NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Troy
|6
|1368
|28
|46.36
|Baylor
|6
|680
|14
|45.86
|Purdue
|6
|907
|19
|45.21
|Air Force
|6
|524
|11
|45.18
|W. Kentucky
|6
|1256
|25
|45.16
|Syracuse
|6
|1285
|27
|45.15
|New Mexico
|6
|701
|15
|45.07
|Georgia
|6
|1001
|21
|45.00
|Cincinnati
|6
|856
|19
|44.79
|Vanderbilt
|6
|480
|10
|44.70
|Arkansas
|6
|695
|15
|44.47
|BYU
|6
|614
|14
|44.21
|Mississippi
|6
|731
|16
|44.06
|Utah
|6
|564
|13
|43.54
|Mississippi St.
|6
|1175
|26
|43.50
|Georgia Tech
|6
|719
|15
|43.47
|Minnesota
|6
|1191
|26
|43.31
|Buffalo
|6
|1388
|30
|43.10
|Colorado St.
|6
|1270
|27
|43.07
|South Carolina
|6
|1076
|24
|43.00
|Louisiana Tech
|6
|1852
|40
|42.72
|Oregon
|6
|511
|12
|42.67
|San Diego St.
|6
|1293
|28
|42.57
|Kansas
|7
|1406
|31
|42.39
|Kentucky
|5
|973
|21
|42.29
|Penn St.
|6
|637
|14
|42.21
|Notre Dame
|6
|537
|12
|42.17
|FAU
|6
|662
|14
|42.07
|Texas Tech
|6
|722
|17
|42.06
|UNLV
|6
|784
|18
|42.06
|Iowa St.
|7
|1042
|24
|42.04
|Oklahoma St.
|6
|1723
|38
|41.97
|Oklahoma
|6
|1022
|21
|41.81
|Appalachian St.
|6
|1026
|24
|41.62
|Maryland
|6
|1400
|30
|41.57
|SMU
|6
|937
|22
|41.41
|Sam Houston St.
|6
|1407
|32
|41.28
|Michigan St.
|6
|1028
|21
|41.24
|Tulsa
|6
|1254
|29
|41.10
|LSU
|6
|1200
|25
|41.08
|Pittsburgh
|6
|884
|20
|41.05
|Utah St.
|6
|1455
|33
|40.91
|Illinois
|7
|992
|23
|40.87
|Tennessee
|6
|838
|19
|40.84
|Florida
|6
|1249
|28
|40.79
|UTEP
|6
|1612
|35
|40.69
|North Texas
|6
|668
|16
|40.56
|Texas A&M
|6
|1168
|27
|40.48
|Memphis
|6
|792
|18
|40.44
|Hawaii
|7
|1180
|26
|40.38
|New Mexico St.
|5
|1124
|26
|40.35
|Army
|6
|650
|15
|40.33
|TCU
|6
|733
|18
|40.33
|South Florida
|6
|1079
|24
|40.29
|UTSA
|6
|1326
|30
|40.17
|Stanford
|6
|1278
|29
|40.14
|Tulane
|6
|1154
|25
|40.12
|Clemson
|6
|742
|18
|40.11
|Marshall
|6
|1424
|33
|40.09
|Arkansas St.
|6
|1142
|27
|40.07
|Auburn
|6
|1135
|27
|40.04
|Southern Cal
|6
|310
|7
|40.00
|Indiana
|6
|682
|16
|39.94
|Miami
|5
|725
|17
|39.76
|Charlotte
|6
|1278
|30
|39.70
|Fresno St.
|7
|759
|19
|39.68
|E. Michigan
|7
|1445
|31
|39.61
|West Virginia
|6
|1316
|31
|39.61
|Ohio St.
|6
|577
|14
|39.57
|Boston College
|6
|1102
|27
|39.56
|Florida St.
|6
|534
|13
|39.54
|Cent. Michigan
|6
|1106
|27
|39.52
|Duke
|6
|690
|16
|39.50
|Colorado
|7
|1459
|34
|39.47
|Georgia Southern
|6
|1358
|32
|39.47
|Rutgers
|6
|493
|11
|39.45
|Navy
|6
|669
|15
|39.40
|NC State
|7
|1281
|28
|39.29
|Boise St.
|6
|803
|18
|39.28
|California
|6
|1079
|25
|39.20
|Virginia Tech
|7
|1246
|28
|39.14
|Temple
|6
|1204
|30
|39.13
|Nevada
|6
|1196
|27
|39.07
|Virginia
|6
|692
|15
|39.07
|North Carolina
|5
|931
|23
|39.04
|Texas
|6
|1078
|24
|39.00
|Miami (Ohio)
|6
|1121
|28
|38.96
|Liberty
|6
|1079
|25
|38.96
|Kennesaw St.
|6
|1211
|29
|38.90
|W. Michigan
|7
|1353
|32
|38.75
|Rice
|7
|1484
|34
|38.74
|UCF
|6
|768
|19
|38.68
|Louisville
|5
|656
|18
|38.56
|Texas State
|6
|717
|18
|38.56
|Toledo
|6
|1264
|31
|38.55
|Michigan
|6
|926
|22
|38.55
|Missouri
|6
|646
|15
|38.47
|Northwestern
|6
|704
|16
|38.44
|Kansas St.
|7
|1213
|28
|38.39
|Louisiana-Lafayette
|6
|1231
|29
|38.28
|UCLA
|6
|648
|17
|38.18
|Middle Tennessee
|6
|1452
|33
|38.06
|Georgia St.
|6
|1384
|30
|38.03
|Umass
|6
|1804
|39
|38.03
|San Jose St.
|6
|1136
|24
|37.92
|Uconn
|6
|1104
|27
|37.89
|Ball St.
|6
|1588
|39
|37.87
|Alabama
|6
|485
|12
|37.83
|East Carolina
|6
|839
|21
|37.67
|Iowa
|6
|771
|19
|37.63
|Nebraska
|6
|484
|13
|37.31
|Houston
|6
|1167
|27
|37.04
|N. Illinois
|6
|1373
|35
|36.94
|Akron
|7
|1667
|39
|36.82
|Missouri St.
|6
|1233
|29
|36.62
|Old Dominion
|6
|803
|19
|36.42
|Jacksonville St.
|6
|986
|25
|36.36
|Southern Miss.
|6
|1082
|28
|36.29
|Ohio
|6
|999
|24
|36.25
|Arizona
|6
|816
|20
|35.85
|Washington St.
|6
|1053
|27
|35.81
|Wake Forest
|6
|1196
|32
|35.69
|Wisconsin
|6
|1308
|32
|35.56
|Delaware
|5
|470
|13
|35.46
|Coastal Carolina
|6
|1465
|35
|35.46
|Wyoming
|6
|1299
|31
|35.39
|South Alabama
|6
|767
|19
|35.16
|Bowling Green
|6
|1323
|33
|34.91
|Arizona St.
|6
|776
|19
|34.89
|James Madison
|6
|781
|21
|34.76
|Oregon St.
|7
|1702
|39
|34.00
|UAB
|6
|742
|18
|33.78
|FIU
|5
|918
|24
|33.25
|Washington
|6
|355
|9
|32.56
|Louisiana-Monroe
|6
|1193
|32
|32.12
|Kent St.
|6
|1526
|40
|32.05
