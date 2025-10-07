NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|Texas Tech
|5
|186
|132
|4
|1,819
|17
|363.80
|Baylor
|6
|255
|163
|4
|2,092
|19
|348.67
|Southern Cal
|5
|154
|111
|1
|1,690
|12
|338.00
|Tennessee
|5
|186
|120
|5
|1,686
|15
|337.20
|Alabama
|5
|176
|124
|1
|1,627
|17
|325.40
|Mississippi
|5
|157
|99
|5
|1,613
|9
|322.60
|Syracuse
|6
|252
|151
|7
|1,923
|13
|320.50
|Nebraska
|5
|176
|134
|2
|1,601
|13
|320.20
|FAU
|5
|242
|153
|10
|1,592
|11
|318.40
|East Carolina
|5
|190
|130
|4
|1,575
|8
|315.00
|Boston College
|5
|195
|130
|4
|1,567
|11
|313.40
|TCU
|5
|175
|118
|5
|1,558
|15
|311.60
|Duke
|6
|210
|145
|2
|1,860
|15
|310.00
|UAB
|5
|194
|134
|4
|1,539
|9
|307.80
|Pittsburgh
|5
|185
|118
|6
|1,535
|16
|307.00
|W. Kentucky
|6
|232
|158
|2
|1,837
|13
|306.17
|San Jose St.
|5
|197
|120
|3
|1,521
|9
|304.20
|Arkansas
|5
|166
|103
|5
|1,504
|13
|300.80
|Rutgers
|5
|168
|112
|2
|1,468
|11
|293.60
|Louisville
|5
|192
|129
|5
|1,445
|8
|289.00
|Uconn
|6
|217
|143
|0
|1,721
|13
|286.83
|Arizona
|5
|176
|112
|5
|1,431
|13
|286.20
|Purdue
|5
|181
|113
|6
|1,420
|9
|284.00
|SMU
|5
|162
|116
|6
|1,420
|13
|284.00
|Notre Dame
|5
|137
|95
|2
|1,415
|11
|283.00
|NC State
|6
|196
|143
|5
|1,694
|13
|282.33
|Boise St.
|5
|179
|107
|5
|1,411
|9
|282.20
|Delaware
|5
|197
|123
|3
|1,400
|8
|280.00
|Ohio St.
|5
|136
|108
|3
|1,399
|14
|279.80
|Clemson
|5
|188
|119
|4
|1,395
|11
|279.00
|Oklahoma
|5
|171
|111
|3
|1,390
|9
|278.00
|Hawaii
|6
|269
|170
|7
|1,653
|11
|275.50
|Cincinnati
|5
|141
|93
|1
|1,366
|14
|273.20
|Virginia
|6
|213
|144
|5
|1,630
|12
|271.67
|Texas A&M
|5
|152
|90
|4
|1,357
|12
|271.40
|Appalachian St.
|5
|192
|108
|7
|1,356
|8
|271.20
|Indiana
|5
|136
|99
|1
|1,352
|19
|270.40
|Illinois
|6
|153
|113
|1
|1,603
|13
|267.17
|Florida St.
|5
|136
|85
|5
|1,327
|11
|265.40
|Oregon
|5
|146
|106
|1
|1,322
|14
|264.40
|Miami
|5
|153
|112
|3
|1,321
|11
|264.20
|Kansas
|6
|164
|109
|2
|1,571
|16
|261.83
|Missouri St.
|5
|162
|102
|6
|1,309
|9
|261.80
|New Mexico St.
|5
|173
|99
|4
|1,304
|7
|259.80
|LSU
|5
|184
|126
|3
|1,297
|8
|259.40
|Oregon St.
|6
|229
|136
|7
|1,556
|9
|259.33
|Vanderbilt
|6
|179
|123
|5
|1,553
|15
|258.83
|South Florida
|5
|163
|102
|4
|1,286
|11
|257.20
|North Texas
|5
|163
|111
|0
|1,283
|11
|256.60
|Maryland
|5
|195
|116
|2
|1,282
|9
|256.40
|Missouri
|5
|153
|116
|3
|1,278
|10
|255.60
|Washington
|5
|137
|99
|1
|1,276
|8
|255.20
|California
|6
|216
|133
|8
|1,530
|10
|255.00
|Utah St.
|5
|147
|99
|1
|1,259
|14
|251.80
|Southern Miss.
|5
|171
|111
|3
|1,246
|11
|249.20
|Iowa St.
|6
|175
|114
|2
|1,490
|9
|248.33
|Old Dominion
|5
|133
|85
|4
|1,237
|12
|247.40
|Texas
|5
|148
|89
|5
|1,233
|11
|246.60
|Wake Forest
|5
|160
|95
|4
|1,228
|3
|245.60
|UTEP
|5
|196
|107
|10
|1,224
|9
|244.80
|Georgia Tech
|5
|139
|97
|2
|1,220
|5
|244.00
|Arkansas St.
|6
|224
|149
|4
|1,458
|8
|243.00
|New Mexico
|5
|157
|109
|6
|1,212
|9
|242.40
|Charlotte
|5
|170
|103
|6
|1,182
|7
|236.40
|Georgia St.
|5
|176
|115
|4
|1,167
|10
|233.40
|Stanford
|5
|156
|94
|3
|1,167
|5
|233.40
|Georgia
|5
|147
|100
|3
|1,159
|7
|231.80
|Toledo
|5
|152
|97
|4
|1,150
|10
|230.00
|Middle Tennessee
|5
|189
|111
|4
|1,148
|6
|229.60
|Washington St.
|5
|174
|116
|5
|1,144
|8
|228.80
|Minnesota
|5
|151
|97
|3
|1,139
|8
|227.80
|Utah
|5
|162
|119
|3
|1,133
|12
|226.60
|Kansas St.
|6
|199
|124
|3
|1,358
|10
|226.33
|Florida
|5
|169
|116
|7
|1,119
|9
|223.80
|UCF
|5
|152
|96
|2
|1,114
|4
|222.80
|E. Michigan
|6
|196
|123
|3
|1,336
|7
|222.67
|Air Force
|5
|85
|52
|4
|1,111
|9
|222.20
|Texas State
|5
|131
|87
|1
|1,108
|7
|221.60
|BYU
|5
|125
|84
|1
|1,089
|7
|217.80
|Tulsa
|6
|217
|132
|7
|1,298
|7
|216.33
|UNLV
|5
|131
|92
|3
|1,079
|9
|215.80
|Ohio
|6
|164
|104
|4
|1,285
|9
|214.17
|Penn St.
|5
|150
|98
|2
|1,068
|9
|213.60
|Colorado
|6
|169
|105
|6
|1,271
|10
|211.83
|Georgia Southern
|5
|158
|93
|3
|1,059
|9
|211.80
|Mississippi St.
|6
|156
|104
|4
|1,270
|10
|211.67
|Memphis
|6
|155
|105
|5
|1,269
|8
|211.50
|South Carolina
|5
|116
|77
|2
|1,044
|4
|208.80
|Arizona St.
|5
|158
|99
|3
|1,039
|8
|207.80
|Michigan St.
|5
|135
|86
|4
|1,037
|10
|207.40
|UTSA
|5
|176
|112
|4
|1,034
|10
|206.80
|Virginia Tech
|6
|199
|119
|4
|1,216
|9
|202.67
|Kennesaw St.
|5
|139
|84
|2
|1,012
|5
|202.40
|Michigan
|5
|131
|77
|1
|1,003
|3
|200.60
|Wisconsin
|5
|140
|92
|6
|1,000
|6
|200.00
|Houston
|5
|134
|76
|3
|996
|7
|199.20
|Wyoming
|5
|157
|88
|3
|994
|6
|198.80
|Fresno St.
|6
|159
|116
|6
|1,178
|7
|196.33
|Miami (Ohio)
|5
|121
|65
|5
|977
|6
|195.40
|Colorado St.
|5
|155
|92
|2
|969
|4
|193.80
|UCLA
|5
|150
|98
|3
|954
|6
|190.80
|FIU
|5
|163
|102
|6
|943
|2
|188.60
|Tulane
|5
|145
|79
|1
|943
|3
|188.60
|Kent St.
|5
|123
|68
|3
|934
|6
|186.80
|San Diego St.
|5
|117
|74
|2
|932
|5
|186.40
|Temple
|5
|134
|83
|0
|910
|14
|185.60
|Northwestern
|5
|138
|84
|6
|925
|7
|185.00
|Buffalo
|6
|178
|101
|3
|1,108
|9
|184.67
|South Alabama
|6
|151
|98
|4
|1,068
|9
|178.00
|Akron
|6
|184
|94
|3
|1,066
|8
|177.67
|Sam Houston St.
|5
|157
|96
|5
|885
|3
|177.00
|Liberty
|5
|120
|64
|4
|878
|6
|175.60
|Oklahoma St.
|5
|165
|91
|3
|877
|2
|175.40
|Auburn
|5
|140
|89
|0
|866
|5
|173.20
|Navy
|5
|71
|49
|3
|865
|6
|173.00
|Kentucky
|5
|138
|73
|4
|861
|4
|172.20
|West Virginia
|6
|145
|88
|6
|1,032
|4
|171.83
|Umass
|5
|168
|92
|4
|857
|1
|171.40
|Marshall
|5
|112
|74
|1
|845
|9
|169.00
|Troy
|5
|144
|77
|6
|844
|7
|168.80
|Bowling Green
|5
|137
|87
|5
|830
|4
|166.00
|Louisiana Tech
|5
|112
|72
|2
|818
|5
|163.60
|North Carolina
|5
|140
|88
|4
|813
|5
|162.60
|Cent. Michigan
|6
|122
|82
|1
|901
|7
|150.17
|Iowa
|5
|127
|79
|3
|743
|4
|148.60
|W. Michigan
|6
|153
|87
|3
|886
|3
|147.67
|Jacksonville St.
|5
|126
|71
|4
|722
|3
|144.40
|James Madison
|5
|127
|74
|3
|717
|5
|143.40
|Nevada
|5
|121
|65
|10
|717
|4
|143.40
|Louisiana-Monroe
|5
|108
|62
|3
|698
|7
|139.60
|Coastal Carolina
|5
|158
|87
|7
|694
|3
|138.80
|Ball St.
|5
|105
|64
|2
|676
|5
|135.20
|Louisiana-Lafayette
|5
|127
|61
|5
|612
|3
|121.40
|N. Illinois
|5
|115
|63
|4
|505
|2
|101.00
|Rice
|6
|91
|63
|1
|559
|5
|93.17
|Army
|5
|59
|30
|3
|424
|3
|84.80
