Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Net Punting

NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

October 28, 2025, 11:13 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Troy 8 1615 33 46.73
Air Force 7 626 13 45.54
Georgia 7 1001 21 45.00
Baylor 8 901 19 44.89
New Mexico 8 898 19 44.89
Cincinnati 8 984 22 44.55
W. Kentucky 8 1676 34 44.21
Notre Dame 7 733 16 43.88
Mississippi 8 1055 23 43.74
Georgia Tech 8 965 20 43.60
South Carolina 8 1493 33 43.55
Syracuse 8 1785 38 43.47
Colorado St. 8 1846 39 43.46
Vanderbilt 8 797 17 43.24
Arkansas 8 848 19 43.16
Purdue 8 1323 29 42.97
Pittsburgh 8 1270 28 42.89
San Diego St. 7 1446 31 42.77
Louisiana Tech 7 1932 42 42.60
Southern Cal 7 413 9 42.56
Kansas 8 1548 34 42.50
BYU 8 994 23 42.39
FAU 8 924 20 42.30
Iowa St. 8 1090 25 42.28
Mississippi St. 8 1712 37 42.27
Virginia 8 1401 29 42.24
Oregon 8 717 17 42.24
Utah 8 879 20 41.95
Maryland 7 1766 38 41.92
Tennessee 8 1110 25 41.92
Buffalo 8 1854 42 41.71
Michigan St. 8 1450 30 41.67
Alabama 8 929 21 41.62
Illinois 8 1042 24 41.58
Oklahoma St. 8 2266 50 41.56
Tulsa 8 1739 40 41.48
Sam Houston St. 7 1579 36 41.33
UTSA 7 1579 35 41.14
Texas Tech 8 1117 26 41.12
Rutgers 8 921 21 41.05
Penn St. 7 768 17 41.00
UTEP 7 1763 38 40.92
Florida 7 1410 32 40.72
New Mexico St. 7 1462 34 40.71
Oklahoma 8 1501 32 40.69
Umass 8 2478 53 40.58
Tulane 7 1206 26 40.58
Memphis 8 1037 24 40.54
Miami 7 923 21 40.48
UNLV 7 1060 25 40.44
Clemson 7 1034 25 40.36
Miami (Ohio) 8 1426 34 40.35
E. Michigan 9 1919 41 40.27
North Texas 8 864 21 40.24
Temple 8 1637 40 40.20
Indiana 8 732 17 40.18
Appalachian St. 8 1271 30 40.03
Texas 8 1772 40 39.98
Arkansas St. 8 1480 35 39.97
Auburn 8 1336 32 39.97
Duke 7 817 19 39.95
Boston College 8 1520 37 39.89
Nebraska 8 818 20 39.85
Nevada 8 1456 33 39.85
Texas A&M 8 1313 31 39.81
Boise St. 8 1153 26 39.77
Georgia Southern 8 1605 38 39.74
Ohio St. 7 619 15 39.73
Marshall 7 1571 36 39.72
Michigan 8 1304 30 39.67
Navy 7 669 15 39.40
Army 7 760 18 39.39
Florida St. 7 755 18 39.39
Uconn 8 1622 38 39.37
Liberty 7 1205 28 39.29
Louisiana-Lafayette 8 1502 35 39.14
West Virginia 8 1836 43 39.12
Northwestern 8 871 20 39.10
NC State 8 1504 33 39.06
Missouri 8 1048 24 39.04
Fresno St. 8 991 25 39.04
North Carolina 7 1497 36 39.00
Utah St. 8 1870 43 38.98
Rice 8 1845 42 38.98
Kennesaw St. 7 1366 33 38.88
TCU 8 1205 29 38.83
UCLA 8 1180 28 38.82
Ball St. 8 1999 48 38.77
UCF 7 884 22 38.68
San Jose St. 7 1229 26 38.62
W. Michigan 8 1519 36 38.56
California 8 1596 38 38.50
SMU 8 1518 36 38.50
Minnesota 8 1648 38 38.45
Charlotte 8 1828 44 38.32
Middle Tennessee 7 1766 40 38.25
Stanford 8 1783 40 38.22
Georgia St. 8 1534 33 38.15
Hawaii 8 1390 30 38.13
Cent. Michigan 8 1414 35 38.09
Kentucky 7 1334 30 38.03
South Florida 8 1341 31 37.94
Wisconsin 8 1907 44 37.91
Houston 8 1492 34 37.88
LSU 8 1613 34 37.82
East Carolina 7 998 25 37.80
Colorado 8 1844 44 37.80
Iowa 8 1078 26 37.77
Texas State 7 837 21 37.48
Virginia Tech 8 1329 31 37.39
Wyoming 8 1723 40 37.30
Washington St. 8 1405 35 37.26
Kansas St. 8 1334 32 37.22
South Alabama 8 1251 30 37.17
Old Dominion 8 1171 28 37.14
Jacksonville St. 7 1199 30 37.13
Arizona 7 914 22 37.05
Louisville 7 1138 30 37.00
Southern Miss. 8 1429 37 36.84
Akron 9 2097 50 36.68
Ohio 8 1171 28 36.50
N. Illinois 8 1739 44 36.45
Toledo 8 1660 41 36.41
Wake Forest 7 1515 40 36.40
Delaware 7 864 23 36.00
Bowling Green 8 1593 40 35.60
Missouri St. 7 1409 34 35.18
James Madison 7 897 24 35.08
UAB 7 791 19 34.58
FIU 7 1246 32 34.34
Washington 8 567 14 34.29
Louisiana-Monroe 8 1506 39 33.97
Oregon St. 8 1783 42 33.52
Coastal Carolina 7 1561 37 33.43
Kent St. 8 2004 53 33.17
Arizona St. 8 1076 28 33.11

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up