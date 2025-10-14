Live Radio
NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

October 14, 2025, 11:15 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Troy 6 1368 28 46.36
Baylor 6 680 14 45.86
Purdue 6 907 19 45.21
Air Force 6 524 11 45.18
W. Kentucky 6 1256 25 45.16
Syracuse 6 1285 27 45.15
New Mexico 6 701 15 45.07
Georgia 6 1001 21 45.00
Cincinnati 6 856 19 44.79
Vanderbilt 6 480 10 44.70
Arkansas 6 695 15 44.47
BYU 6 614 14 44.21
Mississippi 6 731 16 44.06
Utah 6 564 13 43.54
Mississippi St. 6 1175 26 43.50
Georgia Tech 6 719 15 43.47
Minnesota 6 1191 26 43.31
Buffalo 6 1388 30 43.10
Colorado St. 6 1270 27 43.07
South Carolina 6 1076 24 43.00
Louisiana Tech 6 1852 40 42.72
Oregon 6 511 12 42.67
San Diego St. 6 1293 28 42.57
Kansas 7 1406 31 42.39
Kentucky 5 973 21 42.29
Penn St. 6 637 14 42.21
Notre Dame 6 537 12 42.17
FAU 6 662 14 42.07
Texas Tech 6 722 17 42.06
UNLV 6 784 18 42.06
Iowa St. 7 1042 24 42.04
Oklahoma St. 6 1723 38 41.97
Oklahoma 6 1022 21 41.81
Appalachian St. 6 1026 24 41.62
Maryland 6 1400 30 41.57
SMU 6 937 22 41.41
Sam Houston St. 6 1407 32 41.28
Michigan St. 6 1028 21 41.24
Tulsa 6 1254 29 41.10
LSU 6 1200 25 41.08
Pittsburgh 6 884 20 41.05
Utah St. 6 1455 33 40.91
Illinois 7 992 23 40.87
Tennessee 6 838 19 40.84
Florida 6 1249 28 40.79
UTEP 6 1612 35 40.69
North Texas 6 668 16 40.56
Texas A&M 6 1168 27 40.48
Memphis 6 792 18 40.44
Hawaii 7 1180 26 40.38
New Mexico St. 5 1124 26 40.35
Army 6 650 15 40.33
TCU 6 733 18 40.33
South Florida 6 1079 24 40.29
UTSA 6 1326 30 40.17
Stanford 6 1278 29 40.14
Tulane 6 1154 25 40.12
Clemson 6 742 18 40.11
Marshall 6 1424 33 40.09
Arkansas St. 6 1142 27 40.07
Auburn 6 1135 27 40.04
Southern Cal 6 310 7 40.00
Indiana 6 682 16 39.94
Miami 5 725 17 39.76
Charlotte 6 1278 30 39.70
Fresno St. 7 759 19 39.68
E. Michigan 7 1445 31 39.61
West Virginia 6 1316 31 39.61
Ohio St. 6 577 14 39.57
Boston College 6 1102 27 39.56
Florida St. 6 534 13 39.54
Cent. Michigan 6 1106 27 39.52
Duke 6 690 16 39.50
Colorado 7 1459 34 39.47
Georgia Southern 6 1358 32 39.47
Rutgers 6 493 11 39.45
Navy 6 669 15 39.40
NC State 7 1281 28 39.29
Boise St. 6 803 18 39.28
California 6 1079 25 39.20
Virginia Tech 7 1246 28 39.14
Temple 6 1204 30 39.13
Nevada 6 1196 27 39.07
Virginia 6 692 15 39.07
North Carolina 5 931 23 39.04
Texas 6 1078 24 39.00
Miami (Ohio) 6 1121 28 38.96
Liberty 6 1079 25 38.96
Kennesaw St. 6 1211 29 38.90
W. Michigan 7 1353 32 38.75
Rice 7 1484 34 38.74
UCF 6 768 19 38.68
Louisville 5 656 18 38.56
Texas State 6 717 18 38.56
Toledo 6 1264 31 38.55
Michigan 6 926 22 38.55
Missouri 6 646 15 38.47
Northwestern 6 704 16 38.44
Kansas St. 7 1213 28 38.39
Louisiana-Lafayette 6 1231 29 38.28
UCLA 6 648 17 38.18
Middle Tennessee 6 1452 33 38.06
Georgia St. 6 1384 30 38.03
Umass 6 1804 39 38.03
San Jose St. 6 1136 24 37.92
Uconn 6 1104 27 37.89
Ball St. 6 1588 39 37.87
Alabama 6 485 12 37.83
East Carolina 6 839 21 37.67
Iowa 6 771 19 37.63
Nebraska 6 484 13 37.31
Houston 6 1167 27 37.04
N. Illinois 6 1373 35 36.94
Akron 7 1667 39 36.82
Missouri St. 6 1233 29 36.62
Old Dominion 6 803 19 36.42
Jacksonville St. 6 986 25 36.36
Southern Miss. 6 1082 28 36.29
Ohio 6 999 24 36.25
Arizona 6 816 20 35.85
Washington St. 6 1053 27 35.81
Wake Forest 6 1196 32 35.69
Wisconsin 6 1308 32 35.56
Delaware 5 470 13 35.46
Coastal Carolina 6 1465 35 35.46
Wyoming 6 1299 31 35.39
South Alabama 6 767 19 35.16
Bowling Green 6 1323 33 34.91
Arizona St. 6 776 19 34.89
James Madison 6 781 21 34.76
Oregon St. 7 1702 39 34.00
UAB 6 742 18 33.78
FIU 5 918 24 33.25
Washington 6 355 9 32.56
Louisiana-Monroe 6 1193 32 32.12
Kent St. 6 1526 40 32.05

