Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Passing Offense

NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

October 7, 2025, 11:12 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
Texas Tech 5 186 132 4 1,819 17 363.80
Baylor 6 255 163 4 2,092 19 348.67
Southern Cal 5 154 111 1 1,690 12 338.00
Tennessee 5 186 120 5 1,686 15 337.20
Alabama 5 176 124 1 1,627 17 325.40
Mississippi 5 157 99 5 1,613 9 322.60
Syracuse 6 252 151 7 1,923 13 320.50
Nebraska 5 176 134 2 1,601 13 320.20
FAU 5 242 153 10 1,592 11 318.40
East Carolina 5 190 130 4 1,575 8 315.00
Boston College 5 195 130 4 1,567 11 313.40
TCU 5 175 118 5 1,558 15 311.60
Duke 6 210 145 2 1,860 15 310.00
UAB 5 194 134 4 1,539 9 307.80
Pittsburgh 5 185 118 6 1,535 16 307.00
W. Kentucky 6 232 158 2 1,837 13 306.17
San Jose St. 5 197 120 3 1,521 9 304.20
Arkansas 5 166 103 5 1,504 13 300.80
Rutgers 5 168 112 2 1,468 11 293.60
Louisville 5 192 129 5 1,445 8 289.00
Uconn 6 217 143 0 1,721 13 286.83
Arizona 5 176 112 5 1,431 13 286.20
Purdue 5 181 113 6 1,420 9 284.00
SMU 5 162 116 6 1,420 13 284.00
Notre Dame 5 137 95 2 1,415 11 283.00
NC State 6 196 143 5 1,694 13 282.33
Boise St. 5 179 107 5 1,411 9 282.20
Delaware 5 197 123 3 1,400 8 280.00
Ohio St. 5 136 108 3 1,399 14 279.80
Clemson 5 188 119 4 1,395 11 279.00
Oklahoma 5 171 111 3 1,390 9 278.00
Hawaii 6 269 170 7 1,653 11 275.50
Cincinnati 5 141 93 1 1,366 14 273.20
Virginia 6 213 144 5 1,630 12 271.67
Texas A&M 5 152 90 4 1,357 12 271.40
Appalachian St. 5 192 108 7 1,356 8 271.20
Indiana 5 136 99 1 1,352 19 270.40
Illinois 6 153 113 1 1,603 13 267.17
Florida St. 5 136 85 5 1,327 11 265.40
Oregon 5 146 106 1 1,322 14 264.40
Miami 5 153 112 3 1,321 11 264.20
Kansas 6 164 109 2 1,571 16 261.83
Missouri St. 5 162 102 6 1,309 9 261.80
New Mexico St. 5 173 99 4 1,304 7 259.80
LSU 5 184 126 3 1,297 8 259.40
Oregon St. 6 229 136 7 1,556 9 259.33
Vanderbilt 6 179 123 5 1,553 15 258.83
South Florida 5 163 102 4 1,286 11 257.20
North Texas 5 163 111 0 1,283 11 256.60
Maryland 5 195 116 2 1,282 9 256.40
Missouri 5 153 116 3 1,278 10 255.60
Washington 5 137 99 1 1,276 8 255.20
California 6 216 133 8 1,530 10 255.00
Utah St. 5 147 99 1 1,259 14 251.80
Southern Miss. 5 171 111 3 1,246 11 249.20
Iowa St. 6 175 114 2 1,490 9 248.33
Old Dominion 5 133 85 4 1,237 12 247.40
Texas 5 148 89 5 1,233 11 246.60
Wake Forest 5 160 95 4 1,228 3 245.60
UTEP 5 196 107 10 1,224 9 244.80
Georgia Tech 5 139 97 2 1,220 5 244.00
Arkansas St. 6 224 149 4 1,458 8 243.00
New Mexico 5 157 109 6 1,212 9 242.40
Charlotte 5 170 103 6 1,182 7 236.40
Georgia St. 5 176 115 4 1,167 10 233.40
Stanford 5 156 94 3 1,167 5 233.40
Georgia 5 147 100 3 1,159 7 231.80
Toledo 5 152 97 4 1,150 10 230.00
Middle Tennessee 5 189 111 4 1,148 6 229.60
Washington St. 5 174 116 5 1,144 8 228.80
Minnesota 5 151 97 3 1,139 8 227.80
Utah 5 162 119 3 1,133 12 226.60
Kansas St. 6 199 124 3 1,358 10 226.33
Florida 5 169 116 7 1,119 9 223.80
UCF 5 152 96 2 1,114 4 222.80
E. Michigan 6 196 123 3 1,336 7 222.67
Air Force 5 85 52 4 1,111 9 222.20
Texas State 5 131 87 1 1,108 7 221.60
BYU 5 125 84 1 1,089 7 217.80
Tulsa 6 217 132 7 1,298 7 216.33
UNLV 5 131 92 3 1,079 9 215.80
Ohio 6 164 104 4 1,285 9 214.17
Penn St. 5 150 98 2 1,068 9 213.60
Colorado 6 169 105 6 1,271 10 211.83
Georgia Southern 5 158 93 3 1,059 9 211.80
Mississippi St. 6 156 104 4 1,270 10 211.67
Memphis 6 155 105 5 1,269 8 211.50
South Carolina 5 116 77 2 1,044 4 208.80
Arizona St. 5 158 99 3 1,039 8 207.80
Michigan St. 5 135 86 4 1,037 10 207.40
UTSA 5 176 112 4 1,034 10 206.80
Virginia Tech 6 199 119 4 1,216 9 202.67
Kennesaw St. 5 139 84 2 1,012 5 202.40
Michigan 5 131 77 1 1,003 3 200.60
Wisconsin 5 140 92 6 1,000 6 200.00
Houston 5 134 76 3 996 7 199.20
Wyoming 5 157 88 3 994 6 198.80
Fresno St. 6 159 116 6 1,178 7 196.33
Miami (Ohio) 5 121 65 5 977 6 195.40
Colorado St. 5 155 92 2 969 4 193.80
UCLA 5 150 98 3 954 6 190.80
FIU 5 163 102 6 943 2 188.60
Tulane 5 145 79 1 943 3 188.60
Kent St. 5 123 68 3 934 6 186.80
San Diego St. 5 117 74 2 932 5 186.40
Temple 5 134 83 0 910 14 185.60
Northwestern 5 138 84 6 925 7 185.00
Buffalo 6 178 101 3 1,108 9 184.67
South Alabama 6 151 98 4 1,068 9 178.00
Akron 6 184 94 3 1,066 8 177.67
Sam Houston St. 5 157 96 5 885 3 177.00
Liberty 5 120 64 4 878 6 175.60
Oklahoma St. 5 165 91 3 877 2 175.40
Auburn 5 140 89 0 866 5 173.20
Navy 5 71 49 3 865 6 173.00
Kentucky 5 138 73 4 861 4 172.20
West Virginia 6 145 88 6 1,032 4 171.83
Umass 5 168 92 4 857 1 171.40
Marshall 5 112 74 1 845 9 169.00
Troy 5 144 77 6 844 7 168.80
Bowling Green 5 137 87 5 830 4 166.00
Louisiana Tech 5 112 72 2 818 5 163.60
North Carolina 5 140 88 4 813 5 162.60
Cent. Michigan 6 122 82 1 901 7 150.17
Iowa 5 127 79 3 743 4 148.60
W. Michigan 6 153 87 3 886 3 147.67
Jacksonville St. 5 126 71 4 722 3 144.40
James Madison 5 127 74 3 717 5 143.40
Nevada 5 121 65 10 717 4 143.40
Louisiana-Monroe 5 108 62 3 698 7 139.60
Coastal Carolina 5 158 87 7 694 3 138.80
Ball St. 5 105 64 2 676 5 135.20
Louisiana-Lafayette 5 127 61 5 612 3 121.40
N. Illinois 5 115 63 4 505 2 101.00
Rice 6 91 63 1 559 5 93.17
Army 5 59 30 3 424 3 84.80

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up