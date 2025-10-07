Live Radio
NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

October 7, 2025, 11:12 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Troy 5 1222 25 46.44
Cincinnati 5 650 14 46.21
Baylor 6 680 14 45.86
Oklahoma 5 892 18 45.72
Purdue 5 761 16 45.56
Georgia 5 842 18 45.50
New Mexico 5 608 13 45.38
Kansas 6 1016 22 45.32
W. Kentucky 6 1256 25 45.16
Syracuse 6 1285 27 45.15
Arkansas 5 613 13 45.00
Mississippi 5 606 13 44.92
Iowa St. 6 819 18 44.78
Vanderbilt 6 480 10 44.70
Air Force 5 428 9 44.67
Texas Tech 5 520 12 44.08
BYU 5 523 12 44.00
Georgia Tech 5 611 13 44.00
Utah 5 526 12 44.00
Mississippi St. 6 1175 26 43.50
Minnesota 5 866 19 43.42
Southern Cal 5 226 5 43.20
Buffalo 6 1388 30 43.10
South Carolina 5 909 20 42.85
Colorado St. 5 982 21 42.67
Penn St. 5 513 11 42.64
Tennessee 5 610 14 42.50
Appalachian St. 5 869 20 42.40
Ohio St. 5 426 10 42.30
Kentucky 5 973 21 42.29
Louisiana Tech 5 1561 34 42.26
Oklahoma St. 5 1478 33 42.21
Michigan St. 5 893 18 42.17
San Diego St. 5 1141 25 42.04
Maryland 5 1196 25 41.84
Sam Houston St. 5 1120 25 41.80
Notre Dame 5 405 9 41.78
UNLV 5 691 16 41.50
Utah St. 5 1222 27 41.48
Marshall 5 1192 27 41.37
Indiana 5 490 11 41.36
Missouri 5 508 11 41.27
FAU 5 611 13 41.23
Pittsburgh 5 805 18 41.22
SMU 5 766 18 41.11
Tulsa 6 1254 29 41.10
Nevada 5 918 21 41.05
Auburn 5 997 23 41.00
North Texas 5 493 12 40.83
Illinois 6 910 21 40.76
Memphis 6 797 18 40.72
Army 5 615 14 40.71
E. Michigan 6 1177 25 40.52
Florida 5 978 22 40.50
Clemson 5 707 17 40.41
Florida St. 5 343 8 40.38
New Mexico St. 5 1124 26 40.35
LSU 5 980 21 40.33
TCU 5 607 15 40.27
Alabama 5 384 9 40.11
Arkansas St. 6 1142 27 40.07
Kansas St. 6 1019 23 40.04
UTSA 5 1202 27 40.04
Charlotte 5 1084 26 39.88
Miami (Ohio) 5 1025 25 39.80
Fresno St. 6 681 17 39.76
Miami 5 725 17 39.76
Tulane 5 1048 23 39.74
South Florida 5 945 21 39.67
Hawaii 6 1002 22 39.64
West Virginia 6 1316 31 39.61
Toledo 5 971 24 39.54
Northwestern 5 606 13 39.54
Cent. Michigan 6 1106 27 39.52
Duke 6 690 16 39.50
Virginia Tech 6 1055 24 39.46
UCF 5 662 16 39.44
Louisiana-Lafayette 5 870 20 39.40
Boston College 5 937 23 39.39
Texas A&M 5 973 23 39.39
Michigan 5 780 18 39.39
UTEP 5 1246 27 39.33
NC State 6 963 21 39.29
California 6 1079 25 39.20
Virginia 6 692 15 39.07
North Carolina 5 931 23 39.04
Temple 5 1160 29 38.97
Colorado 6 1208 28 38.96
Liberty 5 883 21 38.95
East Carolina 5 671 16 38.94
Houston 5 1139 25 38.88
Oregon 5 310 8 38.88
Boise St. 5 717 16 38.81
Rutgers 5 405 9 38.78
Rice 6 1259 29 38.76
Nebraska 5 464 12 38.75
San Jose St. 5 778 17 38.71
Texas 5 980 22 38.68
UCLA 5 578 15 38.60
Louisville 5 656 18 38.56
Texas State 5 678 17 38.53
Kennesaw St. 5 980 24 38.46
Georgia Southern 5 1125 27 38.41
Ball St. 5 1185 29 38.03
Umass 5 1480 32 37.94
W. Michigan 6 1194 29 37.90
Uconn 6 1104 27 37.89
Iowa 5 616 15 37.73
Stanford 5 1013 24 37.62
Navy 5 444 11 37.36
Middle Tennessee 5 1272 29 37.31
Southern Miss. 5 876 22 36.82
Jacksonville St. 5 887 22 36.77
Old Dominion 5 641 15 36.67
N. Illinois 5 1158 30 36.60
Akron 6 1504 35 36.57
Wisconsin 5 1082 26 36.38
Ohio 6 999 24 36.25
Arizona 5 651 16 36.12
Georgia St. 5 1161 26 36.08
Missouri St. 5 1052 25 36.04
Wake Forest 5 989 26 35.96
Washington St. 5 871 22 35.68
Delaware 5 470 13 35.46
Arizona St. 5 653 16 35.25
Coastal Carolina 5 1216 29 35.17
South Alabama 6 767 19 35.16
UAB 5 537 13 35.08
James Madison 5 617 17 34.47
Wyoming 5 1037 26 34.04
Oregon St. 6 1397 32 33.47
Bowling Green 5 965 24 33.46
Louisiana-Monroe 5 937 24 33.46
FIU 5 918 24 33.25
Kent St. 5 1297 34 31.03
Washington 5 271 7 29.86

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

