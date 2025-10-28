NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Troy
|8
|1615
|33
|46.73
|Air Force
|7
|626
|13
|45.54
|Georgia
|7
|1001
|21
|45.00
|Baylor
|8
|901
|19
|44.89
|New Mexico
|8
|898
|19
|44.89
|Cincinnati
|8
|984
|22
|44.55
|W. Kentucky
|8
|1676
|34
|44.21
|Notre Dame
|7
|733
|16
|43.88
|Mississippi
|8
|1055
|23
|43.74
|Georgia Tech
|8
|965
|20
|43.60
|South Carolina
|8
|1493
|33
|43.55
|Syracuse
|8
|1785
|38
|43.47
|Colorado St.
|8
|1846
|39
|43.46
|Vanderbilt
|8
|797
|17
|43.24
|Arkansas
|8
|848
|19
|43.16
|Purdue
|8
|1323
|29
|42.97
|Pittsburgh
|8
|1270
|28
|42.89
|San Diego St.
|7
|1446
|31
|42.77
|Louisiana Tech
|7
|1932
|42
|42.60
|Southern Cal
|7
|413
|9
|42.56
|Kansas
|8
|1548
|34
|42.50
|BYU
|8
|994
|23
|42.39
|FAU
|8
|924
|20
|42.30
|Iowa St.
|8
|1090
|25
|42.28
|Mississippi St.
|8
|1712
|37
|42.27
|Virginia
|8
|1401
|29
|42.24
|Oregon
|8
|717
|17
|42.24
|Utah
|8
|879
|20
|41.95
|Maryland
|7
|1766
|38
|41.92
|Tennessee
|8
|1110
|25
|41.92
|Buffalo
|8
|1854
|42
|41.71
|Michigan St.
|8
|1450
|30
|41.67
|Alabama
|8
|929
|21
|41.62
|Illinois
|8
|1042
|24
|41.58
|Oklahoma St.
|8
|2266
|50
|41.56
|Tulsa
|8
|1739
|40
|41.48
|Sam Houston St.
|7
|1579
|36
|41.33
|UTSA
|7
|1579
|35
|41.14
|Texas Tech
|8
|1117
|26
|41.12
|Rutgers
|8
|921
|21
|41.05
|Penn St.
|7
|768
|17
|41.00
|UTEP
|7
|1763
|38
|40.92
|Florida
|7
|1410
|32
|40.72
|New Mexico St.
|7
|1462
|34
|40.71
|Oklahoma
|8
|1501
|32
|40.69
|Umass
|8
|2478
|53
|40.58
|Tulane
|7
|1206
|26
|40.58
|Memphis
|8
|1037
|24
|40.54
|Miami
|7
|923
|21
|40.48
|UNLV
|7
|1060
|25
|40.44
|Clemson
|7
|1034
|25
|40.36
|Miami (Ohio)
|8
|1426
|34
|40.35
|E. Michigan
|9
|1919
|41
|40.27
|North Texas
|8
|864
|21
|40.24
|Temple
|8
|1637
|40
|40.20
|Indiana
|8
|732
|17
|40.18
|Appalachian St.
|8
|1271
|30
|40.03
|Texas
|8
|1772
|40
|39.98
|Arkansas St.
|8
|1480
|35
|39.97
|Auburn
|8
|1336
|32
|39.97
|Duke
|7
|817
|19
|39.95
|Boston College
|8
|1520
|37
|39.89
|Nebraska
|8
|818
|20
|39.85
|Nevada
|8
|1456
|33
|39.85
|Texas A&M
|8
|1313
|31
|39.81
|Boise St.
|8
|1153
|26
|39.77
|Georgia Southern
|8
|1605
|38
|39.74
|Ohio St.
|7
|619
|15
|39.73
|Marshall
|7
|1571
|36
|39.72
|Michigan
|8
|1304
|30
|39.67
|Navy
|7
|669
|15
|39.40
|Army
|7
|760
|18
|39.39
|Florida St.
|7
|755
|18
|39.39
|Uconn
|8
|1622
|38
|39.37
|Liberty
|7
|1205
|28
|39.29
|Louisiana-Lafayette
|8
|1502
|35
|39.14
|West Virginia
|8
|1836
|43
|39.12
|Northwestern
|8
|871
|20
|39.10
|NC State
|8
|1504
|33
|39.06
|Missouri
|8
|1048
|24
|39.04
|Fresno St.
|8
|991
|25
|39.04
|North Carolina
|7
|1497
|36
|39.00
|Utah St.
|8
|1870
|43
|38.98
|Rice
|8
|1845
|42
|38.98
|Kennesaw St.
|7
|1366
|33
|38.88
|TCU
|8
|1205
|29
|38.83
|UCLA
|8
|1180
|28
|38.82
|Ball St.
|8
|1999
|48
|38.77
|UCF
|7
|884
|22
|38.68
|San Jose St.
|7
|1229
|26
|38.62
|W. Michigan
|8
|1519
|36
|38.56
|California
|8
|1596
|38
|38.50
|SMU
|8
|1518
|36
|38.50
|Minnesota
|8
|1648
|38
|38.45
|Charlotte
|8
|1828
|44
|38.32
|Middle Tennessee
|7
|1766
|40
|38.25
|Stanford
|8
|1783
|40
|38.22
|Georgia St.
|8
|1534
|33
|38.15
|Hawaii
|8
|1390
|30
|38.13
|Cent. Michigan
|8
|1414
|35
|38.09
|Kentucky
|7
|1334
|30
|38.03
|South Florida
|8
|1341
|31
|37.94
|Wisconsin
|8
|1907
|44
|37.91
|Houston
|8
|1492
|34
|37.88
|LSU
|8
|1613
|34
|37.82
|East Carolina
|7
|998
|25
|37.80
|Colorado
|8
|1844
|44
|37.80
|Iowa
|8
|1078
|26
|37.77
|Texas State
|7
|837
|21
|37.48
|Virginia Tech
|8
|1329
|31
|37.39
|Wyoming
|8
|1723
|40
|37.30
|Washington St.
|8
|1405
|35
|37.26
|Kansas St.
|8
|1334
|32
|37.22
|South Alabama
|8
|1251
|30
|37.17
|Old Dominion
|8
|1171
|28
|37.14
|Jacksonville St.
|7
|1199
|30
|37.13
|Arizona
|7
|914
|22
|37.05
|Louisville
|7
|1138
|30
|37.00
|Southern Miss.
|8
|1429
|37
|36.84
|Akron
|9
|2097
|50
|36.68
|Ohio
|8
|1171
|28
|36.50
|N. Illinois
|8
|1739
|44
|36.45
|Toledo
|8
|1660
|41
|36.41
|Wake Forest
|7
|1515
|40
|36.40
|Delaware
|7
|864
|23
|36.00
|Bowling Green
|8
|1593
|40
|35.60
|Missouri St.
|7
|1409
|34
|35.18
|James Madison
|7
|897
|24
|35.08
|UAB
|7
|791
|19
|34.58
|FIU
|7
|1246
|32
|34.34
|Washington
|8
|567
|14
|34.29
|Louisiana-Monroe
|8
|1506
|39
|33.97
|Oregon St.
|8
|1783
|42
|33.52
|Coastal Carolina
|7
|1561
|37
|33.43
|Kent St.
|8
|2004
|53
|33.17
|Arizona St.
|8
|1076
|28
|33.11
