6 137 76 5 874 8 145.67
Iowa 6 152 97 4 852 4 142.00
Jacksonville St. 6 143 84 4 851 3 141.83
Louisiana-Lafayette 6 156 75 6 855 5 141.67
Coastal Carolina 6 177 95 7 786 4 131.00
Ball St. 6 128 77 2 744 5 124.00
N. Illinois 6 141 74 5 599 2 99.83
Rice 7 110 73 2 638 5 91.14
Army 6 65 32 3 474 3 79.00

