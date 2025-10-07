NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Troy
|5
|1222
|25
|46.44
|Cincinnati
|5
|650
|14
|46.21
|Baylor
|6
|680
|14
|45.86
|Oklahoma
|5
|892
|18
|45.72
|Purdue
|5
|761
|16
|45.56
|Georgia
|5
|842
|18
|45.50
|New Mexico
|5
|608
|13
|45.38
|Kansas
|6
|1016
|22
|45.32
|W. Kentucky
|6
|1256
|25
|45.16
|Syracuse
|6
|1285
|27
|45.15
|Arkansas
|5
|613
|13
|45.00
|Mississippi
|5
|606
|13
|44.92
|Iowa St.
|6
|819
|18
|44.78
|Vanderbilt
|6
|480
|10
|44.70
|Air Force
|5
|428
|9
|44.67
|Texas Tech
|5
|520
|12
|44.08
|BYU
|5
|523
|12
|44.00
|Georgia Tech
|5
|611
|13
|44.00
|Utah
|5
|526
|12
|44.00
|Mississippi St.
|6
|1175
|26
|43.50
|Minnesota
|5
|866
|19
|43.42
|Southern Cal
|5
|226
|5
|43.20
|Buffalo
|6
|1388
|30
|43.10
|South Carolina
|5
|909
|20
|42.85
|Colorado St.
|5
|982
|21
|42.67
|Penn St.
|5
|513
|11
|42.64
|Tennessee
|5
|610
|14
|42.50
|Appalachian St.
|5
|869
|20
|42.40
|Ohio St.
|5
|426
|10
|42.30
|Kentucky
|5
|973
|21
|42.29
|Louisiana Tech
|5
|1561
|34
|42.26
|Oklahoma St.
|5
|1478
|33
|42.21
|Michigan St.
|5
|893
|18
|42.17
|San Diego St.
|5
|1141
|25
|42.04
|Maryland
|5
|1196
|25
|41.84
|Sam Houston St.
|5
|1120
|25
|41.80
|Notre Dame
|5
|405
|9
|41.78
|UNLV
|5
|691
|16
|41.50
|Utah St.
|5
|1222
|27
|41.48
|Marshall
|5
|1192
|27
|41.37
|Indiana
|5
|490
|11
|41.36
|Missouri
|5
|508
|11
|41.27
|FAU
|5
|611
|13
|41.23
|Pittsburgh
|5
|805
|18
|41.22
|SMU
|5
|766
|18
|41.11
|Tulsa
|6
|1254
|29
|41.10
|Nevada
|5
|918
|21
|41.05
|Auburn
|5
|997
|23
|41.00
|North Texas
|5
|493
|12
|40.83
|Illinois
|6
|910
|21
|40.76
|Memphis
|6
|797
|18
|40.72
|Army
|5
|615
|14
|40.71
|E. Michigan
|6
|1177
|25
|40.52
|Florida
|5
|978
|22
|40.50
|Clemson
|5
|707
|17
|40.41
|Florida St.
|5
|343
|8
|40.38
|New Mexico St.
|5
|1124
|26
|40.35
|LSU
|5
|980
|21
|40.33
|TCU
|5
|607
|15
|40.27
|Alabama
|5
|384
|9
|40.11
|Arkansas St.
|6
|1142
|27
|40.07
|Kansas St.
|6
|1019
|23
|40.04
|UTSA
|5
|1202
|27
|40.04
|Charlotte
|5
|1084
|26
|39.88
|Miami (Ohio)
|5
|1025
|25
|39.80
|Fresno St.
|6
|681
|17
|39.76
|Miami
|5
|725
|17
|39.76
|Tulane
|5
|1048
|23
|39.74
|South Florida
|5
|945
|21
|39.67
|Hawaii
|6
|1002
|22
|39.64
|West Virginia
|6
|1316
|31
|39.61
|Toledo
|5
|971
|24
|39.54
|Northwestern
|5
|606
|13
|39.54
|Cent. Michigan
|6
|1106
|27
|39.52
|Duke
|6
|690
|16
|39.50
|Virginia Tech
|6
|1055
|24
|39.46
|UCF
|5
|662
|16
|39.44
|Louisiana-Lafayette
|5
|870
|20
|39.40
|Boston College
|5
|937
|23
|39.39
|Texas A&M
|5
|973
|23
|39.39
|Michigan
|5
|780
|18
|39.39
|UTEP
|5
|1246
|27
|39.33
|NC State
|6
|963
|21
|39.29
|California
|6
|1079
|25
|39.20
|Virginia
|6
|692
|15
|39.07
|North Carolina
|5
|931
|23
|39.04
|Temple
|5
|1160
|29
|38.97
|Colorado
|6
|1208
|28
|38.96
|Liberty
|5
|883
|21
|38.95
|East Carolina
|5
|671
|16
|38.94
|Houston
|5
|1139
|25
|38.88
|Oregon
|5
|310
|8
|38.88
|Boise St.
|5
|717
|16
|38.81
|Rutgers
|5
|405
|9
|38.78
|Rice
|6
|1259
|29
|38.76
|Nebraska
|5
|464
|12
|38.75
|San Jose St.
|5
|778
|17
|38.71
|Texas
|5
|980
|22
|38.68
|UCLA
|5
|578
|15
|38.60
|Louisville
|5
|656
|18
|38.56
|Texas State
|5
|678
|17
|38.53
|Kennesaw St.
|5
|980
|24
|38.46
|Georgia Southern
|5
|1125
|27
|38.41
|Ball St.
|5
|1185
|29
|38.03
|Umass
|5
|1480
|32
|37.94
|W. Michigan
|6
|1194
|29
|37.90
|Uconn
|6
|1104
|27
|37.89
|Iowa
|5
|616
|15
|37.73
|Stanford
|5
|1013
|24
|37.62
|Navy
|5
|444
|11
|37.36
|Middle Tennessee
|5
|1272
|29
|37.31
|Southern Miss.
|5
|876
|22
|36.82
|Jacksonville St.
|5
|887
|22
|36.77
|Old Dominion
|5
|641
|15
|36.67
|N. Illinois
|5
|1158
|30
|36.60
|Akron
|6
|1504
|35
|36.57
|Wisconsin
|5
|1082
|26
|36.38
|Ohio
|6
|999
|24
|36.25
|Arizona
|5
|651
|16
|36.12
|Georgia St.
|5
|1161
|26
|36.08
|Missouri St.
|5
|1052
|25
|36.04
|Wake Forest
|5
|989
|26
|35.96
|Washington St.
|5
|871
|22
|35.68
|Delaware
|5
|470
|13
|35.46
|Arizona St.
|5
|653
|16
|35.25
|Coastal Carolina
|5
|1216
|29
|35.17
|South Alabama
|6
|767
|19
|35.16
|UAB
|5
|537
|13
|35.08
|James Madison
|5
|617
|17
|34.47
|Wyoming
|5
|1037
|26
|34.04
|Oregon St.
|6
|1397
|32
|33.47
|Bowling Green
|5
|965
|24
|33.46
|Louisiana-Monroe
|5
|937
|24
|33.46
|FIU
|5
|918
|24
|33.25
|Kent St.
|5
|1297
|34
|31.03
|Washington
|5
|271
|7
|29.86
