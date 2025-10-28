Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Passing Offense

NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

October 28, 2025, 11:14 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
Southern Cal 7 228 158 4 2,283 16 326.14
FAU 8 387 250 13 2,603 20 325.38
Tennessee 8 281 184 6 2,571 20 321.38
Duke 7 254 177 2 2,233 17 319.00
Baylor 8 333 206 7 2,547 23 318.38
North Texas 8 296 201 4 2,541 22 317.62
San Jose St. 7 303 178 4 2,201 15 314.43
Mississippi 8 268 162 5 2,444 13 305.50
Uconn 8 296 198 0 2,427 20 303.38
Pittsburgh 8 287 180 10 2,422 21 302.75
TCU 8 292 190 7 2,412 22 301.50
Texas Tech 8 281 187 6 2,401 22 300.12
Delaware 7 290 183 4 2,096 13 299.43
Hawaii 8 361 230 9 2,367 17 295.88
East Carolina 7 258 170 4 2,055 11 293.57
UAB 7 262 183 5 2,051 13 293.00
Alabama 8 279 190 1 2,333 24 291.62
Rutgers 8 272 170 5 2,292 14 286.50
W. Kentucky 8 307 206 6 2,289 14 286.12
Arkansas 8 252 158 8 2,287 19 285.88
Syracuse 8 315 185 10 2,284 16 285.50
Clemson 7 263 171 6 1,990 15 284.29
Appalachian St. 8 325 190 9 2,246 17 280.75
Ohio St. 7 205 163 3 1,958 20 279.71
Arizona 7 247 161 6 1,919 17 274.14
Nebraska 8 252 187 6 2,179 18 272.38
Washington 8 230 167 4 2,179 15 272.38
Notre Dame 7 195 130 4 1,893 14 270.43
NC State 8 268 186 8 2,160 18 270.00
Florida St. 7 194 119 5 1,883 14 269.00
Boston College 8 298 184 7 2,151 16 268.88
Louisville 7 257 167 6 1,880 11 268.57
Missouri St. 7 237 146 8 1,870 13 267.14
SMU 8 274 182 8 2,128 17 266.00
Indiana 8 224 162 4 2,112 27 264.00
South Florida 8 261 166 6 2,092 19 261.50
Boise St. 8 263 159 7 2,085 16 260.62
Texas A&M 8 231 141 7 2,073 18 259.12
Texas State 7 192 132 2 1,800 9 257.14
Miami 7 218 159 7 1,797 12 256.71
Illinois 8 231 165 4 2,050 16 256.25
California 8 296 179 8 2,030 12 253.75
Toledo 8 256 167 6 2,026 17 253.25
Utah St. 8 239 154 3 2,023 18 252.88
Old Dominion 8 218 134 9 2,022 19 252.75
Virginia 8 273 179 6 2,009 13 251.12
Iowa St. 8 244 156 6 2,006 10 250.75
New Mexico St. 7 244 141 8 1,755 10 250.71
LSU 8 284 190 5 1,994 14 249.25
Georgia St. 8 308 195 6 1,991 17 248.88
Maryland 7 280 166 3 1,741 11 248.71
Kansas 8 240 157 4 1,980 18 247.50
Oregon 8 223 158 4 1,975 20 246.88
Mississippi St. 8 235 155 5 1,973 15 246.62
Oklahoma 8 269 168 6 1,971 11 246.38
Purdue 8 276 163 10 1,969 12 246.12
Southern Miss. 8 240 161 4 1,968 18 246.00
Middle Tennessee 7 282 172 5 1,716 11 245.14
Wake Forest 7 225 127 6 1,714 8 244.86
Georgia Tech 8 215 156 2 1,942 9 242.75
Cincinnati 8 212 138 1 1,938 21 242.25
UNLV 7 194 131 4 1,671 13 238.71
Missouri 8 258 178 7 1,903 13 237.88
Georgia 7 216 150 3 1,665 11 237.86
UCF 7 241 150 4 1,659 6 237.00
Texas 8 249 152 6 1,887 16 235.88
Arkansas St. 8 306 202 6 1,883 9 235.38
Oregon St. 8 294 172 9 1,883 11 235.38
Florida 7 240 157 9 1,644 11 234.86
Tulsa 8 289 174 7 1,845 12 230.62
Vanderbilt 8 219 147 5 1,842 16 230.25
Memphis 8 235 155 6 1,833 11 229.12
E. Michigan 9 294 183 6 2,051 14 227.89
Kennesaw St. 7 192 123 2 1,586 11 226.57
Arizona St. 8 289 169 3 1,810 11 226.25
Ohio 8 216 144 7 1,805 11 225.62
UTEP 7 249 141 13 1,571 11 224.43
Georgia Southern 8 253 153 6 1,792 16 224.00
Kansas St. 8 242 151 3 1,792 15 224.00
Tulane 7 211 128 2 1,566 7 223.71
Buffalo 8 269 160 8 1,777 12 222.12
Charlotte 8 261 154 7 1,745 11 218.12
BYU 8 214 131 3 1,734 11 216.75
Temple 8 227 147 0 1,733 23 216.62
New Mexico 8 231 155 8 1,715 12 214.38
Fresno St. 8 250 164 11 1,710 10 213.75
Washington St. 8 253 167 9 1,702 13 212.75
Stanford 8 248 140 7 1,695 8 211.88
Michigan St. 8 242 151 4 1,686 13 210.75
Houston 8 213 132 3 1,680 13 210.00
Utah 8 236 158 4 1,678 16 209.75
Wyoming 8 252 151 7 1,669 11 208.62
Troy 8 230 136 7 1,662 13 207.75
Kentucky 7 214 130 6 1,449 9 207.00
FIU 7 230 144 6 1,443 4 206.14
Minnesota 8 244 150 7 1,633 11 204.12
Colorado 8 224 134 7 1,628 12 203.50
UTSA 7 227 144 4 1,400 14 200.00
Miami (Ohio) 8 199 110 6 1,599 10 199.88
Akron 9 295 154 7 1,798 14 199.78
South Carolina 8 209 131 6 1,560 6 195.00
Marshall 7 171 115 2 1,347 12 192.43
Michigan 8 202 121 3 1,526 7 190.75
Louisiana Tech 7 193 121 5 1,327 6 189.57
Virginia Tech 8 238 141 6 1,516 14 189.50
James Madison 7 193 118 4 1,320 11 188.57
Air Force 7 110 65 4 1,319 10 188.43
Colorado St. 8 236 138 5 1,500 8 187.50
Liberty 7 183 103 6 1,300 6 185.71
Penn St. 7 198 126 5 1,298 9 185.43
UCLA 8 237 148 7 1,468 10 183.50
South Alabama 8 196 132 4 1,466 11 183.25
Kent St. 8 190 106 4 1,444 13 180.50
Sam Houston St. 7 212 130 5 1,260 8 180.00
San Diego St. 7 154 99 3 1,258 7 179.71
West Virginia 8 214 127 6 1,412 6 176.38
Northwestern 8 219 127 9 1,379 10 172.38
Umass 8 282 145 7 1,379 3 172.38
Auburn 8 221 139 2 1,360 6 170.00
North Carolina 7 211 130 6 1,183 6 168.86
Bowling Green 8 207 128 8 1,320 8 165.00
W. Michigan 8 211 127 4 1,300 7 162.50
Oklahoma St. 8 235 125 5 1,293 4 161.62
Navy 7 101 64 3 1,112 7 158.86
Nevada 8 211 121 15 1,260 5 157.50
Wisconsin 8 197 114 10 1,217 7 152.12
Louisiana-Monroe 8 204 111 9 1,205 11 150.62
Cent. Michigan 8 140 97 1 1,197 9 149.62
Louisiana-Lafayette 8 206 101 11 1,177 6 147.12
Jacksonville St. 7 167 100 4 984 4 140.57
Coastal Carolina 7 199 110 8 950 6 135.71
Iowa 8 188 120 5 1,061 5 132.62
Ball St. 8 171 98 5 1,038 7 129.75
Rice 8 132 90 2 829 6 103.62
N. Illinois 8 182 101 6 825 5 103.12
Army 7 75 39 3 599 3 85.57

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up