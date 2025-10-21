NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Troy
|7
|1514
|31
|46.45
|Baylor
|7
|833
|17
|46.29
|Air Force
|7
|626
|13
|45.54
|Arkansas
|7
|802
|17
|45.53
|New Mexico
|7
|701
|15
|45.07
|Mississippi
|7
|837
|18
|45.06
|W. Kentucky
|7
|1498
|30
|45.03
|Georgia
|7
|1001
|21
|45.00
|Purdue
|7
|1135
|24
|44.92
|Cincinnati
|7
|940
|21
|44.57
|Notre Dame
|7
|733
|16
|43.88
|Mississippi St.
|7
|1356
|30
|43.73
|Vanderbilt
|7
|575
|12
|43.50
|Syracuse
|7
|1605
|34
|43.32
|South Carolina
|7
|1305
|29
|43.07
|Utah
|7
|645
|15
|43.00
|BYU
|7
|826
|19
|42.89
|Louisiana Tech
|6
|1852
|40
|42.72
|Buffalo
|7
|1640
|36
|42.72
|Oregon
|7
|511
|12
|42.67
|San Diego St.
|6
|1293
|28
|42.57
|Southern Cal
|7
|413
|9
|42.56
|FAU
|7
|884
|19
|42.42
|Colorado St.
|7
|1526
|33
|42.39
|Kansas
|7
|1406
|31
|42.39
|Pittsburgh
|7
|1171
|26
|42.38
|Georgia Tech
|7
|849
|18
|42.33
|Oklahoma St.
|7
|1815
|40
|42.10
|Iowa St.
|7
|1042
|24
|42.04
|Minnesota
|7
|1389
|31
|42.00
|Maryland
|7
|1766
|38
|41.92
|Virginia
|7
|1010
|21
|41.90
|Tennessee
|7
|977
|22
|41.82
|Tulsa
|7
|1518
|35
|41.60
|Texas Tech
|7
|994
|23
|41.43
|Sam Houston St.
|7
|1579
|36
|41.33
|Rutgers
|7
|800
|18
|41.17
|UTSA
|7
|1579
|35
|41.14
|Appalachian St.
|7
|1069
|25
|41.12
|Penn St.
|7
|768
|17
|41.00
|UTEP
|7
|1762
|38
|40.89
|Illinois
|7
|992
|23
|40.87
|LSU
|7
|1292
|27
|40.81
|Texas A&M
|7
|1261
|29
|40.76
|Florida
|7
|1410
|32
|40.72
|Memphis
|7
|836
|19
|40.63
|Tulane
|7
|1206
|26
|40.58
|Utah St.
|7
|1606
|37
|40.57
|UNLV
|7
|1060
|25
|40.44
|Miami (Ohio)
|7
|1287
|31
|40.42
|TCU
|7
|1049
|25
|40.40
|Clemson
|7
|1034
|25
|40.36
|Auburn
|7
|1304
|31
|40.23
|North Texas
|7
|783
|19
|40.21
|Arkansas St.
|7
|1367
|32
|40.19
|Miami
|6
|876
|20
|40.15
|Boise St.
|7
|939
|21
|40.14
|West Virginia
|7
|1736
|40
|40.05
|New Mexico St.
|6
|1275
|30
|40.03
|Michigan St.
|7
|1118
|23
|40.00
|Duke
|7
|817
|19
|39.95
|Indiana
|7
|682
|16
|39.94
|Umass
|7
|2242
|48
|39.92
|E. Michigan
|8
|1627
|35
|39.86
|Temple
|7
|1423
|35
|39.83
|Boston College
|7
|1278
|31
|39.81
|Ohio St.
|7
|619
|15
|39.73
|Marshall
|7
|1571
|36
|39.72
|Stanford
|7
|1571
|35
|39.71
|Fresno St.
|7
|759
|19
|39.68
|North Carolina
|6
|1183
|29
|39.59
|Northwestern
|7
|800
|18
|39.50
|Colorado
|7
|1459
|34
|39.47
|Georgia Southern
|7
|1358
|32
|39.47
|Texas
|7
|1414
|32
|39.41
|Navy
|6
|669
|15
|39.40
|Army
|7
|760
|18
|39.39
|Florida St.
|7
|755
|18
|39.39
|Liberty
|7
|1205
|28
|39.29
|NC State
|7
|1281
|28
|39.29
|Oklahoma
|7
|1298
|28
|39.25
|Nebraska
|7
|707
|18
|39.22
|Virginia Tech
|7
|1246
|28
|39.14
|SMU
|7
|1168
|27
|39.11
|Louisiana-Lafayette
|7
|1382
|32
|39.06
|Nevada
|7
|1273
|29
|39.03
|Michigan
|7
|1016
|24
|38.92
|Kennesaw St.
|6
|1211
|29
|38.90
|Charlotte
|7
|1521
|36
|38.89
|W. Michigan
|7
|1353
|32
|38.75
|Rice
|7
|1484
|34
|38.74
|South Florida
|7
|1210
|27
|38.70
|UCF
|7
|884
|22
|38.68
|San Jose St.
|7
|1229
|26
|38.62
|Iowa
|7
|886
|21
|38.57
|Kentucky
|6
|1232
|27
|38.48
|Ball St.
|7
|1785
|43
|38.47
|Missouri
|7
|876
|20
|38.40
|Kansas St.
|7
|1213
|28
|38.39
|Alabama
|7
|652
|16
|38.38
|UCLA
|7
|985
|24
|38.29
|Uconn
|7
|1249
|30
|38.23
|Cent. Michigan
|7
|1280
|32
|38.16
|Hawaii
|8
|1390
|30
|38.13
|Middle Tennessee
|6
|1452
|33
|38.06
|California
|7
|1373
|33
|38.03
|Georgia St.
|7
|1438
|31
|37.84
|East Carolina
|7
|998
|25
|37.80
|Louisville
|6
|887
|24
|37.71
|Houston
|7
|1258
|29
|37.62
|Toledo
|7
|1444
|35
|37.60
|Texas State
|7
|837
|21
|37.48
|Wisconsin
|7
|1687
|39
|37.41
|Delaware
|6
|679
|18
|37.17
|Jacksonville St.
|7
|1199
|30
|37.13
|Arizona
|7
|914
|22
|37.05
|Southern Miss.
|7
|1283
|33
|36.88
|Akron
|8
|1823
|43
|36.86
|Missouri St.
|6
|1233
|29
|36.62
|South Alabama
|7
|1116
|27
|36.59
|Washington St.
|7
|1228
|31
|36.52
|Old Dominion
|7
|1034
|25
|36.12
|N. Illinois
|7
|1573
|40
|36.02
|Wake Forest
|6
|1196
|32
|35.69
|Ohio
|7
|1020
|25
|35.64
|Bowling Green
|7
|1452
|36
|35.58
|Wyoming
|7
|1422
|34
|35.29
|James Madison
|7
|897
|24
|35.08
|UAB
|7
|791
|19
|34.58
|FIU
|6
|1062
|28
|33.64
|Oregon St.
|8
|1783
|42
|33.52
|Coastal Carolina
|7
|1561
|37
|33.43
|Washington
|7
|520
|13
|33.31
|Louisiana-Monroe
|7
|1315
|35
|32.83
|Kent St.
|7
|1809
|48
|32.56
|Arizona St.
|7
|919
|24
|32.08
