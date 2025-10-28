NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|Southern Cal
|7
|228
|158
|4
|2,283
|16
|326.14
|FAU
|8
|387
|250
|13
|2,603
|20
|325.38
|Tennessee
|8
|281
|184
|6
|2,571
|20
|321.38
|Duke
|7
|254
|177
|2
|2,233
|17
|319.00
|Baylor
|8
|333
|206
|7
|2,547
|23
|318.38
|North Texas
|8
|296
|201
|4
|2,541
|22
|317.62
|San Jose St.
|7
|303
|178
|4
|2,201
|15
|314.43
|Mississippi
|8
|268
|162
|5
|2,444
|13
|305.50
|Uconn
|8
|296
|198
|0
|2,427
|20
|303.38
|Pittsburgh
|8
|287
|180
|10
|2,422
|21
|302.75
|TCU
|8
|292
|190
|7
|2,412
|22
|301.50
|Texas Tech
|8
|281
|187
|6
|2,401
|22
|300.12
|Delaware
|7
|290
|183
|4
|2,096
|13
|299.43
|Hawaii
|8
|361
|230
|9
|2,367
|17
|295.88
|East Carolina
|7
|258
|170
|4
|2,055
|11
|293.57
|UAB
|7
|262
|183
|5
|2,051
|13
|293.00
|Alabama
|8
|279
|190
|1
|2,333
|24
|291.62
|Rutgers
|8
|272
|170
|5
|2,292
|14
|286.50
|W. Kentucky
|8
|307
|206
|6
|2,289
|14
|286.12
|Arkansas
|8
|252
|158
|8
|2,287
|19
|285.88
|Syracuse
|8
|315
|185
|10
|2,284
|16
|285.50
|Clemson
|7
|263
|171
|6
|1,990
|15
|284.29
|Appalachian St.
|8
|325
|190
|9
|2,246
|17
|280.75
|Ohio St.
|7
|205
|163
|3
|1,958
|20
|279.71
|Arizona
|7
|247
|161
|6
|1,919
|17
|274.14
|Nebraska
|8
|252
|187
|6
|2,179
|18
|272.38
|Washington
|8
|230
|167
|4
|2,179
|15
|272.38
|Notre Dame
|7
|195
|130
|4
|1,893
|14
|270.43
|NC State
|8
|268
|186
|8
|2,160
|18
|270.00
|Florida St.
|7
|194
|119
|5
|1,883
|14
|269.00
|Boston College
|8
|298
|184
|7
|2,151
|16
|268.88
|Louisville
|7
|257
|167
|6
|1,880
|11
|268.57
|Missouri St.
|7
|237
|146
|8
|1,870
|13
|267.14
|SMU
|8
|274
|182
|8
|2,128
|17
|266.00
|Indiana
|8
|224
|162
|4
|2,112
|27
|264.00
|South Florida
|8
|261
|166
|6
|2,092
|19
|261.50
|Boise St.
|8
|263
|159
|7
|2,085
|16
|260.62
|Texas A&M
|8
|231
|141
|7
|2,073
|18
|259.12
|Texas State
|7
|192
|132
|2
|1,800
|9
|257.14
|Miami
|7
|218
|159
|7
|1,797
|12
|256.71
|Illinois
|8
|231
|165
|4
|2,050
|16
|256.25
|California
|8
|296
|179
|8
|2,030
|12
|253.75
|Toledo
|8
|256
|167
|6
|2,026
|17
|253.25
|Utah St.
|8
|239
|154
|3
|2,023
|18
|252.88
|Old Dominion
|8
|218
|134
|9
|2,022
|19
|252.75
|Virginia
|8
|273
|179
|6
|2,009
|13
|251.12
|Iowa St.
|8
|244
|156
|6
|2,006
|10
|250.75
|New Mexico St.
|7
|244
|141
|8
|1,755
|10
|250.71
|LSU
|8
|284
|190
|5
|1,994
|14
|249.25
|Georgia St.
|8
|308
|195
|6
|1,991
|17
|248.88
|Maryland
|7
|280
|166
|3
|1,741
|11
|248.71
|Kansas
|8
|240
|157
|4
|1,980
|18
|247.50
|Oregon
|8
|223
|158
|4
|1,975
|20
|246.88
|Mississippi St.
|8
|235
|155
|5
|1,973
|15
|246.62
|Oklahoma
|8
|269
|168
|6
|1,971
|11
|246.38
|Purdue
|8
|276
|163
|10
|1,969
|12
|246.12
|Southern Miss.
|8
|240
|161
|4
|1,968
|18
|246.00
|Middle Tennessee
|7
|282
|172
|5
|1,716
|11
|245.14
|Wake Forest
|7
|225
|127
|6
|1,714
|8
|244.86
|Georgia Tech
|8
|215
|156
|2
|1,942
|9
|242.75
|Cincinnati
|8
|212
|138
|1
|1,938
|21
|242.25
|UNLV
|7
|194
|131
|4
|1,671
|13
|238.71
|Missouri
|8
|258
|178
|7
|1,903
|13
|237.88
|Georgia
|7
|216
|150
|3
|1,665
|11
|237.86
|UCF
|7
|241
|150
|4
|1,659
|6
|237.00
|Texas
|8
|249
|152
|6
|1,887
|16
|235.88
|Arkansas St.
|8
|306
|202
|6
|1,883
|9
|235.38
|Oregon St.
|8
|294
|172
|9
|1,883
|11
|235.38
|Florida
|7
|240
|157
|9
|1,644
|11
|234.86
|Tulsa
|8
|289
|174
|7
|1,845
|12
|230.62
|Vanderbilt
|8
|219
|147
|5
|1,842
|16
|230.25
|Memphis
|8
|235
|155
|6
|1,833
|11
|229.12
|E. Michigan
|9
|294
|183
|6
|2,051
|14
|227.89
|Kennesaw St.
|7
|192
|123
|2
|1,586
|11
|226.57
|Arizona St.
|8
|289
|169
|3
|1,810
|11
|226.25
|Ohio
|8
|216
|144
|7
|1,805
|11
|225.62
|UTEP
|7
|249
|141
|13
|1,571
|11
|224.43
|Georgia Southern
|8
|253
|153
|6
|1,792
|16
|224.00
|Kansas St.
|8
|242
|151
|3
|1,792
|15
|224.00
|Tulane
|7
|211
|128
|2
|1,566
|7
|223.71
|Buffalo
|8
|269
|160
|8
|1,777
|12
|222.12
|Charlotte
|8
|261
|154
|7
|1,745
|11
|218.12
|BYU
|8
|214
|131
|3
|1,734
|11
|216.75
|Temple
|8
|227
|147
|0
|1,733
|23
|216.62
|New Mexico
|8
|231
|155
|8
|1,715
|12
|214.38
|Fresno St.
|8
|250
|164
|11
|1,710
|10
|213.75
|Washington St.
|8
|253
|167
|9
|1,702
|13
|212.75
|Stanford
|8
|248
|140
|7
|1,695
|8
|211.88
|Michigan St.
|8
|242
|151
|4
|1,686
|13
|210.75
|Houston
|8
|213
|132
|3
|1,680
|13
|210.00
|Utah
|8
|236
|158
|4
|1,678
|16
|209.75
|Wyoming
|8
|252
|151
|7
|1,669
|11
|208.62
|Troy
|8
|230
|136
|7
|1,662
|13
|207.75
|Kentucky
|7
|214
|130
|6
|1,449
|9
|207.00
|FIU
|7
|230
|144
|6
|1,443
|4
|206.14
|Minnesota
|8
|244
|150
|7
|1,633
|11
|204.12
|Colorado
|8
|224
|134
|7
|1,628
|12
|203.50
|UTSA
|7
|227
|144
|4
|1,400
|14
|200.00
|Miami (Ohio)
|8
|199
|110
|6
|1,599
|10
|199.88
|Akron
|9
|295
|154
|7
|1,798
|14
|199.78
|South Carolina
|8
|209
|131
|6
|1,560
|6
|195.00
|Marshall
|7
|171
|115
|2
|1,347
|12
|192.43
|Michigan
|8
|202
|121
|3
|1,526
|7
|190.75
|Louisiana Tech
|7
|193
|121
|5
|1,327
|6
|189.57
|Virginia Tech
|8
|238
|141
|6
|1,516
|14
|189.50
|James Madison
|7
|193
|118
|4
|1,320
|11
|188.57
|Air Force
|7
|110
|65
|4
|1,319
|10
|188.43
|Colorado St.
|8
|236
|138
|5
|1,500
|8
|187.50
|Liberty
|7
|183
|103
|6
|1,300
|6
|185.71
|Penn St.
|7
|198
|126
|5
|1,298
|9
|185.43
|UCLA
|8
|237
|148
|7
|1,468
|10
|183.50
|South Alabama
|8
|196
|132
|4
|1,466
|11
|183.25
|Kent St.
|8
|190
|106
|4
|1,444
|13
|180.50
|Sam Houston St.
|7
|212
|130
|5
|1,260
|8
|180.00
|San Diego St.
|7
|154
|99
|3
|1,258
|7
|179.71
|West Virginia
|8
|214
|127
|6
|1,412
|6
|176.38
|Northwestern
|8
|219
|127
|9
|1,379
|10
|172.38
|Umass
|8
|282
|145
|7
|1,379
|3
|172.38
|Auburn
|8
|221
|139
|2
|1,360
|6
|170.00
|North Carolina
|7
|211
|130
|6
|1,183
|6
|168.86
|Bowling Green
|8
|207
|128
|8
|1,320
|8
|165.00
|W. Michigan
|8
|211
|127
|4
|1,300
|7
|162.50
|Oklahoma St.
|8
|235
|125
|5
|1,293
|4
|161.62
|Navy
|7
|101
|64
|3
|1,112
|7
|158.86
|Nevada
|8
|211
|121
|15
|1,260
|5
|157.50
|Wisconsin
|8
|197
|114
|10
|1,217
|7
|152.12
|Louisiana-Monroe
|8
|204
|111
|9
|1,205
|11
|150.62
|Cent. Michigan
|8
|140
|97
|1
|1,197
|9
|149.62
|Louisiana-Lafayette
|8
|206
|101
|11
|1,177
|6
|147.12
|Jacksonville St.
|7
|167
|100
|4
|984
|4
|140.57
|Coastal Carolina
|7
|199
|110
|8
|950
|6
|135.71
|Iowa
|8
|188
|120
|5
|1,061
|5
|132.62
|Ball St.
|8
|171
|98
|5
|1,038
|7
|129.75
|Rice
|8
|132
|90
|2
|829
|6
|103.62
|N. Illinois
|8
|182
|101
|6
|825
|5
|103.12
|Army
|7
|75
|39
|3
|599
|3
|85.57
