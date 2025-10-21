Live Radio
NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

October 21, 2025, 11:13 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Troy 7 1514 31 46.45
Baylor 7 833 17 46.29
Air Force 7 626 13 45.54
Arkansas 7 802 17 45.53
New Mexico 7 701 15 45.07
Mississippi 7 837 18 45.06
W. Kentucky 7 1498 30 45.03
Georgia 7 1001 21 45.00
Purdue 7 1135 24 44.92
Cincinnati 7 940 21 44.57
Notre Dame 7 733 16 43.88
Mississippi St. 7 1356 30 43.73
Vanderbilt 7 575 12 43.50
Syracuse 7 1605 34 43.32
South Carolina 7 1305 29 43.07
Utah 7 645 15 43.00
BYU 7 826 19 42.89
Louisiana Tech 6 1852 40 42.72
Buffalo 7 1640 36 42.72
Oregon 7 511 12 42.67
San Diego St. 6 1293 28 42.57
Southern Cal 7 413 9 42.56
FAU 7 884 19 42.42
Colorado St. 7 1526 33 42.39
Kansas 7 1406 31 42.39
Pittsburgh 7 1171 26 42.38
Georgia Tech 7 849 18 42.33
Oklahoma St. 7 1815 40 42.10
Iowa St. 7 1042 24 42.04
Minnesota 7 1389 31 42.00
Maryland 7 1766 38 41.92
Virginia 7 1010 21 41.90
Tennessee 7 977 22 41.82
Tulsa 7 1518 35 41.60
Texas Tech 7 994 23 41.43
Sam Houston St. 7 1579 36 41.33
Rutgers 7 800 18 41.17
UTSA 7 1579 35 41.14
Appalachian St. 7 1069 25 41.12
Penn St. 7 768 17 41.00
UTEP 7 1762 38 40.89
Illinois 7 992 23 40.87
LSU 7 1292 27 40.81
Texas A&M 7 1261 29 40.76
Florida 7 1410 32 40.72
Memphis 7 836 19 40.63
Tulane 7 1206 26 40.58
Utah St. 7 1606 37 40.57
UNLV 7 1060 25 40.44
Miami (Ohio) 7 1287 31 40.42
TCU 7 1049 25 40.40
Clemson 7 1034 25 40.36
Auburn 7 1304 31 40.23
North Texas 7 783 19 40.21
Arkansas St. 7 1367 32 40.19
Miami 6 876 20 40.15
Boise St. 7 939 21 40.14
West Virginia 7 1736 40 40.05
New Mexico St. 6 1275 30 40.03
Michigan St. 7 1118 23 40.00
Duke 7 817 19 39.95
Indiana 7 682 16 39.94
Umass 7 2242 48 39.92
E. Michigan 8 1627 35 39.86
Temple 7 1423 35 39.83
Boston College 7 1278 31 39.81
Ohio St. 7 619 15 39.73
Marshall 7 1571 36 39.72
Stanford 7 1571 35 39.71
Fresno St. 7 759 19 39.68
North Carolina 6 1183 29 39.59
Northwestern 7 800 18 39.50
Colorado 7 1459 34 39.47
Georgia Southern 7 1358 32 39.47
Texas 7 1414 32 39.41
Navy 6 669 15 39.40
Army 7 760 18 39.39
Florida St. 7 755 18 39.39
Liberty 7 1205 28 39.29
NC State 7 1281 28 39.29
Oklahoma 7 1298 28 39.25
Nebraska 7 707 18 39.22
Virginia Tech 7 1246 28 39.14
SMU 7 1168 27 39.11
Louisiana-Lafayette 7 1382 32 39.06
Nevada 7 1273 29 39.03
Michigan 7 1016 24 38.92
Kennesaw St. 6 1211 29 38.90
Charlotte 7 1521 36 38.89
W. Michigan 7 1353 32 38.75
Rice 7 1484 34 38.74
South Florida 7 1210 27 38.70
UCF 7 884 22 38.68
San Jose St. 7 1229 26 38.62
Iowa 7 886 21 38.57
Kentucky 6 1232 27 38.48
Ball St. 7 1785 43 38.47
Missouri 7 876 20 38.40
Kansas St. 7 1213 28 38.39
Alabama 7 652 16 38.38
UCLA 7 985 24 38.29
Uconn 7 1249 30 38.23
Cent. Michigan 7 1280 32 38.16
Hawaii 8 1390 30 38.13
Middle Tennessee 6 1452 33 38.06
California 7 1373 33 38.03
Georgia St. 7 1438 31 37.84
East Carolina 7 998 25 37.80
Louisville 6 887 24 37.71
Houston 7 1258 29 37.62
Toledo 7 1444 35 37.60
Texas State 7 837 21 37.48
Wisconsin 7 1687 39 37.41
Delaware 6 679 18 37.17
Jacksonville St. 7 1199 30 37.13
Arizona 7 914 22 37.05
Southern Miss. 7 1283 33 36.88
Akron 8 1823 43 36.86
Missouri St. 6 1233 29 36.62
South Alabama 7 1116 27 36.59
Washington St. 7 1228 31 36.52
Old Dominion 7 1034 25 36.12
N. Illinois 7 1573 40 36.02
Wake Forest 6 1196 32 35.69
Ohio 7 1020 25 35.64
Bowling Green 7 1452 36 35.58
Wyoming 7 1422 34 35.29
James Madison 7 897 24 35.08
UAB 7 791 19 34.58
FIU 6 1062 28 33.64
Oregon St. 8 1783 42 33.52
Coastal Carolina 7 1561 37 33.43
Washington 7 520 13 33.31
Louisiana-Monroe 7 1315 35 32.83
Kent St. 7 1809 48 32.56
Arizona St. 7 919 24 32.08

